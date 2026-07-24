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Las funciones definidas por el usuario (UDF) permiten ampliar el comportamiento de ClickHouse más allá de lo que ofrecen las más de mil funciones integradas. En ClickHouse Cloud, hay dos formas de crear funciones definidas por el usuario:
  1. Mediante SQL
  2. Mediante la UI y su propio código (beta pública)

Funciones definidas por el usuario en SQL

Las UDF de SQL se pueden crear con la sentencia CREATE FUNCTION a partir de una expresión lambda. En este ejemplo, crearemos una función definida por el usuario ejecutable sencilla, isBusinessHours. La función comprobará si un timestamp determinado está dentro del horario laboral habitual y devolverá true si es así; de lo contrario, false.
  1. Inicie sesión en Cloud Console y abra la consola SQL
  2. Escriba la siguiente consulta SQL para crear la función isBusinessHours:
  1. Ejecute lo siguiente para probar la UDF que acaba de crear:
Deberías obtener este resultado:
  1. Puede usar el comando DROP FUNCTION para eliminar la UDF que acaba de crear:
ImportanteLas UDF en ClickHouse Cloud no heredan la configuración a nivel de usuario. Se ejecutan con la configuración predeterminada del sistema.
Esto significa:
  • La configuración a nivel de sesión (establecida mediante la instrucción SET) no se propaga al contexto de ejecución de las UDF
  • Las UDF no heredan la configuración del perfil de usuario
  • La configuración a nivel de consulta no se aplica durante la ejecución de las UDF

Funciones definidas por el usuario creadas desde la UI

ClickHouse Cloud permite crear funciones definidas por el usuario desde la UI. En este ejemplo, crearemos la misma función ejecutable simple definida por el usuario isBusinessHours, que comprueba si una marca temporal determinada cae dentro del horario laboral habitual. Anteriormente la creamos mediante SQL, pero esta vez la crearemos con Python y la configuraremos desde la UI.
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Crear el archivo de Python

Crea un nuevo archivo main.py localmente:
Si tu script de Python importa paquetes de terceros, inclúyelos en un archivo requirements.txt y ClickHouse Cloud los instalará por ti. También puedes empaquetar las dependencias directamente en el archivo ZIP, pero entonces debes incluir paquetes en caché para ambas arquitecturas de CPU, así que requirements.txt es más sencillo. Por ejemplo:
ClickHouse Cloud espera encontrar main.py en el archivo zip que cargarás a través de la UI en el siguiente paso. Si le das otro nombre al archivo, se producirá un error.
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Empaquetar dependencias y archivos locales

Para incluir los paquetes de dependencias y cualquier archivo local adicional (como archivos wheel, archivos de configuración o archivos de datos), colóquelos en el mismo directorio que main.py y requirements.txt. Al crear el archivo ZIP, incluya todos los archivos:
Puedes referenciar el directorio base de la ruta local incluida en tu código Python usando os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)). Esto devuelve la ruta absoluta del directorio donde se encuentra tu main.py dentro del archivo ZIP, lo que te permite acceder a otros archivos incluidos:
Esto es útil cuando necesitas:
  • Acceder a los archivos de configuración incluidos con tu UDF
  • Cargar paquetes wheel para dependencias personalizadas
  • Incluir scripts adicionales o archivos de datos
Ahora comprime el archivo en un archivo ZIP:
No se permiten enlaces simbólicosClickHouse Cloud rechaza los archivos comprimidos de UDF que contienen enlaces simbólicos. Asegúrate de que tu paquete ZIP contenga solo archivos y directorios normales; las cargas con enlaces simbólicos no pasarán la validación.
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Crear una UDF desde la UI

  1. En la página principal de Cloud Console, haz clic en el nombre de tu organización en el menú de la esquina inferior izquierda.
  2. Selecciona Funciones definidas por el usuario en el menú.
  3. En la página de funciones definidas por el usuario, haz clic en Configurar una UDF. Se abrirá un panel de configuración a la derecha de la pantalla.
  4. Introduce un nombre para la función. Para este ejemplo, usa isBusinessHours.
  5. Selecciona un tipo de función: Executable pool o Executable:
    • Executable pool: Se mantiene un grupo de procesos persistentes y, para las lecturas, se toma un proceso del grupo.
    • Executable: El script se ejecuta en cada consulta.
  6. Para este ejemplo, usa la configuración predeterminada. Para ver la lista completa de parámetros de configuración, consulta Funciones ejecutables definidas por el usuario.
  7. Haz clic en Buscar archivo para cargar el archivo .zip que creaste al inicio de este tutorial.
  8. Añade un argumento nuevo. Para este ejemplo, añade un argumento timestamp de tipo DateTime.
  9. Selecciona un tipo de retorno. Para este ejemplo, selecciona Bool.
  10. Haz clic en Crear UDF. Un cuadro de diálogo mostrará el estado actual de la compilación.
    • Si surge algún problema, el estado cambia a error.
    • En caso contrario, el estado pasa de building a provisioning. Tu servicio debe estar activo para completar el aprovisionamiento. Si tu servicio está inactivo, haz clic en Activar servicio en el panel Detalles de la UDF junto al nombre del servicio.
    • Cuando se complete, el estado cambia a deployed.
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Prueba tu UDF

  1. vuelve a la página de inicio de la SQL Console haciendo clic en Settings - volver a la vista de tu servicio en la esquina superior izquierda de la página
  2. haz clic en SQL Console en el menú de la izquierda
  3. escribe la siguiente consulta:
Deberías ver el siguiente resultado:
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Crear una nueva versión

Para cambiar el código de una UDF, crea una nueva versión. El panel Edit solo gestiona a qué servicios está asignada una UDF; cargar un archivo allí no reemplazará el código desplegado.
  1. En la página principal de Cloud Console, haz clic en el nombre de tu organización en el menú de la esquina inferior izquierda.
  2. Selecciona Funciones definidas por el usuario en el menú.
  3. En Acciones, selecciona los tres puntos de la UDF isBusinessHours y haz clic en Crear nueva versión
  4. Sube un archivo ZIP con el código modificado o cambia la configuración y, a continuación, haz clic en Crear nueva versión
Has añadido correctamente tu primera función definida por el usuario a través de la UI, has comprobado que funciona y has visto cómo crear una nueva versión si es necesario.
Última modificación el 24 de julio de 2026