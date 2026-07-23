Lanzamiento de ClickHouse v21.12, 2021-12-15. Presentación, Video
- Una corrección para una funcionalidad que antes tenía un comportamiento no deseado. No se permite el
SELECTdirecto para Kafka/RabbitMQ/FileLog. Se puede habilitar estableciendo
stream_like_engine_allow_direct_select. El
SELECTdirecto no estará permitido aunque se habilite mediante esta configuración si hay una vista materializada adjunta. En Kafka y RabbitMQ, el
SELECTdirecto, si está permitido, no confirmará mensajes de forma predeterminada. Para habilitar las confirmaciones con
SELECTdirecto, el usuario debe usar la configuración a nivel de almacenamiento
kafka{rabbitmq}_commit_on_select=1(valor predeterminado:
0). #31053 (Kseniia Sumarokova).
- Un ligero cambio en el comportamiento de una función nueva. Devuelve una cadena sin comillas en JSON_VALUE. Cierra #27965. #31008 (Kseniia Sumarokova).
- Cambio de nombre de una configuración. Añade compatibilidad con una representación personalizada de NULL para los formatos de entrada TSV/CSV. Corrige la deserialización de Nullable(String) en los formatos de entrada TSV/CSV/JSONCompactStringsEachRow/JSONStringsEachRow. Cambia el nombre de
output_format_csv_null_representationy
output_format_tsv_null_representationa
format_csv_null_representationy
format_tsv_null_representation, respectivamente. #30497 (Kruglov Pavel).
- Degradación adicional de código que ya no se usaba. Esto solo es relevante si usa versiones de ClickHouse anteriores a la 20.6. Se elimina el mecanismo de “elección de líder” de
ReplicatedMergeTree, porque desde la versión 20.6 se admiten varios líderes. Si está actualizando desde una versión anterior y alguna réplica con una versión antigua es líder, el servidor no podrá iniciarse después de la actualización. Detenga las réplicas con la versión antigua para que la nueva versión pueda iniciarse. Después de eso, ya no será posible volver a una versión anterior a la 20.6. #32140 (tavplubix).
- Se implementaron más comandos Four Letter Words de ZooKeeper en clickhouse-keeper: https://zookeeper.apache.org/doc/r3.4.8/zookeeperAdmin.html#sc_zkCommands. #28981 (JackyWoo). Ahora
clickhouse-keeperya ofrece todas las funcionalidades.
- Soporte para el tipo de datos
Bool. #31072 (kevin wan).
- Compatibilidad con
PARTITION BYen los almacenamientos File, URL y HDFS, y con la función de tabla
INSERT INTO. Cierra #30273. #30690 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió
CONSTRAINT ... ASSUME ...(sin validación durante
INSERT). Se añadió la transformación de consultas a CNF (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/11749) para facilitar la optimización. Se añadió una reescritura simple de consultas mediante restricciones (por ahora solo con coincidencias simples; más adelante se mejorará para admitir <,=,>…). Se añadió la posibilidad de reemplazar columnas pesadas por columnas ligeras cuando sea posible. #18787 (Nikita Vasilev).
- Autenticación básica para el acceso a las funciones http/url. #31648 (michael1589).
- Se admite el tipo
INTERVALen la cláusula
STEPdel modificador
WITH FILL. #30927 (Anton Popov).
- Se añade soporte para la lectura en paralelo de varios archivos y para patrones glob en la cláusula
FROM INFILE. #30135 (Filatenkov Artur).
- Se añade compatibilidad con parámetros de consulta
Identifierpara tablas y bases de datos. Cierra #27226. #28668 (Nikolay Degterinsky).
- TLDR: Grandes mejoras en la exhaustividad y la coherencia de los formatos de texto. Se refactorizan los formatos
TSV,
TSVRaw,
CSV,
JSONCompactEachRowy
JSONCompactStringsEachRow, se elimina la duplicación de código y se añade una interfaz base para los formatos con los sufijos
-WithNamesy
-WithNamesAndTypes. Se añaden los formatos
CSVWithNamesAndTypes,
TSVRawWithNames,
TSVRawWithNamesAndTypes,
JSONCompactEachRowWIthNames,
JSONCompactStringsEachRowWIthNames,
RowBinaryWithNames. Se añade compatibilidad con el parsing en paralelo para los formatos
TSVWithNamesAndTypes,
TSVRaw(WithNames/WIthNamesAndTypes),
CSVWithNamesAndTypes,
JSONCompactEachRow(WithNames/WIthNamesAndTypes)y
JSONCompactStringsEachRow(WithNames/WIthNamesAndTypes). Se añade compatibilidad con el mapeo de columnas y la comprobación de tipos para el formato
RowBinaryWithNamesAndTypes. Se añade la configuración
input_format_with_types_use_header, que especifica si se debe comprobar que los tipos escritos en el formato
<format_name>WIthNamesAndTypescoincidan con la estructura de la tabla. Se añade la configuración
input_format_csv_empty_as_defaulty se usa en el formato CSV en lugar de
input_format_defaults_for_omitted_fields(porque esta configuración no debería controlar
csv_empty_as_default). Se corrige el uso de la configuración
input_format_defaults_for_omitted_fields(solo se usaba como
csv_empty_as_default, pero debería controlar el cálculo de las expresiones de valor predeterminado para los campos omitidos). Se corrige la entrada/salida de Nullable en el formato
TSVRaw, lo que hace que este formato sea totalmente compatible con la inserción en TSV. Se corrige la inserción de NULL en
LowCardinality(Nullable)cuando
input_format_null_as_defaultestá habilitado (antes se insertaban valores predeterminados en lugar de valores NULL reales). Se corrige la deserialización de cadenas en los formatos
JSONStringsEachRow/
JSONCompactStringsEachRow(las cadenas se parseaban solo hasta el primer ‘\n’ o ‘\t’). Se añade la posibilidad de usar la regla de escape
Rawen el formato de entrada Template. Se añade información de diagnóstico para el formato de entrada
JSONCompactEachRow(WithNames/WIthNamesAndTypes). Se corrige un error en el parsing en paralelo de los formatos
-WithNamescuando la configuración
min_chunk_bytes_for_parallel_parsinges menor que los bytes de una sola fila. #30178 (Kruglov Pavel). Se permite imprimir/parsear nombres y tipos de columnas en el formato de entrada/salida
CustomSeparated. Se añaden los formatos
CustomSeparatedWithNames/WithNamesAndTypes, similares a
TSVWithNames/WithNamesAndTypes. #31434 (Kruglov Pavel).
- Soporte para el almacenamiento OSS de Aliyun. #31286 (cfcz48).
- Expone todos los parámetros del pool global de hilos en el archivo de configuración. #31285 (Tomáš Hromada).
- Se introdujeron las funciones de ventana
exponentialTimeDecayedSum,
exponentialTimeDecayedMax,
exponentialTimeDecayedCounty
exponentialTimeDecayedAvg, que son más eficaces que
exponentialMovingAveragepara ventanas más grandes. Además, se abarcaron más casos de uso. #29799 (Vladimir Chebotarev).
- Se agregó la opción de comprimir los logs antes de escribirlos en un archivo con LZ4. Cierra #23860. #29219 (Nikolay Degterinsky).
- Se admite
JOIN ON 1 = 1con semántica de CROSS JOIN. Esto cierra #25578. #25894 (Vladimir C).
- Se añade el combinador Map para el tipo
Map. - Se renombra el anterior
sum-, min-, max- Mappara arrays mapeados a
sum-, min-, max- MappedArrays. #24539 (Ildus Kurbangaliev).
- Permitir reintentar la lectura desde HTTP. Cierra #29696. #29894 (Kseniia Sumarokova).
WINDOW VIEWpara habilitar el procesamiento de flujo en ClickHouse. #8331 (vxider).
- Se elimina la compatibilidad con el uso de bases de datos Ordinary en
MaterializedMySQL. #31292 (Stig Bakken).
- Se implementan los comandos BACKUP y RESTORE para la familia Log. Esta funcionalidad está en desarrollo. #30688 (Vitaly Baranov).
- Reduce el uso de memoria al leer formatos
Parquet,
ORCy
Arrowcon
s3/
url/
hdfs(controlado por la configuración
input_format_allow_seeks, habilitada de forma predeterminada). También se añade la configuración
remote_read_min_bytes_for_seekpara controlar los seeks. Cierra #10461. Cierra #16857. #30936 (Kseniia Sumarokova).
- Añade optimizaciones para condiciones constantes en
JOIN ON, ref. #26928. #27021 (Vladimir C).
- Admite formatting en paralelo para todos los formatos de texto, excepto
JSONEachRowWithProgressy
PrettyCompactMonoBlock. #31489 (Kruglov Pavel).
- Acelera
counten columnas Nullable. #31806 (Raúl Marín).
- Acelera las aggregate functions
avgy
sumCount. #31694 (Raúl Marín).
- Mejora el rendimiento de los formatos de salida JSON y XML. #31673 (alexey-milovidov).
- Mejora el rendimiento de la sincronización de datos con dispositivos de bloques. Esto cierra #31181. #31229 (zhanglistar).
- Corrige un problema de rendimiento de consultas en tablas
LiveView. Corrige #30831. #31006 (vzakaznikov).
- Acelera el análisis de consultas. #31949 (Raúl Marín).
- Permite dividir las reglas de rollup de
GraphiteMergeTreepara metrics simples y etiquetadas (campo opcional
rule_type). #25122 (Michail Safronov).
- Elimina solicitudes excesivas de
DESC TABLEpara
remote()(en el caso de
remote('127.1', system.one)—es decir, un identificador como db.table en lugar de una cadena—, había una solicitud excesiva de
DESC TABLE). #32019 (Azat Khuzhin).
- Optimiza la función
tupleElementpara leer subcolumns con la configuración
optimize_functions_to_subcolumnshabilitada. #31261 (Anton Popov).
- Optimiza la función
mapContainspara leer la subcolumn
keycon la configuración
optimize_functions_to_subcolumnshabilitada. #31218 (Anton Popov).
- Añade las configuraciones
merge_tree_min_rows_for_concurrent_read_for_remote_filesystemy
merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read_for_remote_filesystem. #30970 (Kseniia Sumarokova).
- Omite mutations de distintas particiones en
StorageMergeTree. #21326 (Vladimir Chebotarev).
- No permitir que se elimine una tabla o diccionario si hay tablas o diccionarios que dependen de él. #30977 (tavplubix).
- Permitir el versionado de los estados de las funciones de agregado. Ahora podemos introducir cambios retrocompatibles en el formato de serialización de los estados de las funciones de agregado. Cierra #12552. #24820 (Kseniia Sumarokova).
- Compatibilidad con la sintaxis
ALTER MODIFY COLUMNde estilo PostgreSQL. #32003 (SuperDJY).
- Se añadió soporte para
update_fielden
RangeHashedDictionaryy
ComplexKeyRangeHashedDictionary. #32185 (Maksim Kita).
- Las funciones
murmurHash3_128y
sipHash128ahora aceptan una cantidad arbitraria de argumentos. Esto resuelve #28774. #28965 (小路).
- Admite expresiones predeterminadas para el almacenamiento
HDFSy optimiza la recuperación cuando el origen está orientado a columnas. #32256 (李扬).
- Mejora el nombre de la operación en un span de OpenTelemetry. #32234 (Frank Chen).
- Utilice
Content-Type: application/x-ndjson(http://ndjson.org/) para el formato de salida
JSONEachRow. #32223 (Dmitriy Dorofeev).
- Se mejora la omisión de campos desconocidos con la regla de escape con comillas en los formatos Template/CustomSeparated. Antes solo se podían omitir cadenas entrecomilladas; ahora se pueden omitir valores de cualquier tipo. #32204 (Kruglov Pavel).
- Ahora,
clickhouse-keeperse niega a iniciarse o a aplicar cambios en la configuración si estos contienen IDs o endpoints duplicados. Corrige #31339. #32121 (alesapin).
- Se establece el Content-Type en los paquetes HTTP emitidos por el motor URL. #32113 (Frank Chen).
- Devuelve
Content-Typecomo ‘application/json’ para el formato
JSONEachRowsi
output_format_json_array_of_rowsestá habilitado. #32112 (Frank Chen).
- Permitir interpretar
+delante de los valores
Float32/
Float64. #32079 (Kruglov Pavel).
- Permite que el usuario configure el parámetro
hdfs_replicationpara
DiskHDFSy
StorageHDFS. Cierra #32039. #32049 (leosunli).
- Se añadieron los campos
exceptiony
exception_codede ClickHouse al log de spans de OpenTelemetry. #32040 (Frank Chen).
- Mejorar la duración del registro del span de OpenTelemetry: era cero a nivel de consulta si se producía una excepción en la consulta. #32038 (Frank Chen).
- Se solucionó el problema que impedía crear
LowCardinalityde
Int256. #31832 (alexey-milovidov).
- Volver a crear las tablas
system.*_logsi engine/partition_by son diferentes. #31824 (Azat Khuzhin).
MaterializedMySQL: Se corrige un problema con una tabla llamada ‘table’. #31781 (Håvard Kvålen).
- Fuente del diccionario de ClickHouse: admite conexiones predefinidas. Cierra #31705. #31749 (Kseniia Sumarokova).
- Se permite usar la configuración predefinida de conexiones para los motores Kafka y RabbitMQ (del mismo modo que para los motores de tabla de otras integraciones). #31691 (Kseniia Sumarokova).
- Volver a mostrar siempre el prompt al navegar por el historial en clickhouse-client. Esto mejora la usabilidad al manipular consultas muy largas que no caben en pantalla. #31675 (alexey-milovidov) (autor: Amos Bird).
- Agregar atajos de teclado para navegar por el historial (en lugar de líneas/historial). #31641 (Azat Khuzhin).
- Mejoradas las comprobaciones de
max_execution_time. Se corrigieron algunos casos en los que no se realizaban las comprobaciones de timeout y la consulta podía ejecutarse durante demasiado tiempo. #31636 (Raúl Marín).
- Mensaje de excepción mejorado cuando no se puede cargar
users.xmldebido a un hash de contraseña incorrecto. Esto cierra #24126. #31557 (Vitaly Baranov).
- Usa el nombre del segmento y de la réplica de los argumentos de la base de datos
Replicatedal expandir macros en los argumentos de
ReplicatedMergeTreesi esas macros no están definidas en la configuración. Cierra #31471. #31488 (tavplubix).
- Mejora del análisis de la proyección
min/max/count. Ahora, con
allow_experimental_projection_optimizationhabilitado, la proyección virtual
min/max/countpuede usarse junto con columnas de la clave de partición. #31474 (Amos Bird).
- Se añadió compatibilidad con
--pageren
clickhouse-local. #31457 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la espera del editor durante la edición interactiva de consultas (
waitpid()devuelve -1 con
SIGWINCHy
EDITORy
clickhouse-local/
clickhouse-clientfuncionan de forma concurrente). #31456 (Azat Khuzhin).
- Lanzar una excepción si hay datos no válidos después de un campo en el formato
JSONCompactStrings(EachRow). #31455 (Kruglov Pavel).
- El valor predeterminado de la configuración
http_send_timeouty
http_receive_timeoutcambió de 1800 (30 minutos) a 180 (3 minutos). #31450 (tavplubix).
MaterializedMySQLahora gestiona las consultas DDL
CREATE TABLE ... LIKE .... #31410 (Stig Bakken).
- Devolver una consulta CREATE artificial al ejecutar
show create tablesobre tablas del sistema. #31391 (SuperDJY).
- Anteriormente, el progreso solo se mostraba para la table function
numbers. Ahora también se muestra para
numbers_mt. #31318 (Kseniia Sumarokova).
- Ahora se usan los roles iniciales del usuario para determinar las políticas de fila; consulte #31080. #31262 (Vitaly Baranov).
- Si se cambia alguna configuración obsoleta, se muestra una advertencia en
system.warnings. #31252 (tavplubix).
- Se mejoró el backoff de las tareas de limpieza en segundo plano de
MergeTree. Los ajustes
merge_tree_clear_old_temporary_directories_interval_secondsy
merge_tree_clear_old_parts_interval_secondspasaron de la configuración de usuario a la configuración de MergeTree. #31180 (tavplubix).
- Ahora cada réplica enviará al cliente únicamente información incremental sobre los contadores de profile events. #31155 (Dmitry Novik). Esto hace que la opción
--hardware_utilizationde
clickhouse-clientsea útil.
- Activar la edición multilínea en clickhouse-client de manera predeterminada. Esto soluciona #31121 . #31123 (Amos Bird).
- Normalización de nombres de funciones para las consultas
ALTER. Esto ayuda a evitar discrepancias en los metadatos entre crear tablas con índices/proyecciones y añadir índices/proyecciones mediante comandos
ALTER. Este es un PR de seguimiento de https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/20174. Se clasifica como mejora, ya que no hay informes de errores y el escenario es poco frecuente. #31095 (Amos Bird).
- Se admite el modificador
IF EXISTSpara la consulta
RENAME DATABASE/
TABLE/
DICTIONARY. Si se usa esta directiva, no se producirá un error si no existe la DATABASE/TABLE/DICTIONARY que se va a renombrar. #31081 (victorgao).
- Cancelar las fusiones verticales al eliminar una partición. Esto da continuidad a https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/25684 y https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/30996. #31057 (Amos Bird).
- La sesión local dentro de una fuente de diccionario de ClickHouse ya no enviará sus eventos al log de sesión. Esto corrige un posible interbloqueo (alerta de TSan) durante el apagado. Además, este PR corrige la intermitencia de
test_dictionaries_dependency_xml/. #31013 (Vitaly Baranov).
- Menos bloqueos en el comando ALTER. #31010 (Amos Bird).
- Se corrige la opción
--verboseen el modo interactivo de clickhouse-local y se permite guardar el registro en un archivo. #30881 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadieron los comandos
\l,
\dy
\cen
clickhouse-client, como en MySQL y PostgreSQL. #30876 (Pavel Medvedev).
- Para clickhouse-local o clickhouse-client: si la opción
--interactivese usa con
--queryo
--queries-file, primero ejecútelos como en modo no interactivo y luego inicie el modo interactivo. #30851 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige el posible error “El conjunto local de partes de X no coincide con el conjunto de partes en ZooKeeper” (si DROP falla al eliminar znodes de ZooKeeper). #30826 (Azat Khuzhin).
- El formato Avro funciona con Kafka. Se añadió la opción de configuración
output_format_avro_rows_in_file. #30351 (Ilya Golshtein).
- Permite especificar uno o varios esquemas de PostgreSQL para una base de datos
MaterializedPostgreSQL. Cierra #28901. Cierra #29324. #28933 (Kseniia Sumarokova).
- Se cambiaron los puertos predeterminados para la comunicación interna de clickhouse-keeper de 44444 a 9234. Corrige #30879. #31799 (alesapin).
- Se implementó la función transform con argumentos Decimal. #31839 (李帅).
- Se corrige una terminación abrupta en el servidor de depuración y el error
DB::Exception: std::out_of_range: basic_stringen el servidor release cuando la URL de hdfs es incorrecta, añadiendo una comprobación adicional de la estructura de la URL de hdfs. #31042 (Kruglov Pavel).
- Corrige un posible assert en la función de tabla/motor
hdfs, y añade una prueba. #31036 (Kruglov Pavel).
- Corrige los alias de GROUP BY / ORDER BY / LIMIT BY cuando están habilitados los argumentos posicionales. Cierra #31173. #31741 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige el uso del motor de tabla
Buffercon el tipo
Map. Soluciona #30546. #31742 (Anton Popov).
- Se corrige la lectura de tablas
MergeTreecon
use_uncompressed_cachehabilitado. #31826 (Anton Popov).
- Se corrigió el comportamiento cuando las mutaciones que no tienen nada que hacer se quedaban atascadas (con la configuración
empty_result_for_aggregation_by_empty_sethabilitada). #32358 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió el problema por el que se omitían columnas al escribir protobuf. Este PR corrige #31160; véase el comentario #31160#issuecomment-980595318. #31988 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió un error al eliminar columnas innecesarias en una subconsulta. Si hay una función de agregación en una consulta sin GROUP BY, no debe eliminarse aunque parezca innecesaria. #32289 (dongyifeng).
- No se alcanzó el límite de cuota, pero se superó el límite. Este PR corrige #31174. #31337 (sunny).
- Se corrige SHOW GRANTS cuando se usan revocaciones parciales. Este PR corrige #31138. #31249 (Vitaly Baranov).
- La cantidad de memoria se calculaba incorrectamente cuando ClickHouse se ejecutaba en contenedores con límites de cgroup. #31157 (Pavel Medvedev).
- Se corrigen las consultas
ALTER ... MATERIALIZE COLUMN ...en caso de que el tipo de datos de la expresión por defecto no coincida con el tipo de datos de la columna. #32348 (Anton Popov).
- Se corrigió un fallo con SIGFPE en la función de agregación
avgWeightedcon un argumento
Decimal. Corrige #32053. #32303 (tavplubix).
- El servidor podía no iniciarse con el error
Cannot attach 1 tables due to cyclic dependenciessi la tabla
Dictionaryapuntaba a un diccionario XML con el mismo nombre; ya se ha corregido. Corrige #31315. #32288 (tavplubix).
- Corregido un error de análisis sintáctico al deserializar NaN para
Nullable(Float)con la regla de escape
Quoted. #32190 (Kruglov Pavel).
- Diccionarios XML: los identificadores usados en la consulta CREATE de la tabla pueden calificarse con
default_databasedurante la actualización a una versión más reciente. Cierra #31963. #32187 (Maksim Kita).
- El número de réplicas activas podía determinarse de forma incorrecta al insertar con quorum si la configuración
replicated_can_become_leaderestá deshabilitada en algunas réplicas. Se ha corregido. #32157 (tavplubix).
- Dictionaries: se corrigen los casos en los que
{condition}no funciona para consultas personalizadas a la base de datos. #32117 (Maksim Kita).
- Se corrige
CASTdesde
Nullablecon
cast_keep_nullable(antes se producía el error
PARAMETER_OUT_OF_BOUND, por ejemplo, con
toUInt32OrDefault(toNullable(toUInt32(1)))). #32080 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió CREATE TABLE de Join Storage en algunos casos poco frecuentes. Cierra #31680. #32066 (SuperDJY).
- Se corrigió el error
Directory ... already exists and is not emptyque se producía al desacoplar una parte. #32063 (tavplubix).
MaterializedMySQL(característica experimental): Corrige la interpretación errónea de los datos
DECIMALde MySQL. #31990 (Håvard Kvålen).
- El motor
FileLog(funcionalidad experimental) creaba innecesariamente un directorio de metadatos cuando fallaba la creación de la tabla. Corrección #31962. #31967 (flynn).
- Algunas entradas
GET_PARTpodrían quedar bloqueadas en la cola de replicación si una parte se pierde en todas las réplicas y no hay otras partes en la misma partición. Se ha corregido en los casos en que la clave de partición contiene solo columnas de tipo entero o
Date[Time]. Corrige #31485. #31887 (tavplubix).
- Se corrigen las funciones
emptyy
notEmptycon argumentos de tipo
UUID. Corrige #31819. #31883 (Anton Popov).
- Cambiar la ruta de configuración de
keeper_server.session_timeout_msa
keeper_server.coordination_settings.session_timeout_msal crear un
KeeperTCPHandler. Lo mismo con
operation_timeout. #31859 (JackyWoo).
- Corrige la conversión no válida del tipo Nullable cuando se usa una clave primaria Nullable. (La clave primaria Nullable es una funcionalidad desaconsejada; por favor, no la use). Esto corrige #31075. #31823 (Amos Bird).
- Se corrige un fallo en una UDF recursiva en SQL. Cierra #30856. #31820 (Maksim Kita).
- Corrige el fallo cuando se usa la función
dictGetcon tipo para un atributo de diccionario y el tipo es
Nullable. Corrige #30980. #31800 (Maksim Kita).
- Se corrige un fallo al obtener un resultado vacío en una consulta ODBC (con algunos controladores ODBC). Cierra #31465. #31766 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió la desactivación del perfilador de consultas (en caso de
query_profiler_real_time_period_ns>0/
query_profiler_cpu_time_period_ns>0, el perfilador de consultas podía seguir habilitado incluso después de finalizar la consulta). #31740 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un segfault poco frecuente en consultas concurrentes
ATTACH PARTITION. #31738 (tavplubix).
- Se corrige una condición de carrera en el formato de salida JSONEachRowWithProgress cuando se mezclan en la salida datos y líneas de progreso. #31736 (Kruglov Pavel).
- Se corrigió el error
there are no such cluster hereal ejecutar la consulta
ON CLUSTERcuando el nombre del clúster especificado coincide con el de la base de datos
Replicated. #31723 (tavplubix).
- Se corrigió una excepción en algunas aplicaciones de la función
decryptsobre columnas Nullable. Esto cierra #31662. Esto cierra #31426. #31707 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la función ngrams cuando la cadena contiene caracteres UTF-8. #31706 (yandd).
- Las configuraciones
input_format_allow_errors_nume
input_format_allow_errors_rationo funcionaban para el análisis de tipos de dominio, como
IPv4; ya se corrigió. Corrige #31686. #31697 (tavplubix).
- Se corrigió una excepción de puntero NULL en
MATERIALIZE COLUMN. #31679 (Nikolai Kochetov).
- La consulta
RENAME TABLEfuncionaba de forma incorrecta al intentar cambiar el nombre de un diccionario DDL en la base de datos
Ordinary; ya se ha corregido. #31638 (tavplubix).
- Implementar la función de agregación
sparkbarcomo estaba previsto; véase: #26175#issuecomment-960353867, comentario. #31624 (小路).
- Corrige el JSON generado inválido cuando solo los nombres de las columnas contienen secuencias UTF-8 no válidas. #31534 (Kevin Michel).
- Desactive
partial_merge_join_left_table_buffer_byteshasta que se corrija el error de esta optimización. Consulte #31009). Elimine la opción redundante
partial_merge_join_optimizations. #31528 (Vladimir C).
- Corrige el progreso en consultas
INSERT SELECTcortas. #31510 (Azat Khuzhin).
- Corrige el comportamiento erróneo de group by y los argumentos posicionales. Cierra #31280#issuecomment-968696186. #31420 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige
nullptren el proveedor de credenciales STS para S3. #31409 (Vladimir Chebotarev).
- Eliminar la función
notLikedel análisis de índices porque era incorrecta. #31169 (sundyli).
- Se corrigió un error en Keeper que podía impedir el inicio cuando se habían perdido algunos logs de coordinación y había una instantánea más reciente que el último log. #31150 (alesapin).
- Reescribe la tabla distribuida del lado derecho como un join local. resuelve #25809. #31105 (abel-cheng).
- Se corrige la tabla
Mergeal usar alias y where (antes no funcionaba en absoluto). Cierra #28802. #31044 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige JSON_VALUE/JSON_QUERY con identificadores entre comillas. Esto permite incluir espacios en la ruta JSON. Cierra #30971. #31003 (Kseniia Sumarokova).
- El uso de la función
formatRowcon formatos no orientados a filas provocaba un segfault. Ya no se permite usar esta función con esos formatos (porque no tiene sentido). #31001 (Kruglov Pavel).
- Corrige un error que hacía fallar las consultas SELECT si se ejecutaban después de eliminar una vista materializada. Detectado en #30691. #30997 (Kseniia Sumarokova).
- Omitir la comprobación de
max_partition_size_to_dropen el caso de ATTACH PARTITION … FROM y MOVE PARTITION … #30995 (Amr Alaa).
- Corrige algunos casos extremos con los operadores
INTERSECTy
EXCEPT. Cierra #30803. #30965 (Kseniia Sumarokova).
Mejoras de compilación/pruebas/empaquetado
- Se corrige un resultado de filtrado incorrecto en compilaciones no x86. Esto cierra #31417. Esto cierra #31524. #31574 (alexey-milovidov).
- Hacer que la compilación de ClickHouse sea totalmente reproducible (idéntica byte a byte en distintas máquinas). Esto cierra #22113. #31899 (alexey-milovidov). Eliminar de los binarios la ruta del filesystem al directorio de compilación para permitir compilaciones reproducibles. Esto era necesario para #22113. #31838 (alexey-milovidov).
- Usar nuestros propios CMakeLists para
zlib-ng,
cassandra,
mariadb-connector-c,
xz,
re2,
sentry,
gsasl,
arrowy
protobuf. Esto es necesario para #20151. Parte de #9226. Un pequeño paso hacia la eliminación de basura molesta del sistema de compilación. #30599 (alexey-milovidov).
- Compilaciones herméticas: usar una versión fija de libc y asegurarse de que no se use ningún archivo fuente ni binario del SO anfitrión durante la compilación. Esto cierra #27133. Esto cierra #21435. Esto cierra #30462. #30011 (alexey-milovidov).
- Se añade la función
getFuzzerData()para aplicar fuzzing fácilmente a funciones concretas. Esto cierra #23227. #27526 (Alexey Boykov).
- Configuración más correcta de las capabilities dentro de Docker. #31802 (Constantine Peresypkin).
- Habilitar las opciones de compilación de clang
-fstrict-vtable-pointers,
-fwhole-program-vtables. #20151 (Maksim Kita).
- Evitar descargar tarballs de la toolchain para compilación cruzada en FreeBSD. #31672 (alexey-milovidov).
- Compatibilidad inicial con risc-v. Consulte development/build-cross-riscv para ver las particularidades y el comando de compilación que se ha probado. #31309 (Vladimir Smirnov).
- Compatibilidad con la compilación en una máquina arm con el parámetro “-DENABLE_TESTS=OFF”. #31007 (zhanghuajie).
Lanzamiento de ClickHouse v21.11, 2021-11-09. Presentación, Vídeo
- Se cambia el orden de los argumentos
json_pathy
jsonen las funciones SQL/JSON (para mantener la coherencia con el estándar). Cierra #30449. #30474 (Kseniia Sumarokova).
- Se elimina la configuración de tabla
write_final_markde
MergeTree. A partir de ahora, siempre será
true. #30455 (Kseniia Sumarokova). No se requiere ninguna acción; todas las tablas son compatibles con la nueva versión.
- Se elimina la función
bayesAB. Se agradecerá ayuda para recuperar esta función, actualizada. Esto cierra #26233. #29934 (alexey-milovidov).
- Esto solo es relevante si ya ha empezado a usar el soporte experimental de
clickhouse-keeper. Ahora, los snapshots de ClickHouse Keeper se comprimen con el códec
ZSTDde forma predeterminada, en lugar de usar la compresión personalizada de bloques LZ4 de ClickHouse. Este comportamiento se puede desactivar con la configuración de coordination
compress_snapshots_with_zstd_format(debe ser igual en todas las réplicas del quórum). Esta incompatibilidad con versiones anteriores es bastante poco frecuente y solo puede producirse cuando un nodo nuevo envía un snapshot (esto ocurre en caso de recuperación) a un nodo antiguo que no puede leer snapshots en formato ZSTD. #29417 (alesapin).
- El nuevo modo INSERT asíncrono permite acumular los datos insertados y almacenarlos en un único lote en segundo plano. En el cliente, se puede habilitar estableciendo
async_insertpara consultas
INSERTcon datos incluidos en la propia consulta o en un búfer independiente (p. ej., para consultas
INSERTa través del protocolo HTTP). Si
wait_for_async_insertes true (de forma predeterminada), el cliente esperará hasta que los datos se escriban en la tabla. En el servidor, se controla mediante los parámetros
async_insert_threads,
async_insert_max_data_sizey
async_insert_busy_timeout_ms. Implementa #18282. #27537 (Anton Popov). #20557 (Ivan). Notas sobre el rendimiento: con inserts asíncronos, se pueden realizar hasta unas 10 000 consultas INSERT individuales por segundo, por lo que se sigue recomendando insertar en lotes si desea alcanzar un rendimiento de hasta millones de filas insertadas por segundo.
- Se añade el modo interactivo para
clickhouse-local. Así, puede ejecutar simplemente
clickhouse-localpara obtener una interfaz de línea de comandos de ClickHouse sin conectarse a un servidor y procesar datos desde archivos y orígenes de datos externos. También se unifica el código de
clickhouse-clienty
clickhouse-local. Cierra #7203. Cierra #25516. Cierra #22401. #26231 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió compatibilidad con funciones definidas por el usuario ejecutables (scriptables). Se trata de UDFs que pueden escribirse en cualquier lenguaje de programación. #28803 (Maksim Kita).
- Permitir conexiones predefinidas a fuentes de datos externas. Esto permite evitar especificar credenciales o direcciones al usar fuentes de datos externas, ya que se puede hacer referencia a ellas por nombre. Cierra #28367. #28577 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió la base de datos
INFORMATION_SCHEMA, con las vistas
SCHEMATA,
TABLES,
VIEWSy
COLUMNS, sobre las tablas correspondientes de la base de datos
system. Cierra #9770. #28691 (tavplubix).
- Se admite
EXISTS (subquery). Cierra #6852. #29731 (Kseniia Sumarokova).
- Registro de sesiones para auditoría. Registro de todos los eventos de inicio y cierre de sesión exitosos y fallidos en una nueva tabla
system.session_log. #22415 (Vasily Nemkov) (Vitaly Baranov).
- Compatibilidad con funciones multidimensionales de distancia de coseno y distancia euclidiana; distancias y normas L1, L2, Lp y Linf. Producto escalar en tuplas y diversos operadores aritméticos en tuplas. Esto resuelve por completo #4509 y más. #27933 (Alexey Boykov).
- Se añade soporte para la compresión y descompresión en
INTO OUTFILEy
FROM INFILE(con autodetección o con un parámetro opcional adicional). #27135 (Filatenkov Artur).
- Se agregó compatibilidad con CORS (intercambio de recursos entre distintos orígenes) mediante la solicitud HTTP
OPTIONS. Esto significa que ahora Grafana funcionará con solicitudes serverless sin recurrir a apaños. Cierra #18693. #29155 (Filatenkov Artur).
- Las consultas con JOIN ON ahora admiten condiciones disyuntivas (OR). #21320 (Ilya Golshtein).
- Se añadió la función
tokens. Esto permite dividir una cadena en tokens usando caracteres ASCII no alfanuméricos como separadores. #29981 (Maksim Kita). Se añadió la función
ngramspara extraer ngrams de texto. Cierra #29699. #29738 (Maksim Kita).
- Se añaden funciones para la normalización de Unicode:
normalizeUTF8NFC,
normalizeUTF8NFD,
normalizeUTF8NFKC,
normalizeUTF8NFKD. #28633 (darkkeks).
- Consumo en streaming de archivos de logs de aplicaciones en ClickHouse con el motor de tabla
FileLog. Es como el motor
Kafkao
RabbitMQ, pero para logs de solo anexado y rotados en el sistema de archivos local. Cierra #6953. #25969 (flynn) (Kseniia Sumarokova).
- Se añade el formato de salida
CapnProtoy se refactoriza el formato de entrada
CapnProto. #29291 (Kruglov Pavel).
- Permite escribir números en una consulta como literales binarios. Ejemplo:
SELECT 0b001;. #29304 (Maksim Kita).
- Se añadió el tipo de diccionario
hashed_array. Ahorra memoria al usar diccionarios con múltiples atributos. Cierra #30236. #30242 (Maksim Kita).
