لاحظ أن جدول Paimon يجب أن يكون موجودًا بالفعل في التخزين، إذ لا يدعم هذا الأمر معلمات DDL لإنشاء جدول جديد. يتطلب إنشاء جداول
إنشاء جدول
Paimon* تفعيل
allow_experimental_paimon_storage_engine (وهو معطّل افتراضيًا)، لذا قم بتمكينه قبل تشغيل
CREATE TABLE.
SET allow_experimental_paimon_storage_engine = 1;
CREATE TABLE paimon_table_s3
ENGINE = PaimonS3(url, [, access_key_id, secret_access_key] [,format] [,compression])
CREATE TABLE paimon_table_azure
ENGINE = PaimonAzure(connection_string|storage_account_url, container_name, blobpath, [,account_name], [,account_key] [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE paimon_table_hdfs
ENGINE = PaimonHDFS(path_to_table, [,format] [,compression_method])
CREATE TABLE paimon_table_local
ENGINE = PaimonLocal(path_to_table, [,format] [,compression_method])
يتوافق وصف هذه الوسائط مع وصف الوسائط في المحركات
وسائط المحرك
S3 و
AzureBlobStorage و
HDFS و
File، كلٌّ بحسبه.
يشير
format إلى تنسيق ملفات البيانات في جدول Paimon.
يمكن تحديد معلمات المحرك باستخدام المجموعات المسماة
مثال
استخدام المجموعات المُسمّاة:
CREATE TABLE paimon_table ENGINE=PaimonS3('http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/test_table', 'test', 'test')
<clickhouse>
<named_collections>
<paimon_conf>
<url>http://test.s3.amazonaws.com/clickhouse-bucket/</url>
<access_key_id>test</access_key_id>
<secret_access_key>test</secret_access_key>
</paimon_conf>
</named_collections>
</clickhouse>
CREATE TABLE paimon_table ENGINE=PaimonS3(paimon_conf, filename = 'test_table')
الإمكانات
- تتم عمليات قراءة اللقطات من أحدث لقطة للجدول.
- تتم عمليات القراءة التزايدية استنادًا إلى معرّف اللقطة المُعتمدة عند تفعيلها.
- استبعاد الأقسام عند تمكين
use_paimon_partition_pruning.
- تحديث اختياري للبيانات الوصفية في الخلفية عند ضبطه.
- معرّف UUID ثابت للجدول عند استخدام قواعد بيانات Atomic/Replicated، مما يتيح وحدات الماكرو
{uuid}في مسارات Keeper.
يستخدم هذا المحرك الإعدادات نفسها المستخدمة في محركات تخزين الكائنات المقابلة، ويضيف إعدادات خاصة بـ Paimon:
الإعدادات
allow_experimental_paimon_storage_engine— يتيح إنشاء محركات الجداول
Paimonو
PaimonS3و
PaimonAzureو
PaimonHDFSو
PaimonLocal. القيمة الافتراضية:
0(معطّل).
use_paimon_metadata_files_cache— يفعّل ذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية في Paimon (تخزّن
manifest listو
manifestبعد فك التسلسل). اضبطه على
1للتفعيل، و
0للتعطيل. القيمة الافتراضية:
0. تختلف كيفية تطبيق هذا الإعداد بين دوال الجداول ومحركات الجداول الدائمة — راجع الملاحظة أدناه.
paimon_incremental_read— يفعّل وضع القراءة التزايدية.
paimon_metadata_refresh_interval_sec— الفاصل الزمني لتحديث البيانات الوصفية في الخلفية، بالثواني. عند ضبطه على قيمة أكبر من 0، تسحب مهمة تعمل في الخلفية أحدث لقطة ومخطط دوريًا من تخزين الكائنات. القيمة الافتراضية: 30.
paimon_keeper_path— مسار Keeper لحالة القراءة التزايدية. يجب ضبطه وأن يكون فريدًا لكل جدول؛ ويدعم وحدات الماكرو مثل
{database}و
{table}و
{uuid}.
paimon_replica_name— اسم النسخة المتماثلة لحالة القراءة التزايدية. يجب ضبطه وأن يكون فريدًا لكل نسخة متماثلة؛ ويدعم وحدات الماكرو مثل
{replica}.
SET allow_experimental_paimon_storage_engine = 1;
SET use_paimon_metadata_files_cache = 1;
CREATE TABLE paimon_cached
ENGINE = PaimonS3(paimon_conf, filename = 'paimon_all_types');
دورة حياة
use_paimon_metadata_files_cacheتعتمد كيفية تطبيق
use_paimon_metadata_files_cache على طريقة الوصول إلى جدول Paimon:
- دوال الجداول (مثل
SELECT ... FROM paimonS3(...)): يُقيَّم قرار استخدام الذاكرة المؤقتة لكل query، لذلك يمكنك تمرير
SETTINGS use_paimon_metadata_files_cache = 1مباشرةً في عبارة
SELECT.
