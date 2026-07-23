NATS ما يلي:
- نشر subject الرسائل أو الاشتراك فيها.
- معالجة الرسائل الجديدة عند توفرها.
إنشاء جدول
المعلمات المطلوبة:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = NATS SETTINGS
nats_url = 'host:port',
nats_subjects = 'subject1,subject2,...',
nats_format = 'data_format'[,]
[nats_schema = '',]
[nats_num_consumers = N,]
[nats_queue_group = 'group_name',]
[nats_secure = false,]
[nats_max_reconnect = N,]
[nats_reconnect_wait = N,]
[nats_server_list = 'host1:port1,host2:port2,...',]
[nats_skip_broken_messages = N,]
[nats_max_block_size = N,]
[nats_flush_interval_ms = N,]
[nats_username = 'user',]
[nats_password = 'password',]
[nats_token = 'clickhouse',]
[nats_credential_file = '/var/nats_credentials',]
[nats_startup_connect_tries = 5,]
[nats_max_rows_per_message = 1,]
[nats_handle_error_mode = 'default']
nats_url–
host:port(على سبيل المثال،
localhost:4222)..
nats_subjects– قائمة بالـ
subjectالتي يشترك فيها جدول NATS أو ينشر إليها. يدعم
subjectأحرف البدل مثل
foo.*.barأو
baz.>
nats_format– تنسيق الرسالة. يستخدم الصياغة نفسها المستخدمة في دالة SQL
FORMAT، مثل
JSONEachRow. لمزيد من المعلومات، راجع قسم التنسيقات.
nats_schema– معلمة يجب استخدامها إذا كان التنسيق يتطلب تعريف
schema. على سبيل المثال، يتطلب Cap’n Proto مسار ملف
schemaواسم الكائن الجذر
schema.capnp:Message.
nats_stream– اسم
streamموجود في NATS JetStream.
nats_consumer_name– اسم durable pull مستهلك موجود في NATS JetStream.
nats_num_consumers– عدد الـ
مستهلكينلكل جدول. القيمة الافتراضية:
1. حدِّد عددًا أكبر من الـ
مستهلكينإذا كان معدل النقل لمستهلك واحد غير كافٍ في NATS core فقط.
nats_queue_group– اسم مجموعة queue لمشتركي NATS. القيمة الافتراضية هي اسم الجدول.
nats_max_reconnect– مهمل وليس له أي تأثير، إذ تتم إعادة الاتصال بشكل دائم مع مهلة
nats_reconnect_wait.
nats_reconnect_wait– مقدار الوقت بالمللي ثانية للانتظار بين كل محاولة إعادة اتصال. القيمة الافتراضية:
2000.
nats_server_list- قائمة الخوادم الخاصة بالاتصال. يمكن تحديدها للاتصال بعنقود NATS.
nats_skip_broken_messages- مدى تحمّل محلل رسائل NATS للرسائل غير المتوافقة مع
schemaلكل
block. القيمة الافتراضية:
0. إذا كان
nats_skip_broken_messages = Nفسيتخطى الـ engine عدد N من رسائل NATS التي يتعذر تحليلها (الرسالة الواحدة تعادل صفًا واحدًا من البيانات).
nats_max_block_size- عدد الـ
rowالتي تجمعها عملية أو عمليات
pollلتفريغ البيانات من NATS. القيمة الافتراضية: max_insert_block_size.
nats_flush_interval_ms- مهلة تفريغ البيانات المقروءة من NATS. القيمة الافتراضية: stream_flush_interval_ms.
nats_username- اسم مستخدم NATS.
nats_password- كلمة مرور NATS.
nats_token- رمز مصادقة NATS.
nats_credential_file- مسار ملف بيانات اعتماد NATS.
nats_startup_connect_tries- عدد محاولات الاتصال عند بدء التشغيل. القيمة الافتراضية:
5.
nats_max_rows_per_message— الحد الأقصى لعدد
rowsالمكتوبة في رسالة NATS واحدة للتنسيقات المعتمدة على الصفوف. (القيمة الافتراضية:
1).
nats_handle_error_mode— كيفية التعامل مع الأخطاء في NATS engine. القيم الممكنة: default (سيتم طرح الاستثناء إذا فشل تحليل رسالة)، stream (ستُحفَظ رسالة الاستثناء والرسالة الخام في
أعمدة افتراضية
_errorو
_raw_message).
nats_secure = 1.
