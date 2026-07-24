Empaquetar dependencias y archivos locales

Para incluir los paquetes de dependencias y cualquier archivo local adicional (como archivos wheel, archivos de configuración o archivos de datos), colóquelos en el mismo directorio que main.py y requirements.txt . Al crear el archivo ZIP, incluya todos los archivos:

zip is_business_hours.zip main.py requirements.txt

Puedes referenciar el directorio base de la ruta local incluida en tu código Python usando os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) . Esto devuelve la ruta absoluta del directorio donde se encuentra tu main.py dentro del archivo ZIP, lo que te permite acceder a otros archivos incluidos:

import os # Get the base directory of the bundled files base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath( __file__ )) config_path = os.path.join(base_dir, 'config.json' )

Esto es útil cuando necesitas:

Acceder a los archivos de configuración incluidos con tu UDF

Cargar paquetes wheel para dependencias personalizadas

Incluir scripts adicionales o archivos de datos

Ahora comprime el archivo en un archivo ZIP:

zip is_business_hours.zip main.py