Esta versión contiene un comentario erróneo en el servicio systemd que podría hacer que la instalación de ClickHouse falle durante la actualización en algunas distribuciones de Linux. El servicio systemd cambia los permisos del propietario del directorio /run/systemd , lo que hace que fallen todas las operaciones posteriores de systemd. Se recomienda omitir la actualización a esta versión y, en su lugar, actualizar a una versión más reciente de ClickHouse.

Consulta este problema en GitHub para obtener más detalles: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/48285