ExternalDistributed تنفيذ استعلامات
SELECT على البيانات المخزنة على خوادم MySQL أو PostgreSQL بعيدة. ويقبل محركَي MySQL أو PostgreSQL كوسيطة، مما يتيح تجزئة البيانات.
إنشاء جدول
راجع الوصف التفصيلي لاستعلام CREATE TABLE. يمكن أن يختلف هيكل الجدول عن هيكل الجدول الأصلي:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
...
) ENGINE = ExternalDistributed('engine', 'host:port', 'database', 'table', 'user', 'password');
- يجب أن تكون أسماء الأعمدة مطابقةً لتلك الموجودة في الجدول الأصلي، لكن يمكنك استخدام بعض هذه الأعمدة فقط وبأي ترتيب.
- قد تختلف أنواع الأعمدة عن تلك الموجودة في الجدول الأصلي. ويحاول ClickHouse تحويل القيم إلى أنواع بيانات ClickHouse.
engine— محرك الجدول
MySQLأو
PostgreSQL.
host:port— عنوان خادم MySQL أو PostgreSQL.
database— اسم قاعدة البيانات البعيدة.
table— اسم الجدول البعيد.
user— اسم المستخدم.
password— كلمة مرور المستخدم.
يدعم عدة نُسخ متماثلة يجب سردها باستخدام
تفاصيل التنفيذ
|، كما يجب سرد الأجزاء باستخدام
,. على سبيل المثال:
عند تحديد النسخ المتماثلة، يُختار أحد النسخ المتماثلة المتاحة لكل جزء عند القراءة. وإذا فشل الاتصال، تُختار النسخة المتماثلة التالية، وهكذا حتى استنفاد جميع النسخ المتماثلة. وإذا فشلت محاولة الاتصال مع جميع النسخ المتماثلة، تُعاد المحاولة بالطريقة نفسها عدة مرات. يمكنك تحديد أي عدد من الأجزاء وأي عدد من النسخ المتماثلة لكل جزء. انظر أيضًا
CREATE TABLE test_shards (id UInt32, name String, age UInt32, money UInt32) ENGINE = ExternalDistributed('MySQL', `mysql{1|2}:3306,mysql{3|4}:3306`, 'clickhouse', 'test_replicas', 'root', 'clickhouse');