- Se ha añadido la función
JSONExtractKeys. #30056 (Vitaly).
- Se añade una función
getOSKernelVersion: devuelve una cadena con la versión del kernel del sistema operativo. #29755 (Memo).
- Se añadieron las funciones
MD4y
SHA384. MD4 es una función hash obsoleta e insegura; solo puede usarse en casos excepcionales en los que ya se utilice MD4 en algún sistema heredado y sea necesario obtener exactamente el mismo resultado. #29602 (Nikita Tikhomirov).
- HSTS puede activarse en el servidor HTTP de ClickHouse configurando
hsts_max_ageen el archivo de configuración con un valor positivo. #29516 (凌涛).
- Soporte para almacenamiento OBS de Huawei. Cierra #24294. #29511 (kevin wan).
- Nueva función
mapContainsKeyLikepara obtener el map cuya key coincide con una expresión regular simple. #29471 (凌涛). Nueva función
mapExtractKeyLikepara obtener el map que solo conserva los elementos que coinciden con el patrón especificado. #30793 (凌涛).
- Se implementó
ALTER TABLE x MODIFY COMMENT. #29264 (Vasily Nemkov).
- Añade funciones de inspección de H3 que no están en ClickHouse, pero sí están disponibles a través de la API de H3: https://h3geo.org/docs/api/inspection. #29209 (Bharat Nallan).
- Permitir operaciones ALTER TABLE FETCH y ATTACH no replicadas en bases de datos Replicated. #29202 (Kevin Michel).
- Se añadió la configuración
output_format_csv_null_representation: es igual que
output_format_tsv_null_representation, pero para la salida en CSV. #29123 (PHO).
- Se añadió la función
zookeeperSessionUptime(), que devuelve el tiempo de actividad de la sesión actual de ZooKeeper en segundos. #28983 (tavplubix).
- Implementa la función
h3ToGeoBoundary. #28952 (Ivan Veselov).
- Se ha añadido la función de agregación
exponentialMovingAverage, que puede usarse como función de ventana. Esto cierra #27511. #28914 (alexey-milovidov).
- Permite incluir las subcolumnas de las columnas de la tabla en el resultado de la consulta
DESCRIBE(se puede habilitar mediante la opción
describe_include_subcolumns). #28905 (Anton Popov).
Executable,
ExecutablePoolañadieron la opción
send_chunk_header. Si esta opción es true, se enviará al cliente
rows_countdel fragmento, seguido de un salto de línea, antes del fragmento. #28833 (Maksim Kita).
tokenbf_v1y
ngramadmiten Map con clave de tipo String de tipo FixedSring. Mejora la omisión de datos en consultas con filtros por clave de Map.
sql CREATE TABLE map_tokenbf ( row_id UInt32, map Map(String, String), INDEX map_tokenbf map TYPE ngrambf_v1(4,256,2,0) GRANULARITY 1 ) Engine=MergeTree() Order by idCon la tabla anterior, la consulta
select * from map_tokebf where map['K']='V'omitirá el gránulo que no contenga la clave
A. Por supuesto, cuántas filas se omitirán depende de la
granularityy de la
index_granularityque configures. #28511 (凌涛).
- Enviar eventos de perfil del servidor al cliente. Se introdujo un nuevo tipo de paquete
ProfileEvents. Cierra #26177. #28364 (Dmitry Novik).
- Operaciones de desplazamiento de bits en los tipos de datos
FixedStringy
String. Esto cierra #27763. #28325 (小路).
- Se admite añadir o eliminar tablas de la replicación desde PostgreSQL de forma dinámica en el motor de base de datos MaterializedPostgreSQL. Se admite ALTER para la configuración de la base de datos. Cierra #27573. #28301 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió la función accurateCastOrDefault(x, T). Cierra #21330. Autor: @taiyang-li. #23028 (Maksim Kita).
- Se añade la función
toUUIDOrDefault,
toUInt8/16/32/64/256OrDefault,
toInt8/16/32/64/128/256OrDefault, que permite al usuario definir un valor predeterminado (no nulo) cuando falla el análisis de la cadena. #21330 (taiyang-li).
- Las fusiones en segundo plano pueden interrumpirse entre sí y se programan con las prioridades adecuadas. Ahora, las fusiones de larga duración no impedirán que las fusiones cortas avancen. Esto es necesario para mejorar la planificación y el control de la ejecución de las fusiones. Reduce la probabilidad de que se produzca el error “too many parts”. #22381. #25165 (Nikita Mikhaylov). Se añadió la capacidad de ejecutar más fusiones y mutaciones que el número de hilos del background pool. Las fusiones y mutaciones se ejecutarán paso a paso según su tamaño (cuanto menor sea el tamaño, mayor será la prioridad). La proporción entre el número de tareas y los hilos de ejecución se controla mediante la configuración
background_merges_mutations_concurrency_ratio, 2 de forma predeterminada. #29140 (Nikita Mikhaylov).
- Permite usar lecturas asíncronas en sistemas de archivos remotos. Reduce el número de reposicionamientos al leer desde sistemas de archivos remotos. Esto mejora enormemente el rendimiento y hace que los discos experimentales
weby
s3funcionen más rápido que EBS en determinadas condiciones. #29205 (Kseniia Sumarokova). Mientras tanto, el tipo de disco
web(conjunto de datos estático alojado en un servidor web) deja de ser experimental y pasa a ser apto para producción.
- Las consultas con
INTO OUTFILEen
clickhouse-clientutilizarán varios hilos. Se corrige el problema del parpadeo de la barra de progreso al usar
INTO OUTFILE. Esto cierra #30873. Esto cierra #30872. #30886 (alexey-milovidov).
- Reducir la cantidad de datos comprimidos redundantes leídos del disco en algunos tipos de consultas
SELECT(solo para la familia de motores
MergeTree). #30111 (alesapin).
- Se eliminaron algunas llamadas redundantes a
seekal leer bloques comprimidos en la familia de motores de tabla MergeTree. #29766 (alesapin).
- Permitir que la función de tabla
urlprocese varias URL en paralelo. Esto cierra #29670 y #29671. #29673 (alexey-milovidov).
- Mejora del rendimiento de la agregación siguiendo el orden de la clave primaria (con la opción
optimize_aggregation_in_orderhabilitada). #30266 (Anton Popov).
- Ahora ClickHouse usa la caché de DNS al comunicarse con S3 externo. #29999 (alesapin).
- Se añade soporte para el pushdown de
IS NULL/
IS NOT NULLa bases de datos externas (es decir, MySQL). #29463 (Azat Khuzhin). Se convierten
isNull/
isNotNullen
IS NULL/
IS NOT NULL(para bases de datos externas, es decir, MySQL). #29446 (Azat Khuzhin).
- Las consultas SELECT en tablas de Diccionario utilizarán múltiples hilos. #30500 (Maksim Kita).
- Mejora del rendimiento del filtrado (operación
WHERE) en columnas
Decimal. #30431 (Jun Jin).
- Se eliminó el código con ramificaciones en la operación de filtrado mediante una mejor implementación con popcnt/ctz, que ofrece un mejor rendimiento. #29881 (Jun Jin).
- Se ha mejorado el generador de máscaras de bytes para filtros (utilizado en el operador WHERE), unificándolo todo en una sola función con instrucciones SSE/AVX2/AVX512. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, ClickHouse solo utiliza SSE, por lo que esto solo es relevante para compilaciones personalizadas. #30014 (jasperzhu). #30670 (jasperzhu).
- Mejora el rendimiento de la función de agregación SUM para números Nullable de coma flotante. #28906 (Raúl Marín).
- Acelera el proceso de carga de partes cuando se utilizan varios discos. La idea es similar a https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/16423 . En producción se observa una mejora: 24 min -> 16 min . #28363 (Amos Bird).
- Reducir el tamaño predeterminado de las partes en la carga multiparte de S3 para disminuir el uso de memoria. #28679 (ianton-ru).
- Se aceleró la función
bitmapAnd. #28332 (dddounaiking).
- Se eliminaron las notificaciones de mutación poco óptimas en
StorageMergeTreecuando los merges aún estaban en curso. #27552 (Vladimir Chebotarev).
- Mejora del rendimiento de la comparación de cadenas. #28767 (alexey-milovidov).
- El índice de clave primaria y el filtro de partición pueden funcionar con tuplas. #29281 (凌涛).
- Si una consulta tiene varias funciones de agregado
quantilecon los mismos argumentos pero con distinto parámetro de nivel, se fusionarán y se ejecutarán en una sola pasada si la configuración
optimize_syntax_fuse_functionsestá habilitada. #26657 (hexiaoting).
- Ahora, la agregación min-max sobre la primera expresión de la clave primaria se optimiza mediante una proyección. Esto es para #329. #29918 (Amos Bird).
- Se añadió la posibilidad de cambiar la configuración de los nodos (en el archivo
.xml) para ClickHouse Keeper. #30372 (alesapin).
- Se añadió la función de agregación
sparkbar. Esto cierra #26175. #27481 (小路). Nota: esta función tiene un defecto; su comportamiento cambiará en versiones futuras.
- Permite al usuario cambiar los niveles de registro sin reiniciar. #29586 (Nikolay Degterinsky).
- Varias mejoras para las UDF de SQL. Las consultas para manipular funciones SQL definidas por el usuario ahora admiten la cláusula ON CLUSTER. Ejemplo
CREATE FUNCTION test_function ON CLUSTER 'cluster' AS x -> x + 1;. Cierra #30666. #30734 (Maksim Kita). Se admiten las sintaxis
CREATE OR REPLACEy
CREATE IF NOT EXISTS. #30454 (Maksim Kita). Se añadió compatibilidad con
DROP IF EXISTS. Ejemplo
DROP FUNCTION IF EXISTS test_function. #30437 (Maksim Kita). Se admiten lambdas. Ejemplo
CREATE FUNCTION lambda_function AS x -> arrayMap(element -> element * 2, x);. #30435 (Maksim Kita). Se admiten funciones SQL definidas por el usuario para
clickhouse-local. #30179 (Maksim Kita).
- Se habilitó globalmente el perfilador de memoria por consulta (establecido en
memory_profiler_step= 4MiB). #29455 (Azat Khuzhin).
- Se añadieron las columnas
data_compressed_bytes,
data_uncompressed_bytes,
marks_bytesen
system.data_skipping_indices. Se añadieron las columnas
secondary_indices_compressed_bytes,
secondary_indices_uncompressed_bytes,
secondary_indices_marks_bytesen
system.parts. Cierra #29697. #29896 (Maksim Kita).
- Añadir el alias
tablea system.tables y el alias
databasea system.databases #29677. #29882 (kevin wan).
- Resuelve correctamente las interdependencias entre tablas al iniciar el servidor. Cierra #8004, cierra #15170. #28373 (tavplubix).
- Se evita el error “Division by zero” cuando el denominador es Nullable en las funciones
divide,
intDivy
modulo. Cierra #22621. #28352 (Kruglov Pavel).
- Permite interpretar valores del tipo de dato
Dateen formatos de texto como
YYYYMMDD, además de
YYYY-MM-DD. Esto cierra #30870. #30871 (alexey-milovidov).
- UI web: mostrar barras en celdas de tabla. #29792 (alexey-milovidov).
- Ahora se pueden crear diccionarios con comentarios:
CREATE DICTIONARY ... COMMENT 'vaue'… #29899 (Vasily Nemkov). Ahora también se pueden establecer comentarios en la base de datos en la sentencia
CREATE DATABASE… #29429 (Vasily Nemkov).
- Se introduce la configuración
compiled_expression_cache_elements_size. Si alguna vez necesita usar esta configuración, ya sabrá para qué sirve. #30667 (Maksim Kita).
- clickhouse-format ahora admite la opción
--query. En versiones anteriores, había que pasar la consulta a stdin. #29325 (凌涛).
- Se admite
ALTER TABLEen tablas de bases de datos
Memory. Las bases de datos Memory se utilizan en
clickhouse-local. #30866 (tavplubix).
- Ahora se admiten arrays de todos los tipos serializables en
arrayStringConcat. #30840 (Nickita Taranov).
- ClickHouse ahora tendrá en cuenta las limitaciones de docker/cgroups para determinar la cantidad de memoria del sistema. Véase #25662. #30574 (Pavel Medvedev).
- La estructura de tabla obtenida para la base de datos PostgreSQL es ahora más fiable. #30477 (Kseniia Sumarokova).
- Soporte completo para argumentos posicionales en GROUP BY y ORDER BY. #30433 (Kseniia Sumarokova).
- Permite extraer como cadena un elemento que no es de tipo String usando JSONExtractString. Esto es para pull/25452#issuecomment-927123287. #30426 (Amos Bird).
- Se añadió la posibilidad de usar la cláusula FINAL en consultas SELECT desde
GraphiteMergeTree. #30360 (Nikita Mikhaylov).
- Mejoras menores en la clonación de réplicas y en la puesta en cola de la obtención de partes dañadas, que deberían evitar que las entradas
GET_PARTde la cola de replicación queden colgadas en casos extremadamente raros. #30346 (tavplubix).
- Permitir enlaces simbólicos a archivos del directorio
user_filespara la función de tabla file. #30309 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió la comparación entre
Date32y
Date,
DateTime,
DateTime64y
String. #30219 (liang.huang).
- Se permite quitar la expresión
SAMPLE BYde las tablas
MergeTree(
ALTER TABLE <table> REMOVE SAMPLE BY). #30180 (Anton Popov).
- Ahora
Keeper(como parte de
clickhouse-server) se iniciará de forma asíncrona si logra conectarse a algún otro nodo. #30170 (alesapin).
- Ahora
clickhouse-clientadmite la edición multilínea nativa. #30143 (Amos Bird).
- Los diccionarios
polygon(geocodificación inversa): se añadió compatibilidad para leer el contenido del diccionario mediante el método de consulta SELECT si
store_polygon_key_column= true. Cierra #30090. #30142 (Maksim Kita).
- Añadir el logotipo de ClickHouse a la UI de Play. #29674 (alexey-milovidov).
- Mensaje de excepción mejorado al leer una columna en formatos compatibles con Arrow como
Arrow,
ArrowStream,
Parquety
ORC. Esto cierra #29926. #29927 (alexey-milovidov).
- Se corrigió una condición de carrera entre el vaciado y el arranque en las tablas
Buffer. Esto puede darse en las pruebas. #29930 (Azat Khuzhin).
- Se corrige
lock-order-inversionentre
DROP TABLEen
DatabaseMemoryy
LiveView. Live View es una función experimental. La base de datos Memory se usa en clickhouse-local. #29929 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la inversión en el orden de bloqueo entre la recarga periódica del Diccionario y la recarga de la configuración. #29928 (Azat Khuzhin).
- Actualizados los archivos de zoneinfo a 2021c. #29925 (alexey-milovidov).
- Se añadió la posibilidad de configurar reintentos y los retrasos entre ellos para
clickhouse-copier. #29921 (Azat Khuzhin).
- Añade la configuración del servidor
shutdown_wait_unfinished_queriespara permitir esperar a que las consultas en ejecución finalicen durante un tiempo máximo de
shutdown_wait_unfinished. Esto corresponde a #24451. #29914 (Amos Bird).
- Se añade la capacidad de rastrear el uso máximo de memoria (con el nuevo trace_type en
system.trace_log:
MemoryPeak). #29858 (Azat Khuzhin).
- Tablas foráneas de PostgreSQL: Se añadió el prefijo de tabla particionada ‘p’ a la consulta para obtener el índice de replica identity. #29828 (Shoh Jahon).
- Aplicar
max_untracked_memory/
memory_profiler_step/
memory_profiler_sample_probabilitydurante mutate/merge para generar perfiles del uso de memoria durante las fusiones. #29681 (Azat Khuzhin).
- Ofuscador de consultas:
clickhouse-format --obfuscateahora admite más tipos de consultas. #29672 (alexey-milovidov).
- Se solucionó el problema:
clickhouse-format --obfuscateno podía procesar consultas con diccionarios embebidos (funciones
regionTo...). #29667 (alexey-milovidov).
- Corrige el manejo incorrecto de Nullable en las funciones JSON. Esto corrige #29615 . Se considera una mejora porque https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/28012 aún no se ha lanzado. #29659 (Amos Bird).
- Aumenta
listen_backlogde forma predeterminada (para ajustarlo al valor predeterminado de las versiones más recientes del kernel de Linux). #29643 (Azat Khuzhin).
- Recarga los diccionarios, los modelos y las funciones ejecutables definidas por el usuario si cambia la configuración del servidor
dictionaries_config,
models_config,
user_defined_executable_functions_config. Cierra #28142. #29529 (Maksim Kita).
- Se elimina la restricción innecesaria sobre el nombre de la proyección. Ahora el nombre de la proyección puede empezar por
tmp_. #29520 (Amos Bird).
- Se corrigió el error
There is no query or query context has expireden las mutaciones con subconsultas anidadas. No se permiten subconsultas en una mutación si la tabla está replicada y la configuración
allow_nondeterministic_mutationsestá deshabilitada. #29495 (tavplubix).
- Aplicar cambios de configuración a
max_concurrent_queriesen tiempo de ejecución (no es necesario reiniciar). #29414 (Raúl Marín).
- Se añadió la opción
use_skip_indexes. #29405 (Maksim Kita).
- Se añadió compatibilidad con
FREEZEpara las partes en memoria (para copias de seguridad). #29376 (Mo Xuan).
- Propagar el
query_idinicial para
clickhouse-benchmark(anteriormente, si se ejecutaba una consulta remota mediante
clickhouse-benchmark, las consultas en los segmentos no quedaban vinculadas a la consulta inicial mediante
initial_query_id). #29364 (Azat Khuzhin).
- Índices de omisión
tokenbf_v1y
ngrambf_v1: se añadió compatibilidad con el tipo de dato
Arraycon claves de tipo
Stringy
FixedString. #29280 (Maksim Kita). Los índices de omisión
tokenbf_v1y
ngrambf_v1añadieron compatibilidad con el tipo de dato
Mapcon claves de tipo
Stringy
FixedString. Autor @lingtaolf. #29220 (Maksim Kita).
- Función
has: se añadió compatibilidad con el tipo de datos
Map. #29267 (Maksim Kita).
- Añade la configuración
compress_logsde clickhouse-keeper, que permite comprimir los logs de clickhouse-keeper (de la máquina de estados replicada) en
ZSTD. Implementa: #26977. #29223 (alesapin).
- Se añade una configuración,
external_table_strict_query: forzará el envío de toda la expresión WHERE en las consultas a bases de datos externas, incluso si es incompatible. #29206 (Azat Khuzhin).
- Deshabilitar las proyecciones cuando se use
ARRAY JOIN. En versiones anteriores, el análisis de proyecciones podía afectar a los alias en
ARRAY JOIN. #29139 (Amos Bird).
- Se admiten más tipos en el formato de entrada/salida
MsgPack. #29077 (Kruglov Pavel).
- Permite la lectura y escritura de columnas
LowCardinalityen el formato de entrada/salida
ORC. #29062 (Kruglov Pavel).
- Una consulta a
system.distributed_ddl_queuepodría mostrar valores incorrectos; ya está corregido. #29061 (tavplubix).
- Comportamiento correcto ante métodos desconocidos en la conexión HTTP. Resuelve #29050. #29057 (Filatenkov Artur).
clickhouse-keeper: Se corrige un error en
clickhouse-keeper-converterque puede provocar cierta pérdida de datos al restaurar desde los logs de ZooKeeper (no desde un snapshot). #29030 (小路). Se corrige un error en
clickhouse-keeper-converterque puede provocar una deserialización incorrecta de los logs de ZooKeeper. #29071 (小路).
- Aplicar la configuración de las consultas
CREATE ... AS SELECT(soluciona: #28810). #28962 (Azat Khuzhin).
- Respetar la configuración predeterminada de la base de datos en ALTER TABLE … ON CLUSTER … REPLACE/MOVE PARTITION FROM/TO … #28955 (anneji-dev).
- Protocolo gRPC: permitir cambiar desde el cliente la compresión en el servidor. #28953 (Vitaly Baranov).
- Ignorar la excepción “no data” al leer sensores térmicos para métricas asíncronas. Esto cierra #28852. #28882 (alexey-milovidov).
- Se corrigió una condición de carrera lógica que, en raras ocasiones, podía provocar el error
Dictionary not founden un diccionario existente. #28853 (tavplubix).
- Relajar la comprobación del combinador If para funciones anidadas (pero prohibir combinadores idénticos anidados). #28828 (Azat Khuzhin).
- Se corrige una posible excepción sin capturar al finalizar el servidor. #28761 (Azat Khuzhin).
- Prohibir la limpieza de directorios tmp que pueda usar una mutation/merge activa si la mutation/merge dura un tiempo extraordinariamente largo. #28760 (Azat Khuzhin).
- Se permite la optimización
optimize_arithmetic_operations_in_aggregate_functions = 1cuando se usa un alias. #28746 (Amos Bird).
- Implementa la configuración
detach_not_byte_identical_partspara
ReplicatedMergeTree, que desacoplará, en lugar de eliminar, las partes no idénticas byte a byte (después de merge/mutate). #28708 (Azat Khuzhin).
- Se implementa la configuración
max_suspicious_broken_parts_bytespara
MergeTree(para limitar el tamaño total de todas las partes dañadas; el valor predeterminado es
1GiB). #28707 (Azat Khuzhin).
- Se habilita la expansión de macros en los ajustes de la tabla
RabbitMQ. #28683 (Vitaly Baranov).
- Se restablece la capacidad de leer datos de una tabla con el motor
Logen varios hilos. #28125 (Vitaly Baranov).
- Corrige el manejo incorrecto de la columna NULL en las funciones JSON. Esto corrige #27930. #28012 (Amos Bird).
- Permite establecer el tamaño de la caché Mark/Uncompressed para los índices de omisión por separado del de las columnas. #27961 (Amos Bird).
- Permitir usar JOIN con
USINGjunto con otros tipos de JOIN. #23881 (darkkeks).
- Se actualizó el submódulo
aws-sdkpor el throttling en Yandex Cloud S3. #30646 (ianton-ru).
- Corregida la liberación del ID de consulta y del ID de sesión al final del procesamiento de la consulta al gestionar una llamada gRPC. #29954 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el apagado de
AccessControlManagerpara solucionar una prueba intermitente. #29951 (Vitaly Baranov).
- Corrige una aserción fallida al leer desde
HDFS. Actualiza la biblioteca libhdfs3 para que pueda ejecutarse en pruebas en modo de depuración. Cierra #29251. Cierra #27814. #29276 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió compatibilidad con compilaciones de FreeBSD para máquinas Aarch64. #29952 (MikaelUrankar).
- Los submódulos recursivos ya no son necesarios para ClickHouse. #30315 (alexey-milovidov).
- ClickHouse ahora puede compilarse estáticamente con Musl. Esto se añade como experimento; no admite la compilación de
odbc-bridge,
library-bridge, la integración con CatBoost ni algunas bibliotecas. #30248 (alexey-milovidov).
- Se habilitan
Protobuf,
Arrow,
ORCy
Parquetpara compilaciones de
AArch64y
Darwin(MacOS). Esto cierra #29248. Esto cierra #28018. #30015 (alexey-milovidov).
- Se añade compilación cruzada para PowerPC (powerpc64le). Esto cierra #9589. Se habilita la interacción con MySQL para AArch64 y PowerPC. Esto cierra #26301. #30010 (alexey-milovidov).
- Se dejan solo los archivos necesarios en las toolchains de compilación cruzada. Se incluyen como submódulos (antes se descargaban como archivos tar). #29974 (alexey-milovidov).
- Se implementó en ClickHouse un enfoque de fuzzing basado en la estructura para el parser de sentencias select. #30012 (Paul).
- Se activa el evaluador experimental de expresiones constexpr para clang para acelerar la compilación de código de plantillas. #29668 (myrrc).
- Se añade la capacidad de compilar con una versión más reciente de glibc sin usar símbolos nuevos. #29594 (Azat Khuzhin).
- Se reduce el tamaño del binario de la compilación Debug mediante una opción de optimización de clang. #28736 (flynn).
- Ahora todas las imágenes para CI se alojarán en un repositorio independiente de Docker Hub. #28656 (alesapin).
- Se mejora la compatibilidad con compilaciones con clang-13. #28046 (Sergei Semin).
- Se añade la capacidad de imprimir profile events sin procesar en
clickhouse-client(esto puede ser útil para debugging y pruebas). #30064 (Azat Khuzhin).
- Se añade una dependencia temporal para la unidad de clickhouse-server (init de systemd y sysvinit). #28891 (Azat Khuzhin).
- Se recarga la caché de stacktrace cuando se vuelve a cargar el símbolo. #28137 (Amos Bird).
- Las funciones para la búsqueda sin distinción entre mayúsculas y minúsculas en cadenas UTF-8, como
positionCaseInsensitiveUTF8y
countSubstringsCaseInsensitiveUTF8, podían encontrar subcadenas que en realidad no coincidían en casos muy poco frecuentes; ya se ha corregido. #30663 (tavplubix).
- Se corrigió la lectura de un archivo vacío en un disco cifrado. #30494 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió la transformación de la cadena de disyunciones a
IN(controlada por el ajuste
optimize_min_equality_disjunction_chain_length) en consultas distribuidas con el ajuste
legacy_column_name_of_tuple_literal = 0. #28658 (Anton Popov).
- Permitir el uso de una columna materializada como clave de fragmentación en una tabla distribuida incluso si
insert_allow_materialized_columns=0:. #28637 (Vitaly Baranov).
- Corregido
ORDER BY ... WITH FILLcuando
TOy
FROMestán establecidos y no hay filas en el conjunto de resultados. #30888 (Anton Popov).
- Se corrigió un problema por el que el índice set no se usaba en expresiones AND/OR cuando había más de dos operandos. Esto corrige #30416 . #30887 (Amos Bird).
- Se corrige un fallo al materializar una proyección con una función de hash. Esto corrige #30861. El problema es similar a https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/28560 y se debe a una comprensión inadecuada de la invariante de que la cabecera esté vacía. #30877 (Amos Bird).
- Se corrigió la ambigüedad al extraer el nombre auxiliar de ZooKeeper de la ruta de ZooKeeper en
ReplicatedMergeTree. Anteriormente, el servidor podía no iniciarse con
Unknown auxiliary ZooKeeper namesi la ruta de ZooKeeper contenía dos puntos. Corrige #29052. Además, antes se permitía especificar una ruta de ZooKeeper que no comenzara con una barra, pero ahora está obsoleto y no se permite crear tablas nuevas con esa ruta. Tampoco se permiten barras ni dos puntos en los nombres auxiliares de ZooKeeper. #30822 (tavplubix).
- Se limpia el directorio temporal cuando localBackup falla por algún motivo. #30797 (ianton-ru).
- Se corrigió una condición de carrera entre
REPLACE/MOVE PARTITIONy la fusión en segundo plano en
MergeTreeno replicado, que podía hacer que parte de los datos movidos o reemplazados permaneciera en la partición. Corrige #29327. #30717 (tavplubix).
- Se corrige PREWHERE por WHERE en caso de que PREWHERE sea siempre verdadero. #30668 (Azat Khuzhin).
- La optimización de push down de LIMIT podía causar el error
Cannot find column. Corrige #30438. #30562 (Nikolai Kochetov).
- Agregar los paréntesis que faltan para las reescrituras de
isNotNull/
isNulla
IS [NOT] NULL(corrige consultas con expresiones como
isNotNull(1)+isNotNull(2)). #30520 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un interbloqueo en ALTER con una subconsulta escalar sobre la misma tabla, cierra #30461. #30492 (Vladimir C).
- Se corrigió un segfault que podía producirse si la sesión expiraba durante la ejecución de REPLACE PARTITION. #30432 (tavplubix).
- Las consultas con una condición como
IN (subquery)podían devolver resultados incorrectos cuando se aplicaba una proyección agregada. Se corrigió la creación de conjuntos para las proyecciones. #30310 (Amos Bird).
- Corrige la resolución de alias de columnas en las consultas JOIN cuando la proyección está habilitada. Esto corrige #30146. #30293 (Amos Bird).
- Se corrigió una deficiencia en la función
replaceRegexpAll. #30292 (Memo).
- Corrige el análisis de la opción
preallocateen la configuración del layout de ComplexKeyHashedDictionary y ComplexKeySparseHashedDictionary. #30246 (Maksim Kita).
- Se corrige la función
[I]LIKE. Cierra #28661. #30244 (Nikolay Degterinsky).
- Se corrigió un fallo con
shortcircuity
lowcardinalityen
multiIf. #30243 (Raúl Marín).
- FlatDictionary, HashedDictionary corrigen el cálculo de bytes_allocated de atributos Nullable. #30238 (Maksim Kita).
- Permitir identificadores que comiencen con números en varios joins. #30230 (Vladimir C).
- Se corrigió la lectura desde
MergeTreecon
max_read_buffer_size = 0(cuando el usuario quiere pegarse un tiro en el pie) (puede provocar excepciones
Can't adjust last granule,
LOGICAL_ERRORo incluso pérdida de datos). #30192 (Azat Khuzhin).
- Se corrige
pread_fake_async/
pread_threadpoolcon
min_bytes_to_use_direct_io. #30191 (Azat Khuzhin).
- Corrige un problema por el que
INSERT SELECTrellenaba incorrectamente la columna MATERIALIZED basándose en una columna Nullable. #30189 (Azat Khuzhin).
- Se admiten argumentos Nullable en la función
initializeAggregation. #30177 (Anton Popov).
- Se corrige el error
Port is already connecteden consultas con
GLOBAL INy
WITH TOTALS. Solo para 21.9 y 21.10. #30086 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige una condición de carrera entre MOVE PARTITION y las fusiones/mutaciones de MergeTree. #30074 (Azat Khuzhin).
- La base de datos
Memoryeliminada podría reaparecer después de reiniciar el servidor; esto ya se ha corregido (#29795). También se añadió la configuración
force_remove_data_recursively_on_dropcomo solución alternativa para el error
Directory not emptyal eliminar una base de datos
Ordinary(porque no es posible eliminar manualmente los restos de datos en un entorno de nube). #30054 (tavplubix).
- Se corrigió el fallo de sample provocado por
tuple(), cierra #30004. #30016 (flynn).
- intenta cerrar la incidencia: #29965. #29976 (hexiaoting).
- Corrige una posible condición de carrera entre
FileCheckery
StorageLog/
StorageStripeLog. #29959 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la condición de carrera entre
LogSink::writeMarks()y
LogSourceen
StorageLog. #29946 (Azat Khuzhin).
- Corrige una posible fuga de recursos en el límite de consultas concurrentes de las tablas MergeTree introducido en https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/19544. #29879 (Amos Bird).
- Corregir la comprobación de recreación de las tablas del sistema (no detecta cambios en los valores de tipo enum). #29857 (Azat Khuzhin).
- MaterializedMySQL: Corrige un problema por el que, si se perdía la conexión con MySQL, solo podían procesarse partes de una transacción. #29837 (Håvard Kvålen).
- Se evita el error
Timeout exceeded: elapsed 18446744073.709553 secondsque podría producirse en casos extremadamente raros, presuntamente debido a algún error del kernel. Corrige #29154. #29811 (tavplubix).
- Se corrige una conversión errónea en la consulta
ATTACH TABLE ... FROM 'path'cuando se usa un literal no de cadena en lugar de una ruta. Esto puede provocar la lectura de memoria no inicializada. #29790 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el acceso concurrente a
LowCardinalityen
GROUP BY(en combinación con tablas
Buffer, podía causar problemas). #29782 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un
GROUP BYincorrecto (varias filas con las mismas claves en el resultado) en una consulta distribuida cuando los segmentos tenían versiones mixtas
<= 21.3y
>= 21.4, la clave de
GROUP BYtenía varias columnas, todas de tamaño fijo, y estaba activada la agregación de dos niveles (consulte
group_by_two_level_thresholdy
group_by_two_level_threshold_bytes). Corrige #29580. #29735 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el comportamiento incorrecto de la configuración
materialized_postgresql_tables_listal reiniciar el servidor. Reportado en #28529. #29686 (Kseniia Sumarokova).
- La condición del predicado de filtro podía perderse tras la optimización push-down. #29625 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la compilación JIT de expresiones con alias y la evaluación con cortocircuito de expresiones. Cierra #29403. #29574 (Maksim Kita).
- Corrige un
segfaultpoco frecuente en la consulta
ALTER MODIFYal usar un identificador de tabla incorrecto en una expresión
DEFAULTcomo
x.y.z...Soluciona #29184. #29573 (alesapin).
- Se corrige la desreferenciación de nullptr en
GROUP BY WITH TOTALS HAVING(cuando no se había seleccionado la columna de
HAVING). #29553 (Azat Khuzhin).
- Evita interbloqueos al leer y escribir en tablas del motor Join al mismo tiempo. #29544 (Raúl Marín).
- Se corrigió un error en la comprobación
pathStartsWithdebido a un uso incorrecto de
std::mismatch:
The behavior is undefined if the second range is shorter than the first range.. #29531 (Kseniia Sumarokova).
- En ODBC bridge, se añaden reintentos para el error Invalid cursor state. Es un error recuperable mediante reintentos. Cierra #29473. #29518 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió el análisis incorrecto del nombre de la tabla durante la carga de la base de datos
Lazy. Corrige #29456. #29476 (tavplubix).
- Corrige un posible
Block structure mismatchen subconsultas con un predicado
HAVINGdesplazado hacia abajo. Corrige #29010. #29475 (Nikolai Kochetov).
- Se ha corregido el error lógico
Cannot capture columnsen las funciones greatest/least. Cierra #29334. #29454 (Kruglov Pavel).
- Motor de tabla RocksDB: corrección de una condición de carrera durante la apertura de varias DB (y restauración de algunas pruebas que reproducen el problema en CI). #29393 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el cierre incorrecto del almacenamiento de acceso replicado cuando estaba mal configurado. #29388 (Kevin Michel).
- Se elimina la función de ventana
nth_value, ya que no es segura en términos de memoria. Esto cierra #29347. #29348 (alexey-milovidov).
- Se corrigen las fusiones verticales de las partes de proyección. Con esto se corrige #29253. Este PR también corrige varios problemas de fusión/mutación de proyecciones introducidos en https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/25165. #29337 (Amos Bird).
- Se corrigen las consultas DDL que quedaban bloqueadas en la base de datos Replicated al añadir una nueva réplica. #29328 (Kevin Michel).
- Se corrigen los tiempos de espera de conexión (
send_timeout/
receive_timeout). #29282 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la posible excepción
Table columns structure in ZooKeeper is different from local table structureal recrear o crear nuevas réplicas de
ReplicatedMergeTree, cuando una de las columnas de la tabla tiene expresiones por defecto con funciones no sensibles a mayúsculas y minúsculas. #29266 (Anton Popov).
- Enviar al cliente (a través de TCP) el error normal
Database doesn't exist error(
UNKNOWN_DATABASE) en lugar de
Attempt to read after eof(
ATTEMPT_TO_READ_AFTER_EOF). #29229 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error de segmentación al insertar en una columna de tipo LowCardinality(Nullable) en el formato de entrada Avro. #29132 (Kruglov Pavel).
