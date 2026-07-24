- Mediante SQL
- Mediante la UI y su propio código (beta pública)
Las UDF de SQL se pueden crear con la sentencia
Funciones definidas por el usuario en SQL
CREATE FUNCTION a partir de una expresión lambda.
En este ejemplo, crearemos una función definida por el usuario ejecutable sencilla,
isBusinessHours.
La función comprobará si un timestamp determinado está dentro del horario laboral habitual y devolverá true si es así; de lo contrario, false.
- Inicie sesión en Cloud Console y abra la consola SQL
- Escriba la siguiente consulta SQL para crear la función
isBusinessHours:
CREATE FUNCTION isBusinessHours AS (ts) ->
toDayOfWeek(ts) BETWEEN 1 AND 5
AND toHour(ts) BETWEEN 9 AND 17;
- Ejecute lo siguiente para probar la UDF que acaba de crear:
Deberías obtener este resultado:
SELECT isBusinessHours('2026-03-20 10:00:00'::DateTime), isBusinessHours('2026-03-20 23:00:00'::DateTime);
1 0
- Puede usar el comando
DROP FUNCTIONpara eliminar la UDF que acaba de crear:
Esto significa:
DROP FUNCTION isBusinessHours
- La configuración a nivel de sesión (establecida mediante la instrucción
SET) no se propaga al contexto de ejecución de las UDF
- Las UDF no heredan la configuración del perfil de usuario
- La configuración a nivel de consulta no se aplica durante la ejecución de las UDF
ClickHouse Cloud permite crear funciones definidas por el usuario desde la UI. En este ejemplo, crearemos la misma función ejecutable simple definida por el usuario
Funciones definidas por el usuario creadas desde la UI
isBusinessHours, que comprueba si una marca temporal determinada cae dentro del horario laboral habitual.
Anteriormente la creamos mediante SQL, pero esta vez la crearemos con Python y la configuraremos desde la UI.
1
Crear el archivo de Python
Crea un nuevo archivo
main.py localmente:
Si tu script de Python importa paquetes de terceros, inclúyelos en un archivo
cat > main.py << 'EOF'
import sys
from datetime import datetime
for line in sys.stdin:
ts = datetime.fromisoformat(line.strip())
result = 1 if (0 <= ts.weekday() <= 4 and 9 <= ts.hour <= 17) else 0
print(result)
sys.stdout.flush()
EOF
requirements.txt y ClickHouse Cloud los instalará por ti. También puedes empaquetar las dependencias directamente en el archivo ZIP, pero entonces debes incluir paquetes en caché para ambas arquitecturas de CPU, así que
requirements.txt es más sencillo. Por ejemplo:
requests>=2.28.0
numpy>=1.23.0
ClickHouse Cloud espera encontrar
main.py en el archivo zip que cargarás a través de la UI en el siguiente paso.
Si le das otro nombre al archivo, se producirá un error.
2
Empaquetar dependencias y archivos locales
Para incluir los paquetes de dependencias y cualquier archivo local adicional (como archivos wheel, archivos de configuración o archivos de datos), colóquelos en el mismo directorio que
main.py y
requirements.txt. Al crear el archivo ZIP, incluya todos los archivos:
Puedes referenciar el directorio base de la ruta local incluida en tu código Python usando
zip is_business_hours.zip main.py requirements.txt
os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)). Esto devuelve la ruta absoluta del directorio donde se encuentra tu
main.py dentro del archivo ZIP, lo que te permite acceder a otros archivos incluidos:
Esto es útil cuando necesitas:
import os
# Get the base directory of the bundled files
base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
config_path = os.path.join(base_dir, 'config.json')
- Acceder a los archivos de configuración incluidos con tu UDF
- Cargar paquetes wheel para dependencias personalizadas
- Incluir scripts adicionales o archivos de datos
zip is_business_hours.zip main.py
3
Crear una UDF desde la UI
- En la página principal de Cloud Console, haz clic en el nombre de tu organización en el menú de la esquina inferior izquierda.
- Selecciona Funciones definidas por el usuario en el menú.
- En la página de funciones definidas por el usuario, haz clic en Configurar una UDF. Se abrirá un panel de configuración a la derecha de la pantalla.
- Introduce un nombre para la función. Para este ejemplo, usa
isBusinessHours.
- Selecciona un tipo de función: Executable pool o Executable:
- Executable pool: Se mantiene un grupo de procesos persistentes y, para las lecturas, se toma un proceso del grupo.
- Executable: El script se ejecuta en cada consulta.
- Para este ejemplo, usa la configuración predeterminada. Para ver la lista completa de parámetros de configuración, consulta Funciones ejecutables definidas por el usuario.
- Haz clic en Buscar archivo para cargar el archivo
.zipque creaste al inicio de este tutorial.
- Añade un argumento nuevo. Para este ejemplo, añade un argumento
timestampde tipo
DateTime.
- Selecciona un tipo de retorno. Para este ejemplo, selecciona
Bool.
- Haz clic en Crear UDF. Un cuadro de diálogo mostrará el estado actual de la compilación.
- Si surge algún problema, el estado cambia a error.
- En caso contrario, el estado pasa de building a provisioning. Tu servicio debe estar activo para completar el aprovisionamiento. Si tu servicio está inactivo, haz clic en Activar servicio en el panel Detalles de la UDF junto al nombre del servicio.
- Cuando se complete, el estado cambia a deployed.
4
Prueba tu UDF
- vuelve a la página de inicio de la SQL Console haciendo clic en Settings - volver a la vista de tu servicio en la esquina superior izquierda de la página
- haz clic en SQL Console en el menú de la izquierda
- escribe la siguiente consulta:
Deberías ver el siguiente resultado:
SELECT isBusinessHours('2026-03-20 10:00:00'::DateTime), isBusinessHours('2026-03-20 23:00:00'::DateTime);
true false
5
Crear una nueva versión
Para cambiar el código de una UDF, crea una nueva versión. El panel Edit solo gestiona a qué servicios está asignada una UDF; cargar un archivo allí no reemplazará el código desplegado.
- En la página principal de Cloud Console, haz clic en el nombre de tu organización en el menú de la esquina inferior izquierda.
- Selecciona Funciones definidas por el usuario en el menú.
- En Acciones, selecciona los tres puntos de la UDF
isBusinessHoursy haz clic en Crear nueva versión
- Sube un archivo ZIP con el código modificado o cambia la configuración y, a continuación, haz clic en Crear nueva versión