يُتحكَّم في certificate verification بواسطة متغير البيئة
CLICKHOUSE_NATS_TLS_SECURE;
إذا كانت الشهادة منتهية الصلاحية، أو موقَّعة ذاتيًا، أو مفقودة، أو غير صالحة لأي سبب آخر، فعطّل التحقق بتعيين
CLICKHOUSE_NATS_TLS_SECURE=0.
الكتابة إلى جدول NATS:
إذا كان الجدول يقرأ من subject واحد فقط، فسيؤدي أي insert إلى النشر إلى subject نفسه.
أما إذا كان الجدول يقرأ من عدة subject، فنحتاج إلى تحديد subject الذي نريد النشر إليه.
لذلك، عند الإدراج في جدول يقرأ من عدة subject، يلزم تعيين
stream_like_engine_insert_queue.
يمكنك اختيار أحد الـ subject التي يقرأ منها الجدول ونشر بياناتك إليها. على سبيل المثال:
يمكن أيضًا إضافة إعدادات format مع الإعدادات المتعلقة بـ nats. مثال:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE = NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4444',
nats_subjects = 'subject1,subject2',
nats_format = 'JSONEachRow';
INSERT INTO queue
SETTINGS stream_like_engine_insert_queue = 'subject2'
VALUES (1, 1);
يمكن إضافة إعدادات خادم NATS باستخدام ملف إعداد ClickHouse. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك إضافة كلمة المرور الخاصة بك لمحرك NATS:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64,
date DateTime
) ENGINE = NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4444',
nats_subjects = 'subject1',
nats_format = 'JSONEachRow',
date_time_input_format = 'best_effort';
<nats>
<user>click</user>
<password>house</password>
<token>clickhouse</token>
</nats>
لا تكون
الوصف
SELECT مفيدة كثيرًا لقراءة الرسائل (إلا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها)، لأن كل رسالة لا يمكن قراءتها إلا مرة واحدة. والأكثر عملية هو إنشاء مسارات في الوقت الفعلي باستخدام العروض المادية. للقيام بذلك:
- استخدم المحرك لإنشاء مستهلك NATS واعتبره stream بيانات.
- أنشئ جدولًا بالبنية المطلوبة.
- أنشئ عرضًا ماديًا يحوّل البيانات من المحرك ويضعها في جدول أُنشئ مسبقًا.
MATERIALIZED VIEW بالمحرك، يبدأ في جمع البيانات في الخلفية. يتيح لك ذلك الاستمرار في تلقي الرسائل من NATS وتحويلها إلى التنسيق المطلوب باستخدام
SELECT.
يمكن أن يحتوي جدول NATS واحد على أي عدد تريده من العروض المادية؛ فهي لا تقرأ البيانات من الجدول مباشرةً، بل تستقبل السجلات الجديدة (على شكل كتل)، وبهذه الطريقة يمكنك الكتابة إلى عدة جداول بمستويات مختلفة من التفصيل (مع التجميع وبدونه).
مثال:
لإيقاف استلام بيانات الـ stream أو لتغيير منطق التحويل، افصل العرض المادي:
CREATE TABLE queue (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE = NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4444',
nats_subjects = 'subject1',
nats_format = 'JSONEachRow',
date_time_input_format = 'best_effort';
CREATE TABLE daily (key UInt64, value UInt64)
ENGINE = MergeTree() ORDER BY key;
CREATE MATERIALIZED VIEW consumer TO daily
AS SELECT key, value FROM queue;
SELECT key, value FROM daily ORDER BY key;
إذا كنت تريد تغيير الجدول الهدف باستخدام
DETACH TABLE consumer;
ATTACH TABLE consumer;
ALTER، فنوصي بتعطيل العرض المادي لتجنّب حدوث اختلافات بين الجدول الهدف والبيانات الواردة من العرض.
الأعمدة الافتراضية
_subject- الـsubject لرسالة NATS. نوع البيانات:
String.
nats_handle_error_mode='stream':
_raw_message- الرسالة الخام التي تعذّر تحليلها بنجاح. نوع البيانات:
Nullable(String).