- No permitir la reutilización de credenciales previas en caso de secreto entre servidores (Antes de INSERT mediante Buffer/Kafka en una tabla distribuida con un secreto entre servidores configurado para ese clúster, podía reutilizarse el usuario establecido previamente para esa conexión). #29060 (Azat Khuzhin).
- Gestionar
any_join_distinct_right_table_keysal hacer un join con un diccionario; soluciona #29007. #29014 (Vladimir C).
- Corrige el error “No se encontró la columna … en el bloque” al hacer join sobre una columna con alias, cierra #26980. #29008 (Vladimir C).
- Se corrige el número de hilos utilizados en la subconsulta
GLOBAL IN(se ejecutaba en un solo hilo desde la corrección del error #19414). #28997 (Nikolai Kochetov).
- Corrige las optimizaciones incorrectas de ORDER BY si contiene WITH FILL. Esto cierra #28908. Esto cierra #26049. #28910 (alexey-milovidov).
- Se corrigen las funciones de arrays de orden superior (
SIGSEGVpara
arrayCompact/
ILLEGAL_COLUMNpara
arrayDifference/
arrayCumSumNonNegative) al usar constantes. #28904 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la espera de finalización de una mutación con
mutations_sync=2. #28889 (Azat Khuzhin).
- Se corrigen las consultas a bases de datos externas (es decir, MySQL) con varias columnas en IN (es decir,
(k,v) IN ((1, 2))). #28888 (Azat Khuzhin).
- Corrige un fallo con
LowCardinalityen la evaluación con cortocircuito de funciones. Cierra #28884. #28887 (Kruglov Pavel).
- Se corrigió la lectura de subcolumnas de partes compactas. #28873 (Anton Popov).
- Se corrigió una condición de carrera entre
DROP PARTy
REPLACE/MOVE PARTITIONque, en raras ocasiones, podía hacer que las réplicas divergieran. #28864 (tavplubix).
- Se corrige la compilación de expresiones con evaluación de cortocircuito. #28821 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un caso extremadamente raro en el que las réplicas de ReplicatedMergeTree pueden divergir tras un reinicio forzado de todas ellas. El error aparece como:
Part ... intersects (previous|next) part .... #28817 (alesapin).
- Se mejora la comprobación de la usabilidad de la conexión y también se captura cualquier excepción durante el apagado de
RabbitMQ, por si acaso. #28797 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige una condición de carrera benigna en ReplicatedMergeTreeQueue. No debería ser visible para el usuario, pero puede dar lugar a errores sutiles. #28734 (alesapin).
- Se corrige un posible fallo de
SELECTcon una proyección agregada creada parcialmente en caso de excepción. #28700 (Amos Bird).
- Se corrige el coredump al crear tablas distribuidas cuando los parámetros proporcionados son incorrectos. #28686 (Zhiyong Wang).
- Se añaden los alias Settings.Names y Settings.Values para la tabla system.processes. #28685 (Vitaly).
- Compatibilidad con la biblioteca S2 Geometry: se corrigió el número de argumentos requeridos por las funciones
s2RectAddy
s2RectContains. #28663 (Bharat Nallan).
- Se corrige la conversión no válida de tipo constante cuando se usa una clave primaria Nullable o LowCardinality. #28636 (Amos Bird).
- Se corrige “La columna no está dentro de una función de agregado ni en GROUP BY” con PREWHERE (Soluciona: #28461). #28502 (Azat Khuzhin).
lanzamiento de ClickHouse v21.10, 2021-10-16. Presentation, Video
- Ahora, las siguientes configuraciones de MergeTree a nivel de tabla:
replicated_max_parallel_sends,
replicated_max_parallel_sends_for_table,
replicated_max_parallel_fetches,
replicated_max_parallel_fetches_for_tableya no tienen ningún efecto. Nunca funcionaron bien y fueron sustituidas por
max_replicated_fetches_network_bandwidth,
max_replicated_sends_network_bandwidthy
background_fetches_pool_size. #28404 (alesapin).
- Se añade una funcionalidad para crear funciones definidas por el usuario (UDF) como expresiones lambda. Sintaxis
CREATE FUNCTION {function_name} as ({parameters}) -> {function core}. Ejemplo:
CREATE FUNCTION plus_one as (a) -> a + 1. Autores: @Realist007. #27796 (Maksim Kita) #23978 (Realist007).
- Se añaden el motor de almacenamiento
Executabley la función de tabla
executable. Permite procesar datos con scripts externos en streaming. #28102 (Maksim Kita) (ruct).
- Se añade el motor de almacenamiento
ExecutablePool. Es similar a
Executable, pero utiliza un grupo de procesos de larga duración. #28518 (Maksim Kita).
- Se añade la consulta
ALTER TABLE ... MATERIALIZE COLUMN. #27038 (Vladimir Chebotarev).
- Se añade compatibilidad con la escritura particionada en la función de tabla
s3. #23051 (Vladimir Chebotarev).
- Se añade compatibilidad con el formato de compresión
lz4(además de
gz,
bz2,
xz,
zstd) para la importación y exportación de datos. #25310 (Bharat Nallan).
- Se permiten argumentos posicionales con la configuración
enable_positional_arguments. Cierra #2592. #27530 (Kseniia Sumarokova).
- Se aceptan configuraciones de usuario relacionadas con formatos de archivo en la cláusula
SETTINGSde la consulta
CREATEpara tablas
s3. Esto cierra #27580. #28037 (Nikita Mikhaylov).
- Se permite la conexión SSL para el motor
RabbitMQ. #28365 (Kseniia Sumarokova).
- Se añade la función
getServerPort, que permite obtener el puerto del servidor. Si el puerto no está siendo utilizado por el servidor, se lanza una excepción. #27900 (Amos Bird).
- Se añaden funciones de conversión entre “Snowflake ID” y
DateTime,
DateTime64. Véase #27058. #27704 (jasine).
- Se añade la función
SHA512. #27830 (zhanglistar).
- Se añade la configuración
log_queries_probability, que permite al usuario escribir en
query_logsolo una muestra de consultas. Cierra #16609. #27527 (Nikolay Degterinsky).
- Discos de tipo
webpara almacenar tablas readonly en un servidor web en forma de archivos estáticos. Véase #23982. #25251 (Kseniia Sumarokova). Esto se necesita principalmente para facilitar las pruebas de funcionamiento sobre almacenamiento compartido y para importar conjuntos de datos con facilidad. No se recomienda su uso antes de la versión 21.11.
- Se añadieron los nuevos comandos
BACKUPy
RESTORE. #21945 (Vitaly Baranov). Esto está en desarrollo y no está pensado para usarse en la versión actual.
- Acelera las funciones de agregación
sumIfy
countIf. #28272 (Raúl Marín).
- Crea una proyección virtual para el índice
minmax. Ahora, cuando
allow_experimental_projection_optimizationestá habilitado, las consultas usarán el índice
minmaxen lugar de leer los datos, cuando sea posible. #26286 (Amos Bird).
- Se introducen dos comprobaciones en
sequenceMatchy
sequenceCountque permiten salir antes cuando falta en la lista de eventos alguna parte determinista del patrón de secuencia. Este cambio desbloquea muchas consultas que antes fallaban por alcanzar el límite de operaciones y, en general, acelera el pipeline. #27729 (Jakub Kuklis).
- Mejora el análisis de la clave primaria con información de monotonicidad para funciones binarias, en particular la división por una constante distinta de cero. #28302 (Amos Bird).
- Hace que la condición de filtro
hasAllaproveche los índices bloom filter de omisión de datos. #27984 (Braulio Valdivielso Martínez).
- Acelera la carga de las partes de datos al retrasar el proceso de inicio de la tabla. #28313 (Amos Bird).
- Corrige un posible número excesivo de condiciones movidas de
WHEREa
PREWHERE(optimización controlada por la configuración
optimize_move_to_prewhere). #28139 (lthaooo).
- Habilita
optimize_distributed_group_by_sharding_keyde forma predeterminada. #28105 (Azat Khuzhin).
- Comprobar el nombre del clúster antes de crear la tabla
Distributed; no permitir crear una tabla con un nombre de clúster incorrecto. Corrige #27832. #27927 (tavplubix).
- Añada la función de agregación
quantileBFloat16Weighted, de forma similar a otras funciones quantile…Weighted. Esto cierra #27745. #27758 (Ivan Novitskiy).
- Se permite crear diccionarios con una lista vacía de atributos. #27905 (Maksim Kita).
- Agregar documentación interactiva en
clickhouse-clientsobre cómo restablecer la contraseña. Esto resulta útil cuando un usuario instala ClickHouse, configura la contraseña y la olvida al instante. Véase #27750. #27903 (alexey-milovidov).
- Se admite el caso en que los datos estén encerrados en un array en el formato de entrada
JSONAsString. Cierra #25517. #25633 (Kruglov Pavel).
- Se agrega una nueva columna
last_queue_update_exceptiona la tabla
system.replicas. #26843 (nvartolomei).
- Se añade compatibilidad con reconexiones en caso de failover para las tablas
MaterializedPostgreSQL. Cierra #28529. #28614 (Kseniia Sumarokova).
- Genera un UUID único para el servidor en su primer arranque. #20089 (Bharat Nallan).
- Se añade la configuración
connection_wait_timeout(valor predeterminado: 5 segundos; 0: no esperar) para el motor
MySQL. #28474 (Azat Khuzhin).
- No permitir la creación de
MaterializedPostgreSQLcon argumentos incorrectos. Cierra #28423. #28430 (Kseniia Sumarokova).
- Usa un archivo tmp real en lugar de “rows_sources” predefinido para las fusiones verticales. Esto evita generar directorios basura en discos tmp. #28299 (Amos Bird).
- Se añadió
libhdfs3_confa la configuración del servidor en lugar de exportar la variable de entorno
LIBHDFS3_CONFen clickhouse-server.service. Esto sirve para configurar la interacción con HDFS. #28268 (Zhichang Yu).
- Se corrige la eliminación de partes en estado temporal, que puede provocar una excepción inesperada (
Part %name% doesn't exist). Corrige #23661. #28221 #28221) (Azat Khuzhin).
- Se corrige
zookeeper_log.address(antes del primer parche de este PR, la dirección siempre era
::) y se reduce el número de llamadas a
getpeername(2)para esta columna (como cada vez que se añade una entrada a
zookeeper_logse llama a
getpeername(), esta dirección se almacena en caché en el cliente de zookeeper para evitarlo). #28212 (Azat Khuzhin).
- Se admiten conversiones implícitas entre el índice del operador
[]y la clave de tipo
Map(p. ej., distintos tipos de
Int,
Stringy
FixedString). #28096 (Anton Popov).
- Se admite la cláusula
ON CONFLICTal insertar en el motor de tabla PostgreSQL o en la función de tabla. Cierra #27727. #28081 (Kseniia Sumarokova).
- Se reducen las restricciones del tipo de dato
Enumpara permitir adjuntar datos compatibles. Cierra #26672. #28028 (Dmitry Novik).
- Añadir una opción de configuración
empty_result_for_aggregation_by_constant_keys_on_empty_setpara controlar el comportamiento de la agrupación por claves constantes en un conjunto vacío. Esto recupera el comportamiento anterior de #6842. #27932 (Amos Bird).
- Se añadió la configuración
replication_wait_for_inactive_replica_timeout. Permite especificar cuánto tiempo esperar para que las réplicas inactivas ejecuten la consulta
ALTER/
OPTIMZE/
TRUNCATE(el valor predeterminado es de 120 segundos). Si
replication_alter_partitions_synces 2 y algunas réplicas permanecen inactivas durante más de
replication_wait_for_inactive_replica_timeoutsegundos, se lanzará
UNFINISHED. #27931 (tavplubix).
- Se admite un argumento lambda para el transformador de columnas
APPLY, que permite aplicar funciones con más de un argumento. Esto corresponde a #27877. #27901 (Amos Bird).
- Se habilitó
tcp_keep_alive_timeoutde forma predeterminada. #27882 (Azat Khuzhin).
- Se mejora la cancelación remota de consultas (en caso de terminación anómala del servidor remoto). #27881 (Azat Khuzhin).
- Usar la carga por copia multiparte para objetos grandes de S3. #27858 (ianton-ru).
- Permitir seguir enlaces simbólicos en la ruta del diccionario de la biblioteca. #27815 (Kseniia Sumarokova).
- Ahora, cambiar
Ta
Nullable(T)con
ALTER MODIFY COLUMno requiere mutación. #27787 (victorgao).
- No se ignoran silenciosamente los errores ni se contabilizan los retrasos en
ReadBufferFromS3. #27484 (Vladimir Chebotarev).
- Se mejora
ALTER ... MATERIALIZE TTLal recalcular solo los metadatos, sin ejecutar ninguna acción de TTL real. #27019 (lthaooo).
- Permite leer la lista de dominios de nivel superior personalizados sin una nueva línea al final del archivo. #28213 (Azat Khuzhin).
- Corrige los casos en los que la lectura de datos comprimidos de
carbon-clickhousefalla con ‘attempt to read after end of file’. Cierra #26149. #28150 (FArthur-cmd).
- Se corrige la comprobación de los privilegios de acceso al ejecutar la sentencia
GRANT WITH REPLACEcon la cláusula
ON CLUSTER. Este PR mejora la solución de #27001. #27983 (Vitaly Baranov).
- Permite realizar selecciones con
extremes = 1a partir de una columna del tipo
LowCardinality(UUID). #27918 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió la conversión de tipo al estilo de PostgreSQL (operador
::) para números negativos. #27876 (Anton Popov).
- Después de #26864. Se corrigió el cierre de
NamedSessionStorage: los contextos de sesión almacenados en
NamedSessionStorageahora se destruyen antes de destruir el contexto global. #27875 (Vitaly Baranov).
- Corrección de un error en el modo “strict” de
windowFunnel. Esto corrige #27469. #27563 (achimbab).
- Se corrigió un bucle infinito al leer un archivo
bzip2truncado. #28543 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el solapamiento de UUID en
DROP TABLEpara DDL interno de
MaterializedMySQL. MaterializedMySQL es una característica experimental. #28533 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el error
There is no subcolumnal hacer SELECT sobre tablas que tienen columnas
Nestedy columnas escalares con un punto en el nombre y el mismo prefijo que
Nested(p. ej.,
n.id UInt32, n.arr1 Array(UInt64), n.arr2 Array(UInt64)). #28531 (Anton Popov).
- Se corrige un error que puede provocar el mensaje de error
Existing table metadata in ZooKeeper differs in sorting key expression.después de un
ALTERde
ReplicatedVersionedCollapsingMergeTree. Corrige #28515. #28528 (alesapin).
- Se corrigió una posible fuga de watches de ZooKeeper (problema menor) durante el procesamiento en segundo plano de la cola de DDL distribuido. Cierra #26036. #28446 (tavplubix).
- Se corrigió la falta de comillas en los nombres de las tablas del motor
MaterializedPostgreSQL. Cierra #28316. #28433 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige el comportamiento incorrecto de las filas sin coincidencia de una columna Nullable. Cierra #27691. #28349 (vdimir).
- Se corrige la optimización del índice NOT-IN cuando no se utilizan todas las columnas de la clave. Esto corrige #28120. #28315 (Amos Bird).
- Se corrigió el problema de partes superpuestas causado porque una parte nueva había sido reemplazada por una parte vacía. #28310 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el resultado inconsistente de las consultas con
ORDER BYy tablas Merge con la configuración
optimize_read_in_orderhabilitada. #28266 (Anton Popov).
- Corrige una posible lectura de memoria sin inicializar en consultas con el tipo
Nullable(LowCardinality)y la configuración
extremesestablecida en 1. Corrige #28165. #28205 (Nikolai Kochetov).
- Varias correcciones pequeñas en las proyecciones. Consulte la descripción detallada en el PR. #28178 (Amos Bird).
- Corregidos fallos de segmentación extremadamente raros durante el apagado debido a un orden incorrecto al detener el recargador de contexto/configuración. #28088 (nvartolomei).
- Se ha corregido el manejo del valor NULL con el tipo
Nullable(String)en la función
JSONExtract. Esto corrige #27929 y #27930. Esto se introdujo en https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/25452 . #27939 (Amos Bird).
- Múltiples correcciones para la nueva herramienta
clickhouse-keeper. Se corrige un error poco frecuente en
clickhouse-keeperpor el que el cliente podía recibir una respuesta de watch antes de la respuesta a la solicitud correspondiente. #28197 (alesapin). Se corrige un comportamiento incorrecto en
clickhouse-keepercuando los watches de lista (
getChildren) se activaban con solicitudes
setpara nodos hijos. #28190 (alesapin). Se corrige un caso poco frecuente en el que los cambios en la configuración de
clickhouse-keeperpodían provocar la pérdida de logs y que el servidor se quedara bloqueado. #28360 (alesapin). Se corrige un error en
clickhouse-keeperque podía provocar logs sin fin cuando se reducía
rotate_logs_interval. #28152 (alesapin).
- Se habilitó Thread Fuzzer en la prueba de estrés. Thread Fuzzer es una funcionalidad de ClickHouse que permite probar más permutaciones de la planificación de hilos y descubrir más problemas potenciales. Esto cierra #9813. Esto cierra #9814. Esto cierra #9515. Esto cierra #9516. #27538 (alexey-milovidov).
- Se añadió un nuevo nivel de registro,
test, para entornos de prueba. Es incluso más detallado que el
tracepredeterminado. #28559 (alesapin).
- Se imprime la información del estado de git en la etapa de configuración de CMake. #28047 (Braulio Valdivielso Martínez).
- Se cambió temporalmente el repositorio apt de Ubuntu al servidor espejo ru.archive.ubuntu.com, ya que el predeterminado (archive.ubuntu.com) no responde desde nuestro CI. #28016 (Ilya Yatsishin).
Lanzamiento de ClickHouse v21.9, 2021-09-09
- No mostrar ceros finales en la representación textual de los tipos
Decimal. Ejemplo: se imprimirá
1.23en lugar de
1.230000para un decimal con escala 6. Esto cierra #15794. Puede introducir una ligera incompatibilidad si sus aplicaciones dependían de algún modo de esos ceros finales. La serialización en los formatos de salida puede controlarse con el ajuste
output_format_decimal_trailing_zeros. La implementación de
toStringy la conversión a String cambian incondicionalmente. #27680 (alexey-milovidov).
- No permitir aplicar una función de agregado paramétrica con el combinador
-Mergeal estado de una función de agregado si ese estado fue producido por una función de agregado con parámetros distintos. Por ejemplo, el estado de
fooState(42)(x)no puede finalizarse con
fooMerge(s)ni con
fooMerge(123)(s); los parámetros deben especificarse explícitamente, como en
fooMerge(42)(s), y deben coincidir. Esto no afecta a algunas funciones de agregado especiales como
quantiley
sequence*, que usan parámetros solo para la finalización. #26847 (tavplubix).
- En clickhouse-local, tratar siempre las direcciones locales con puerto como remotas. #26736 (Raúl Marín).
- Corregido el problema por el que, en algunas consultas complejas con alias de columna idénticos a los nombres de las expresiones, podía producirse una conversión incorrecta. Esto corrige #25447. Esto corrige #26914. Esta corrección puede introducir incompatibilidad con versiones anteriores: si hay expresiones distintas con nombres idénticos, se lanzará una excepción. Puede romper algunos casos poco frecuentes cuando
enable_optimize_predicate_expressionestá habilitado. #26639 (alexey-milovidov).
- Ahora, una subconsulta escalar siempre devuelve un resultado
Nullablesi su tipo puede ser
Nullable. Esto es necesario porque, en el caso de una subconsulta vacía, su resultado debería ser
Null. Antes, era posible obtener un error sobre tipos incompatibles (la deducción de tipos no ejecuta la subconsulta escalar y podía usar un tipo no anulable). Una subconsulta escalar con resultado vacío que no puede convertirse a
Nullable(como
Arrayo
Tuple) ahora lanza un error. Corrige #25411. #26423 (Nikolai Kochetov).
- Se introduce sintaxis para here-documents. Ejemplo:
SELECT $doc$ VALUE $doc$. #26671 (Maksim Kita). Este cambio es incompatible con versiones anteriores si en la consulta hay identificadores que contienen
$#28768.
- Ahora los índices pueden manejar tipos
Nullable, incluidos
isNully
isNotNull. #12433 y #12455 (Amos Bird) y #27250 (Azat Khuzhin). Pero esto implicó cambios en el formato en disco y, aunque el servidor nuevo puede leer datos antiguos, el servidor antiguo no puede. Además, si tiene índices de omisión de datos
MINMAX, puede obtener el error
Data after mutation/merge is not byte-identical, ya que el nuevo índice tendrá la extensión
.idx2, mientras que antes era
.idx. Por ello, no debería retrasar la actualización de todas las réplicas existentes en este caso; de lo contrario, si una réplica antigua (<21.9) descarga datos de una réplica nueva con 21.9+, no podrá aplicar el índice a la parte descargada.
- Implementación de la evaluación de funciones con cortocircuito; cierra #12587. Se añade la opción de configuración
short_circuit_function_evaluationpara controlar la evaluación de funciones con cortocircuito. #23367 (Kruglov Pavel).
- Se agregó compatibilidad con los operadores INTERSECT, EXCEPT, ANY y ALL. #24757 (Kirill Ershov). (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió compatibilidad con el cifrado a nivel del sistema de archivos virtual (cifrado de datos en reposo) mediante el algoritmo AES-CTR. #24206 (Latysheva Alexandra). (Vitaly Baranov) #26733 #26377 #26465.
- Se añadieron funciones de procesamiento del lenguaje natural (NLP) para la tokenización, el stemming, la lematización y la búsqueda en extensiones de sinónimos. #24997 (Nikolay Degterinsky).
- Se añadió la integración con la biblioteca de geometría S2. #24980 (Andr0901). (Nikita Mikhaylov).
- Se añaden el motor de tabla SQLite, la función de tabla y el motor de base de datos. #24194 (Arslan Gumerov). (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió compatibilidad con consultas personalizadas para la fuente de diccionario
MySQL,
PostgreSQL,
ClickHouse,
JDBCy
Cassandra. Cierra #1270. #26995 (Maksim Kita).
- Añade almacenamiento compartido (replicado) de usuarios, roles, políticas de fila, cuotas y perfiles de configuración mediante ZooKeeper. #27426 (Kevin Michel).
- Añade compresión para
INTO OUTFILEcon selección automática del algoritmo de compresión. Cierra #3473. #27134 (Filatenkov Artur).
- Se añade
INSERT ... FROM INFILE, de forma similar a
SELECT ... INTO OUTFILE. #27655 (Filatenkov Artur).
- Se añadió el Diccionario
complex_key_range_hashed. Cierra #22029. #27629 (Maksim Kita).
- Se admiten expresiones en la cláusula JOIN ON. Cierra #21868. #24420 (Vladimir C).
- Cuando el cliente se conecta al servidor, recibe información sobre todas las advertencias que el servidor ya había recopilado. (Esto se puede desactivar con la opción
--no-warnings). Se añade la tabla
system.warningspara recopilar advertencias sobre la configuración del servidor. #26246 (Filatenkov Artur). #26282 (Filatenkov Artur).
- Permitir el uso de expresiones constantes de WITH y SELECT en los parámetros de las funciones de agregado. Cierra #10945. #27531 (abel-cheng).
- Se añade
tupleToNameValuePairs, una función que convierte una tupla nombrada en un array de pares. #27505 (Braulio Valdivielso Martínez).
- Se añadió compatibilidad con el método de compresión
bzip2para la importación/exportación. Cierra #22428. #27377 (Nikolay Degterinsky).
- Se añadió la función
bitmapSubsetOffsetLimit(bitmap, offset, cardinality_limit). Crea un subconjunto del bitmap y limita los resultados a
cardinality_limitcon un desplazamiento de
offset. #27234 (DHBin).
- Se agrega la columna
default_databasea
system.users. #27054 (kevin wan).
- Se agregó compatibilidad con macros de
clusteren las funciones de tabla ‘cluster’ y ‘clusterAllReplicas’. #26913 (polyprogrammist).
- Se añaden nuevas funciones
currentRoles(),
enabledRoles(),
defaultRoles(). #26780 (Vitaly Baranov).
- Nuevas funciones
currentProfiles(),
enabledProfiles(),
defaultProfiles(). #26714 (Vitaly Baranov).
- Se añaden funciones que devuelven el (initial_)query_id de la consulta actual. Con esto se cierra #23682. #26410 (Alexey Boykov).
- Se añadió la funcionalidad
REPLACE GRANT. #26384 (Caspian).
- La consulta
EXPLAINahora cuenta con el modo
EXPLAIN ESTIMATE ..., que mostrará información sobre las filas, marcas y partes leídas de las tablas MergeTree. Cierra #23941. #26131 (fastio).
- Se añadió la tabla
system.zookeeper_log. Todas las acciones del cliente de ZooKeeper quedan registradas en esta tabla. Implementa #25449. #26129 (tavplubix).
- Replicación zero-copy de
ReplicatedMergeTreesobre almacenamiento
HDFS. #25918 (Zhichang Yu).
- Permite insertar el tipo Nested como un array de estructuras en los formatos de entrada
Arrow,
ORCy
Parquet. #25902 (Kruglov Pavel).
- Añade un nuevo tipo de datos
Date32(almacena los datos como Int32), admite el mismo intervalo de fechas que
DateTime64, permite cargar
date32de Parquet en
Date32de ClickHouse. Añade la nueva función
toDate32, similar a
toDate. #25774 (LiuNeng).
- Permite establecer la base de datos predeterminada para el usuario. #25268. #25687 (kevin wan).
- Agrega un parámetro opcional al motor
MongoDBpara aceptar opciones de cadena de conexión y admitir conexiones SSL. Cierra #21189. Cierra #21041. #22045 (Omar Bazaraa).
- Se añadió un códec de compresión
AES_128_GCM_SIVque cifra columnas en lugar de comprimirlas. #19896 (PHO). Se reescribirá; no lo use.
- Se cambió el nombre de
MaterializeMySQLa
MaterializedMySQL. #26822 (tavplubix).
- Mejora el rendimiento de las consultas rápidas cuando
max_execution_time = 0al reducir el número de llamadas al sistema
clock_gettime. #27325 (filimonov).
- Especializa las comparaciones relacionadas con fecha y hora para mejorar el rendimiento. Esto corrige #27083. #27122 (Amos Bird).
- Comparte descriptores de archivo en lecturas concurrentes de los mismos archivos. No hay una diferencia de rendimiento apreciable en Linux. Pero el número de archivos abiertos será significativamente menor (entre 10 y 100 veces) en servidores típicos, lo que facilita las operaciones. Consulta #26214. #26768 (alexey-milovidov).
- Mejora la latencia de las consultas cortas que requieren leer tablas con una gran cantidad de columnas. #26371 (Anton Popov).
- No crea conjuntos para índices al analizar una consulta. #26365 (Raúl Marín).
- Vectoriza la función SUM de tipos enteros Nullable con representación nativa (David Manzanares, Raúl Marín). #26248 (Raúl Marín).
- Compila expresiones que involucran columnas con tipos
Enum. #26237 (Maksim Kita).
- Compila las funciones agregadas
groupBitOr,
groupBitAnd,
groupBitXor. #26161 (Maksim Kita).
- Mejora el uso de memoria con una mejor predicción del tamaño del bloque al leer columnas DEFAULT vacías. Cierra #17317. #25917 (Vladimir Chebotarev).
- Reduce el uso de memoria y el número de filas leídas en consultas con
ORDER BY primary_key. #25721 (Anton Popov).
- Habilita
distributed_push_down_limitde forma predeterminada. #27104 (Azat Khuzhin).
- Hace que
toTimeZonesea monótona cuando timeZone es un valor constante para admitir la poda de particiones al usar SQL como este:. #26261 (huangzhaowei).
- Marque las funciones de ventana como aptas para uso general. Elimine la configuración
allow_experimental_window_functions. #27184 (Alexander Kuzmenkov).
- Mejora la compatibilidad con desfases de zona horaria que no se expresan en minutos enteros. #27080 (Raúl Marín).
- Si el descriptor de archivo de la tabla
Filees un archivo regular, permitir leerlo varias veces. Esto permite que
clickhouse-locallea varias veces desde stdin (con múltiples consultas
SELECTo subconsultas) si stdin es un archivo regular, como en
clickhouse-local --query "SELECT * FROM table UNION ALL SELECT * FROM table" ... < file. Esto cierra #11124. En coautoría con (alexey-milovidov). #25960 (BoloniniD).
- Elimina el análisis de índices duplicado y evita posibles comprobaciones de límites no válidas durante el análisis de proyecciones. #27742 (Amos Bird).
- Permite enviar parámetros de consulta en el cuerpo de las solicitudes HTTP. #27706 (Hermano Lustosa).
- Ya no se permite
arrayJoinen las expresiones de partición. #27648 (Raúl Marín).
- Registrar la dirección IP del cliente cuando falle la autenticación. #27514 (Misko Lee).
- Usa bytes en lugar de cadenas para los datos binarios en el protocolo GRPC. #27431 (Vitaly Baranov).
- Enviar una respuesta con un mensaje de error si el puerto HTTP no está configurado y el usuario intenta enviar una solicitud HTTP al puerto TCP. #27385 (Braulio Valdivielso Martínez).
- Se agrega la función
_CASTpara uso interno, que no preservará la propiedad Nullable del tipo, mientras que la conversión no interna sí la preservará según la configuración
cast_keep_nullable. Cierra #12636. #27382 (Kseniia Sumarokova).
- Se añade la configuración
log_formatted_queriespara registrar una consulta formateada adicional en
system.query_log. Es útil para el análisis de consultas normalizadas porque funciones como
normalizeQueryy
normalizeQueryKeepNamesno analizan ni formatean consultas para lograr un mejor rendimiento. #27380 (Amos Bird).
- Se agregan dos opciones de configuración,
max_hyperscan_regexp_lengthy
max_hyperscan_regexp_total_length, para evitar el uso de regexp enormes en funciones relacionadas con hyperscan, como
multiMatchAny. #27378 (Amos Bird).
- La memoria consumida por las funciones de agregado de bitmap ahora se tiene en cuenta para los límites de memoria. Esto cierra #26555. #27252 (alexey-milovidov).
- Se añadió una caché de 10 segundos al resolvedor de proxy de S3. #27216 (ianton-ru).
- Se dividió el mutex global en construcciones individuales de expresiones regulares. Esto ayuda a evitar que la construcción de expresiones regulares, cuando es muy grande, bloquee otros hilos relacionados. #27211 (Amos Bird).
- Compatibilidad con esquemas para el motor de base de datos PostgreSQL. Cierra #27166. #27198 (Kseniia Sumarokova).
- Se agregó el seguimiento del uso de memoria en clickhouse-client. #27191 (Filatenkov Artur).
- Intentar registrar
query_kinden
system.query_logincluso cuando la consulta no llega a iniciarse. #27182 (Amos Bird).
- Se añadieron las columnas
replica_is_active, que asignan el nombre de la réplica a su estado de actividad, a la tabla
system.replicas. Cierra #27138. #27180 (Maksim Kita).
- Permitir pasar los ajustes de la consulta a través de la URI del servidor en la interfaz web. #27177 (kolsys).
- Agrega una nueva métrica llamada
MaxPushedDDLEntryID, que es el ID máximo de entrada DDL que el nodo actual envía a ZooKeeper. #27174 (Fuwang Hu).
- Se mejoró la comprobación de la condición de existencia y de los nodos con cadena vacía cuando
clickhouse-keepercrea un znode. #27125 (小路).
- Merge JOIN maneja correctamente un conjunto vacío en el lado derecho. #27078 (Vladimir C).
- Ahora las funciones pueden ser constantes a nivel de segmento, lo que significa que, si se ejecutan en el contexto de una tabla distribuida, generan una columna normal; de lo contrario, producen un valor constante. Entre las funciones más destacadas se encuentran:
hostName(),
tcpPort(),
version(),
buildId(),
uptime(), etc. #27020 (Amos Bird).
extractAllGroupsHorizontalactualizado: ahora se puede establecer el límite máximo del número de coincidencias por fila mediante un tercer argumento opcional. #26961 (Vasily Nemkov).
- Exponer las estadísticas de
RocksDBmediante la tabla system.rocksdb. Leer las opciones de RocksDB desde la configuración de ClickHouse (claves
rocksdb...). NOTA: ClickHouse no depende de RocksDB; es solo uno de los motores de almacenamiento de integración adicionales. #26821 (Azat Khuzhin).
- Logs internos de RocksDB menos verbosos. NOTA: ClickHouse no depende de RocksDB; es solo uno de los motores de almacenamiento adicionales para integraciones. Esto cierra #26252. #26789 (alexey-milovidov).
- Cambiar los roles predeterminados solo afecta a las nuevas sesiones. #26759 (Vitaly Baranov).
- Watchdog está deshabilitado en docker de forma predeterminada. Corrección del problema al no manejar Ctrl+C. #26757 (Mikhail f. Shiryaev).
SET PROFILEahora también aplica restricciones si están establecidas para el perfil especificado. #26730 (Vitaly Baranov).
- Mejora el manejo de las solicitudes de
KILL QUERY. #26675 (Raúl Marín).
- La función
mapPopulatesSeriesadmite el tipo
Map. #26663 (Ildus Kurbangaliev).
- Se corrigen los intentos de conexión excesivos (x2) al usar
skip_unavailable_shards. #26658 (Azat Khuzhin).
- Evita que
clickhouse-benchmarkse bloquee si falla la conexión (es decir, con EMFILE). #26656 (Azat Khuzhin).
- Permitir que el motor Kafka use más hilos. #26642 (feihengye).
- Se añade compatibilidad con round-robin para
clickhouse-benchmark(no difiere de la ejecución habitual con varios hosts/puertos, excepto en el informe de estadísticas). #26607 (Azat Khuzhin).
- Los diccionarios ejecutables (
executable,
executable_pool) permiten crearlos con una consulta DDL mediante
clickhouse-local. Cierra #22355. #26510 (Maksim Kita).
- Define el tipo de consulta del cliente para los controladores de protocolo de compatibilidad de
mysqly
postgresql. #26498 (anneji-dev).
- Aplica
LIMITen los segmentos para consultas como
SELECT * FROM dist ORDER BY key LIMIT 10con
distributed_push_down_limit=1. Evita ejecutar pasos de
Distinct/
LIMIT BYpara consultas como
SELECT DISTINCT shading_key FROM dist ORDER BY key. Ahora la optimización
optimize_distributed_group_by_sharding_keyrespeta
distributed_push_down_limit. #26466 (Azat Khuzhin).
- Se actualizó protobuf a la versión 3.17.3. Los registros de cambios están disponibles en https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases. #26424 (Ilya Yatsishin).
- Se habilitó la configuración
use_hedged_requests, que permite mitigar la latencia de cola en clústeres grandes. #26380 (alexey-milovidov).
- Mejora del comportamiento cuando hay un host inexistente en la lista de hosts permitidos del usuario. #26368 (ianton-ru).