- محركات الجداول الدائمة (
PaimonS3و
PaimonAzureو
PaimonHDFSو
PaimonLocalوالاسم المستعار
Paimon): يُثبَّت قرار استخدام الذاكرة المؤقتة مرةً واحدة عند تهيئة البيانات الوصفية للجدول، ويُخزَّن في مكونات دائمة غير قابلة للتغيير؛ كما أن مسار تحديث البيانات الوصفية لا يعيد عمدًا قراءة هذا الإعداد. لذلك، فإن تمرير
SETTINGS use_paimon_metadata_files_cache = 1ضمن عبارة
SELECTعلى جدول دائم جرت تهيئته بالفعل لا يكون له أي تأثير — إذ يستمر استخدام القرار الذي جرى تثبيته سابقًا. ولتغييره، اضبط
use_paimon_metadata_files_cacheقبل تهيئة البيانات الوصفية للجدول، أو نفّذ
DROPثم أعد
CREATEالجدول بالقيمة المطلوبة.
paimon_metadata_files_cache_size) ليست مُثبَّتة: فهي إعداد runtime يمكن تغييره عبر
SYSTEM RELOAD CONFIG، ويسري مفعوله فورًا حتى على الجداول التي جرت تهيئتها بالفعل.
القراءة التزايدية باستخدام حالة Keeper:
أمثلة على القراءة التزايدية
CREATE TABLE paimon_inc
ENGINE = PaimonS3(paimon_conf, filename = 'paimon_all_types')
SETTINGS
paimon_incremental_read = 1,
paimon_keeper_path = '/clickhouse/{database}/{uuid}',
paimon_replica_name = '{replica}';
الإعدادات التالية هي على مستوى الاستعلام (تُمرَّر عبر
إعدادات على مستوى الاستعلام للقراءة التزايدية
SELECT ... SETTINGS، وليس ضمن
CREATE TABLE). وهي تتحكم في سلوك كل استعلام على حدة لعمليات القراءة التزايدية:
paimon_target_snapshot_id— يقرأ فقط التغييرات الخاصة باللقطة المحددة. لا تتقدّم العلامة المائية المُعتمدة في Keeper، لذا يمكن إعادة قراءة اللقطة نفسها أي عدد من المرات. القيمة الافتراضية:
-1(معطّل).
max_consume_snapshots— الحد الأقصى لعدد اللقطات التي يمكن استهلاكها في قراءة تزايدية واحدة. عندما يكون المصدر قد راكم عددًا كبيرًا من اللقطات غير المقروءة، يحدّ هذا الإعداد من عدد اللقطات التي تُستهلك في كل استعلام للتحكم في حجم الدفعة.
0تعني عدم وجود حد. القيمة الافتراضية:
0.
تحديد عدد اللقطات في كل دفعة — إذا كانت هناك ثلاث لقطات جديدة قيد الانتظار، فلا تستهلك أكثر من اثنتين لكل استعلام:
SELECT count()
FROM paimon_inc
SETTINGS paimon_target_snapshot_id = 1;
SELECT count()
FROM paimon_inc
SETTINGS max_consume_snapshots = 2;
يمكنك إنشاء مسار متكامل من المصدر إلى الوجهة يزامن البيانات باستمرار من جدول Paimon إلى جدول MergeTree باستخدام عرض مادي قابل للتحديث في وضع
من Paimon إلى MergeTree عبر عرض مادي قابل للتحديث
APPEND. في كل دورة تحديث، لا تُقرأ من Paimon إلا البيانات التزايدية الجديدة، ثم تُلحَق بجدول الوجهة.
الخطوة 1 — أنشئ جدول مصدر Paimon مع تمكين القراءة التزايدية وتحديث البيانات الوصفية.
يستخدم المثال أدناه
PaimonLocal. استبدل المحرك بـ
PaimonS3 أو
PaimonAzure أو
PaimonHDFS أو المحرك
Paimon الذي يكتشف الإعدادات تلقائيًا، بحسب ما يناسب الواجهة الخلفية للتخزين لديك:
يضبط
SET allow_experimental_paimon_storage_engine = 1;
-- Local storage
CREATE TABLE paimon_mv_source
ENGINE = PaimonLocal('/path/to/paimon/table')
SETTINGS
paimon_incremental_read = 1,
paimon_keeper_path = '/clickhouse/tables/{uuid}',
paimon_replica_name = '{replica}',
paimon_metadata_refresh_interval_sec = 1;
-- S3 storage (the `Paimon` engine defaults to the S3 implementation when no `disk` is specified)
CREATE TABLE paimon_mv_source
ENGINE = Paimon('http://minio:9000/bucket/path/to/table', 'access_key', 'secret_key')
SETTINGS
paimon_incremental_read = 1,
paimon_keeper_path = '/clickhouse/tables/{uuid}',
paimon_replica_name = '{replica}',
paimon_metadata_refresh_interval_sec = 1;
paimon_metadata_refresh_interval_sec الفاصل الزمني لتحديث البيانات الوصفية في الخلفية، بالثواني. وعندما تكون قيمته أكبر من 0، تسحب مهمة تعمل في الخلفية أحدث لقطة ومخطط من تخزين الكائنات بشكل دوري، بحيث تتمكن دورة تحديث MV من رؤية البيانات المُعتمدة حديثًا دون انتظار أن يؤدّي استعلام إلى تشغيل تحديث البيانات الوصفية. القيمة الافتراضية هي 30. استخدمه بحذر عند التعامل مع عدد كبير من الجداول لتجنّب الإفراط في استخدام تخزين الكائنات وعمليات الإدخال/الإخراج الخاصة بـ Keeper.