_error- رسالة الاستثناء التي حدثت أثناء فشل التحليل. نوع البيانات:
Nullable(String).
_raw_message و
_error إلا عند حدوث استثناء أثناء التحليل، وتكون دائمًا
NULL عندما يُحلَّلَت الرسالة بنجاح.
يدعم محرك NATS جميع التنسيقات التي يدعمها ClickHouse. ويعتمد عدد الصفوف في رسالة NATS الواحدة على ما إذا كان التنسيق يعتمد على الصفوف أم على الكتل:
دعم تنسيقات البيانات
- بالنسبة إلى التنسيقات المعتمدة على الصفوف، يمكن التحكم في عدد الصفوف في رسالة NATS الواحدة عبر ضبط
nats_max_rows_per_message.
- أما بالنسبة إلى التنسيقات المعتمدة على الكتل، فلا يمكن تقسيم الكتلة إلى أجزاء أصغر، لكن يمكن التحكم في عدد الصفوف في الكتلة الواحدة من خلال الإعداد العام max_block_size.
قبل استخدام محرك NATS مع NATS JetStream، يجب إنشاء stream في NATS وdurable pull مستهلك. ويمكنك لهذا الغرض استخدام أداة
استخدام JetStream
nats، على سبيل المثال، من حزمة NATS CLI:
إنشاء stream
إنشاء stream
$ nats stream add
? Stream Name stream_name
? Subjects stream_subject
? Storage file
? Replication 1
? Retention Policy Limits
? Discard Policy Old
? Stream Messages Limit -1
? Per Subject Messages Limit -1
? Total Stream Size -1
? Message TTL -1
? Max Message Size -1
? Duplicate tracking time window 2m0s
? Allow message Roll-ups No
? Allow message deletion Yes
? Allow purging subjects or the entire stream Yes
Stream stream_name was created
Information for Stream stream_name created 2025-10-03 14:12:51
Subjects: stream_subject
Replicas: 1
Storage: File
Options:
Retention: Limits
Acknowledgments: true
Discard Policy: Old
Duplicate Window: 2m0s
Direct Get: true
Allows Msg Delete: true
Allows Purge: true
Allows Per-Message TTL: false
Allows Rollups: false
Limits:
Maximum Messages: unlimited
Maximum Per Subject: unlimited
Maximum Bytes: unlimited
Maximum Age: unlimited
Maximum Message Size: unlimited
Maximum Consumers: unlimited
State:
Messages: 0
Bytes: 0 B
First Sequence: 0
Last Sequence: 0
Active Consumers: 0
بعد إنشاء stream وdurable pull مستهلك، يمكننا إنشاء table باستخدام محرك NATS. وللقيام بذلك، يجب تهيئة: nats_stream وnats_consumer_name وnats_subjects:
إنشاء durable pull مستهلك
إنشاء durable pull مستهلك
$ nats consumer add
? Select a Stream stream_name
? Consumer name consumer_name
? Delivery target (empty for Pull Consumers)
? Start policy (all, new, last, subject, 1h, msg sequence) all
? Acknowledgment policy explicit
? Replay policy instant
? Filter Stream by subjects (blank for all)
? Maximum Allowed Deliveries -1
? Maximum Acknowledgments Pending 0
? Deliver headers only without bodies No
? Add a Retry Backoff Policy No
Information for Consumer stream_name > consumer_name created 2025-10-03T14:13:51+03:00
Configuration:
Name: consumer_name
Pull Mode: true
Deliver Policy: All
Ack Policy: Explicit
Ack Wait: 30.00s
Replay Policy: Instant
Max Ack Pending: 1,000
Max Waiting Pulls: 512
State:
Last Delivered Message: Consumer sequence: 0 Stream sequence: 0
Acknowledgment Floor: Consumer sequence: 0 Stream sequence: 0
Outstanding Acks: 0 out of maximum 1,000
Redelivered Messages: 0
Unprocessed Messages: 0
Waiting Pulls: 0 of maximum 512
CREATE TABLE nats_jet_stream (
key UInt64,
value UInt64
) ENGINE NATS
SETTINGS nats_url = 'localhost:4222',
nats_stream = 'stream_name',
nats_consumer_name = 'consumer_name',
nats_subjects = 'stream_subject',
nats_format = 'JSONEachRow';