- Se añade la posibilidad de configurar los ajustes del monitor del directorio de
Distributedmediante CREATE TABLE (es decir,
CREATE TABLE dist (key Int) Engine=Distributed(cluster, db, table) SETTINGS monitor_batch_inserts=1y similares). #26336 (Azat Khuzhin).
- Guardar la dirección del servidor en las URL del historial de la UI web si difiere del origen de la UI web. Esto cierra #26044. #26322 (alexey-milovidov).
- Se añadieron eventos de perfil para las llamadas a
sleep/
sleepEachRow. #26320 (Raúl Marín).
- Permite reutilizar las conexiones a los segmentos entre distintos clústeres. También evita crear nuevas conexiones al usar la función de tabla
cluster. #26318 (Amos Bird).
- Permite controlar la frecuencia de ejecución de la limpieza de directorios temporales antiguos mediante un parámetro con valor predeterminado. #26212. #26313 (fastio).
- Se agrega una configuración
function_range_max_elements_in_blockpara ajustar el umbral de seguridad del volumen de datos generado por la función
range. Esto cierra #26303. #26305 (alexey-milovidov).
- Comprobar la función hash al crear la tabla, no durante el muestreo. Añadir configuración para MergeTree: si alguien crea una tabla con una columna de muestreo incorrecta pero el muestreo nunca se usa, desactivar esta configuración para iniciar el servidor sin que se produzca una excepción. #26256 (zhaoyu).
- Se añadió la configuración
output_format_avro_string_column_patternpara que las columnas String especificadas se escriban en Avro como string en lugar de bytes de forma predeterminada. Implementa #22414. #26245 (Ilya Golshtein).
- Añade información sobre los tamaños de las columnas en la tabla
system.columnspara las tablas
Logy
TinyLog. Esto cierra #9001. #26241 (Nikolay Degterinsky).
- No lanzar una excepción al consultar la tabla
system.detached_partssi hay una configuración de disco personalizada y el directorio
detachedno existe en algunos discos. Esto cierra #26078. #26236 (alexey-milovidov).
- Comprobación de funciones no deterministas en las claves, incluidas expresiones constantes como
now(),
today(). Esto cierra #25875. Esto cierra #11333. #26235 (alexey-milovidov).
- convertir los tipos de datos timestamp y timestamptz a
DateTime64en el engine de tabla PostgreSQL. #26234 (jasine).
- Aplicar un análisis agresivo de los índices IN en las proyecciones, de modo que pueda seleccionarse una mejor proyección candidata. #26218 (Amos Bird).
- Se elimina la palabra clave GLOBAL de IN cuando se pasa una función escalar. En versiones anteriores, si el usuario especificaba
GLOBAL IN f(x), se lanzaba una excepción. #26217 (Amos Bird).
- Añadir el ID de error (como
BAD_ARGUMENTS) a los mensajes de excepción. Esto cierra #25862. #26172 (alexey-milovidov).
- Corrige la salida incorrecta con la opción
--progresspara clickhouse-local. La barra de progreso se eliminará al alcanzar el 100 %, igual que en clickhouse-client. Cierra #17484. #26128 (Kseniia Sumarokova).
- Se agregó la configuración
merge_selecting_sleep_ms. #26120 (lthaooo).
- Se elimina el uso complejo de Linux AIO con lectura anticipada de un bloque y se sustituye por E/S síncrona simple con O_DIRECT. En versiones anteriores, la configuración
min_bytes_to_use_direct_iopodía no funcionar correctamente si
max_threadsera mayor que uno. La lectura con E/S directa (deshabilitada de forma predeterminada para las consultas y habilitada de forma predeterminada para las fusiones grandes) funcionará de forma menos eficiente. Esto cierra #25997. #26003 (alexey-milovidov).
- Vaciar la tabla
Distributeden la consulta
REPLACE TABLE. Resuelve #24566: no reemplazar (ni crear) la tabla con la consulta
[CREATE OR] REPLACE TABLE ... AS SELECTsi falla la inserción en la tabla nueva. Resuelve #23175. #25895 (tavplubix).
- Añade la columna
viewsa system.query_log, que contiene los nombres de las vistas (materializadas o activas) ejecutadas por la consulta. Añade una nueva tabla de registro (
system.query_views_log) que contiene información sobre cada vista ejecutada durante una consulta. Modifica la ejecución de vistas: cuando se lanza una excepción mientras se ejecuta una vista, cualquier vista que ya haya comenzado seguirá ejecutándose hasta que termine. Antes, este era el comportamiento con parallel_view_processing=true y ahora este comportamiento se aplica siempre. - Las vistas dependientes ahora informan del progreso de lectura al contexto. #25714 (Raúl Marín).
- El drenaje de conexiones se realiza de forma asíncrona al terminar de ejecutar consultas distribuidas. Se añade una nueva configuración del servidor,
max_threads_for_connection_collector, que especifica el número de workers para reciclar conexiones en segundo plano. Si el pool está lleno, la conexión se drenará de forma síncrona, pero de manera algo distinta a la anterior: se drena después de enviar EOS al cliente, la consulta se completará correctamente en cuanto reciba suficientes datos, y cualquier excepción se registrará en lugar de devolverse al cliente. Se añadió la configuración
drain_timeout(3 segundos de forma predeterminada). El drenaje de conexiones desconectará la conexión cuando se agote el tiempo de espera. #25674 (Amos Bird).
- Compatibilidad con múltiples inclusiones en la configuración. Es posible incluir la configuración de usuarios y la de servidores remotos desde varias fuentes. Basta con colocar el elemento
<include />con el atributo
from_zk,
from_envo
incl, y se sustituirá por el valor correspondiente. #24404 (nvartolomei).
- Corrige la inserción de múltiples bloques en una tabla distribuida con
insert_distributed_one_random_shard = 1. Se trata de una funcionalidad menor. Marcar como mejora. #23140 (Amos Bird).
- Se admiten claves y valores
LowCardinalityy
FixedStringpara el tipo
Map. #21543 (hexiaoting).
- Se habilita la recarga de la configuración del disco local. #19526 (taiyang-li).
- Corrige un par de errores que podrían hacer que las réplicas divergieran. #27808 (tavplubix).
- Corrige un error poco frecuente en
DROP PARTque puede provocar el error
Unexpected merged part intersects drop range. #27807 (alesapin).
- Se evitaron fallos en algunos formatos cuando llegaba desde Kafka un mensaje NULL (tombstone). Cierra #19255. #27794 (filimonov).
- Corrige el filtrado de columnas con UNION DISTINCT en una subconsulta. Cierra #27578. #27689 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige una conversión de tipo errónea cuando se aplican funciones como
arrayHasa Arrays de LowCardinality de Nullable de distintos tipos no numéricos, como
DateTimey
DateTime64. En versiones anteriores se producía una conversión incorrecta. En la nueva versión, esto provocará una excepción. Esto cierra #26330. #27682 (alexey-milovidov).
- Corrige la función de tabla postgresql que dejaba conexiones sin cerrar. Cierra #26088. #27662 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigió otro caso del error
Unexpected merged part ... intersecting drop range .... #27656 (tavplubix).
- Corrige un error en una columna con alias de una tabla
Distributed. #27652 (Vladimir C).
- Después de establecer
max_memory_usage*en un valor distinto de cero, no era posible volver a ponerlo en 0 (sin límite). Ya está corregido. #27638 (tavplubix).
- Se corrigió el infraflujo del valor temporal al construirlo a partir de sus componentes. Cierra #27193. #27605 (Vasily Nemkov).
- Se corrige un fallo durante la materialización de proyecciones cuando algunas partes contienen columnas ausentes. Esto corrige #27512. #27528 (Amos Bird).
- se corrigió la métrica
BackgroundMessageBrokerSchedulePoolTask, quizá estaba mal escrita. #27452 (Ben).
- Corrige las consultas distribuidas cuando hay cero segmentos y la agregación. #27427 (Azat Khuzhin).
- Compatibilidad cuando
/proc/meminfono incluye el sufijo KB. #27361 (Mike Kot).
- Corrige un resultado incorrecto en una consulta con seguridad a nivel de fila, PREWHERE y un filtro LowCardinality. Corrige #27179. #27329 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la validación incorrecta del identificador de partición para las tablas MergeTree creadas con la sintaxis antigua. #27328 (tavplubix).
- Se corrige el protocolo de MySQL al usar formatos paralelos (CSV / TSV). #27326 (Raúl Marín).
- Se soluciona el error
Cannot find columnen consultas con muestreo. Se introdujo en #24574. Corrige #26522. #27301 (Nikolai Kochetov).
- Corrige errores como
Expected ColumnLowCardinality, gotUInt8o
Bad cast from type DB::ColumnVector<char8_t> to DB::ColumnLowCardinalityen algunas consultas con
LowCardinalityen
PREWHERE. Y, lo que es más importante, corrige la falta de espacios en el mensaje de error. Corrige #23515. #27298 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el problema de
distributed_group_by_no_merge = 2con
distributed_push_down_limit = 1o de
optimize_distributed_group_by_sharding_key = 1con
LIMIT BYy
LIMIT OFFSET. #27249 (Azat Khuzhin). Se trata de una combinación poco habitual de configuraciones que nadie usa.
- Corrige una mutación atascada en particiones no válidas de MergeTree no replicado. #27248 (Azat Khuzhin).
- En caso de ambigüedad, las funciones lambda dan prioridad a sus argumentos frente a otros alias o identificadores. #27235 (Raúl Marín).
- Se corrige la estructura de columnas en merge join y se cierra #27091. #27217 (Vladimir C).
- En casos excepcionales, la tabla
system.detached_partspodía contener información incorrecta sobre algunas partes; esto ya se ha corregido. Corrige #27114. #27183 (tavplubix).
- Corrige el problema de memoria no inicializada en las funciones
multiSearch*con un array vacío; cierra #27169. #27181 (Vladimir C).
- Se corrige la sincronización en GRPCServer. Este PR corrige #27024. #27064 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el análisis de la configuración de
cache,
complex_key_cache,
ssd_cachey
complex_key_ssd_cache. Las opciones
allow_read_expired_keys,
max_update_queue_size,
update_queue_push_timeout_millisecondsy
query_wait_timeout_millisecondsno se analizaban en diccionarios que no eran de tipo
cache. #27032 (Maksim Kita).
- Se corrige un posible atasco de mutaciones debido a una condición de carrera con DROP_RANGE. #27002 (Azat Khuzhin).
- Ahora se valida la corrección del ID de partición en consultas como
ALTER TABLE ... PARTITION ID xxx. Corrige #25718. #26963 (alesapin).
- Se corrige el error “Unknown column name” en algunos casos con múltiples JOINs; cierra #26899. #26957 (Vladimir C).
- Se corrige la lectura de TLD personalizados (el procesamiento se detenía cuando el búfer era más pequeño o el archivo más grande). #26948 (Azat Khuzhin).
- Corrige el error
Missing columns: 'xxx'cuando la columna
DEFAULThace referencia a otra columna no materializada sin expresión
DEFAULT. Corrige #26591. #26900 (alesapin).
- Se corrige la carga de las claves de diccionario en
library-bridgepara la fuente de diccionario
library. #26834 (Kseniia Sumarokova).
- Los parámetros de las funciones de agregado podían perderse al aplicar ciertos combinadores, lo que provocaba excepciones como
Conversion from AggregateFunction(topKArray, Array(String)) to AggregateFunction(topKArray(10), Array(String)) is not supported. Ya se ha corregido. Soluciona #26196 y #26433. #26814 (tavplubix).
- Se añade el valor
event_time_microsecondspara
REMOVE_PARTen
system.part_log. En versiones anteriores no se establecía. #26720 (Azat Khuzhin).
- No elimine los datos al apagar una tabla ReplicatedMergeTree para evitar inconsistencias entre los datos y los metadatos. #26716 (nvartolomei).
- A veces,
SET ROLEpodía no funcionar correctamente; este PR lo corrige. #26707 (Vitaly Baranov).
- Algunas correcciones en el formateo en paralelo (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/26694). #26703 (Raúl Marín).
- Corrige una posible desreferenciación de
nullptren funciones de ventana. Soluciona #25276. #26668 (Alexander Kuzmenkov).
- Se corrige la conversión del archivo de historial de clickhouse-client (al actualizar desde el formato de una versión de clickhouse-client de hace 3 años) si el archivo está vacío. #26589 (Azat Khuzhin).
- Corrige los nombres de función incorrectos de groupBitmapAnd/Or/Xor (que pueden mostrarse en algunas ocasiones). Se corrige este problema. #26557 (Amos Bird).
- Se actualiza la comprobación del comando
chownen el entrypoint de Docker de clickhouse-server. Esto corrige el error que hacía que el reinicio de un pod de Kubernetes del clúster fallara (o agotara el tiempo de espera) en Kubernetes. #26545 (Ky Li).
- Se corrige un fallo al cerrar
RabbitMQen caso de que no se hubiera iniciado su configuración. Cierra #26504. #26529 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigieron problemas con la consulta
CREATE DICTIONARYcuando el nombre del diccionario o de la base de datos estaba entre comillas. Se cierra #26491. #26508 (Maksim Kita).
- Corrige la resolución incorrecta de nombres de columna tras reescribir los alias de columna. Esto corrige #26432. #26475 (Amos Bird).
- Se corrige un fallo de msan detectado mediante fuzzing. Soluciona #22517. #26428 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el flujo infinito de bloques sin unir en
partial_merge_join, cierra #26325. #26374 (Vladimir C).
- Corrige un posible cierre inesperado al iniciar sesión con un usuario eliminado. Este PR corrige #26073. #26363 (Vitaly Baranov).
- Se corrige
optimize_distributed_group_by_sharding_keypara múltiples columnas (da lugar a resultados incorrectos con
optimize_skip_unused_shards=1/
allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards=1y múltiples columnas en la expresión de la clave de sharding). #26353 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error poco frecuente en la recuperación de réplicas perdidas que podía hacer que las réplicas divergieran. #26321 (tavplubix).
- Se corrige la descompresión de zstd (para la importación/exportación en formato de encapsulado zstd, no relacionado con los datos de las tablas) en caso de que haya secuencias de escape al final del búfer interno. Cierra #26013. #26314 (Kseniia Sumarokova).
- Corregido un error lógico en join con totals, cierra #26017. #26250 (Vladimir C).
- Se elimina el salto de línea excesivo en la columna
thread_namede la tabla
system.stack_trace. Esto corrige #24124. #26210 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un posible fallo si se utiliza más de una expresión
untuple. #26179 (alexey-milovidov).
- No lanzar una excepción en
toStringpara Nullable Enum si Enum no tiene un valor para cero; se cierra #25806. #26123 (Vladimir C).
- Se corrigió el
sequence_idincorrecto en los paquetes del protocolo MySQL que ClickHouse envía cuando se produce una excepción durante la ejecución de la consulta. Esto podría hacer que el cliente MySQL restablezca la conexión con el servidor ClickHouse. Soluciona #21184. #26051 (tavplubix).
- Corrección para el caso en que
cutToFirstSignificantSubdomainCustom()/
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW()/
firstSignificantSubdomainCustom()devuelven un tipo incorrecto para constantes y, por tanto,
optimize_skip_unused_shardsno funciona:. #26041 (Azat Khuzhin).
- Corrige un posible desajuste del encabezado al usar una proyección normal con prewhere. Esto corrige #26020. #26038 (Amos Bird).
- Se corrige sharding_key a partir de una columna sin función para remote() (antes,
select * from remote('127.1', system.one, dummy)provocaba el error
Unknown column: dummy, there are only columns .). #25824 (Azat Khuzhin).
- Se corrigieron los errores
Not found column ...y
Missing column ...al consultar
MaterializeMySQL. Soluciona #23708, #24830, #25794. #25822 (tavplubix).
- Se corrige
optimize_skip_unused_shards_rewrite_inpara tipos distintos de UInt64 (puede terminar seleccionando segmentos incorrectos o provocar
Cannot infer type of an empty tupleo
Function tuple requires at least one argument). #25798 (Azat Khuzhin).
- Ahora ejecutamos pruebas con estado y pruebas sin estado en zonas horarias aleatorias. Corrige #12439. La lectura de String como DateTime y la escritura de DateTime como String en formato Protobuf ahora respetan la zona horaria. La lectura de UInt16 como DateTime en los formatos Arrow y Parquet ahora lo trata como Date y luego lo convierte a DateTime respetando la zona horaria de DateTime, porque Date se serializa en Arrow y Parquet como UInt16. GraphiteMergeTree ahora respeta la zona horaria para el redondeo de tiempos. Corrige #5098. Autor: @alexey-milovidov. #15408 (alesapin).
clickhouse-testadmite pruebas SQL con plantillas de Jinja2. #26579 (Vladimir C).
- Se añadió compatibilidad para compilar con
clang-13. Esto cierra #27705. #27714 (alexey-milovidov). #27777 (Sergei Semin)
- Se añadieron opciones de CMake para compilar con o sin un conjunto específico de instrucciones de CPU. Esto es para #17469 y #27509. #27508 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el enlazado de programas auxiliares al usar bibliotecas dinámicas. #26958 (Raúl Marín).
- Se actualizó RocksDB al master del
2021-07-16. #26411 (alexey-milovidov).
Lanzamiento de ClickHouse v21.8, 2021-08-12
Notas de actualización
- La nueva versión usa el tipo de datos
Mappara las tablas de logs del sistema (
system.query_log,
system.query_thread_log,
system.processes,
system.opentelemetry_span_log). Estas tablas se crearán automáticamente con los nuevos tipos de datos. Se crean columnas virtuales para mantener la compatibilidad con las consultas anteriores. Cierra #18698. #23934, #25773 (hexiaoting, sundy-li, Maksim Kita). Si quieres downgrade de la versión 21.8 a versiones anteriores, tendrás que limpiar manualmente las tablas del sistema con logs. Consulta
/var/lib/clickhouse/data/system/*_log.
Nuevas características
- Se añade compatibilidad con parte del estándar SQL/JSON. #24148 (l1tsolaiki, Kseniia Sumarokova).
- Se recopilan métricas comunes del sistema (en
system.asynchronous_metricsy
system.asynchronous_metric_log) sobre uso de CPU, uso de disco, uso de memoria, E/S, red, archivos, promedio de carga, frecuencias de CPU, sensores térmicos, contadores EDAC y tiempo de actividad del sistema; también se añadieron métricas sobre el jitter de planificación y el tiempo dedicado a recopilar dichas métricas. Funciona de forma similar a
atopen ClickHouse y permite acceder a datos de monitorización incluso si no tiene herramientas adicionales instaladas. Cierra #9430. #24416 (alexey-milovidov, Yegor Levankov).
- Se añaden el motor de tabla y el motor de base de datos MaterializedPostgreSQL. Este motor de base de datos permite replicar una base de datos completa o cualquier subconjunto de sus tablas. #20470 (Kseniia Sumarokova).
- Se añaden las nuevas funciones
leftPad(),
rightPad(),
leftPadUTF8(),
rightPadUTF8(). #26075 (Vitaly Baranov).
- Se añade la palabra clave
FIRSTal comando
ADD INDEXpara poder agregar el índice al principio de la lista de índices. #25904 (xjewer).
- Se introduce la tabla
system.data_skipping_indices, que contiene información sobre los índices de omisión de datos existentes. Cierra #7659. #25693 (Dmitry Novik).
- Se añaden las funciones
bin/
unbin. #25609 (zhaoyu).
- Se añade compatibilidad con los tipos
Map,
UInt128,
Int128,
UInt256e
Int256en las funciones
mapAddy
mapSubtract. #25596 (Ildus Kurbangaliev).
- Se añade compatibilidad con la expresión
DISTINCT ON (columns), cierra #25404. #25589 (Zijie Lu).
- Se añade la posibilidad de restablecer una configuración personalizada a su valor predeterminado y eliminarla de los metadatos de la tabla. Esto permite revertir el cambio sin conocer el valor predeterminado del sistema o de la configuración. Cierra #14449. #17769 (xjewer).
- Representa las pipelines como grafos en la UI web si se envía la consulta
EXPLAIN PIPELINE graph = 1. #26067 (alexey-milovidov).
Mejoras de rendimiento
- Compilación de funciones de agregado. Use la opción
compile_aggregate_expressionspara habilitarla. #24789 (Maksim Kita).
- Mejora de la latencia de las consultas cortas que requieren leer tablas con muchas columnas. #26371 (Anton Popov).
Mejoras
- Se usa el tipo de datos
Mappara las tablas de logs del sistema (
system.query_log,
system.query_thread_log,
system.processes,
system.opentelemetry_span_log). Estas tablas se crearán automáticamente con los nuevos tipos de datos. Se crean columnas virtuales para dar soporte a las consultas antiguas. Cierra #18698. #23934, #25773 (hexiaoting, sundy-li, Maksim Kita).
- Para los diccionarios con una clave compleja que contiene solo un atributo, se permite no encapsular la expresión de clave en una tupla para las funciones
dictGet,
dictHas. #26130 (Maksim Kita).
- Se implementa la función
bin/
hexa partir de estados de
AggregateFunction. #26094 (zhaoyu).
- Se admiten argumentos de tipo
UUIDpara las funciones
emptyy
notEmpty. Un
UUIDestá vacío si está compuesto solo por ceros (UUID nulo). Cierra #3446. #25974 (zhaoyu).
- Se añadió compatibilidad con
SET SQL_SELECT_LIMITen el protocolo MySQL. Cierra #17115. #25972 (Kseniia Sumarokova).
- Más instrumentación para la interacción de red: se añaden contadores para los bytes recibidos/enviados; se añaden gauges para recepciones/envíos. Se añadió la documentación que faltaba. Cierra #5897. #25962 (alexey-milovidov).
- Añade la configuración
optimize_move_to_prewhere_if_final. Si una consulta incluye
FINAL, la optimización
move_to_prewheresolo se habilitará si tanto
optimize_move_to_prewherecomo
optimize_move_to_prewhere_if_finalestán habilitadas. Cierra #8684. #25940 (Kseniia Sumarokova).
- Permitir identificadores complejos entre comillas de tablas incluidas en JOIN. Cierra #17861. #25924 (alexey-milovidov).
- Se añade compatibilidad con componentes Unicode (p. ej., chino, cirílico) en los tipos de datos
Nested. Cierra #25594. #25923 (alexey-milovidov).
- Permite que las funciones
quantiles*funcionen con
aggregate_functions_null_for_empty. Cierra #25892. #25919 (alexey-milovidov).
- Permite que los parámetros de las funciones de agregación paramétricas sean expresiones constantes arbitrarias (p. ej.,
1 + 2) y no solo literales. También permite usar parámetros de consulta (en consultas parametrizadas como
{param:UInt8}) dentro de las funciones de agregación paramétricas. Cierra #11607. #25910 (alexey-milovidov).
- Genera correctamente una excepción al intentar analizar una
Dateno válida. Cierra #6481. #25909 (alexey-milovidov).
- Soporte para múltiples inclusiones en la configuración. Es posible incluir la configuración de usuarios y la configuración del servidor remoto desde múltiples fuentes. Basta con colocar el elemento
<include />con el atributo
from_zk,
from_envo
incl, y se sustituirá por el valor correspondiente. #24404 (nvartolomei).
- Se admiten consultas con una columna llamada
"null"(debe especificarse entre acentos graves o comillas dobles) y
ON CLUSTER. Cierra #24035. #25907 (alexey-milovidov).
- Admite
LowCardinality,
Decimaly
UUIDen
JSONExtract. Cierra #24606. #25900 (Kseniia Sumarokova).
- Convierte el archivo de historial de formato
readlinea formato
replxx. #25888 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un problema que puede provocar partes superpuestas después de
DROP PARTo de la eliminación en segundo plano de una parte vacía. #25884 (alesapin).
- Mejor gestión de las partes perdidas en las tablas
ReplicatedMergeTree. Corrige inconsistencias poco frecuentes en
ReplicationQueue. Corrige #10368. #25820 (alesapin).
- Permitir iniciar clickhouse-client aunque el directorio de trabajo no sea legible. #25817 (ianton-ru).
- Se corrige el error “No hay columnas disponibles” para el motor de almacenamiento
Merge. #25801 (Azat Khuzhin).
- El motor MySQL ahora admite el intercambio de comentarios de las columnas entre MySQL y ClickHouse. #25795 (Storozhuk Kostiantyn).
- Corrige el comportamiento inconsistente de la constante
GROUP BYcon un conjunto vacío. Cierra #6842. #25786 (Kseniia Sumarokova).
- Cancela las fusiones que ya están en ejecución en una partición al usar
DROP PARTITIONy
TRUNCATEen
ReplicatedMergeTree. Resuelve #17151. #25684 (tavplubix).
- Se admite el tipo de dato ENUM` en MaterializeMySQL. #25676 (Storozhuk Kostiantyn).
- Soporta columnas materializadas y con alias en JOIN, cierra #13274. #25634 (Vladimir C).
- Se corrige una posible condición de carrera a nivel lógico entre
ALTER TABLE ... DETACHy las fusiones en segundo plano. #25605 (Azat Khuzhin).
- La métrica
NetworkReceiveElapsedMicrosecondsahora incluye correctamente el tiempo dedicado a esperar datos del cliente para
INSERT. Cierra #9958. #25602 (alexey-milovidov).
- Se ha añadido compatibilidad con
TRUNCATE TABLEpara S3 y HDFS. Cierra #25530. #25550 (Kseniia Sumarokova).
- Soporte para la recarga dinámica de la configuración para cambiar el número de hilos del pool para la ejecución de trabajos en segundo plano (fusiones, mutaciones y fetches). #25548 (Nikita Mikhaylov).
- Permitir extraer como cadena un elemento que no sea de tipo cadena mediante
JSONExtract. Esto es para #25414. #25452 (Amos Bird).
- Se admite una expresión regular en el argumento
Databasede
StorageMerge. Cierra #776. #25064 (flynn).
- UI web: si el valor parece una URL, generar un enlace automáticamente. #25965 (alexey-milovidov).
- Permite que
sudo service clickhouse-server startfuncione en sistemas con
systemd, como CentOS 8. Cierra #14298. Cierra #17799. #25921 (alexey-milovidov).
- Se corrige el uso incorrecto de
SET ROLEen algunos casos. #26707 (Vitaly Baranov).
- Se corrige una posible desreferenciación de
nullptren las funciones de ventana. Corrige #25276. #26668 (Alexander Kuzmenkov).
- Corrige los nombres incorrectos de las funciones
groupBitmapAnd/Or/Xor. Soluciona #26557 (Amos Bird).
- Se corrige un fallo en el apagado de RabbitMQ en caso de que no se hubiera iniciado la puesta en marcha de RabbitMQ. Cierra #26504. #26529 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrigen problemas con la consulta
CREATE DICTIONARYsi el nombre del diccionario o el nombre de la base de datos estaban entre comillas. Cierra #26491. #26508 (Maksim Kita).
- Corrige la resolución de nombres que se rompía tras reescribir los alias de columna. Corrige #26432. #26475 (Amos Bird).
- Corrige el flujo infinito de bloques sin join en el cierre de
partial_merge_join#26325. #26374 (Vladimir C).
- Se corrige un posible cierre inesperado al iniciar sesión con un usuario eliminado. Corrección #26073. #26363 (Vitaly Baranov).
- Se corrige
optimize_distributed_group_by_sharding_keypara varias columnas (provoca resultados incorrectos con
optimize_skip_unused_shards=1/
allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards=1y varias columnas en la expresión de la clave de segmentación). #26353 (Azat Khuzhin).
CASTde
Datea
DateTime(o
DateTime64) no estaba usando la zona horaria del tipo
DateTime. Esto también puede afectar a la comparación entre
Datey
DateTime. La inferencia del tipo común para
Datey
DateTimetampoco estaba usando la zona horaria correspondiente. Esto afectaba a los resultados de la función
ify a la construcción de arrays. Cierra #24128. #24129 (Maksim Kita).
- Se corrigió un error poco frecuente en la recuperación de réplicas perdidas que podía hacer que las réplicas divergieran. #26321 (tavplubix).
- Se corrige la descompresión de zstd si hay secuencias de escape al final del búfer interno. Cierra #26013. #26314 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige un error lógico en un join con totals; se cierra #26017. #26250 (Vladimir C).
- Se elimina el salto de línea excesivo en la columna
thread_namede la tabla
system.stack_trace. Se corrige #24124. #26210 (alexey-milovidov).
- Se corrige
joinGetcon columnas
LowCarinality; se cierra #25993. #26118 (Vladimir C).
- Corrige un posible bloqueo en
pointInPolygonsi el ajuste
validate_polygonsestá desactivado. #26113 (alexey-milovidov).
- Se corrige la excepción que se producía al iterar sobre un directorio remoto inexistente. #26087 (ianton-ru).
- Se corrige un raro bloqueo del servidor debido a
aborten el cliente de ZooKeeper. Corrige #25813. #26079 (alesapin).
- Se corrige la estimación incorrecta del número de hilos para el join de la subconsulta derecha en algunos casos. Cierra #24075. #26052 (Vladimir C).
- Se corrigió el
sequence_idincorrecto en los paquetes del protocolo MySQL que ClickHouse envía cuando se produce una excepción durante la ejecución de consultas. Esto podría hacer que el cliente MySQL restablezca la conexión con el servidor ClickHouse. Corrige #21184. #26051 (tavplubix).
- Se corrige un posible desajuste en el encabezado al usar una proyección normal con
PREWHERE. Corrección de #26020. #26038 (Amos Bird).
- Se corrige el formateo a
JSONdel tipo
Mapcon claves enteras. #25982 (Anton Popov).
- Se corrige un posible interbloqueo durante el desenrollado de la pila del perfilador de consultas. Se corrige #25968. #25970 (Maksim Kita).
- Se corrigió un fallo al llamar a
dictGet()con argumentos incorrectos. #25913 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió la autenticación
scram-sha-256para los motores de PostgreSQL. Cierra #24516. #25906 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige un backoff excesivamente largo en las tareas en segundo plano cuando el background pool está lleno. Corrige #25836. #25893 (alesapin).
- Se corrige el manejo de excepciones en ARM con un tamaño de página distinto del predeterminado. Corrige #25512, #25044, #24901, #23183, #20221, #19703, #19028, #18391, #18121, #17994, #12483. #25854 (Maksim Kita).
- Se corrige sharding_key de una columna sin función al usar
remote()(antes,
select * from remote('127.1', system.one, dummy)provocaba el error
Unknown column: dummy, there are only columns .). #25824 (Azat Khuzhin).
- Se corrigieron los errores
Not found column ...y
Missing column ...al seleccionar en
MaterializeMySQL. Soluciona #23708, #24830, #25794. #25822 (tavplubix).
- Se corrige
optimize_skip_unused_shards_rewrite_inpara tipos distintos de UInt64 (puede acabar seleccionando segmentos incorrectos o generar
Cannot infer type of an empty tupleo
Function tuple requires at least one argument). #25798 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un error poco frecuente en la consulta
DROP PARTpara tablas
ReplicatedMergeTreeque puede provocar el mensaje de error
Unexpected merged part intersecting drop range. #25783 (alesapin).
- Se corrigió un error en
TTLcon una expresión
GROUP BYque dejaba de ejecutar
TTLdespués de la primera ejecución en una parte. #25743 (alesapin).
- Permitir que StorageMerge acceda a las tablas con alias. Cierra #6051. #25694 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige la lentitud de dict join en algunos casos, cierra #24209. #25618 (Vladimir C).
- Se corrige
ALTER MODIFY COLUMNpara columnas que participan en expresiones TTL. #25554 (Anton Popov).
- Se corrige una aserción en
PREWHEREcon un tipo no UInt8; se cierra #19589. #25484 (Vladimir C).
- Corrige un fallo de msan detectado con fuzzing. Corrige #22517. #26428 (Nikolai Kochetov).
- Se actualizó la comprobación del comando
chownen el entrypoint de Docker de
clickhouse-server. Corrige el error ‘fallo al reiniciar el pod de Kubernetes del clúster (o timeout)’ en Kubernetes. #26545 (Ky Li).
Lanzamiento de ClickHouse v21.7, 2021-07-09
- Se mejoró el rendimiento de las consultas con conjuntos grandes definidos explícitamente. Se añadió la configuración de compatibilidad
legacy_column_name_of_tuple_literal. Conviene establecerla en
truemientras se realiza una actualización gradual del clúster desde una versión anterior a 21.7 hasta cualquier versión posterior. De lo contrario, las consultas distribuidas con conjuntos definidos explícitamente en la cláusula
INpueden fallar durante la actualización. #25371 (Anton Popov).
- Cambio incompatible hacia delante y hacia atrás del tamaño máximo del búfer en clickhouse-keeper (una alternativa experimental a ZooKeeper). Es mejor hacerlo ahora (antes de entrar en producción) que más adelante. #25421 (alesapin).
- Soporte para la configuración en formato YAML como alternativa a XML. Esto cierra #3607. #21858 (BoloniniD).
- Proporciona una forma de restaurar una tabla replicada cuando los datos están (posiblemente) presentes, pero se han perdido los metadatos de ZooKeeper. Resuelve #13458. #13652 (Mike Kot).
- Soporte para structs y maps en los formatos Arrow/Parquet/ORC, y para diccionarios en los formatos de entrada/salida Arrow. Introduce el nuevo ajuste
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary. #24341 (Kruglov Pavel).
- Se añadió compatibilidad con el tipo
Arrayen diccionarios. #25119 (Maksim Kita).
- Se añadió la función
bitPositionsToArray. Cierra #23792. Autor: [Kevin Wan] (@MaxWk). #25394 (Maksim Kita).
- Se añadió la función
dateNamepara devolver nombres como ‘Friday’ o ‘April’. Autor: [Daniil Kondratyev] (@dankondr). #25372 (Maksim Kita).
- Se añadió la función
toJSONStringpara serializar columnas en sus representaciones JSON. #25164 (Amos Bird).
- Ahora
query_logtiene dos columnas nuevas:
initial_query_start_time,
initial_query_start_time_microsecond, que registran la hora de inicio de una consulta distribuida, si existe. #25022 (Amos Bird).
- Se añadió la función de agregado
segmentLengthSum. #24250 (flynn).
- Se añadió un nuevo ajuste booleano
prefer_global_in_and_joinque hace que todos los IN/JOIN sean GLOBAL IN/JOIN de forma predeterminada. #23434 (Amos Bird).
- Soporte para consultas
ALTER DELETEen el engine de tabla
Join. #23260 (foolchi).
- Se añadió la función de agregado
quantileBFloat16, así como las correspondientes
quantilesBFloat16y
medianBFloat16. Es un estimador de quantile muy simple y rápido, con un error relativo no superior al 0.390625%. Esto cierra #16641. #23204 (Ivan Novitskiy).
- Se implementó la función
sequenceNextNode(), útil para
flow analysis. #19766 (achimbab).
- Se agregó compatibilidad con un sistema de archivos virtual sobre HDFS. #11058 (overshov) (Kseniia Sumarokova).
- Ahora clickhouse-keeper (una alternativa experimental a ZooKeeper) admite ACL de
digestsimilares a las de ZooKeeper. #24448 (alesapin).