الخطوة 2 — أنشئ جدول الوجهة من نوع MergeTree (مع استنساخ المخطط من جدول Paimon):
الخطوة 3 — أنشئ العرض المادي القابل للتحديث:
CREATE TABLE paimon_mv_dest AS paimon_mv_source
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
كل 10 ثوانٍ، ينفّذ الـ MV الاستعلام
CREATE MATERIALIZED VIEW paimon_mv
REFRESH EVERY 10 SECOND
APPEND
TO paimon_mv_dest
AS SELECT * FROM paimon_mv_source;
SELECT * FROM paimon_mv_source، الذي يعيد فقط الصفوف المُضافة منذ آخر لقطة تم اعتمادها، ويضيفها إلى
paimon_mv_dest.
التنظيف:
SYSTEM STOP VIEW paimon_mv;
DROP VIEW IF EXISTS paimon_mv SYNC;
DROP TABLE IF EXISTS paimon_mv_dest SYNC;
DROP TABLE IF EXISTS paimon_mv_source SYNC;
أوقِف الـ MV قبل حذفها لمنع التحديث في الخلفية من تعطيل عمليات DDL.
القيود
- تتطلب القراءة التزايدية تهيئة Keeper (ZooKeeper).
- تتطلب القراءة التزايدية ضبط
paimon_keeper_pathبحيث يكون فريدًا لكل جدول.
- يجب أن يكون
paimon_replica_nameفريدًا لكل نسخة متماثلة ضمن مسار Keeper نفسه.
- تستخدم القراءة التزايدية آلية تسليم من نوع at-most-once: إذ تُقدَّم اللقطة المعتمدة عند جمع ملفات البيانات، قبل استهلاك البيانات فعليًا. وإذا فشل الاستعلام بعد جمع الملفات، فلن تُعاد قراءة اللقطات التي تم تجاوزها عند إعادة المحاولة.
- محرك الجدول للقراءة فقط؛ ولا يدعم تعديل البيانات.
- لا تتعامل القراءة التزايدية مع حذف البيانات التاريخية من مصدر Paimon. إذا حُذفت بيانات Paimon من المصدر الأصلي أو جرى تحديثها، فلن تُزال تلقائيًا الصفوف المقابلة التي كُتبت بالفعل إلى جدول وجهة من نوع ClickHouse MergeTree. يجب عليك إصدار
ALTER TABLE ... DELETEيدويًا على جدول MergeTree لتنظيف البيانات القديمة.
- إذا أُسقِط جدول Paimon الأساسي ثم أُعيد إنشاؤه على مسار تخزين الكائنات نفسه (مثلًا عبر Flink أو Spark)، فيجب عليك تنفيذ
DROPثم إعادة
CREATEلجدول ClickHouse المقابل. يكتشف ClickHouse إعادة الإنشاء عبر مقارنة الطابع الزمني لإنشاء schema-0 ويُصدر خطأً؛ ولا يمكن استخدام جدول ClickHouse القديم حتى يُعاد إنشاؤه.
يكتشف محرك الجدول
الأسماء البديلة
Paimon تلقائيًا الواجهة الخلفية للتخزين من إعداد
disk، ثم يوجّه إلى
PaimonS3 أو
PaimonAzure أو
PaimonLocal وفقًا لذلك. وعند عدم تحديد
disk، يُستخدَم
PaimonS3 افتراضيًا.
الأعمدة الافتراضية
_path— مسار الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم الملف. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم الملف بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان حجم الملف غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_etag— قيمة etag للملف. النوع:
LowCardinality(String). إذا كانت قيمة etag غير معروفة، تكون القيمة
NULL.
أنواع البيانات المدعومة
|نوع البيانات في Paimon
|نوع البيانات في ClickHouse
|BOOLEAN
|Int8
|TINYINT
|Int8
|SMALLINT
|Int16
|INTEGER
|Int32
|BIGINT
|Int64
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|STRING,VARCHAR,BYTES,VARBINARY
|String
|DATE
|Date
|TIME(p),TIME
|Time(‘UTC’)
|TIMESTAMP(p) WITH LOCAL TIME ZONE
|DateTime64
|TIMESTAMP(p)
|DateTime64(‘UTC’)
|CHAR
|FixedString(1)
|BINARY(n)
|FixedString(n)
|DECIMAL(P,S)
|Decimal(P,S)
|ARRAY
|Array
|MAP
|Map
أنواع البيانات المدعومة في مفاتيح التقسيم في Paimon:
التقسيم المدعوم
CHAR
VARCHAR
BOOLEAN
DECIMAL
TINYINT
SMALLINT
INTEGER
DATE
TIME
TIMESTAMP
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
BIGINT
FLOAT
DOUBLE