- Se añadió una optimización que transforma algunas funciones en lecturas de subcolumnas para reducir la cantidad de datos leídos. Por ejemplo, la instrucción
col IS NULLse transforma en la lectura de la subcolumna
col.null. La optimización puede habilitarse mediante la configuración
optimize_functions_to_subcolumns, que actualmente está desactivada de forma predeterminada. #24406 (Anton Popov).
- Se reescriben más columnas como posibles expresiones de alias. Esto puede permitir mejores optimizaciones, como las proyecciones. #24405 (Amos Bird).
- El índice de tipo
bloom_filterpuede usarse para expresiones con la función
hasAnyy arrays constantes. Esto cierra: #24291. #24900 (Vasily Nemkov).
- Se añadió backoff exponencial para reprogramar el intento de lectura en caso de que las colas de RabbitMQ estén vacías. (ClickHouse admite la importación de datos desde RabbitMQ). Cierra #24340. #24415 (Kseniia Sumarokova).
- Permite limitar el ancho de banda de la replicación. Añade dos configuraciones de Replicated*MergeTree:
max_replicated_fetches_network_bandwidthy
max_replicated_sends_network_bandwidth, que permiten limitar la velocidad máxima de los fetches/envíos replicados de la tabla. Añade dos configuraciones para todo el servidor (en el perfil de usuario
default):
max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_servery
max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server, que limitan la velocidad máxima de replicación para todas las tablas. Las configuraciones no se respetan con total precisión. Desactivadas de forma predeterminada. Corrige #1821. #24573 (alesapin).
- Restricciones de recursos y aislamiento para los bridges ODBC y Library. Use un grupo y un usuario
clickhouse-bridgeindependientes para los procesos de bridge. Configure
oom_score_adjpara que los bridges sean los primeros candidatos para el OOM killer. Establezca el RSS máximo en 1 GiB. Cierra #23861. #25280 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió un enlace simbólico independiente
clickhouse-keeperal binario principal
clickhouse. Ahora es posible ejecutar la coordinación sin el servidor principal de ClickHouse. #24059 (alesapin).
- Usar la configuración global para las consultas a
VIEW. Se corrigió el comportamiento cuando las consultas a
VIEWusan configuraciones locales, lo que provoca errores si la configuración de
CREATE VIEWy
SELECTes diferente. Por ahora,
VIEWno usará estas configuraciones modificadas, pero aún puedes pasar configuraciones adicionales en la sección
SETTINGSde la consulta
CREATE VIEW. Cierra #20551. #24095 (Vladimir).
- Al iniciar el servidor, las partes con un ID de partición incorrecto nunca se eliminaban, sino que siempre se marcaban como detached. #25070. #25166 (Nikolai Kochetov).
- Aumenta el tamaño del pool de programación en segundo plano a 128 (ajuste
background_schedule_pool_size). Permite evitar que la cola de replicación quede bloqueada cuando la conexión con ZooKeeper es lenta. #25072 (alesapin).
- Añade la configuración de MergeTree
max_parts_to_merge_at_once, que limita el número de partes que pueden fusionarse en segundo plano a la vez. No afecta a la consulta
OPTIMIZE FINAL. Corrige #1820. #24496 (alesapin).
- Se permite usar el operador
NOT INen la poda de particiones. #24894 (Amos Bird).
- Reconocer como locales las direcciones IPv4 como
127.0.1.1. Esto es controvertido y resuelve #23504. Michael Filimonov probará esta función. #24316 (alexey-milovidov).
- La base de datos de ClickHouse creada con MaterializeMySQL (es una funcionalidad experimental) ahora contiene todos los comentarios de las columnas de la base de datos de MySQL materializada. #25199 (Storozhuk Kostiantyn).
- Se agregan ajustes (
connection_auto_close/
connection_max_tries/
connection_pool_size) al motor de almacenamiento MySQL. #24146 (Azat Khuzhin).
- Mejora el tiempo de arranque del motor Distributed. #25663 (Azat Khuzhin).
- Mejora de las tablas Distributed. Se eliminan las réplicas de dirname para internal_replication=true (permite INSERT en Distributed con clústeres con cualquier número de réplicas; antes solo se admitían 15 réplicas; por encima de ese límite fallaba con ENAMETOOLONG al crear el directorio para bloques asíncronos). #25513 (Azat Khuzhin).
- Se añadió soporte para el tipo
Intervalen
LowCardinality. Se necesita para los valores intermedios de algunas expresiones. Cierra #21730. #25410 (Vladimir).
- Se añade el operador
==en las condiciones de tiempo para las funciones
sequenceMatchy
sequenceCount. Por ejemplo: sequenceMatch(’(?1)(?t==1)(?2)’)(time, data = 1, data = 2). #25299 (Christophe Kalenzaga).
- Se añaden las configuraciones
http_max_fields,
http_max_field_name_size,
http_max_field_value_size. #25296 (Ivan).
- Se añadió compatibilidad para la función
ifcon tipos
Decimale
Inten sus ramas. Esto cierra #20549. Esto cierra #10142. #25283 (alexey-milovidov).
- Actualiza el prompt de
clickhouse-clienty muestra un mensaje al reconectarse. Esto cierra #10577. #25281 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el seguimiento del uso de memoria en la función de agregación
topK. Esto cierra #25259. #25260 (alexey-milovidov).
- Se corrigió
topLevelDomainpara hosts IDN (es decir,
example.рф); antes devolvía una cadena vacía para estos hosts. #25103 (Azat Khuzhin).
- Detectar la versión del kernel de Linux en tiempo de ejecución (para que funcione
epollanidado, esto es necesario para
async_socket_for_remote/
use_hedged_requests; de lo contrario, las consultas remotas pueden quedar bloqueadas). #25067 (Azat Khuzhin).
- Para consultas distribuidas, cuando
optimize_skip_unused_shards=1, se permite omitir un segmento con una condición como
(sharding key) IN (tupla de un elemento). (Las tuplas con muchos elementos eran compatibles. La tupla de un solo elemento no funcionaba porque se interpreta como un literal). #24930 (Amos Bird).
- Se mejoraron los mensajes de registro para errores de S3; ya no hay espacios en blanco dobles cuando las claves y los buckets están vacíos. #24897 (Vladimir Chebotarev).
- Algunas consultas requieren un análisis semántico en varias pasadas. Pruebe a reutilizar los conjuntos ya creados para
INen este caso. #24874 (Amos Bird).
- Se tiene en cuenta
max_distributed_connectionspara
insert_distributed_sync(de lo contrario, en clústeres muy grandes y con inserción síncrona, podría agotarse
max_thread_pool_size). #24754 (Azat Khuzhin).
- Evita ocultar errores como
Limit for rows or bytes to read exceededen las subconsultas escalares. #24545 (nvartolomei).
- Hacer más estricto el analizador de String a Int para que
toInt64('+')genere una excepción. #24475 (Amos Bird).
- Si
SSD_CACHEse crea mediante una consulta DDL, solo puede crearse dentro del directorio
user_files. #24466 (Maksim Kita).
- Compatibilidad con PostgreSQL para especificar un esquema distinto del predeterminado para las consultas INSERT. Cierra #24149. #24413 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige la resolución de direcciones IPv6 (es decir, se corrige
select * from remote('[::1]', system.one)). #24319 (Azat Khuzhin).
- Corrige los espacios en blanco finales en la cláusula FROM con subconsultas en modo multilínea y también modifica ligeramente la salida de las consultas para hacerla más legible. #24151 (Azat Khuzhin).
- Mejora para las tablas distribuidas. Se añade la posibilidad de dividir el batch distribuido en caso de fallo (es decir, debido a límites de memoria o corrupciones) con
distributed_directory_monitor_split_batch_on_failure(OFF de forma predeterminada). #23864 (Azat Khuzhin).
- Se resuelven los conflictos de nombres de columnas para el motor de tabla
Join. Cierra #20309. #23769 (Vladimir).
- Mostrar el progreso del motor de tabla
Fileen
clickhouse-localy de la consulta INSERT en
clickhouse-clientcuando los datos se envían a stdin. Cierra #18209. #23656 (Kseniia Sumarokova).
- Correcciones y mejoras de
clickhouse-copier. Permite copiar tablas con esquemas distintos (pero compatibles). Cierra #9159. Se añadió una prueba para copiar ReplacingMergeTree. Cierra #22711. Compatibilidad con TTL en columnas e índices de omisión de datos. Simplemente los elimina para crear la tabla Distributed interna (la tabla subyacente tendrá TTL e índices de omisión). Cierra #19384. Permite copiar columnas MATERIALIZED y ALIAS. En algunos casos esto puede ser útil (p. ej., si esta columna está en PRIMARY KEY). Ahora se puede permitir estableciendo la propiedad
allow_to_copy_alias_and_materialized_columnsen true en la configuración de la tarea. Cierra #9177. Cierra [#11007] (https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/11007). Cierra #9514. Se añadió la propiedad
allow_to_drop_target_partitionsen la configuración de la tarea para eliminar una partición de la tabla original antes de mover las tablas auxiliares. Cierra #20957. Elimina la consulta
OPTIMIZE DEDUPLICATE. Este truco era necesario porque
ALTER TABLE MOVE PARTITIONse reintentaba muchas veces y las tablas MergeTree simples no tienen deduplicación. Cierra #17966. Escribe el progreso en el nodo de ZooKeeper en la ruta
task_path + /statusen formato JSON. Cierra #20955. Compatibilidad con ReplicatedTables sin argumentos. Cierra #24834 .#23518 (Nikita Mikhaylov).
- Se añadió una pausa con backoff entre los reintentos de lectura desde S3. #23461 (Vladimir Chebotarev).
- Respeta
insert_allow_materialized_columns(permite columnas materializadas) para INSERT en la tabla
Distributed. #23349 (Azat Khuzhin).
- Se añade la posibilidad de delegar LIMIT en las consultas distribuidas. #23027 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la replicación zero-copy con varios volúmenes de S3 (corrige #22679). #22864 (ianton-ru).
- Determinar el número de puerto real asignado cuando un usuario solicita cualquier puerto disponible al sistema operativo para mostrarlo en el mensaje de registro. #25569 (bnaecker).
- Se corrigió el caso en el que, a veces, la conversión de arrays de Postgres producía el tipo de datos String en lugar de un array n-dimensional, porque
attndimsfunciona incorrectamente en algunos casos. Cierra #24804. #25538 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige la conversión de DateTime con zona horaria en MySQL, PostgreSQL y ODBC. Cierra #5057. #25528 (Kseniia Sumarokova).
- Distinguir KILL MUTATION entre distintas tablas (corrige el error inesperado
Cancelled mutating parts). #25025 (Azat Khuzhin).
- Permite declarar un disco S3 en la raíz del bucket (el sistema de archivos virtual de S3 es una característica experimental en desarrollo). #24898 (Vladimir Chebotarev).
- Habilita la lectura de subcolumnas (p. ej., componentes de Tuples) para tablas distribuidas. #24472 (Anton Popov).
- Una mejora para el protocolo de compatibilidad con MySQL: hacer que la función
userdevuelva el resultado correcto. Cierra #25697. #25697 (sundyli).
- Mejora de la compatibilidad con versiones anteriores. Se usa la versión anterior de la función de módulo cuando se utiliza en la clave de partición. Cierra #23508. #24157 (Kseniia Sumarokova).
- Corrige un error extremadamente raro en servidores con poca memoria que puede impedir realizar merges sin reiniciar. Posiblemente corrige #24603. #24872 (alesapin).
- Corrige un error extremadamente raro,
Tagging already tagged part, en la cola de replicación durante operaciones concurrentes de
alter move/replace partition. Posiblemente corrige #22142. #24961 (alesapin).
- Corrige un posible fallo al calcular estados de funciones de agregado mediante la agregación de estados de funciones de agregado de otras funciones de agregado (no es un caso de uso práctico). Véase #24523. #25015 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el comportamiento cuando la consulta
SYSTEM RESTART REPLICAo
SYSTEM SYNC REPLICAno finalizaba. Esto se detectó en un servidor con una cantidad extremadamente baja de RAM. #24457 (Nikita Mikhaylov).
- Corrige un error que puede hacer que el cliente de ZooKeeper se quede colgado dentro de clickhouse-server. #24721 (alesapin).
- Si se perdió la conexión con ZooKeeper y la réplica se clonó después de restablecerla, su cola de replicación podía contener entradas obsoletas. Se corrigió una aserción fallida cuando la cola de replicación contiene partes virtuales que se intersecan. Esto puede ocurrir en raras ocasiones si se pierde alguna parte de datos. Ahora se registra un error en el log en lugar de finalizar. #24777 (tavplubix).
- Se corrige la pérdida de la condición
WHEREen la optimización de inserción de expresiones del plan de consulta (con
query_plan_filter_push_down = 1de forma predeterminada). Corrige #25368. #25370 (Nikolai Kochetov).
- Corrige un error que puede provocar partes solapadas después de las fusiones con TTL:
Part all_40_40_0 is covered by all_40_40_1 but should be merged into all_40_41_1. This shouldn't happen often.. #25549 (alesapin).
- Si se pierde la conexión con ZooKeeper, la tabla
ReplicatedMergeTreepuede esperar a que finalicen las operaciones en segundo plano antes de intentar reconectarse. Esto ya se corrigió: ahora las operaciones en segundo plano se detienen de forma forzosa. #25306 (tavplubix).
- Se corrige el error
Key expression contains comparison between inconvertible typesen consultas con
ARRAY JOINcuando se usa un Array en la clave primaria. Corrige #8247. #25546 (Anton Popov).
- Corrige los totales incorrectos para la consulta
WITH TOTALSy
WITH FILL. Corrige #20872. #25539 (Anton Popov).
- Se corrigió una condición de carrera al consultar
system.clustersmientras se recargaba la configuración del clúster al mismo tiempo. #25737 (Amos Bird).
- Se solucionó el error
No such file or directoryal mover una tabla
Distributedentre bases de datos. Corrige #24971. #25667 (tavplubix).
REPLACE PARTITIONpodía ignorarse en casos excepcionales si la partición de origen estaba vacía. Ya se ha corregido. Corrige #24869. #25665 (tavplubix).
- Se corrigió un error en el motor de base de datos
Replicatedque, en raras ocasiones, podía hacer que alguna réplica omitiera una consulta DDL encolada. #24805 (tavplubix).
- Se corrige la desreferenciación de puntero nulo en
EXPLAIN ASTsin consulta. #25631 (Nikolai Kochetov).
- Corrige la espera durante la eliminación automática de partes vacías. Podía provocar la saturación total del background pool y el bloqueo de la replicación. #23315 (Anton Popov).
- Se corrige la restauración de una tabla almacenada en el sistema de archivos virtual de S3 (se trata de una funcionalidad experimental que no está lista para producción). #25601 (ianton-ru).
- Se corrige la desreferencia de
nullptren el formato
Arrowal usar
Decimal256. Se añade compatibilidad con
Decimal256en el formato
Arrow. #25531 (Kruglov Pavel).
- Se corrige el exceso de guiones bajos antes de los nombres de los archivos de configuración preprocesados. #25431 (Vitaly Baranov).
- Corrección en la herramienta
clickhouse-copier: se corrige un fallo de segmentación cuando falta
sharding_keyen la configuración de la tarea de copier. #25419 (Nikita Mikhaylov).
- Corrige el transformador de columnas
REPLACEcuando se usa en DDL entrecomillando correctamente la consulta formateada. Esto corrige #23925. #25391 (Amos Bird).
- Se corrige la posibilidad de un comportamiento no determinista en la función
quantileDeterministicy otras similares. Esto cierra #20480. #25313 (alexey-milovidov).
- Se añade compatibilidad con
SimpleAggregateFunction(LowCardinality)para
SummingMergeTree. Corrige #25134. #25300 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error lógico relacionado con el mensaje de excepción “No se puede sumar Array/Tuple en min/maxMap”. #25298 (Kruglov Pavel).
- Se corrige el error
Bad cast from type DB::ColumnLowCardinality to DB::ColumnVector<char8_t>en consultas donde se usó el argumento
LowCardinalitypara IN (este error apareció en la versión 21.6). Corrige #25187. #25290 (Nikolai Kochetov).
- Corrige el comportamiento incorrecto de
joinGetOrNullcon columnas no anulables. Esto soluciona #24261. #25288 (Amos Bird).
- Se corrige el comportamiento erróneo y el informe de UBSan en enteros grandes. En versiones anteriores,
CAST(1e19 AS UInt128)devolvía cero. #25279 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un error que se producía al insertar un subconjunto de columnas en formato CSVWithNames. Soluciona #25129. #25169 (Nikita Mikhaylov).
- No utilice la proyección de la tabla con
SELECTy
FINAL. Aún no es compatible. #25163 (Amos Bird).
- Se corrige la posible pérdida de partes después de actualizar hasta la versión 21.5, en caso de que la tabla usara
UUIDen la clave de partición. (No se recomienda usar
UUIDen la clave de partición). Corrige #25070. #25127 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un fallo en una consulta con CROSS JOIN y
joined_subquery_requires_alias = 0. Soluciona #24011. #25082 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un error con mapas constantes en la función mapContains que provocaba el mensaje de error
empty column was returned by function mapContains. Cierra #25077. #25080 (Kruglov Pavel).
- Se elimina la posibilidad de crear tablas con columnas que se referencian a sí mismas, como
a UInt32 ALIAS a + 1o
b UInt32 MATERIALIZED b. Corrige #24910, #24292. #25059 (alesapin).
- Corrige un resultado incorrecto al usar una proyección agregada con una clave
GROUP BYno vacía para ejecutar una consulta con
GROUP BYsobre una clave vacía. #25055 (Amos Bird).
- Se corrige la serialización de mensajes anidados divididos en el formato Protobuf. Este PR corrige #24647. #25000 (Vitaly Baranov).
- Corrige la configuración de LIMIT/OFFSET para las consultas distribuidas (se ignoran en los nodos remotos). #24940 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un posible heap-buffer-overflow en el formato
Arrow. #24922 (Kruglov Pavel).
- Se corrigió un posible error: ‘Cannot read from istream at offset 0’ al leer un archivo desde DiskS3 (el sistema de archivos virtual de S3 es una función experimental en desarrollo y no debe usarse en producción). #24885 (Pavel Kovalenko).
- Se corrigió la excepción “Missing columns” al realizar un join sobre una vista materializada distribuida. #24870 (Azat Khuzhin).
- Permite valores
NULLen el protocolo de compatibilidad con PostgreSQL. Cierra #22622. #24857 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige un error por el que la excepción
Mutation was killedpodía enviarse al cliente al esperar una mutación, cuando esta aún no se había cargado en memoria. #24809 (alesapin).
- Se corrigió un error en la deserialización del estado del generador aleatorio que podía provocar que algunos tipos de datos, como
AggregateFunction(groupArraySample(N), T)), se comportaran de forma no determinista. #24538 (tavplubix).
- Prohibir la creación de
uniqXXXXStatesa partir de otros estados de agregación. #24523 (Raúl Marín). Luego se volvió a permitir tras eliminar realmente la causa raíz del problema relacionado. (alexey-milovidov).
- Se corrige el uso de tuplas en consultas
CREATE .. AS SELECT. #24464 (Anton Popov).
- Corrige el cálculo del total de bytes en la tabla
Buffer. En la versión actual de ClickHouse, el contador total_writes.bytes disminuye demasiado durante el vaciado del búfer. Esto provoca un desbordamiento del contador y hace que totalBytes devuelva algo en torno a 17.44 EB al cabo de un tiempo tras el vaciado. #24450 (DimasKovas).
- Corrige información incorrecta sobre la monotonicidad de la función toWeek. Esto corrige #24422 . Este error se introdujo en https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/5212 , y más tarde quedó al descubierto por un mecanismo de poda de particiones más inteligente. #24446 (Amos Bird).
- Cuando la autenticación de usuarios se gestiona mediante LDAP. Se corrigió un posible interbloqueo que puede producirse durante el (re)mapeo de roles de LDAP cuando un grupo de LDAP se asigna a un rol local inexistente. #24431 (Denis Glazachev).
- En el mensaje “multipart/form-data”, considerar el CRLF que precede a un delimitador como parte de este. Corrige #23905. #24399 (Ivan).
- Se corrigió DROP PARTITION con partes ficticias de INTERSECT. En casos excepcionales, puede haber partes con una versión de mutación superior al número de bloque actual. #24321 (Amos Bird).
- Se corrigió un error al mover una vista materializada de una base de datos Ordinary a una base de datos Atomic (consulta
RENAME TABLE). Ahora la tabla interna se mueve a la nueva base de datos junto con la vista materializada. Corrige #23926. #24309 (tavplubix).
- Permite cabeceras HTTP vacías. Corrige #23901. #24285 (Ivan).
- Procesamiento correcto de las mutaciones (ALTER UPDATE/DELETE) en tablas Memory. Soluciona #24274. #24275 (flynn).
- Hacer que la propiedad LowCardinality de la columna en la salida de JOIN sea igual que en la entrada, cierra #23351, cierra #20315. #24061 (Vladimir).
- Corrección para las tablas de Kafka. Corrige un error en el comportamiento de failover por el que Engine = Kafka no podía iniciar el consumo si ese mismo consumidor se había quedado previamente sin asignaciones. Cierra #21118. #21267 (filimonov).
- Se añaden compilaciones
darwin-aarch64(Mac M1 / Apple Silicon) en CI #25560 (Ivan) y se agregan enlaces en la documentación y el sitio web (alexey-milovidov).
- Añade la incrustación multiplataforma de recursos binarios en ejecutables. Funciona en Illumos. #25146 (bnaecker).
- Añade opciones relacionadas con join a las pruebas de estrés para mejorar el fuzzing. #25200 (Vladimir).
- Habilita la compilación con el módulo S3 en OSX #25217. #25218 (kevin wan).
- Añade casos de prueba de integración para cubrir el puente JDBC. #25047 (Zhichun Wu).
- La configuración de las pruebas de integración tiene un tratamiento especial para los diccionarios. Se eliminó la configuración manual restante de diccionarios. #24728 (Ilya Yatsishin).
- Añade pruebas de libfuzzer para la clase YAMLParser. #24480 (BoloniniD).
- Ahora se usa Ubuntu 20.04 para ejecutar las pruebas de integración; la versión de docker-compose utilizada para ejecutarlas se actualizó a la 1.28.2. Las variables de entorno ahora surten efecto en docker-compose. Se rehízo test_dictionaries_all_layouts_separate_sources para permitir la ejecución en paralelo. #20393 (Ilya Yatsishin).
- Corrige un error TOCTOU en el script de instalación. #25277 (alexey-milovidov).
Lanzamiento de ClickHouse 21.6, 2021-06-05
- uniqState / uniqHLL12State / uniqCombinedState / uniqCombined64State producen estados incompatibles con el tipo
UUID. #33607.
Notas de actualización
- La biblioteca de compresión
zstdse ha actualizado a la versión 1.5.0. Es posible que reciba mensajes de “checksum does not match” en la replicación. Estos mensajes son normales debido a la actualización del algoritmo de compresión y puede ignorarlos. Son meramente informativos y no indican ningún tipo de comportamiento no deseado.
- La configuración
compile_expressionsestá habilitada de forma predeterminada. Aunque se ha probado exhaustivamente en una amplia variedad de escenarios, si detecta algún comportamiento no deseado en sus servidores, puede intentar desactivar esta configuración.
- Los valores de tipo
UUIDno pueden compararse con enteros. Por ejemplo, en lugar de escribir
uuid != 0, escriba
uuid != '00000000-0000-0000-0000-000000000000'.
- Se añade el operador de conversión de tipos al estilo de Postgres (
::). P. ej.:
[1, 2]::Array(UInt8),
0.1::Decimal(4, 4),
number::UInt16. #23871 (Anton Popov).
- Preparar los enteros grandes para su uso en producción. Añadir compatibilidad con el tipo de dato
UInt128. Corregir problemas conocidos del tipo de dato
Decimal256. Admitir enteros grandes en diccionarios. Admitir las funciones
gcd/
lcmpara enteros grandes. Admitir enteros grandes en funciones de búsqueda en arrays y funciones condicionales. Admitir
LowCardinality(UUID). Admitir enteros grandes en la función de tabla
generateRandomy en
clickhouse-obfuscator. Corregir el error al devolver
UUIDdesde subconsultas escalares. Esto corrige #7834. Esto corrige #23936. Esto corrige #4176. Esto corrige #24018. Cambio incompatible con versiones anteriores: los valores de tipo
UUIDno pueden compararse con enteros. Por ejemplo, en lugar de escribir
uuid != 0, escriba
uuid != '00000000-0000-0000-0000-000000000000'. #23631 (alexey-milovidov).
- Se admite el tipo de dato
Arraypara insertar y seleccionar datos en los formatos
Arrow,
Parquety
ORC. #21770 (taylor12805).
- Implementar comentarios en tablas. Cierra #23225. #23548 (flynn).
- Se admite la creación de diccionarios con consultas DDL en
clickhouse-local. Cierra #22354. Se añadió compatibilidad con
DETACH DICTIONARY PERMANENTLY. Se añadió compatibilidad con
EXCHANGE DICTIONARIESpara el engine de base de datos
Atomic. Se añadió compatibilidad para mover diccionarios entre bases de datos con
RENAME DICTIONARY. #23436 (Maksim Kita).
- Se añade la función de agregación
uniqThetapara admitir Theta Sketch en ClickHouse. #23894. #22609 (Ping Yu).
- Se añadió la función
splitByRegexp. #24077 (abel-cheng).
- Se añade la función
arrayProduct, que acepta un array como parámetro y devuelve el producto de todos los elementos del array. Cierra #21613. #23782 (Maksim Kita).
- Se añade la columna
thread_nameen
system.stack_trace. Esto cierra #23256. #24124 (abel-cheng).
- Si
insert_null_as_default= 1, se insertan valores predeterminados en lugar de NULL en las consultas
INSERT ... SELECTe
INSERT ... SELECT ... UNION ALL .... Cierra #22832. #23524 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió soporte para mostrar el progreso en
clickhouse-localcon la opción
--progress. #23196 (Egor Savin).
- Se añade compatibilidad con la compresión HTTP (determinada por el encabezado HTTP
Content-Encoding) en la fuente de diccionario
http. Esto corrige #8912. #23946 (FArthur-cmd).
- Se añadieron
SYSTEM QUERY RELOAD MODEL,
SYSTEM QUERY RELOAD MODELS. Resuelve #18722. #23182 (Maksim Kita).
- Se añade la opción
json(booleana, 0 de forma predeterminada) para la consulta
EXPLAIN PLAN. Cuando está habilitada, la salida de la consulta será una única fila
JSON. Se recomienda usar el formato
TSVRawpara evitar escapes innecesarios. #23082 (Nikolai Kochetov).
- Se añade la opción
indexes(booleano, desactivado de forma predeterminada) a la consulta
EXPLAIN PIPELINE. Cuando está activada, muestra los índices utilizados y el número de partes y gránulos filtrados para cada índice aplicado. Compatible con tablas
MergeTree*. #22352 (Nikolai Kochetov).
- LDAP: se implementó la funcionalidad de detección de user DN para su uso al mapear grupos de Active Directory a roles de ClickHouse. #22228 (Denis Glazachev).
- Nueva función de agregación
deltaSumTimestamppara sumar la diferencia entre filas consecutivas, manteniendo el orden durante la fusión mediante el almacenamiento de marcas de tiempo. #21888 (Russ Frank).
- Se añadió para S3 un proveedor de credenciales IMDS menos seguro que funciona correctamente en Docker. #21852 (Vladimir Chebotarev).
- Vuelve a agregar la función
indexHint. Esto corresponde a #21238. Revierte #9542. Corrige #9540. #21304 (Amos Bird).
Mejora de rendimiento
- Se habilita la configuración
compile_expressionsde forma predeterminada. Cuando esta configuración está habilitada, las composiciones de funciones simples y operadores se compilan a código nativo con LLVM en tiempo de ejecución. #8482 (Maksim Kita, alexey-milovidov). Nota: si tienes problemas, desactiva esta opción.
- Se actualiza la biblioteca
re2. Se mejora el rendimiento de la coincidencia de expresiones regulares. Además, este PR añade compatibilidad con gcc-11. #24196 (Raúl Marín).
- Lectura del formato de entrada ORC por stripe, en lugar de leer toda la tabla en memoria de una sola vez, lo que consume mucha memoria cuando el tamaño del archivo es muy grande. #23102 (Chao Ma).
- Fusión de las funciones de agregación
sum,
county
avgde una consulta en una sola función de agregación. La optimización se controla con la configuración
optimize_fuse_sum_count_avg. Esto se implementa con una nueva función de agregación
sumCount. Esta función devuelve una tupla de dos campos:
sumy
count. #21337 (hexiaoting).
- Se actualiza
zstda v1.5.0. El rendimiento de la compresión mejora en unos pocos puntos porcentuales. #24135 (Raúl Marín). Nota: es posible que recibas mensajes sobre “checksum does not match” en la replicación. Estos mensajes son esperables debido a la actualización del algoritmo de compresión y puedes ignorarlos.
- Se mejora el rendimiento de las tablas
Buffer: no se adquiere un bloqueo para total_bytes/total_rows en el engine
Buffer. #24066 (Azat Khuzhin).
- Se recupera la compatibilidad con la preasignación para los diccionarios hashed/sparse_hashed. #23979 (Azat Khuzhin).
- Se habilita
async_socket_for_remotede forma predeterminada (menor cantidad de threads al consultar tablas Distributed con gran fanout). #23683 (Nikolai Kochetov).
- Se añade la columna virtual
_partition_valuea la familia de tablas MergeTree. Puede utilizarse para descartar particiones de forma determinista. Es necesaria para implementar el mecanismo de coincidencia de particiones para las mutaciones. #23673 (Amos Bird).
- Se añadió el parámetro
regionpara el almacenamiento y el disco en S3. #23846 (Vladimir Chebotarev).
- Permite configurar distintos niveles de registro para diferentes canales de logging. Cierra #19569. #23857 (filimonov).
- Conserve la timezone predeterminada en las operaciones con
DateTimesi no se ha especificado explícitamente. Por ejemplo, si añade un segundo a un valor de tipo
DateTimesin timezone, seguirá siendo
DateTimesin timezone. En versiones anteriores, el valor de la timezone predeterminada se añadía explícitamente al tipo de dato devuelto, por lo que pasaba a ser DateTime(‘something’). Esto cierra #4854. #23392 (alexey-milovidov).
- Permite que el usuario especifique una cadena vacía en lugar del nombre de la base de datos para el almacenamiento
MySQL. Se usará la base de datos predeterminada para las consultas. En versiones anteriores, esto funcionaba para las consultas SELECT, y también se añadió compatibilidad con INSERT. Esto cierra #19281. Esto puede resultar útil al trabajar con
Sphinxu otras bases de datos externas compatibles con MySQL. #23319 (alexey-milovidov).
- Se corrigió
quantile(s)TDigest. Se añadió un tratamiento especial para los centroides singleton de acuerdo con tdunning/t-digest 3.2+. También se corrigió un error de compresión excesiva de centroides en la implementación de una versión anterior del algoritmo. #23314 (Vladimir Chebotarev).
- La función
now64ahora admite un argumento opcional de zona horaria. #24091 (Vasily Nemkov).
- Se corrige un problema por el que la barra de progreso en modo interactivo de clickhouse-client, al aparecer en medio de los datos, podía sobrescribir partes de los datos visibles en el terminal. Esto cierra #19283. #23050 (alexey-milovidov).
- Se corrige un bloqueo cuando falla la asignación de memoria en simdjson. https://github.com/simdjson/simdjson/pull/1567 . Se clasifica como mejora porque es un error muy poco frecuente. #24147 (Amos Bird).
- Conservar los diccionarios hasta que se apague el almacenamiento (esto evitará posibles errores
external dictionary 'DICT' not foundal apagar el servidor durante el vaciado final del motor
Buffer). #24068 (Azat Khuzhin).
- Vaciar las tablas
Bufferantes de detener las tablas (dentro de una misma base de datos), para evitar que se descarten bloques porque la tabla subyacente ya se había marcado como detached (y el error
Destination table default.a_data_01870 doesn't exist. Block of data is discardeden el log). #24067 (Azat Khuzhin).
- Ahora
prefer_column_name_to_alias = 1también dará prioridad a los nombres de las columnas en
group by,
havingy
order by. Esto corrige #23882. #24022 (Amos Bird).
- Se añade soporte para
ORDER BY WITH FILLcon
DateTime64. #24016 (kevin wan).
- Se habilita
DateTime64como columna de versión en
ReplacingMergeTree. #23992 (kevin wan).
- Registrar información sobre el nombre del sistema operativo, la versión del kernel y la arquitectura de la CPU al iniciar el servidor. #23988 (Azat Khuzhin).
- Se admite especificar el esquema de la tabla para la fuente de diccionario
postgresql. Cierra #23958. #23980 (Kseniia Sumarokova).
- Se añaden sugerencias para los nombres de los elementos
Enum(se sugieren nombres en caso de errores tipográficos). Cierra #17112. #23919 (flynn).
- Se mide la tasa de aciertos (el porcentaje de casos en los que se encontró el valor) para los diccionarios (consulte
found_rateen
system.dictionaries). #23916 (Azat Khuzhin).
- Permite añadir configuraciones específicas de la queue mediante la setting de table
rabbitmq_queue_settings_list. (Cierra #23737 y #23918). Permite al usuario controlar toda la configuración de RabbitMQ: si la setting de table
rabbitmq_queue_consumese establece en
1, el engine de table RabbitMQ solo se conectará a la queue especificada y no realizará ninguna configuración de RabbitMQ del lado del consumer, como declarar exchange, queues y bindings. (Cierra #21757). Añade una limpieza adecuada cuando se elimina la table RabbitMQ: elimina las queues que la table haya declarado y todos los exchanges vinculados, si fueron creados por la table. #23887 (Kseniia Sumarokova).
- Se añaden
broken_data_files/
broken_data_compressed_bytesa
system.distribution_queue. Se añade una métrica para el número de archivos de inserción asíncrona en tablas Distributed marcados como dañados (
BrokenDistributedFilesToInsert). #23885 (Azat Khuzhin).
- Al consultar
system.tables, ya no se accede a ZooKeeper. #23793 (Fuwang Hu).
- Se respeta
lock_acquire_timeout_for_background_operationsen las consultas
OPTIMIZE. #23623 (Azat Khuzhin).
- Posibilidad de cambiar la configuración del disco
S3en tiempo de ejecución con el nuevo comando SQL
SYSTEM RESTART DISK. #23429 (Pavel Kovalenko).
- Si el usuario aplicó una configuración incorrecta al establecer por error
max_distributed_connectionsen cero, cada consulta a una tabla
Distributedlanzará una excepción con un mensaje que contiene “logical error”. Pero en realidad se trata de un comportamiento esperado, no de un error lógico, por lo que el mensaje de la excepción era ligeramente incorrecto. Esto también activaba comprobaciones en nuestro entorno de CI que garantizan que nunca se produzcan errores lógicos. En su lugar, trataremos
max_distributed_connectionsconfigurado incorrectamente en cero como el valor mínimo posible (uno). #23348 (Azat Khuzhin).
- Se deshabilita
min_bytes_to_use_mmap_iode forma predeterminada. #23322 (Azat Khuzhin).
- Se admite la nulabilidad en
LowCardinalitycon
join_use_nulls, cierra #15101. #23237 (vdimir).
- Se añadió la posibilidad de restaurar partes de
MergeTreeal directorio
detachedpara el disco
S3. #23112 (Pavel Kovalenko).
- Reintentos cuando se cae la conexión HTTP en S3. #22988 (Vladimir Chebotarev).
- Se añaden las configuraciones
external_storage_max_read_rowsy
external_storage_max_read_rowspara el motor de tabla MySQL, la fuente del diccionario y las recuperaciones menores de datos de MaterializeMySQL. #22697 (TCeason).
MaterializeMySQL(función experimental): Anteriormente, MySQL 5.7.9 no era compatible por incompatibilidades de SQL. Ahora la verificación de parámetros de MySQL se deja en manos de MaterializeMySQL. #23413 (TCeason).
- Se habilita la lectura de subcolumnas para tablas distribuidas. #24472 (Anton Popov).
- Se corrige el uso de tuplas en consultas
CREATE .. AS SELECT. #24464 (Anton Popov).
- Compatibilidad con el formato
Parqueten las tablas
Kafka. #23412 (Chao Ma).
- Usar la versión anterior de la función módulo cuando se use en la clave de partición y la clave primaria. Cierra #23508. #24157 (Kseniia Sumarokova). Provocaba incompatibilidades con versiones anteriores en lanzamientos previos.
- Se corrigió el comportamiento cuando la consulta
SYSTEM RESTART REPLICAo
SYSTEM SYNC REPLICAquedaba procesándose indefinidamente. Esto se detectó en un servidor con una cantidad extremadamente reducida de RAM. #24457 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrige la monotonía incorrecta de la función
toWeek. Esto corrige #24422. Este error se introdujo en #5212 y quedó expuesto más tarde por un podador de particiones más inteligente. #24446 (Amos Bird).
- Se corrige DROP PARTITION con partes ficticias de intersect. En casos excepcionales, puede haber partes con una versión de mutación superior al número de bloque actual. #24321 (Amos Bird).
- Se corrigió un error al mover una vista materializada de una base de datos Ordinary a Atomic (consulta
RENAME TABLE). Ahora, la tabla interna se mueve a la nueva base de datos junto con la vista materializada. Corrige #23926. #24309 (tavplubix).
- Permite encabezados HTTP vacíos en las solicitudes de cliente. Corrige #23901. #24285 (Ivan).
- Establezca
max_threads = 1para corregir el fallo de la mutación de las tablas
Memory. Cierra #24274. #24275 (flynn).
- Se corrigió una errata en la implementación de las tablas
Memory; este error se introdujo en #15127. Cierra #24192. #24193 (张中南).
- Corrige la terminación anómala del servidor debido a que
HDFSdejó de estar accesible durante la ejecución de la consulta. Cierra #24117. #24191 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige un cierre inesperado al actualizar una columna
Nestedcon una condición constante. #24183 (hexiaoting).
- Se corrige una condición de carrera que podía producirse en RBAC con una carga elevada. Este PR corrige #24090, #24134,. #24176 (Vitaly Baranov).
- Corrige un error poco frecuente que podía hacer que una tabla quedara parcialmente inicializada y aun así pudiera atender solicitudes de escritura (insert/alter/etc.). Ahora, esas tablas estarán en modo readonly. #24122 (alesapin).
- Se corrigió un error:
EXPLAIN PIPELINEcon
SELECT xxx FINALmostraba una canalización incorrecta. (hexiaoting).
- Se corrigió el uso de un valor
DateTimeconstante frente a una columna
DateTime64en
WHERE. #24100 (Vasily Nemkov).
- Corrige un fallo que provocaba un cierre inesperado en merge JOIN, cierra #24010. #24013 (vdimir).
- Algunas consultas
ALTER PARTITIONpodían provocar los errores
Part A intersects previous part By
Unexpected merged part C intersecting drop range Den la cola de replicación. Corregido. Soluciona #23296. #23997 (tavplubix).
- Se corrige un SIGSEGV en
GROUP BYexterno y en la fila de desbordamiento (es decir, consultas como
SELECT FROM GROUP BY WITH TOTALS SETTINGS max_bytes_before_external_group_by>0, max_rows_to_group_by>0, group_by_overflow_mode='any', totals_mode='before_having'). #23962 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el cómputo de las métricas de claves del diccionario
CACHEcuando hay duplicados en el origen (lo que provoca desbordamientos de
DictCacheKeysRequestedMiss). #23929 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la implementación del pool de conexiones del motor
PostgreSQL. Cierra #23897. #23909 (Kseniia Sumarokova).
- Corregido
distributed_group_by_no_merge = 2con
GROUP BYy una función de agregado envuelta en una función normal (se había roto en #23546). Se lanza una excepción si alguien intenta usar
distributed_group_by_no_merge = 2con funciones de ventana. Se deshabilita
optimize_distributed_group_by_sharding_keypara consultas con funciones de ventana. #23906 (Azat Khuzhin).
- Una corrección para la función de tabla
s3: mejor gestión de los errores HTTP. Anteriormente se ignoraban los cuerpos de las respuestas de error HTTP. #23844 (Vladimir Chebotarev).
- Una corrección para la
s3table function: mejor gestión de las URI. Se corrigió una incompatibilidad con las URL que contienen el símbolo
+; antes no se podían leer los datos con dichas claves. #23822 (Vladimir Chebotarev).
- Soluciona el error
Can't initialize pipeline with empty pipeen consultas con
GLOBAL IN/JOINy
use_hedged_requests. Corrige #23431. #23805 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige que
CLEAR COLUMNno funcione cuando una vista materializada hace referencia a él. Cierra #23764. #23781 (flynn).
- Se corrigió el uso de memoria del heap tras su liberación al leer desde HDFS si se utiliza el formato
Values. #23761 (Kseniia Sumarokova).
- Evita el posible error “Cannot schedule a task” (si se había producido alguna excepción) al hacer INSERT en Distributed. #23744 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error en la recuperación de una réplica
ReplicatedMergeTreedesactualizada. Una réplica desactualizada podía ignorar algunas actualizaciones de metadatos si se ejecutaba una consulta
ALTERdurante el tiempo de inactividad de la réplica. #23742 (tavplubix).
- Soluciona un error con
Joiny
WITH TOTALS, cierra #17718. #23549 (vdimir).
- Corrige un posible error
Block structure mismatchen consultas con
UNIONque podría producirse tras aplicar la optimización de pushdown de filtros. Corrige #23029. #23359 (Nikolai Kochetov).
- Agregar la conversión de tipos cuando está habilitada la configuración
optimize_skip_unused_shards_rewrite_in. Esto corrige un informe de MSan. #23219 (Azat Khuzhin).
- Se añadió una comprobación que faltaba al actualizar subcolumnas anidadas, cierra la incidencia: #22353. #22503 (hexiaoting).
- Soporte para la compilación en Illumos. #24144. Añade soporte para compilar en sistemas operativos derivados de Solaris. #23746 (bnaecker).
- Se añaden más benchmarks para hash tables, incluida la Swiss Table de Google (que parecía ser más lenta que el hash map de ClickHouse en nuestro caso de uso específico). #24111 (Maksim Kita).
- Se actualiza librdkafka de la versión 1.6.0-RC3 a la 1.6.1. #23874 (filimonov).
- Activar siempre
asynchronous-unwind-tablesde forma explícita. Esto puede corregir el query profiler en AArch64. #23602 (alexey-milovidov).
- Evitar una posible dependencia de compilación respecto de la configuración regional y del orden del filesystem. Esto permite compilaciones reproducibles. #23600 (alexey-milovidov).
- Eliminar una fuente de no determinismo en la compilación. Ahora, las builds generadas en momentos distintos producirán binarios idénticos byte por byte. Parcialmente resuelto en #22113. #23559 (alexey-milovidov).
- Añadir una herramienta sencilla para hacer benchmark de (Zoo)Keeper. #23038 (alesapin).
Lanzamiento de ClickHouse 21.5, 2021-05-20
- Se cambia la comparación entre enteros y números de punto flotante cuando el entero no puede representarse exactamente en el tipo de dato de punto flotante. En la nueva versión, la comparación devolverá
false, ya que se producirá un error de redondeo. Ejemplo:
9223372036854775808.0 != 9223372036854775808, porque el número
9223372036854775808no puede representarse exactamente como número de punto flotante (y
9223372036854775808.0se redondea a
9223372036854776000.0). Sin embargo, en la versión anterior la comparación devolvía que los números eran iguales, porque si el número de punto flotante
9223372036854776000.0se convertía de nuevo a UInt64, daba como resultado
9223372036854775808. Como referencia, el lenguaje de programación Python también considera estos números iguales. Pero este comportamiento dependía del modelo de CPU (con resultados distintos en AMD64 y AArch64 para algunos números fuera de rango), por lo que hacemos la comparación más precisa. Tratará los números int y float como iguales solo si el int está representado exactamente en el tipo de punto flotante. #22595 (alexey-milovidov).
- Se elimina la compatibilidad de
argMiny
argMaxcon un único argumento
Tuple. El código no era seguro en términos de memoria. Esta funcionalidad se añadió por error y resulta confusa para los usuarios. Estas funciones pueden volver a introducirse más adelante con otros nombres. Esto corrige #22384 y revierte #17359. #23393 (alexey-milovidov).
- Se añadieron las funciones
dictGetChildren(dictionary, key),
dictGetDescendants(dictionary, key, level). La función
dictGetChildrendevuelve todos los elementos hijo como un array de índices. Es una transformación inversa de
dictGetHierarchy. La función
dictGetDescendantsdevuelve todos los descendientes como si
dictGetChildrense aplicara
levelveces de forma recursiva. Un valor de
leveligual a cero equivale a infinito. Se mejoró el rendimiento de las funciones
dictGetHierarchyy
dictIsIn. Cierra #14656. #22096 (Maksim Kita).
- Se añadió la función
dictGetOrNull. Funciona como
dictGet, pero devuelve
NULLsi no se encuentra la clave en el Diccionario. Cierra #22375. #22413 (Maksim Kita).
- Se añadió una table function
s3Cluster, que permite procesar archivos de
s3en paralelo en cada nodo de un clúster especificado. #22012 (Nikita Mikhaylov).
- Se añadió compatibilidad con réplicas y segmentos en el motor de tabla / table function de MySQL/PostgreSQL. Puede escribir
SELECT * FROM mysql('host{1,2}-{1|2}', ...). Cierra #20969. #22217 (Kseniia Sumarokova).
- Se añadió la consulta
ALTER TABLE ... FETCH PART .... Es similar a
FETCH PARTITION, pero recupera solo una parte. #22706 (turbo jason).
- Se añadió la configuración
max_distributed_depth, que limita la profundidad de las consultas recursivas sobre las tablas
Distributed. Cierra #20229. #21942 (flynn).
Mejora de rendimiento
- Se mejoró el rendimiento de
intDivmediante despacho dinámico para AVX2. Esto cierra #22314. #23000 (alexey-milovidov).
- Se mejoró el rendimiento de la lectura con el input format
ArrowStreampara fuentes distintas de archivos locales (por ejemplo, URL). #22673 (nvartolomei).
- Se deshabilitó la compresión de forma predeterminada al interactuar con localhost (con clickhouse-client o de server a server con distributed queries) mediante native protocol. Esto puede mejorar el rendimiento de algunas operaciones de importación/exportación. Esto cierra #22234. #22237 (alexey-milovidov).
- Excluye los valores que no pertenecen al segmento de la parte derecha de la sección IN para distributed queries (en
optimize_skip_unused_shards_rewrite_in, habilitado de forma predeterminada, ya que aún requiere
optimize_skip_unused_shards). #21511 (Azat Khuzhin).
- Se mejoró el rendimiento de la lectura de un subconjunto de columnas con motores de tabla similares a File y formatos orientados a columnas como Parquet, Arrow u ORC. Esto cierra #issue:20129. #21302 (keenwolf).
- Se permite mover más conditions a
PREWHERE, como ocurría antes de la versión 21.1 (ajuste de heurísticas internas). Un número insuficiente de conditions movidas podía dar lugar a un peor rendimiento. #23397 (Anton Popov).
- Se mejoró el rendimiento de las conexiones ODBC y se corrigieron todos los problemas pendientes del backlog. Se usa la biblioteca
nanodbcen lugar de
Poco::ODBC. Cierra #9678. Se añadió soporte para DateTime64 y Decimal* para el motor de tabla ODBC. Cierra #21961. Se corrigió un problema por el que el texto en cirílico se truncaba. Cierra #16246. Se añadieron pools de conexiones para ODBC bridge. #21972 (Kseniia Sumarokova).
- Se aumenta
max_uri_size(el tamaño máximo de la URL en la interfaz HTTP) a 1 MiB de forma predeterminada. Esto resuelve #21197. #22997 (alexey-milovidov).
- Establezca
background_fetches_pool_sizeen
8, ya que es más adecuado para entornos de producción con inserciones pequeñas frecuentes o con un clúster de ZooKeeper lento. #22945 (alexey-milovidov).
- FlatDictionary incorporó las opciones
initial_array_sizey
max_array_size. #22521 (Maksim Kita).
- Se añade la nueva configuración
non_replicated_deduplication_windowpara la deduplicación de inserciones en MergeTree no replicadas. #22514 (alesapin).
- Se actualizaron las rutas de las configuraciones del modelo
CatBoostdurante la recarga de la configuración. #22434 (Kruglov Pavel).
- Se añadió compatibilidad con el tipo
Decimal256en los diccionarios.
Decimal256es una función experimental. Cierra #20979. #22960 (Maksim Kita).
- Se habilitó
async_socket_for_remotede forma predeterminada (utilizando menos hilos del sistema operativo para las consultas distribuidas). #23683 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió
quantile(s)TDigest. Se añadió un tratamiento especial para los centroides singleton conforme a tdunning/t-digest 3.2+. También se corrigió un error de sobrecompresión de centroides en la implementación de una versión anterior del algoritmo. #23314 (Vladimir Chebotarev).
- Hacer que el nombre de la función
unhexno distinga entre mayúsculas y minúsculas para que sea compatible con MySQL. #23229 (alexey-milovidov).
- Se implementan las funciones
arrayHasAny,
arrayHasAll,
has,
indexOfy
countEqualpara el caso genérico en el que los tipos de los elementos del array son diferentes. En versiones anteriores, las funciones
arrayHasAnyy
arrayHasAlldevolvían false, y
has,
indexOfy
countEquallanzaban una excepción. También se añade compatibilidad con
Decimaly tipos de enteros grandes en las funciones
hasy similares. Esto cierra #20272. #23044 (alexey-milovidov).
- Se aumentó el número máximo de coincidencias permitido en el resultado de la función
extractAllGroupsHorizontal. #23036 (Vasily Nemkov).
- No realizar
optimize_skip_unused_shardsen clústeres de un solo nodo. #22999 (Azat Khuzhin).
- Se añadió la posibilidad de ejecutar clickhouse-keeper (reemplazo directo experimental de ZooKeeper) con SSL. La opción de configuración
keeper_server.tcp_port_securese puede usar para una interacción segura entre el cliente y keeper-server.
keeper_server.raft_configuration.securese puede usar para habilitar la comunicación interna segura entre nodos. #22992 (alesapin).
- Se añadió la opción de vaciar el búfer únicamente en segundo plano para las tablas
Buffer. #22986 (Azat Khuzhin).
- Al seleccionar datos de una tabla MergeTree con NULL en la condición WHERE, en raras ocasiones se producía una excepción. Esto cierra #20019. #22978 (alexey-milovidov).
- Se corrige el manejo de errores en Poco HTTP Client para AWS. #22973 (kreuzerkrieg).
- Se respeta
max_part_removal_threadsen
ReplicatedMergeTree. #22971 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un caso límite poco frecuente en la configuración de MergeTree inactive_parts_to_throw_insert = 0 con inactive_parts_to_delay_insert > 0. #22947 (Azat Khuzhin).
dateDiffahora funciona con argumentos de tipo
DateTime64(incluso para valores fuera del rango de
DateTime) #22931 (Vasily Nemkov).
- MaterializeMySQL (funcionalidad experimental): se añadió la capacidad de replicar bases de datos MySQL que contienen vistas sin que falle. Esto se consigue ignorando las vistas. #22760 (Christian).
- Se permite la política de filas de RBAC a través del protocolo PostgreSQL. Cierra #22658. El protocolo PostgreSQL está habilitado de forma predeterminada en la configuración. #22755 (Kseniia Sumarokova).
- Se añade una métrica para medir cuánto tiempo se dedica a esperar el bloqueo de la capa Buffer. #22725 (Azat Khuzhin).
- Se permite usar CTE en la definición de VIEW. Esto cierra #22491. #22657 (Amos Bird).
- Se limpia el resto de la pantalla y se muestra el cursor en
clickhouse-clientsi el programa anterior ha dejado residuos en el terminal. Esto cierra #16518. #22634 (alexey-milovidov).
- Hacer que la función
roundse comporte de forma coherente en plataformas que no son x86_64. Se utiliza el redondeo al par más cercano en los casos de mitad (redondeo bancario). #22582 (alexey-milovidov).
- Comprobar correctamente la estructura de los bloques de datos enviados por las tablas Distributed. #22325 (Azat Khuzhin).
- Permite publicar errores de Kafka en una columna virtual del motor Kafka, controlado mediante la configuración
kafka_handle_error_mode. #21850 (fastio).
- Añade los alias
simpleJSONExtract/simpleJSONHasa
visitParam/visitParamExtract{UInt, Int, Bool, Float, Raw, String}. Corrige #21383. #21519 (fastio).
- Se añade
clickhouse-library-bridgepara la fuente de diccionario de biblioteca. Cierra #9502. #21509 (Kseniia Sumarokova).
- Se prohíbe eliminar una columna si está referenciada por una vista materializada. Cierra #21164. #21303 (flynn).
- Admite credenciales dinámicas entre servidores (rotación de credenciales sin tiempo de inactividad). #14113 (johnskopis).
- Se añadió compatibilidad con el almacenamiento en Kafka para mensajes en formato
Arrowy
ArrowStream. #23415 (Chao Ma).
- Se corrigió el punto y coma faltante en el mensaje de excepción. Al usuario este mensaje de excepción puede resultarle desagradable de leer. #23208 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la ausencia de espacios en algunos mensajes de excepción sobre el tipo
LowCardinality. #23207 (alexey-milovidov).
- Algunos valores aparecían centrados en las celdas de las tablas en formato
Markdown. Ya no. #23096 (alexey-milovidov).
- Se eliminaron los detalles no esenciales de las sugerencias en clickhouse-client. Esto cierra #22158. #23040 (alexey-milovidov).
- Cálculo correcto del campo
bytes_allocatedde system.dictionaries para diccionarios sparse_hashed. #22867 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió el cálculo aproximado del total de filas en la lectura inversa de MergeTree. #22726 (Azat Khuzhin).
- Corrige el caso en el que era posible configurar un diccionario con un origen de ClickHouse que apuntaba a sí mismo, lo que provocaba un bucle infinito. Cierra #14314. #22479 (Maksim Kita).
- Múltiples correcciones para las hedged requests. Se corrigió un error
Can't initialize pipeline with empty pipepara consultas con
GLOBAL IN/JOINcuando el ajuste
use_hedged_requestsestá habilitado. Corrige #23431. #23805 (Nikolai Kochetov). Se corrigió una condición de carrera en las conexiones hedged que provocaba un fallo. Esto corrige #22161. #22443 (Kruglov Pavel). Se corrigió un posible fallo en caso de que se recibiera
unknown packetde una consulta remota (con
async_socket_for_remotehabilitado). Corrige #21167. #23309 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió el comportamiento por el cual, al deshabilitar la configuración
input_format_with_names_use_header, se descartaban todos los datos de entrada en formato CSVWithNames. Esto corrige #22406. #23202 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió el problema de timeout en la conexión del bridge JDBC remoto. Cierra #9609. #23771 (Maksim Kita, alexey-milovidov).
- Corrige la lógica de la carga inicial de
complex_key_hashedcuando se especifica
update_field. Cierra #23800. #23824 (Maksim Kita).
- Se corrigió un fallo cuando
PREWHEREy el filtro de
ROW POLICYse aplican a la vez con un resultado vacío. #23763 (Amos Bird).
- Evitar el posible error “Cannot schedule a task” (en caso de que se hubiera producido alguna excepción) al hacer INSERT en Distributed. #23744 (Azat Khuzhin).
- Se añadió una excepción para el caso en que ambas muestras tengan valores completamente idénticos en la función de agregación
mannWhitneyUTest. Esto corrige #23646. #23654 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió un fallo del servidor que provocaba una excepción al insertar datos mediante HTTP. Esto corrige #23512. #23643 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrigió la interpretación errónea de algunas expresiones
LIKEcon secuencias de escape. #23610 (alexey-milovidov).
- Corregido el bloqueo al ejecutar el comando de reinicio / detención. Cierra #20214. #23552 (filimonov).
- Se corrigió el comparador
COLUMNSen caso de múltiples JOINs en la consulta SELECT. Cierra #22736. #23501 (Maksim Kita).
- Se corrigió un fallo al modificar el valor predeterminado de una columna cuando esa misma columna se usa como parámetro de
ReplacingMergeTree. #23483 (hexiaoting).
- Se corrigieron casos extremos en las fusiones verticales con
ReplacingMergeTree. En casos poco frecuentes, podían hacer que las fusiones fallaran con excepciones como
Incomplete granules are not allowed while blocks are granules size. #23459 (Anton Popov).
- Se corrigió un error que impedía convertir un literal de array vacío en un array con más de 1 dimensión, por ejemplo,
CAST([] AS Array(Array(String))). Cierra #14476. #23456 (Maksim Kita).
- Se corrigió un error por el que la función de agregación
deltaSumproducía un resultado incorrecto después de reiniciar el contador. #23437 (Russ Frank).
- Se corrigió el error
Cannot unlink fileque se producía al intentar crear sin éxito una tabla ReplicatedMergeTree con una configuración multidisco. Esto cierra #21755. #23433 (tavplubix).
- Se corrigió la generación de expresiones constantes incompatibles durante la poda de particiones a partir de columnas virtuales. Esto corrige https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/21401#discussion_r611888913. #23366 (Amos Bird).
- Se corrigió un bloqueo cuando
join_algorithmse establece en ‘auto’ y se realiza un Join con un Diccionario. Cierra #23002. #23312 (Vladimir).
- No se relajan las condiciones NOT durante la poda de particiones. Esto corrige #23305 y #21539. #23310 (Amos Bird).
- Se corrigió una condición de carrera muy poco frecuente en la limpieza en segundo plano de bloques antiguos. Podía hacer que un bloque no se deduplicara si estaba demasiado cerca del final de la ventana de deduplicación. #23301 (tavplubix).
- Se corrigió una condición de carrera (distribuida) muy poco frecuente entre la creación y la eliminación de tablas ReplicatedMergeTree. Podía provocar excepciones como
node doesn't existal intentar crear una tabla replicada. Corrige #21419. #23294 (tavplubix).
- Se corrigió la creación mediante DDL de un Diccionario de clave simple si la clave primaria no es el primer atributo. Corrige #23236. #23262 (Maksim Kita).
- Se corrigió la lectura mediante ODBC cuando una tabla tiene muchos nombres de columna largos. Cierra #8853. #23215 (Kseniia Sumarokova).
- MaterializeMySQL (característica experimental): se corrigió el error
Not found columnal seleccionar de
MaterializeMySQLcon una condición en la columna clave. Corrige #22432. #23200 (tavplubix).
- Corrige el manejo de alias cuando la subconsulta se optimizó como una constante. Corrige #22924. Corrige #10401. #23191 (Maksim Kita).
- Es posible que el servidor no se iniciara si la configuración
data_type_default_nullableestaba habilitada en el perfil predeterminado; ya está corregido. Corrige #22573. #23185 (tavplubix).
- Se corrigió un fallo durante el apagado que se producía debido a un recuento incorrecto de las conexiones activas. #23154 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el error
Table .inner_id... doesn't existal consultar una vista materializada después de desacoplarla de la base de datos Atomic y volver a adjuntarla. #23047 (tavplubix).
- Corrige el error
Cannot find column in ActionsDAG result, que puede producirse si la subconsulta usa
untuple. Soluciona #22290. #22991 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige el uso de columnas constantes de tipo
Mapcon valores que pueden ser
NULL. #22939 (Anton Popov).
- Se corrigieron
formatDateTime()en
DateTime64y el especificador de formato “%C”; también se corrigió
toDateTime64()para valores grandes y una escala distinta de cero. #22937 (Vasily Nemkov).
- Se corrigió un fallo al usar
mannWhitneyUTesty
rankCorrcon funciones de ventana. Esto corrige #22728. #22876 (Nikita Mikhaylov).
- LIVE VIEW (función experimental): se corrigió un posible cuelgue durante el DROP/CREATE concurrente de TEMPORARY LIVE VIEW en
TemporaryLiveViewCleaner, ver. #22858 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió el pushdown de
HAVINGcuando la columna del filtro se usa en la agregación. #22763 (Anton Popov).
- Se corrigieron posibles bloqueos en las solicitudes de ZooKeeper en caso de que se produjera una excepción OOM. Corrige #22438. #22684 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió la espera de mutaciones en varias réplicas para los motores de tabla ReplicatedMergeTree. Anteriormente, una consulta de mutación/ALTER podía finalizar antes de que la mutación se hubiera ejecutado realmente en otras réplicas. #22669 (alesapin).
- Se corrigió la excepción de Log con tipos anidados sin columnas en la cláusula SELECT. #22654 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la espera indefinida de las solicitudes auxiliares de AWS. #22594 (Vladimir Chebotarev).
- Se corrigió un fallo cuando el cliente cierra la conexión demasiado pronto #22579. #22591 (nvartolomei).
- Tipo de dato
Map(funcionalidad experimental): se corrigió un formato incorrecto de la función
mapen consultas distribuidas. #22588 (foolchi).
- Se corrigió la deserialización de una cadena vacía sin salto de línea al final en formato TSV. Esto cierra #20244. Posible solución alternativa sin actualizar la versión: establecer
input_format_null_as_defaulten cero. En versiones anteriores era cero. #22527 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el cast incorrecto de una columna de tipo
LowCardinalityen el algoritmo Merge Join. Se cierran #22386 y #22388. #22510 (Vladimir).
- Era posible que se produjera un desbordamiento de búfer (durante la lectura) en el índice de texto completo
tokenbf_v1. Los bytes excedentes no se usan, pero la operación de lectura puede provocar un bloqueo en casos poco frecuentes. Esto cierra #19233. #22421 (alexey-milovidov).
- No limitar el tamaño de los fragmentos HTTP. Corrige #21907. #22322 (Ivan).
- Se corrigió un error que provocaba una agregación incompleta de los datos cuando
optimize_aggregation_in_orderestaba habilitado y había muchas partes en la tabla. Se mejoró ligeramente el rendimiento de la agregación con
optimize_aggregation_in_orderhabilitado. #21889 (Anton Popov).
- Comprobar si la vista de función de tabla se usa como columna. Esto complementa #20350. #21465 (Amos Bird).
- Se corrige el error “columna desconocida” en tablas con motor
Mergeen consultas con
JOINy agregación. Cierra #18368 y #22226. #21370 (Vladimir).
- Se corrigieron las colisiones de nombres en la optimización de pushdown. Esto provocaba un filtrado incorrecto en
WHEREdespués de FULL JOIN. Cierra #20497. #20622 (Vladimir).
- Se corrigió un error muy poco frecuente por el que una inserción con quorum con
quorum_parallel=1no era realmente “quorum” debido a la deduplicación. #18215 (filimonov - reportó el problema, alesapin - lo corrigió).
- Se ejecutan pruebas stateless en paralelo en CI. #22300 (alesapin).
- Se simplificaron los paquetes de Debian. Esto corrige #21698. #22976 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad para compilar ClickHouse en Apple M1. #21639 (changvvb).
- Se corrigió la compilación de ClickHouse Keeper para macOS. #22860 (alesapin).
- Se corrigieron algunas pruebas en la plataforma AArch64. #22596 (alexey-milovidov).
- Se añadió alineación de funciones para posiblemente mejorar el rendimiento. #21431 (Danila Kutenin).
- Se ajustaron algunas pruebas para que produzcan resultados idénticos en amd64 y aarch64 (qemu). El resultado dependía del comportamiento de la CPU específico de la implementación. #22590 (alexey-milovidov).
- Se permite el profiling de consultas solo en x86_64. Véase #15174 y #15638. Esto cierra #15638. #22580 (alexey-milovidov).
- Se permite compilar con xz (lzma) externo usando la opción de CMake
USE_INTERNAL_XZ_LIBRARY=OFF. #22571 (Kfir Itzhak).
- Se habilitó
openldapincluido en
ppc64le#22487 (Kfir Itzhak).
- Se deshabilitaron bibliotecas incompatibles (normalmente específicas de la plataforma) en
ppc64le#22475 (Kfir Itzhak).
- Se añadió una prueba de Jepsen en CI para ClickHouse Keeper. #22373 (alesapin).
- Se compiló
jemalloccon compatibilidad para heap profiling. #22834 (nvartolomei).
- Se evita UB en los motores
*Logal liberar el rwlock desde otro hilo. #22583 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió UB liberando el rwlock de TinyLog desde el mismo hilo. #22560 (Azat Khuzhin).
Lanzamiento de ClickHouse 21.4
Lanzamiento de ClickHouse 21.4.1 2021-04-12
toStartOfIntervalFunctionalineará los intervalos de hora con la medianoche (en versiones anteriores se alineaban con el inicio de la época Unix). Por ejemplo,
toStartOfInterval(x, INTERVAL 11 HOUR)dividirá cada día en tres intervalos:
00:00:00..10:59:59,
11:00:00..21:59:59y
22:00:00..23:59:59. Este comportamiento se ajusta mejor a las necesidades prácticas. Esto cierra #9510. #22060 (alexey-milovidov).
Agey
Precisionen las configuraciones de rollup de Graphite deben aumentar de una retención a la siguiente. Ahora esto se comprueba y una configuración incorrecta genera una excepción. #21496 (Mikhail f. Shiryaev).
- Se corrigió
cutToFirstSignificantSubdomainCustom()/
firstSignificantSubdomainCustom(), que devolvía un resultado incorrecto para dominios de 3 o más niveles presentes en la lista personalizada de dominios de nivel superior. Para los dominios de entrada que coinciden con estos dominios de nivel superior personalizados, el dominio de tercer nivel se consideraba el primero significativo. Esto ya está corregido. Este cambio puede introducir incompatibilidades si la función se usa, por ejemplo, en la clave de sharding. #21946 (Azat Khuzhin).
- La columna
keysde la tabla
system.dictionariesfue sustituida por las columnas
key.namesy
key.types. Las columnas
key.names,
key.types,
attribute.names,
attribute.typesde la tabla
system.dictionariesno requieren que el diccionario esté cargado. #21884 (Maksim Kita).
- Ahora las réplicas que están procesando el comando
ALTER TABLE ATTACH PART[ITION]buscan en sus carpetas
detached/antes de obtener los datos de otras réplicas. Como detalle de implementación, se introduce un nuevo comando
ATTACH_PARTen el log replicado. Las partes se buscan y comparan por sus sumas de comprobación. #18978 (Mike Kot). Nota:
- Las consultas
ATTACH PART[ITION]pueden no funcionar durante la actualización del cluster.
- No es posible volver a una versión anterior de ClickHouse después de ejecutar la consulta
ALTER ... ATTACHen la nueva versión, ya que los servidores antiguos no podrían procesar la entrada
ATTACH_PARTen el log replicado.
- Las consultas
- En esta versión, un elemento vacío
<remote_url_allow_hosts></remote_url_allow_hosts>bloqueará todo el acceso a hosts remotos, mientras que en versiones anteriores no hacía nada. Si desea mantener el comportamiento anterior y tiene un elemento
remote_url_allow_hostsvacío en el archivo de configuración, elimínelo. #20058 (Vladimir Chebotarev).
- Se amplió el rango de
DateTime64para admitir fechas desde 1925 hasta 2283. Se mejoró la compatibilidad de
DateTimecon la fecha cero (
1970-01-01). #9404 (alexey-milovidov, Vasily Nemkov). No todas las funciones de fecha y hora funcionan con este rango ampliado de fechas.
- Se añadió compatibilidad con la autenticación de Kerberos para usuarios preconfigurados y solicitudes HTTP (GSS-SPNEGO). #14995 (Denis Glazachev).
- Se agregó la configuración
prefer_column_name_to_aliaspara usar los nombres de columna originales en lugar de alias. Es necesaria para que la compatibilidad con las reglas habituales de alias de las bases de datos más comunes sea mayor. Esto corresponde a #9715 y #9887. #22044 (Amos Bird).
- Se añadieron las funciones
dictGetChildren(dictionary, key),
dictGetDescendants(dictionary, key, level). La función
dictGetChildrendevuelve todos los elementos secundarios como un array de índices. Es una transformación inversa de
dictGetHierarchy. La función
dictGetDescendantsdevuelve todos los descendientes como si
dictGetChildrense hubiera aplicado recursivamente
levelveces. Un valor de
leveligual a cero equivale a infinito. Cierra #14656. #22096 (Maksim Kita).
- Se añadió la fuente de diccionario
executable_pool. Cierra #14528. #21321 (Maksim Kita).
- Se añadió la función de tabla
dictionary. Funciona de la misma manera que el motor
Dictionary. Cierra #21560. #21910 (Maksim Kita).
- Se admite el tipo
Nullablepara el atributo
PolygonDictionary. #21890 (Maksim Kita).
- Las funciones
dictGet,
dictHasusan el nombre de la base de datos actual si este no se especifica para los diccionarios creados con DDL. Cierra #21632. #21859 (Maksim Kita).
- Se añadió la función
dictGetOrNull. Funciona como
dictGet, pero devuelve
Nullsi no se encuentra la clave en el diccionario. Cierra #22375. #22413 (Maksim Kita).
- Se añadió la actualización asíncrona en los diccionarios
ComplexKeyCache,
SSDCachey
SSDComplexKeyCache. Se añadió compatibilidad con el tipo
Nullableen los diccionarios
Cache,
ComplexKeyCache,
SSDCachey
SSDComplexKeyCache. Se añadió compatibilidad con la obtención de varios atributos mediante las funciones
dictGety
dictGetOrDefault. Corrige #21517. #20595 (Maksim Kita).
- Se admite la función
dictHaspara
RangeHashedDictionary. Corrige #6680. #19816 (Maksim Kita).
- Se agregó la función
timezoneOf, que devuelve el nombre de la zona horaria de los tipos de datos
DateTimeo
DateTime64. Esto no cierra #9959. Se corrigieron las inconsistencias en los nombres de las funciones: se agregaron los alias
timezoney
timeZone, así como
toTimezoney
toTimeZone, y
timezoneOfy
timeZoneOf. #22001 (alexey-milovidov).
- Añade una nueva cláusula opcional
GRANTEESpara los comandos
CREATE/ALTER USER. Especifica qué usuarios o roles pueden recibir grants de este usuario, con la condición de que este usuario también tenga todos los permisos necesarios concedidos con la opción de grant. De forma predeterminada, se usa
GRANTEES ANY, lo que significa que un usuario con la opción de grant puede conceder permisos a cualquiera. Sintaxis:
CREATE USER ... GRANTEES {user | role | ANY | NONE} [,...] [EXCEPT {user | role} [,...]]. #21641 (Vitaly Baranov).
- Añadir la nueva columna
slowdowns_counta
system.clusters. Al usar hedged requests, muestra cuántas veces cambiamos a otra réplica porque esta respondía lentamente. Mostrar también el valor real de
errors_counten
system.clusters. #21480 (Kruglov Pavel).
- Agregar la columna virtual
_partition_idpara los motores
MergeTree*. Permitir descartar particiones por
_partition_id. Agregar la función
partitionID()para calcular la cadena con el ID de la partición. #21401 (Amos Bird).
- Se añade la función
isIPAddressInRangepara comprobar si una dirección IPv4 o IPv6 está contenida en un prefijo de red CIDR determinado. #21329 (PHO).
- Se añadió un nuevo comando SQL
ALTER TABLE 'table_name' UNFREEZE [PARTITION 'part_expr'] WITH NAME 'backup_name'. Este comando es necesario para eliminar correctamente las particiones ‘congeladas’ de todos los discos. #21142 (Pavel Kovalenko).
- Admite la conversión implícita del tipo de las claves en JOIN. #19885 (Vladimir).
- Compatibilidad con el marco
RANGE OFFSET(para funciones de ventana) en tipos de coma flotante. Se implementan las funciones de ventana
lagInFrame/
leadInFrame, análogas a
lag/
lead, pero que respetan el marco de la ventana. Son idénticas cuando el marco es
between unbounded preceding and unbounded following. Esto cierra #5485. #21895 (Alexander Kuzmenkov).
- Replicación zero-copy para
ReplicatedMergeTreeen almacenamiento S3. #16240 (ianton-ru).
- Se añadió la posibilidad de migrar un disco S3 existente al esquema con capacidades de copia de seguridad y restauración. #22070 (Pavel Kovalenko).
Mejoras de rendimiento
- Se añadió compatibilidad con formatting en paralelo en
clickhouse-localy en el resto de casos. #21630 (Nikita Mikhaylov).
- Se añadió compatibilidad con parsing en paralelo para los formatos
CSVWithNamesy
TSVWithNames. Esto cierra #21085. #21149 (Nikita Mikhaylov).
- Se habilitó la lectura con mmap IO para rangos de archivos a partir de 64 MiB (la configuración
min_bytes_to_use_mmap_io). Esto puede suponer una mejora moderada del rendimiento. #22326 (alexey-milovidov).
- Se añadió una cache para los archivos leídos con la configuración
min_bytes_to_use_mmap_io. Esto aporta una mejora significativa del rendimiento (2x o más) cuando el valor de la configuración es pequeño, al evitar llamadas frecuentes a mmap/munmap y los consiguientes fallos de página. Tenga en cuenta que mmap IO tiene importantes inconvenientes que lo hacen menos fiable en producción (por ejemplo, bloqueos o SIGBUS en discos defectuosos; uso de memoria menos controlable). No obstante, funciona bien en benchmarks. #22206 (alexey-milovidov).
- Se evita la copia innecesaria de datos al usar el codec
NONE. Tenga en cuenta que el codec
NONEsuele ser poco útil: se recomienda usar siempre compresión (
LZ4se usa de forma predeterminada). A pesar de la creencia generalizada, desactivar la compresión puede no mejorar el rendimiento (incluso puede producir el efecto contrario). El codec
NONEes útil en algunos casos: - cuando los datos no se pueden comprimir; - para benchmarks sintéticos. #22145 (alexey-milovidov).
GROUP BYmás rápido con un
max_rows_to_group_bypequeño y
group_by_overflow_mode='any'. #21856 (Nikolai Kochetov).
- Se optimizó el rendimiento de queries como
SELECT ... FINAL ... WHERE. Ahora, en las queries con
FINAL, se permite mover a
PREWHERElas columnas que forman parte de la sorting key. #21830 (foolchi).
- Se mejoró el rendimiento al sustituir
memcpypor otra implementación. Esto cierra #18583. #21520 (alexey-milovidov).
- Se mejoró el rendimiento de la aggregation en el orden de la sorting key (con la configuración
optimize_aggregation_in_orderhabilitada). #19401 (Anton Popov).
- Se añade un pool de conexiones para el motor de tabla o de base de datos de PostgreSQL y para el origen del diccionario. Debería corregir #21444. #21839 (Kseniia Sumarokova).
- Admite esquemas de tablas no predeterminados para storage/table-function de Postgres. Cierra #21701. #21711 (Kseniia Sumarokova).
- Compatibilidad con la prioridad de réplicas para la fuente de diccionario de Postgres. #21710 (Kseniia Sumarokova).
- Se introduce una nueva configuración de MergeTree,
min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod, que permite asignar nuevas partes a distintos discos de un volumen JBOD de forma equilibrada. #16481 (Amos Bird).
- Se añadieron los valores
Grant,
Revokey
Systemen la columna
query_kindpara las consultas correspondientes de
system.query_log. #21102 (Vasily Nemkov).
- Permite configurar de forma independiente los tiempos de espera de las conexiones HTTP utilizadas para la replicación respecto de otros tiempos de espera HTTP. #20088 (nvartolomei).
- Mejor mensaje de excepción en el cliente en caso de que se produzca una excepción mientras el servidor escribe bloques. En versiones anteriores, el cliente podía recibir un mensaje confuso como
Data compressed with different methods. #22427 (alexey-milovidov).
- Corrige el error
Directory tmp_fetch_XXX already exists, que podía producirse después de un fallo al obtener una parte. Elimina el directorio temporal de obtención si ya existe. Corrige #14197. #22411 (nvartolomei).
- Se corrige el informe de MSan de la función
rangecon el argumento
UInt256(la compatibilidad con enteros grandes es experimental). Esto cierra #22157. #22387 (alexey-milovidov).
- Se añadió la columna
current_databasea la tabla
system.processes. Contiene la base de datos actual de la consulta. #22365 (Alexander Kuzmenkov).
- Se añade la búsqueda y navegación en el historial sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, así como funciones para moverse por subpalabras, a
clickhouse-client. #22105 (Amos Bird).
- Si una tupla de
NULL, p. ej.,
(NULL, NULL), está en el lado izquierdo del operador
INy a la derecha hay tuplas sin
NULL, p. ej.,
SELECT (NULL, NULL) IN ((0, 0), (3, 1)), devuelve 0 en lugar de lanzar una excepción por tipos incompatibles. La expresión también puede aparecer debido a la optimización de algo como
SELECT (NULL, NULL) = (8, 0) OR (NULL, NULL) = (3, 2) OR (NULL, NULL) = (0, 0) OR (NULL, NULL) = (3, 1). Esto cierra #22017. #22063 (alexey-milovidov).
- Se actualiza la versión utilizada de simdjson a la 0.9.1. Esto corrige #21984. #22057 (Vitaly Baranov).
- Se añadieron alias sin distinción entre mayúsculas y minúsculas para las funciones
CONNECTION_ID()y
VERSION(). Esto corrige #22028. #22042 (Eugene Klimov).
- Se añadió la opción
strict_increasea la función
windowFunnelpara calcular cada evento una sola vez (resuelve #21835). #22025 (Vladimir).
- Si la clave de partición de una tabla
MergeTreeno incluye columnas
Dateo
DateTime, pero sí incluye exactamente una columna
DateTime64, sus valores se exponen en las columnas
min_timey
max_timede las tablas
system.partsy
system.parts_columns. Se añaden las columnas
min_timey
max_timea la tabla
system.parts_columns(esto corregía una inconsistencia con la tabla
system.parts). Esto cierra #18244. #22011 (alexey-milovidov).
- Se añadió compatibilidad con la configuración
replication_alter_partitions_sync=1en
clickhouse-copierpara mover particiones desde la tabla auxiliar hasta el destino. Se redujeron los tiempos de espera predeterminados. Corrige #21911. #21912 (turbo jason).
- Mostrar la ruta del directorio de datos de las tablas
EmbeddedRocksDBen las tablas del sistema. #21903 (tavplubix).
- Se añadió el evento de perfil
HedgedRequestsChangeReplicay se cambió el tiempo de espera de lectura de datos de s a ms. #21886 (Kruglov Pavel).
- DiskS3 (funcionalidad experimental en desarrollo). Se corrigió un error que impedía mover el directorio si el destino no estaba vacío y se utilizaba un disco de caché. #21837 (Pavel Kovalenko).
- Mejoras en el formato de los tipos de datos
Arrayy
Mapen la interfaz web. #21798 (alexey-milovidov).
- Actualizar los clústeres solo si se actualizaron sus configuraciones. #21685 (Kruglov Pavel).
- Se propagan las configuraciones de consulta y de sesión para las consultas DDL distribuidas. Establezca
distributed_ddl_entry_format_versionen 2 para habilitar esta función. Se añadió la configuración
distributed_ddl_output_mode. Modos admitidos:
none,
throw(predeterminado),
null_status_on_timeouty
never_throw. Correcciones y mejoras varias para el engine de base de datos
Replicated. #21535 (tavplubix).
- Si
PODArrayse instanciaba con un tamaño de elemento que no era ni una fracción ni un múltiplo de 16, podía producirse un desbordamiento de búfer. No hay errores en las versiones actuales. #21533 (alexey-milovidov).
- Se añaden las columnas
last_error_time/
last_error_message/
last_error_stacktrace/
remotepara
system.errors. #21529 (Azat Khuzhin).
- Se añaden alias
simpleJSONExtract/simpleJSONHasa
visitParam/visitParamExtract{UInt, Int, Bool, Float, Raw, String}. Corrige el problema #21383. #21519 (fastio).
- Se añade la configuración
optimize_skip_unused_shards_limitpara limitar la cantidad de valores de la clave de sharding para
optimize_skip_unused_shards. #21512 (Azat Khuzhin).
- Mejora de
clickhouse-formatpara que no lance una excepción cuando haya espacios de más o un comentario después de la última consulta, y para que lance una excepción de inmediato con un mensaje claro al formatear
ASTInsertQuerycon datos. #21311 (flynn).
- Se mejoró la compatibilidad con claves enteras en el tipo de dato
Map. #21157 (Anton Popov).
- MaterializeMySQL: intenta reconectarse a MySQL si se pierde la conexión. #20961 (Håvard Kvålen).
- Se amplían los casos en los que se puede reescribir
CROSS JOINcomo
INNER JOIN. #20392 (Vladimir).
- No crear partes vacías al hacer INSERT cuando esté habilitada la configuración
optimize_on_insert. Corrige #20304. #20387 (Kruglov Pavel).
MaterializeMySQL: añade un índice minmax de omisión para la columna
_version. #20382 (Stig Bakken).
- Se añadió la opción
--backslasha
clickhouse-format, que permite añadir una barra invertida al final de cada línea de la consulta formateada. #21494 (flynn).
- Ahora ClickHouse ya no lanzará la excepción
LOGICAL_ERRORcuando intentemos mutar la parte ya cubierta. Corrige #22013. #22291 (alesapin).
- Eliminar el socket de epoll antes de cancelar el receptor de paquetes en
HedgedConnectionspara evitar una posible condición de carrera. Corrige #22161. #22443 (Kruglov Pavel).
- Se agregó la contabilización de memoria (faltante) en las rutinas de parsing en paralelo. En versiones anteriores, podía producirse un OOM cuando el conjunto de resultados contenía bloques de datos muy grandes. Esto cierra #22008. #22425 (alexey-milovidov).
- Se corrige una excepción que puede producirse cuando
SELECTtiene una condición
WHEREconstante y la tabla de origen tiene columnas con nombres compuestos solo por dígitos. #22270 (LiuNeng).
- Se ha corregido la cancelación de consultas con
use_hedged_requests=0y
async_socket_for_remote=1. #22183 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió una excepción no controlada en
InterserverIOHTTPHandler. #22146 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el entrypoint de Docker en caso de que
http_portno esté en la configuración. #22132 (Ewout).
- Se corrige el error
Invalid number of rows in Chunken
JOINcon
TOTALSy
arrayJoin. Se cierra #19303. #22129 (Vladimir).
- Se corrige el nombre del pool de subprocesos en segundo plano que se usaba para leer mensajes de Kafka. El motor Kafka con el pool de subprocesos defectuoso no consumirá el mensaje de la cola de mensajes. #22122 (fastio).
- Se corrigió el problema de espera de las consultas
OPTIMIZEy
ALTERen los motores de tabla
ReplicatedMergeTree. Ahora la consulta no se quedará bloqueada cuando la tabla se haya puesto en estado detached o se haya reiniciado. #22118 (alesapin).
- Deshabilitar
async_socket_for_remote/
use_hedged_requestsen versiones defectuosas del kernel de Linux. #22109 (Azat Khuzhin).
- Entrypoint de Docker: evitar el
chownde
.cuando
LOG_PATHestá vacío. Cierra #22100. #22102 (filimonov).
- A la función
decryptle faltaba una verificación del tamaño mínimo de los datos cifrados en modo
AEAD. Esto corrige #21897. #22064 (alexey-milovidov).
- En un caso poco frecuente, una fusión para
CollapsingMergeTreepuede crear un gránulo con
index_granularity + 1filas. Debido a ello, la comprobación interna, añadida en #18928 (afecta a 21.2 y 21.3), puede fallar con el error
Incomplete granules are not allowed while blocks are granules size. Este error impedía fusionar las partes. #21976 (Nikolai Kochetov).
- Se revirtió #15454, que podía provocar un aumento significativo del uso de memoria durante la carga de diccionarios externos de tipo hash. Esto cierra #21935. #21948 (Maksim Kita).
- Evitar solapamientos en las conexiones hedged (error
Unknown packet 9 from server). #21941 (Azat Khuzhin).
- Se corrige, en algunos casos, la lectura de la solicitud HTTP POST con el tipo de contenido “multipart/form-data”. #21936 (Ivan).
- Corrige resultados incorrectos de
ORDER BYcuando una consulta contiene funciones de ventana y se aplica la optimización de lectura en orden de clave primaria. Corrige #21828. #21915 (Alexander Kuzmenkov).
- Se corrige un interbloqueo durante la primera ejecución del modelo CatBoost. Cierra #13832. #21844 (Kruglov Pavel).
- Se corrige un resultado de consulta incorrecto (y un posible fallo) que podía producirse cuando la condición
WHEREo
HAVINGse aplicaba antes de
GROUP BY. Corrige #21773. #21841 (Nikolai Kochetov).
- Mejor gestión de errores y logging en
WriteBufferFromS3. #21836 (Pavel Kovalenko).
- Corrige posibles bloqueos en las funciones de agregación con el combinador
Distinctal usar agregación en dos niveles. Esta es una corrección complementaria de #18365 . Solo puede reproducirse en un entorno de producción. #21818 (Amos Bird).
- Se corrige el análisis de índices en subconsultas escalares. Esto corrige #21717 , que se introdujo en #18896. #21766 (Amos Bird).
- Corrige un error en los motores de tabla
ReplicatedMergecuando la consulta
ALTER MODIFY COLUMNno modifica el tipo de una columna
Decimalsi su tamaño (32 bits o 64 bits) no cambia. #21728 (alesapin).
- Se corrige un posible bloqueo indefinido al ejecutar
OPTIMIZEy
DROPde forma concurrente en
ReplicatedMergeTree. #21716 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la función
arrayElementcon el tipo
Mappara argumentos enteros constantes. #21699 (Anton Popov).
- Se corrige SIGSEGV en atributos no existentes de
ip_triecon
access_to_key_from_attributes. #21692 (Azat Khuzhin).
- El servidor ahora solo acepta conexiones después de inicializar
DDLWorkery los diccionarios. #21676 (Azat Khuzhin).
- Se añadió la conversión de tipos para las claves de las tablas de tipo
Join(antes provocaba SIGSEGV). #21646 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió la cancelación de solicitudes distribuidas (por ejemplo, un
selectsimple en varios segmentos con
limit, es decir,
select * from remote('127.{2,3}', system.numbers) limit 100) con
async_socket_for_remote=1. #21643 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió
fsync_part_directorypara la fusión horizontal. #21642 (Azat Khuzhin).
- Eliminar las columnas desconocidas de la tabla del JOIN en
WHEREpara las consultas a motores de base de datos externos (MySQL, PostgreSQL). cierra #14614, cierra #19288 (dup), cierra #19645 (dup). #21640 (Vladimir).
- Se invocaba
std::terminatesi se producía un error al escribir datos en S3. #21624 (Vladimir).
- Se corrige un posible error
Cannot find columncuando
optimize_skip_unused_shardsestá habilitado y no se usa ningún segmento. #21579 (Azat Khuzhin).
- Si una consulta tiene una condición
WHEREconstante y la configuración
optimize_skip_unused_shardsestá habilitada, es posible que se omitan todos los segmentos y que la consulta devuelva incorrectamente un resultado vacío. #21550 (Amos Bird).
- Se corrige un problema por el que la función de tabla
clusterAllReplicasdevolvía un
_shard_numincorrecto. cierra #21481. #21498 (flynn).
- Se corrigió el problema por el que la tabla S3 conservaba credenciales antiguas tras actualizar la configuración. #21457 (Grigory Pervakov).
- Se corrigió una condición de carrera en el objeto SSL de
SecureSocketen Poco. #21456 (Nikita Mikhaylov).
- Corrige el análisis del formato
Avroen
Kafka. Soluciona #21437. #21438 (Ilya Golshtein).
- Se corrigen los tiempos de espera de recepción y envío, y la lectura no bloqueante en un socket seguro. #21429 (Kruglov Pavel).
- La opción
force_drop_tableno funcionaba con
MATERIALIZED VIEW; ya se ha corregido. Soluciona #18943. #20626 (tavplubix).
- Se corrigen conflictos de nombres en
PredicateRewriteVisitor. Esto provocaba un filtrado incorrecto en
WHEREdespués de un full join. Cierra #20497. #20622 (Vladimir).
- Añadidas pruebas de Jepsen para ClickHouse Keeper. #21677 (alesapin).
- Ejecutar pruebas sin estado en paralelo en CI. Depende de #22181. #22300 (alesapin).
- Se habilitó la comprobación de estado para la ejecución de CI de SQLancer. #22015 (Ilya Yatsishin).
- Varias mejoras preparatorias para las compilaciones de PowerPC: Habilitar el openldap integrado en
ppc64le. #22487 (Kfir Itzhak). Habilitar la compilación en
ppc64lecon Clang. #22476 (Kfir Itzhak). Corregir la compilación de Boost en
ppc64le. #22474 (Kfir Itzhak). Corregir un error de CMake relacionado con que la variable interna de CMake
CMAKE_ASM_COMPILE_OBJECTno estaba establecida en
ppc64le. #22469 (Kfir Itzhak). Corregir que Fedora/RHEL/CentOS no encuentre
libclang_rt.builtinsen
ppc64le. #22458 (Kfir Itzhak). Habilitar la compilación con
jemallocen
ppc64le. #22447 (Kfir Itzhak). Corregir la incrustación de la configuración de ClickHouse y de la zona horaria de cctz en
ppc64le. #22445 (Kfir Itzhak). Se corrigió la compilación en
ppc64ley se pasó a usar el registro correcto del puntero de instrucción en
ppc64le. #22430 (Kfir Itzhak).
- Volver a habilitar la biblioteca S3 (AWS) en
aarch64. #22484 (Kfir Itzhak).
- Se añadió
tzdataa los contenedores Docker, ya que es necesario para leer formatos
ORC. Esto cierra #14156. #22000 (alexey-milovidov).
- Se introducen dos argumentos para el Dockerfile de la imagen
clickhouse-server:
deb_location&
single_binary_location. #21977 (filimonov).
- Se permite usar clang-tidy con compilaciones release al habilitar las aserciones, si se utiliza. #21914 (alexey-milovidov).
- Se añadió el nombre de los binarios de llvm-12 a la búsqueda en los scripts de CMake. Conversiones implícitas de constantes para silenciar las advertencias de clang. Se actualizaron los submódulos para compilar con CMake 3.19. Se silenció la recursión en la expansión de macros de la biblioteca
readpassphrase. La opción
-fuse-ld, en desuso, se cambió por
--ld-pathpara clang. #21597 (Ilya Yatsishin).
- Actualización de
docker/test/testflows/runner/dockerd-entrypoint.shpara usar el proxy de Docker Hub de Yandex, porque Docker Hub ha impuesto límites de solicitudes muy restrictivos #21551 (vzakaznikov).
- Se corrigió la compilación de la biblioteca compartida en macOS. #20184 (nvartolomei).
- Se añade la opción
ctimea
zookeeper-dump-tree. Permite volcar la hora de creación del nodo. #21842 (Ilya).
Lanzamiento de ClickHouse 21.3 (LTS)
Lanzamiento de ClickHouse v21.3, 2021-03-12
- Ahora ya no se permite crear tablas MergeTree con la sintaxis antigua usando TTL de tabla, porque simplemente se ignora. Sigue siendo posible hacer Attach de tablas antiguas. #20282 (alesapin).
- Ahora todos los nombres de funciones que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas se reescribirán a su forma canónica. Esto es necesario para el enrutamiento de consultas de proyección (la próxima funcionalidad). #20174 (Amos Bird).
- Se corrige la creación de
TTLen los casos en que su expresión es una función y coincide con la clave
ORDER BY. Ahora se permite establecer una agregación personalizada para las columnas de la clave primaria en
TTLcon
GROUP BY. Incompatible con versiones anteriores: para las columnas de la clave primaria que no están en
GROUP BYy no se establecen explícitamente, ahora se aplica la función
anyen lugar de
maxcuando expira el TTL. Además, si usa TTL con
WHEREo
GROUP BY, puede ver excepciones durante las fusiones mientras realiza una actualización gradual. #15450 (Anton Popov).
- Se añaden configuraciones del motor File:
engine_file_empty_if_not_existsy
engine_file_truncate_on_insert. #20620 (M0r64n).
- Se añade la función de agregado
deltaSumpara sumar las diferencias entre filas consecutivas. #20057 (Russ Frank).
- Nueva columna
event_time_microsecondsen la tabla
system.part_log. #20027 (Bharat Nallan).
- Se añadió la función
timezoneOffset(datetime), que devuelve el desplazamiento respecto a UTC en segundos. Esto cierra #issue:19850. #19962 (keenwolf).
- Se añade la configuración
insert_shard_idpara admitir la inserción de datos en un segmento específico desde una tabla distribuida. #19961 (flynn).
- La función
reinterpretAsse actualizó para admitir enteros grandes. Corrige #19691. #19858 (Maksim Kita).
- Se añadió compatibilidad con Server Side Encryption Customer Keys (la cabecera
x-amz-server-side-encryption-customer-(key/md5)) en el cliente S3. Consulta el enlace. Cierra #19428. #19748 (Vladimir Chebotarev).
- Se añadió la opción
implicit_keypara el dictionary source
executable. Permite evitar imprimir la clave en cada registro si los registros llegan en el mismo orden que las claves de entrada. Implementa #14527. #19677 (Maksim Kita).
- Se añade el tipo de cuota
query_selectsy
query_inserts. #19603 (JackyWoo).
- Se añade la función
extractTextFromHTML#19600 (zlx19950903), (alexey-milovidov).
- Las tablas con motor
MergeTree*ahora tienen dos nuevas configuraciones a nivel de tabla para controlar la concurrencia de consultas. La configuración
max_concurrent_querieslimita el número de consultas que se ejecutan de forma concurrente y están relacionadas con esta tabla. La configuración
min_marks_to_honor_max_concurrent_queriesindica que la configuración anterior debe aplicarse solo si la consulta lee al menos esta cantidad de marks. #19544 (Amos Bird).
- Se añadió la función
filepara leer archivos del directorio
user_filescomo un String. Esto es diferente de la table function
file. Esto implementa #issue:18851. #19204 (keenwolf).
- Se añade el motor de base de datos experimental
Replicated. Replica consultas DDL entre varios hosts. #16193 (tavplubix).
- Se introduce soporte experimental para las funciones de ventana, habilitado con
allow_experimental_window_functions = 1. Esta es una implementación preliminar, en fase alfa, que no es apta para su uso en producción y cambiará de forma incompatible con versiones anteriores en futuras versiones. Consulte la documentación para ver la lista de características admitidas. #20337 (Alexander Kuzmenkov).
- Se añade la posibilidad de hacer copias de seguridad y restaurar archivos de metadatos de DiskS3. #18377 (Pavel Kovalenko).
- Solicitudes especulativas para consultas remotas. Cuando
use_hedged_requestsestá habilitado (desactivado de forma predeterminada), se permite establecer múltiples conexiones con distintas réplicas para una consulta. Se habilita una nueva conexión si las conexiones existentes con las réplicas no se establecieron dentro de
hedged_connection_timeouto si no se recibieron datos dentro de
receive_data_timeout. La consulta utiliza la primera conexión que envía un paquete de progreso no vacío (o un paquete de datos, si
allow_changing_replica_until_first_data_packet); las demás conexiones se cancelan. Se admiten consultas con
max_parallel_replicas > 1. #19291 (Kruglov Pavel). Esto permite reducir significativamente las latencias de cola en clústeres muy grandes.
- Se agregó compatibilidad con
PREWHERE(y se habilitó la optimización correspondiente) cuando las tablas tienen definidas expresiones de seguridad a nivel de fila. #19576 (Denis Glazachev).
- La configuración
distributed_aggregation_memory_efficientestá activada de forma predeterminada. Reducirá el uso de memoria y mejorará el rendimiento de las consultas distribuidas. #20599 (alexey-milovidov).
- Mejora el rendimiento de GROUP BY con varias claves de tamaño fijo. #20472 (alexey-milovidov).
- Mejora el rendimiento de las funciones de agregación mediante un uso más estricto de alias. #19946 (alexey-milovidov).
- Acelera la lectura desde tablas
Memoryen casos extremos (cuando la velocidad de lectura es del orden de 50 GB/s) mediante la simplificación del pipeline y, en consecuencia, una menor contención por bloqueos en la planificación del pipeline. #20468 (alexey-milovidov).
- Se ha reimplementado parcialmente el servidor HTTP para que haga menos copias de los datos entrantes y salientes. Esto ofrece una mejora de rendimiento de hasta 1,5 veces al insertar registros largos a través de HTTP. #19516 (Ivan).
- Se añade la configuración
compresspara las tablas
Memory. Si está habilitada, la tabla usará menos RAM. En algunas máquinas y conjuntos de datos, también puede hacer que SELECT sea más rápido, pero no siempre es así. Esto cierra #20093. Nota: hay razones por las que las tablas
Memorypueden ser más lentas que MergeTree: (1) falta de compresión (2) tamaño estático de los bloques (3) falta de índices y prewhere… #20168 (alexey-milovidov).
- Código de agregación ligeramente mejorado. #20978 (alexey-milovidov).
- Se vuelven a añadir las especializaciones de
intDiv/
modulopara mejorar el rendimiento. Esto corrige #21293 . La regresión se introdujo en https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/18145 . #21307 (Amos Bird).
- No compacte demasiado los bloques en INSERT SELECT si se insertan en una tabla Memory. En versiones anteriores, tras INSERT SELECT se creaba una representación ineficiente de los datos en la tabla Memory. Esto cierra #13052. #20169 (alexey-milovidov).
- Se corrige al menos un caso en el que el analizador sintáctico de DataType puede tener complejidad exponencial (detectado por un fuzzer). Esto cierra #20096. #20132 (alexey-milovidov).
- Paralelización de SELECT con FINAL para una sola parte con nivel > 0 cuando la configuración
do_not_merge_across_partitions_select_finales 1. #19375 (Kruglov Pavel).
- Rellenar solo las columnas solicitadas al consultar
system.partsy
system.parts_columns. Cierra #19570. #21035 (Anmol Arora).
- Optimizaciones algebraicas de expresiones aritméticas dentro de la función de agregación
avg. Cierra #20092. #20183 (flynn).
- Métodos de compresión para funciones de tabla sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. También se corrigió el método de compresión LZMA, que se verificaba en mayúsculas. #21416 (Vladimir Chebotarev).
- Añade dos configuraciones para retrasar la inserción o generar un error cuando haya demasiadas partes inactivas. Esto es útil cuando el servidor no consigue limpiar las partes con la suficiente rapidez. #20178 (Amos Bird).
- Mejora la compatibilidad con clientes de mysql. 1. mysql jdbc 2. mycli. #21367 (Amos Bird).
- Se prohíbe eliminar una columna si una vista materializada hace referencia a ella. Cierra #21164. #21303 (flynn).
- La fuente de diccionario MySQL ahora reintentará los fallos de conexión inesperados (Lost connection to MySQL server during query), que a veces se producen en conexiones SSL/TLS. #21237 (Alexander Kazakov).
- Mejora de usabilidad: análisis más consistente de
DateTime64: reconoce el caso en que un Unix timestamp con resolución de subsegundos se especifica como un entero escalado (como
1111111111222en lugar de
1111111111.222). Esto resuelve #13194. #21053 (alexey-milovidov).
- Realizar únicamente la fusión de bloques ordenados en el iniciador con distributed_group_by_no_merge. #20882 (Azat Khuzhin).
- Al cargar la configuración del origen MySQL, ClickHouse ahora ordenará aleatoriamente la lista de réplicas con la misma prioridad para garantizar la lógica de round robin al seleccionar el endpoint de MySQL. Esto cierra #20629. #20632 (Alexander Kazakov).
- La función ‘reinterpretAs(x, Type)’ pasó a llamarse ‘reinterpret(x, Type)’. #20611 (Maksim Kita).
- Compatibilidad con
vhosten el motor RabbitMQ #20576. #20596 (Kseniia Sumarokova).
- Se mejoró la serialización para tipos de datos compuestos por Arrays y Tuples. Se mejoró la correspondencia entre los tipos de datos
enumy el tipo
enumde protobuf. Se corrigió la serialización del tipo de datos
Map. Los valores omitidos ahora se asignan por defecto. #20506 (Vitaly Baranov).
- Se corrigió una condición de carrera entre la ejecución de tareas de DDL distribuido y la limpieza de la cola de DDL. Ahora, una tarea de DDL no puede eliminarse de ZooKeeper si hay workers activos. Corrige #20016. #20448 (tavplubix).
- Hacer que FQDN y otras funciones relacionadas con DNS funcionen correctamente en imágenes de Alpine. #20336 (filimonov).
- No permitir la evaluación anticipada de constantes en funciones explícitamente prohibidas. #20303 (Azat Khuzhin).
- La conversión implícita de entero a tipo Decimal podía completarse correctamente incluso cuando el valor entero no cabía en el tipo Decimal. Ahora lanza
ARGUMENT_OUT_OF_BOUND. #20232 (tavplubix).
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTEDsin bloqueos. #20215 (Azat Khuzhin).
- Normalizar
count(constant)y
sum(1)a
count(). Esto es necesario para el enrutamiento de consultas a proyecciones. #20175 (Amos Bird).
- Compatibilidad con todos los tipos enteros nativos en las funciones de bitmap. #20171 (Amos Bird).
- Se actualizaron
CacheDictionary,
ComplexCacheDictionary,
SSDCacheDictionaryy
SSDComplexKeyDictionarypara que utilicen LRUHashMap como índice subyacente. #20164 (Maksim Kita).
- La configuración
access_managementahora puede configurarse al iniciar mediante
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT; de forma predeterminada está deshabilitada (
0), que era el valor anterior. #20139 (Marquitos).
- Se corrige toDateTime64(toDate()/toDateTime()) para DateTime64: se implementa el ajuste de límites de DateTime64 para que coincida con el comportamiento de DateTime. #20131 (Azat Khuzhin).
- Mejoras en las cuotas: SHOW TABLES ahora se considera una sola consulta en los cálculos de cuota, no dos. Las consultas SYSTEM ahora consumen cuota. Se corrige el cálculo del final de interval en el consumo de cuota. #20106 (Vitaly Baranov).
- Admite expresiones
path IN (set)en la tabla
system.zookeeper. #20105 (小路).
- Mostrar toda la información de las tablas
MaterializeMySQLen
system.tables. #20051 (Stig Bakken).
- Se corrigió una condición de carrera en el Diccionario ejecutable que solo podía producirse por un uso indebido (cuando el script devuelve datos ignorando la entrada). #20045 (alexey-milovidov).
- El valor de la opción MYSQL_OPT_RECONNECT ahora puede controlarse mediante el parámetro “opt_reconnect” en la sección de configuración de la réplica de MySQL. #19998 (Alexander Kazakov).
- Si el usuario llama a la función
JSONExtractsolicitando el tipo
Float32, se permite una conversión inexacta al tipo de resultado. Por ejemplo, el número
0.1en JSON es de doble precisión y no se puede representar en Float32, pero el usuario aun así quiere obtenerlo. Las versiones anteriores devolvían 0 para el tipo no
Nullabley NULL para el tipo
Nullablepara indicar que la conversión no era precisa. La lógica era 100 % correcta, pero resultaba sorprendente para los usuarios y generaba preguntas. Esto cierra #13962. #19960 (alexey-milovidov).
- Se añadió la conversión de la estructura del bloque para INSERT en tablas distribuidas si no coincide. #19947 (Azat Khuzhin).
- Mejora para la tabla
system.distributed_ddl_queue. Inicializa MaxDDLEntryID con el último valor después de reiniciar. Antes de este PR, MaxDDLEntryID permanecía en cero hasta que se procesara una nueva DDLTask. #19924 (Amos Bird).
- Mostrar las tablas de
MaterializeMySQLen
system.parts. #19770 (Stig Bakken).
- Se añadió una directiva de configuración independiente para el perfil
Buffer. #19721 (Azat Khuzhin).
- Traslada a la cláusula WHERE las condiciones no relacionadas con JOIN. #18720. #19685 (hexiaoting).
- Se añadió la capacidad de limitar la velocidad de INSERT en Distributed en función de la cantidad de bytes pendientes de envío asíncrono (se añadieron los ajustes
bytes_to_delay_insert/
max_delay_to_inserty
bytes_to_throw_insertpara el motor
Distributed). #19673 (Azat Khuzhin).
- Corrige algunos casos excepcionales en los que se pueden ignorar los errores de escritura en los destructores. #19451 (Azat Khuzhin).
- Imprimir los frames inline en las trazas de pila para errores fatales. #19317 (Ivan).
- Se corrigen las reconexiones redundantes a ZooKeeper y la posibilidad de que haya dos sesiones activas para un mismo servidor de ClickHouse. Ambos problemas se introdujeron en #14678. #21264 (alesapin).
- Corrige el error
Bad cast from type ... to DB::ColumnLowCardinalityal insertar en una tabla con una columna
LowCardinalitydesde el formato
Values. Corrige #21140 #21357 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un interbloqueo en las mutaciones
ALTER DELETEde motores de tabla MergeTree no replicados cuando el predicado contiene la propia tabla. Corrige #20558. #21477 (alesapin).
- Corrige SIGSEGV en las consultas distribuidas en caso de fallo. #21434 (Azat Khuzhin).
- Ahora, las consultas
ALTER MODIFY COLUMNafectarán correctamente a los cambios en la clave de partición, los índices de omisión, los TTL, etc. Corrige #13675. #21334 (alesapin).
- Se corrige un error relacionado con
join_use_nullsy con la unión de
TOTALSde subconsultas. Esto cierra #19362 y #21137. #21248 (vdimir).
- Se corrige un fallo en
EXPLAINpara una consulta que incluye
UNION. Corrige #20876, #21170. #21246 (flynn).
- Ahora solo se permiten mutaciones en los motores de tabla que las admiten (familia MergeTree, Memory, MaterializedView). Los demás motores mostrarán un error más claro. Corrige #21168. #21183 (alesapin).
- Soluciona #21112. Se corrigió un error que podía causar duplicados con la consulta de inserción (si uno de los callbacks llegaba un poco tarde). #21138 (Kseniia Sumarokova).
- Hacer que
input_format_null_as_defaultsurta efecto cuando los tipos sean Nullable. Esto corrige #21116. #21121 (Amos Bird).
- Corrige un error relacionado con la conversión de Tuple a Map. Cierra #21029. #21120 (hexiaoting).
- Se corrige la fuga de metadatos cuando se elimina un Replicated*MergeTree con un clúster de ZooKeeper personalizado (no predeterminado). #21119 (fastio).
- Corrige el problema de incompatibilidad de tipos al usar claves LowCardinality en joinGet. Esto soluciona #21114. #21117 (Amos Bird).
- Se corrigió que los valores default_replica_path y default_replica_name fueran inútiles en el motor Replicated(*)MergeTree cuando este necesita especificar otros parámetros. #21060 (mxzlxy).
- Era posible acceder a memoria fuera de los límites al formatear un valor de tipo
DateTime64fuera de rango especialmente diseñado. Esto cierra #20494. Esto cierra #20543. #21023 (alexey-milovidov).
- Bloquear las inserciones paralelas en StorageJoin. #21009 (vdimir).
- Se corrigió el comportamiento por el que
ALTER MODIFY COLUMNcreaba una mutación que se sabía de antemano que fallaría. #21007 (Anton Popov).
- Cierra #9969. Se corrigió un error de compresión HTTP de Brotli que se reproducía con grandes volúmenes de datos, una estructura algo complicada y el formato de salida JSON. Se actualizó Brotli a la versión más reciente para incluir la “corrección de un acceso poco frecuente a datos no inicializados en el búfer circular”. #20991 (Kseniia Sumarokova).
- Se corrige ‘Empty task was returned from async task queue’ al cancelar consultas. #20881 (Azat Khuzhin).
- La consulta
USE database;no funcionaba al usar el cliente MySQL 5.7 para conectarse al servidor ClickHouse; ya se ha corregido. Corrige #18926. #20878 (tavplubix).
- Se corrige el uso del combinador
-Distinctcon el combinador
-Stateen las funciones de agregación. #20866 (Anton Popov).
- Se corrige la subconsulta con las cláusulas UNION DISTINCT y LIMIT. Cierra #20597. #20610 (flynn).
- Se corrigió el comportamiento inconsistente del diccionario en consultas en las que se buscan claves inexistentes en el diccionario. #20578 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrige el número de hilos para las subconsultas escalares y las subconsultas de índice (después de #19007, siempre se usaba un solo hilo). Corrige #20457, #20512. #20550 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un fallo que podía producirse si se recibía un paquete desconocido procedente de una consulta remove (se introdujo en #17868). #20547 (Azat Khuzhin).
- Añade las comprobaciones adecuadas al analizar los nombres de directorio para async INSERT (corrige SIGSEGV). #20498 (Azat Khuzhin).
- Se corrige un problema por el que la función
transformno funciona correctamente con claves de punto flotante. Cierra #20460. #20479 (flynn).
- Se soluciona un bucle infinito al propagar aliases de WITH a subconsultas. Esto corrige #20388. #20476 (Amos Bird).
- Se corrige la finalización anómala del servidor cuando el cliente http se desconecta. #20464 (Azat Khuzhin).
- Se corrige
LOGICAL_ERRORpara
join_use_nulls=1cuando JOIN contiene una constante de SELECT. #20461 (Azat Khuzhin).
- Comprobar si se usa la función de tabla
viewen la lista de expresiones y lanzar un error. Esto corrige #20342. #20350 (Amos Bird).
- Se evita una desreferenciación no válida en el diccionario RANGE_HASHED(). #20345 (Azat Khuzhin).
- Se corrige una desreferenciación de puntero nulo con
join_use_nulls=1. #20344 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el resultado incorrecto de las operaciones binarias entre dos decimales constantes con distinta escala. Se corrige #20283. #20339 (Maksim Kita).
- Se corrigen los reintentos demasiado frecuentes de tareas en segundo plano fallidas en la familia de motores de tablas
ReplicatedMergeTree. Esto podía dar lugar a un logging excesivamente detallado y a un mayor uso de CPU. Corrige #20203. #20335 (alesapin).
- Limitar
DROPo
RENAMEde la columna de versión en los motores de tabla
*CollapsingMergeTreey
ReplacingMergeTree. #20300 (alesapin).
- Se corrigió el comportamiento por el que, en caso de JSON dañado, se intentaba leer el archivo completo en memoria, lo que provocaba una excepción del asignador de memoria. Corrige #19719. #20286 (Nikita Mikhaylov).
- Se corrige una excepción durante la fusión vertical en motores de tabla de la familia
MergeTreeque no permiten realizar fusiones verticales. Corrige #20259. #20279 (alesapin).
- Se corrige un fallo poco frecuente del servidor al recargar la configuración durante el apagado. Corrige #19689. #20224 (alesapin).
- Se corrige la CTE al usarla en INSERT SELECT. Esto corrige #20187 y #20195. #20211 (Amos Bird).
- Soluciona #19314. #20156 (Ivan).
- corregida la función
toMinutepara que gestione correctamente la timezone especial. #20149 (keenwolf).
- Corrige la caída del servidor después de una consulta con la función
if, con tipo
Tupleen el resultado de las ramas then/else. El tipo
Tupledebe contener
Arrayu otro tipo complejo. Corrige #18356. #20133 (alesapin).
- El motor de tablas
MongoDBahora establece la conexión solo cuando va a leer datos.
ATTACH TABLEya no intentará conectarse. #20110 (Vitaly Baranov).
- Corrección de un error en StorageJoin. #20079 (vdimir).
- Se corrigió el caso en el que, al calcular el módulo de la división de un número negativo entre un divisor pequeño, el tipo de dato resultante no era lo bastante grande para representar el resultado negativo. Esto cierra #20052. #20067 (alexey-milovidov).
- MaterializeMySQL: Se corrige la replicación de sentencias que actualizan varias tablas. #20066 (Håvard Kvålen).
- Evitar “Connection refused” en Docker durante la ejecución del script de inicialización. #20012 (filimonov).
EmbeddedRocksDBes un motor de almacenamiento experimental. Se corrigió el problema de la falta de una verificación de tipos adecuada. Se simplificó el código. Esto cierra #19967. #19972 (alexey-milovidov).
- Se corrige un fallo de segmentación en la función
fromModifiedJulianDaycuando el argumento es de tipo
Nullable(T)para cualquier tipo integral distinto de Int32. #19959 (PHO).
- Corrección del fallo del índice BloomFilter. Corrige #19757. #19884 (Maksim Kita).
- Podía producirse un interbloqueo si system.text_log está habilitado. Esto corrige #19874. #19875 (alexey-milovidov).
- Se corrigió el inicio del servidor con tablas que tienen expresiones por defecto que contienen dictGet(). Ahora se puede obtener el tipo de retorno de dictGet() sin cargar el diccionario. #19805 (Vitaly Baranov).
- Se corrige la excepción de abortado de clickhouse-client al ejecutar solo
select. #19790 (taiyang-li).
- Corrige un error por el que el movimiento de partes a la tabla de destino podía fallar al iniciar varios
clickhouse-copiers. #19743 (madianjun).
- El hilo en segundo plano que ejecuta consultas
ON CLUSTERpodía quedarse bloqueado al esperar a que una tabla replicada eliminada completara alguna operación. Ya está corregido. #19684 (yiguolei).
- Permitir compilar ClickHouse con AVX-2 habilitado globalmente. Ofrece ligeras mejoras de rendimiento en CPU modernas. No se recomienda para producción y, por ahora, no será compatible como compilación oficial. #20180 (alexey-milovidov).
- Corregir algunos de los problemas detectados por Coverity. Véase #19964. #20010 (alexey-milovidov).
- Permitir iniciar con un binario modificado en gdb. En la versión anterior, si se establecía un punto de interrupción en gdb antes de iniciar, el servidor se negaba a arrancar debido a un fallo en la comprobación de integridad. #21258 (alexey-milovidov).
- Añadir una prueba para distintos métodos de compresión en Kafka. #21111 (filimonov).
- Se corrigió un conflicto de puertos en la prueba test_storage_kerberized_hdfs. #19974 (Ilya Yatsishin).
- Imprimir
stdouty
stderren el registro cuando no se pueda iniciar Docker en las pruebas de integración. Antes de este PR, en este caso aparecía un mensaje de error muy breve que no ayudaba a investigar los problemas. #20631 (Vitaly Baranov).
lanzamiento de ClickHouse 21.2
Lanzamiento de ClickHouse v21.2.2.8-stable, 2021-02-07
- Ya no se permiten las funciones a nivel de bits (
bitAnd,
bitOr, etc.) con argumentos de coma flotante. Ahora es necesario realizar una conversión explícita a entero. #19853 (Azat Khuzhin).
- Ya no se permiten
lcm/
gcdpara valores de coma flotante. #19532 (Azat Khuzhin).
- Se corrige el seguimiento de memoria para
OPTIMIZE TABLE/merges; ahora se tienen en cuenta los límites de memoria de la consulta y el sampling para
OPTIMIZE TABLE/merges. #18772 (Azat Khuzhin).
- No se permiten columnas de coma flotante como clave de partición; consulte #18421. #18464 (hexiaoting).
- Los paréntesis excesivos en las definiciones de tipos ya no son compatibles; ejemplo:
Array((UInt8)).
- Se añadió el motor de tabla
PostgreSQL(tanto para select como para insert, con compatibilidad con arrays multidimensionales), también como función de tabla. Se añadió la fuente de diccionario
PostgreSQL. Se añadió el motor de base de datos
PostgreSQL. #18554 (Kseniia Sumarokova).
- El tipo de dato
Nestedahora admite niveles arbitrarios de anidamiento. Se introdujeron subcolumnas de tipos complejos, como
size0en
Array,
nullen
Nullabley los nombres de los elementos de
Tuple, que pueden leerse sin necesidad de leer la columna completa. #17310 (Anton Popov).
- Se añadió soporte para
Nullableen
FlatDictionary,
HashedDictionary,
ComplexKeyHashedDictionary,
DirectDictionary,
ComplexKeyDirectDictionaryy
RangeHashedDictionary. #18236 (Maksim Kita).
- Agrega una nueva tabla llamada
system.distributed_ddl_queueque muestra las consultas de la cola del worker de DDL. #17656 (Bharat Nallan).
- Se agregó compatibilidad para asignar nombres de grupos LDAP y, en general, valores de atributos a roles locales para usuarios de directorios de usuarios LDAP. #17211 (Denis Glazachev).
- Se admite
inserten la función de tabla
clustery, para las funciones de tabla
remotey
cluster, también se admite distribuir los datos entre nodos especificando una clave de sharding. Cierra #16752. #18264 (flynn).
- Se agregó la función
decodeXMLComponentpara decodificar caracteres en XML. Ejemplo:
SELECT decodeXMLComponent('Hello,"world"!')#17659. #18542 (nauta).
- Se añadieron las funciones
parseDateTimeBestEffortUSOrZero,
parseDateTimeBestEffortUSOrNull. #19712 (Maksim Kita).
- Se añade la función matemática
sign. #19527 (flynn).
- Añadir a system.query_log información sobre las funcionalidades utilizadas (funciones, motores de tablas, etc.). #18495. #19371 (Kseniia Sumarokova).
- La función
formatDateTimeadmite el modificador
%Qpara dar formato a la fecha como trimestre. #19224 (Jianmei Zhang).
- Se admite el atajo de teclado MetaKey+Enter en la UI de play. #19012 (sundyli).
- Añade tres funciones para el tipo de dato Map: 1.
mapContains(map, key)para comprobar si
map.keysincluye la segunda clave del parámetro
key. 2.
mapKeys(map)devuelve todas las claves en formato Array 3.
mapValues(map)devuelve todos los valores en formato Array. #18788 (hexiaoting).
- Añade la configuración
log_commentrelacionada con #18494. #18549 (Zijie Lu).
- Se añadió compatibilidad con argumentos de tipo tuple en las funciones
argMiny
argMax. #17359 (Ildus Kurbangaliev).
- Soporte para la sintaxis
EXISTS VIEW. #18552 (Du Chuan).
- Se añade la sintaxis
SELECT ALL. Cierra #18706. #18723 (flynn).
- Eliminación más rápida de partes al reducir el número de llamadas al sistema
stat. Esto recupera una optimización que existía tiempo atrás. Interfaz más segura para
IDisk. Esto cierra #19065. #19086 (alexey-milovidov).
- Los alias declarados en la sentencia
WITHse usan correctamente en el análisis de índices. Consultas como
WITH column AS alias SELECT ... WHERE alias = ...ahora pueden usar el índice. #18896 (Amos Bird).
- Se añade
optimize_alias_column_prediction(activado de forma predeterminada), que: - tendrá en cuenta las columnas con alias en WHERE durante la poda de particiones y la omisión de datos mediante índices secundarios; - tendrá en cuenta las columnas con alias en WHERE para consultas de conteo triviales de
optimize_trivial_count; - tendrá en cuenta las columnas con alias en GROUP BY/ORDER BY para
optimize_aggregation_in_order/
optimize_read_in_order. #16995 (sundyli).
- Acelera la función de agregación
sum. La mejora solo es visible en benchmarks sintéticos y no resulta muy práctica. #19216 (alexey-milovidov).
- Actualiza libc++ y usa otro ABI para ofrecer un mejor rendimiento. #18914 (Danila Kutenin).
- Reescribe las funciones
sumIf()y
sum(if())como
countIf()cuando son lógicamente equivalentes. #17041 (flynn).
- Usa un pool de conexiones para S3, controlado por la configuración
s3_max_connections. #13405 (Vladimir Chebotarev).
- Añade compatibilidad con la opción long de zstd para mejorar la compresión de las columnas de cadenas y ahorrar espacio. #17184 (ygrek).
- Mejora ligeramente la latencia del servidor al eliminar el acceso a la configuración en cada conexión. #19863 (alexey-milovidov).
- Reduce la contención de bloqueos en múltiples capas del engine
Buffer. #19379 (Azat Khuzhin).
- Admite dividir el paso
Filterdel plan de consulta en un par
Expression + Filter. Junto con la optimización de fusión
Expression + Expression(#17458), esto puede retrasar la ejecución de algunas expresiones hasta después del paso
Filter. #19253 (Nikolai Kochetov).
SELECT count() FROM tableahora puede ejecutarse si se puede seleccionar al menos una columna cualquiera de la
table. Este PR corrige #10639. #18233 (Vitaly Baranov).
- Se configura el juego de caracteres como
utf8mb4al interactuar con servidores MySQL remotos. Corrige #19795. #19800 (alexey-milovidov).
- La función de tabla
S3ahora admite el modo de compresión
auto(detección automática). Esto resuelve #18754. #19793 (Vladimir Chebotarev).
- Se muestran correctamente los argumentos infinitos para la función
formatReadableTimeDelta. En versiones anteriores, había una conversión implícita a un valor entero específico de la implementación. #19791 (alexey-milovidov).
- La función de tabla
S3usará la región global si no se puede determinar con exactitud la región. Esto cierra #10998. #19750 (Vladimir Chebotarev).
- En las consultas distribuidas, si la opción
async_socket_for_remoteestá habilitada, era posible provocar un desbordamiento de pila, al menos en la configuración de compilación de depuración, si se utilizaba en una tabla un tipo de dato con un anidamiento muy profundo (p. ej.,
Array(Array(Array(...more...)))). Esto corrige #19108. Este cambio introduce una incompatibilidad menor con versiones anteriores: ya no se admiten paréntesis superfluos en las definiciones de tipos; ejemplo:
Array((UInt8)). #19736 (alexey-milovidov).
- Añadir un pool independiente para brókeres de mensajes (RabbitMQ y Kafka). #19722 (Azat Khuzhin).
- Corrige un caso poco frecuente en el que se excede el límite
max_number_of_merges_with_ttl_in_pool(se pueden asignar más fusiones con TTL) en MergeTree no replicado. #19708 (alesapin).
- Diccionario: mejor mensaje de error al analizar atributos. #19678 (Maksim Kita).
- Añade una opción para desactivar la validación de las sumas de comprobación durante la lectura. Nunca debe usarse en producción. No espere obtener ningún beneficio al desactivarla. Solo puede usarse para experimentos y benchmarks. Esta configuración solo es aplicable a tablas de la familia MergeTree. Las sumas de comprobación siempre se validan en otros motores de tabla y al recibir datos a través de la red. Según mis observaciones, no hay ninguna diferencia de rendimiento o es inferior al 0,5 %. #19588 (alexey-milovidov).
- Permite resultados constantes en la función
multiIf. #19533 (Maksim Kita).
- Habilita las funciones
length/
empty/
notEmptypara el tipo de dato Map;
lengthdevuelve el número de claves del Map. #19530 (taiyang-li).
- Se añadió la opción
--reconnecta
clickhouse-benchmark. Cuando se especifica esta opción, se reconectará antes de cada petición. Esto es necesario para las pruebas. #19872 (alexey-milovidov).
- Compatibilidad con la nueva ubicación del archivo
.debug. Esto corrige #19348. #19520 (Amos Bird).
- La función
toIPv6interpreta direcciones
IPv4. #19518 (Bharat Nallan).
- Se añade el campo
http_referera
system.query_log,
system.processes, etc. Esto cierra #19389. #19390 (alexey-milovidov).
- Mejora la compatibilidad con MySQL al hacer que más funciones no distingan entre mayúsculas y minúsculas y al añadir alias. #19387 (Daniil Kondratyev).
- Se añaden métricas para los tipos de partes de MergeTree (Wide/Compact/InMemory). #19381 (Azat Khuzhin).
- Permitir la ejecución de Docker con un UID arbitrario. #19374 (filimonov).
- Se corrigió la alineación incorrecta de los valores del tipo de dato
IPv4en los formatos Pretty. Estaban alineados a la derecha, no a la izquierda. Con esto se cierra #19184. #19339 (alexey-milovidov).
- Permite cambiar
max_server_memory_usagesin reiniciar. Esto soluciona #18154. #19186 (alexey-milovidov).
- La excepción que se produce al llamar a la función
barcon determinado argumento NaN puede resultar algo engañosa en versiones anteriores. Esto corrige #19088. #19107 (alexey-milovidov).
- Se establecen explícitamente los valores fijos (101) para el uid / gid del usuario y el grupo de clickhouse en las imágenes de clickhouse-server. #19096 (filimonov).
- Se corrigió el error
PeekableReadBuffer: Memory limit exceedal insertar datos con cadenas muy grandes. Corrige #18690. #18979 (tavplubix).
- Imagen de Docker: varias mejoras en el entrypoint de clickhouse-server. #18954 (filimonov).
- Se añaden
normalizeQueryKeepNamesy
normalizedQueryHashKeepNamespara normalizar consultas sin enmascarar los nombres largos con
?. Esto ayuda a analizar mejor los registros de consultas complejas. #18910 (Amos Bird).
- Comprobar la suma de verificación por bloque del lote distribuido en el remitente antes de enviarlo (sin leer el archivo dos veces; las sumas de verificación se comprobarán durante la lectura); esto evitará que el
INSERTse quede bloqueado en el receiver (si hay un archivo
.bintruncado en el remitente). Evitar leer los archivos
.bindos veces en
INSERTpor lotes (era necesario para calcular filas/bytes y tener en cuenta el squashing; ahora esta información se incluye en el header y se mantiene la compatibilidad con versiones anteriores). #18853 (Azat Khuzhin).
- Corrige problemas con RIGHT y FULL JOIN de tablas con estados de funciones de agregación. En versiones anteriores se lanzaba una excepción relacionada con el método
cloneResized. #18818 (templarzq).
- Se añadieron configuraciones de endpoints de S3 basadas en prefijos. #18812 (Vladimir Chebotarev).
- Se añade compatibilidad con los tipos de argumento [UInt8, UInt16, UInt32, UInt64] para las funciones bitmapTransform, bitmapSubsetInRange, bitmapSubsetLimit y bitmapContains. Esto cierra #18713. #18791 (sundyli).
- Permitir asignar más alias a las CTE (expresiones de tabla comunes). Propagar la CSE (eliminación de subexpresiones comunes) a las subconsultas del mismo nivel cuando
enable_global_with_statement = 1. Esto corrige #17378 . Esto corrige https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/16575#issuecomment-753416235 . #18684 (Amos Bird).
- Actualizar librdkafka a v1.6.0-RC2. Corrige #18668. #18671 (filimonov).
- En caso de excepciones inesperadas, se reinicia automáticamente el hilo en segundo plano responsable de ejecutar consultas DDL distribuidas. Corrige #17991. #18285 (徐炘).
- Se actualizó el SDK de AWS para C++ para utilizar regiones globales en S3. #17870 (Vladimir Chebotarev).
- Se añadió compatibilidad con la cláusula
WITH ... [AND] [PERIODIC] REFRESH [interval_in_sec]para crear tablas
LIVE VIEW. #14822 (vzakaznikov).
- Restringir las consultas
MODIFY TTLpara las tablas
MergeTreecreadas con la sintaxis antigua. Anteriormente, la consulta se ejecutaba correctamente, pero en realidad no tenía ningún efecto. #19064 (Anton Popov).
- Se corrige el análisis de índices en funciones binarias con un argumento constante, que provocaba resultados de consulta incorrectos. Esto corrige #18364. #18373 (Amos Bird).
- Se corrigió el inicio del servidor con tablas que tienen expresiones predeterminadas que contienen
dictGet(). Ahora se puede obtener el tipo de retorno de
dictGet()sin cargar el Diccionario. #19805 (Vitaly Baranov).
- Se corrige el fallo del servidor después de una consulta con la función
ifcuando el resultado de las ramas then/else es de tipo
Tuple. El tipo
Tupledebe contener
Arrayu otro tipo complejo. Corrige #18356. #20133 (alesapin).
MaterializeMySQL(función experimental): Se corrige la replicación de las sentencias que actualizan varias tablas. #20066 (Håvard Kvålen).
- Evita “Connection refused” en Docker durante la ejecución del script de inicialización. #20012 (filimonov).
EmbeddedRocksDBes un motor de almacenamiento experimental. Se corrigió el problema de la falta de una comprobación de tipos adecuada. Se simplificó el código. Esto resuelve #19967. #19972 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un fallo de segmentación en la función
fromModifiedJulianDaycuando el tipo de argumento es
Nullable(T)para cualquier tipo entero distinto de Int32. #19959 (PHO).
- La función
greatCircleAngledevolvía resultados inexactos en versiones anteriores. Esto soluciona #19769. #19789 (alexey-milovidov).
- Corrige un error poco frecuente por el cual algunas operaciones replicadas (como
mutation) no pueden procesar ciertas partes tras una corrupción de datos. Corrige #19593. #19702 (alesapin).
- El hilo en segundo plano que ejecuta consultas
ON CLUSTERpodía quedarse bloqueado esperando a que una tabla replicada ya eliminada hiciera algo. Se ha corregido. #19684 (yiguolei).
- Se corrigió la deserialización incorrecta de la descripción de las columnas. Esto hacía imposible el
INSERTen una tabla con una columna llamada
\. #19479 (alexey-milovidov).
- Marcar como dañado el lote distribuido en caso de que haya un bloque de datos vacío en uno de los archivos. #19449 (Azat Khuzhin).
- Se corrigió un error muy poco frecuente que podía hacer que una mutación se quedara bloqueada después de
DROP/DETACH/REPLACE/MOVE PARTITION. Ya se había corregido parcialmente en #15537 en la mayoría de los casos. #19443 (tavplubix).
- Corrige el posible error
Extremes transform was already added to pipeline. Corrige #14100. #19430 (Nikolai Kochetov).
- Corrige el valor predeterminado en los tipos de JOIN con un valor predeterminado distinto de cero (p. ej., algunos Enum). Cierra #18197. #19360 (vdimir).
- No marcar como dañado el archivo de marcas del envío distribuido al llegar a EOF. #19290 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la fuga del descriptor de archivo del pipe para
async_socket_for_remote. #19153 (Azat Khuzhin).
- Se corrige la lectura infinita de un archivo en formato
ORC(introducida en #10580). Corrige #19095. #19134 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un problema en el escritor de datos de MergeTree que puede dar lugar a
markscon un tamaño mayor que el de la granularidad fija. Corrige #18913. #19123 (alesapin).
- Se corrige un error de inicio por el que ClickHouse no podía leer el códec de compresión de
LowCardinality(Nullable(...))y lanzaba la excepción
Attempt to read after EOF. Corrige #18340. #19101 (alesapin).
- Simplifica la implementación de
tupleHammingDistance. Se añaden compatibilidad con tuplas de cualquier longitud, siempre que sea la misma. Corrige #19029. #19084 (Nikolai Kochetov).
- Asegúrese de que
groupUniqArraydevuelva el tipo correcto para un argumento de tipo Enum. Esto cierra #17875. #19019 (alexey-milovidov).
- Corrige el posible error
Expected single dictionary argument for functional usar la función
ignorecon el argumento
LowCardinality. Corrige #14275. #19016 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige la inserción de la columna
LowCardinalityen una tabla con el motor
TinyLog. Se corrige #18629. #19010 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un problema menor en JOIN: Join intenta materializar columnas const, pero en otras partes de nuestro código se espera que lo sean. #18982 (Nikita Mikhaylov).
- Se deshabilita
optimize_move_functions_out_of_anyporque la optimización no siempre es correcta. Esto cierra #18051. Esto cierra #18973. #18981 (alexey-milovidov).
- Corrige una posible excepción
QueryPipeline stream: different number of columnsdebida a la fusión de los pasos
Expressiondel plan de consulta. Corrige #18190. #18980 (Nikolai Kochetov).
- Se corrigió un interbloqueo muy poco frecuente durante el apagado. #18977 (tavplubix).
- Se corrigieron fallos poco frecuentes cuando el servidor se quedaba sin memoria. #18976 (tavplubix).
- Soluciona el comportamiento incorrecto por el que la consulta
ALTER TABLE ... DROP PART 'part_name'elimina todos los bloques de deduplicación de toda la partición. Corrige #18874. #18969 (alesapin).
- Se corrigió el problema #18894: se añadió una comprobación para evitar una excepción cuando un alias de columna largo (del estilo ‘table.column’, normalmente generado automáticamente por herramientas de BI como Looker) coincide con un nombre de tabla largo. #18968 (Daniel Qin).
- Se corrige el error
Task was not found in task queue(solo posible en consultas remotas, con
async_socket_for_remote = 1). #18964 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error por el que una mutation con texto escapado (como
ALTER ... UPDATE e = CAST('foo', 'Enum8(\'foo\' = 1')) se serializaba incorrectamente. Corrige #18878. #18944 (alesapin).
- ATTACH PARTITION reiniciará las mutaciones. #18804. #18935 (fastio).
- Se corrige un problema con
bitmapOrCardinalityque puede provocar la desreferenciación de un
nullptr. Esto cierra #18911. #18912 (sundyli).
- Se corrigió el error
Attempt to read after eofal intentar hacer
CASTde
NULLdesde
Nullable(String)a
Nullable(Decimal(P, S)). Ahora, la función
CASTdevuelve
NULLcuando no puede analizar un decimal a partir de una cadena anulable. Corrige #7690. #18718 (Winter Zhang).
- Se corrige un problema en la conversión de tipos de datos del motor MySQL. #18124 (bo zeng).
- Corregida la excepción de
abort()en clickhouse-client al ejecutar solo
select. #19790 (taiyang-li).
- Ejecutar SQLancer (fuzzer lógico de SQL) en CI. #19006 (Ilya Yatsishin).
- Query Fuzzer aplicará fuzzing más exhaustivo a las pruebas recién añadidas. Esto cierra #18916. #19185 (alexey-milovidov).
- Integración con Big List of Naughty Strings para mejorar el fuzzing. #19480 (alexey-milovidov).
- Se añadieron pruebas de integración ejecutadas con MSan. #18974 (alesapin).
- Se corrigieron errores de MemorySanitizer en cyrus-sasl y musl. #19821 (Ilya Yatsishin).
- La comprobación de argumentos insuficientes en la función
positionCaseInsensitiveUTF8activaba el sanitizador de direcciones. #19720 (alexey-milovidov).
- Se eliminó
--project-directoryde docker-compose en la prueba de integración. Se corrigió el formato de los logs del contenedor de Docker. #19706 (Ilya Yatsishin).
- Se facilitó la generación de macros.xml para las pruebas de integración. Ya no hay logging excesivo de dicttoxml. El proyecto dicttoxml lleva más de 5 años sin actividad. #19697 (Ilya Yatsishin).
- Se permite habilitar o deshabilitar explícitamente el watchdog mediante la variable de entorno
CLICKHOUSE_WATCHDOG_ENABLE. De forma predeterminada, está habilitado si el servidor no está conectado a una terminal. #19522 (alexey-milovidov).
- Se permite compilar ClickHouse con soporte para Kafka en arm64. #19369 (filimonov).
- Se permite compilar librdkafka sin ssl. #19337 (filimonov).
- Se restauró la entrada de Kafka en las builds de FreeBSD. #18924 (Alexandre Snarskii).
- Se corrigió una posible desreferenciación de nullptr en la función de tabla
VALUES. #19357 (alexey-milovidov).
- Se evitan informes de UBSan en la función
arrayElement,
substringy
arraySum. Corrige #19305. Corrige #19287. Esto cierra #19336. #19347 (alexey-milovidov).
lanzamiento de ClickHouse 21.1
Lanzamiento de ClickHouse v21.1.3.32-stable, 2021-02-03
- Corrección de un fallo del índice BloomFilter. Corrige #19757. #19884 (Maksim Kita).
- Corrige un fallo al aplicar predicados a una subconsulta union distinct. Esto corrige #19855. #19861 (Amos Bird).
- Se corrige el filtrado para valores UInt8 mayores que 127. #19799 (Anton Popov).
- En versiones anteriores, los argumentos inusuales de la función arrayEnumerateUniq podían provocar un bloqueo o un bucle infinito. Se cierra #19787. #19788 (alexey-milovidov).
- Se corrigió un desbordamiento de pila al usar una comparación precisa entre un tipo aritmético y el tipo String. #19773 (tavplubix).
- Se corrige un fallo que se producía al usar un nombre de columna anidada en
WHEREo
PREWHERE. Corrige #19755. #19763 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un fallo de segmentación en la función
bitmapAndnot. Corrige #19668. #19713 (Maksim Kita).
- Algunas funciones con enteros de gran tamaño pueden causar un fallo de segmentación. Los enteros de gran tamaño son una funcionalidad experimental. Esto cierra #19667. #19672 (alexey-milovidov).
- Soluciona el resultado incorrecto de la función
neighborpara el argumento
LowCardinality. Soluciona #10333. #19617 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un uso tras la liberación de CompressedWriteBuffer en Connection después de la desconexión. #19599 (Azat Khuzhin).
- La consulta
DROP/DETACH TABLE table ON CLUSTER cluster SYNCpodía quedarse bloqueada; ya se ha corregido. Corrige #19568. #19572 (tavplubix).
- Corrección de la expresión de id en la consulta CREATE DICTIONARY. #19571 (Maksim Kita).
- Se corrigió SIGSEGV con merge_tree_min_rows_for_concurrent_read/merge_tree_min_bytes_for_concurrent_read=0/UINT64_MAX. #19528 (Azat Khuzhin).
- Era posible un desbordamiento de búfer (al leer memoria) si se llamaba a la función
addMonthcon argumentos especialmente manipulados. Esto corrige #19441. Esto corrige #19413. #19472 (alexey-milovidov).
- Era posible leer memoria no inicializada en las funciones encrypt/decrypt si se pasaba una cadena vacía como IV. Con esto se cierra #19391. #19397 (alexey-milovidov).
- Soluciona un posible desbordamiento de búfer en la biblioteca Uber H3. Consulta https://github.com/uber/h3/issues/392. Esto cierra #19219. #19383 (alexey-milovidov).
- Se corrigió la columna _state de system.parts (LOGICAL_ERROR al consultar esta columna debido a un orden incorrecto). #19346 (Azat Khuzhin).
- Se corrigieron un posible resultado erróneo o un fallo de segmentación en la agregación cuando una vista materializada y su tabla de destino tienen estructuras diferentes. Corrige #18063. #19322 (tavplubix).
- Se corrigió el error
Cannot convert column now64() because it is constant but values of constants are different in source and result. Continuación de #7156. #19316 (Nikolai Kochetov).
- Se corrige un error por el que las consultas
ALTERy
DROPconcurrentes podían quedar bloqueadas al procesar una tabla ReplicatedMergeTree. #19237 (alesapin).
- Se corrigió el error
There is no checkpointal insertar datos mediante la interfaz HTTP con el formato
Templateo
CustomSeparated. Corrige #19021. #19072 (tavplubix).
- Deshabilitar el plegado de constantes para las subconsultas en la fase de análisis cuando no se pueda calcular el resultado. #18446 (Azat Khuzhin).
- La mutación podía quedarse bloqueada esperando alguna parte inexistente después de
MOVEo
REPLACE PARTITIONo, en casos raros, después de
DETACHo
DROP PARTITION. Ya se corrigió. #15537 (tavplubix).
Lanzamiento de ClickHouse v21.1.2.15-stable 2021-01-18
- La configuración
input_format_null_as_defaultestá habilitada de forma predeterminada. #17525 (alexey-milovidov).
- Se comprueban las restricciones de configuración para los ajustes de perfil definidos en la configuración. El servidor no arrancará si users.xml contiene ajustes que no cumplan las restricciones correspondientes. #18486 (tavplubix).
- Se restringe
ALTER MODIFY SETTINGpara impedir que cambie configuraciones de almacenamiento que afectan a las partes de datos (
write_final_marky
enable_mixed_granularity_parts). #18306 (Amos Bird).
insert_quorum_parallelse establece en 1 de forma predeterminada. Es bastante más cómodo de usar que las inserciones con quórum “sequential”. Pero si depende de la consistencia secuencial, debe volver a establecer esta configuración en cero. #17567 (alexey-milovidov).
- Se elimina la función
sumburConsistentHash. Esto cierra #18120. #18656 (alexey-milovidov).
- Se eliminaron las funciones de agregación
timeSeriesGroupSum,
timeSeriesGroupRateSumporque un amigo mío dijo que nunca funcionaron. Esto corrige #16869. Si ha tenido suerte usando estas funciones, envíe un correo electrónico a