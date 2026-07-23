CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = NATS SETTINGS nats_url = 'host:port' , nats_subjects = 'subject1,subject2,...' , nats_format = 'data_format' [,] [nats_schema = '',] [nats_num_consumers = N,] [nats_queue_group = 'group_name',] [nats_secure = false,] [nats_max_reconnect = N,] [nats_reconnect_wait = N,] [nats_server_list = 'host1:port1,host2:port2,...',] [nats_skip_broken_messages = N,] [nats_max_block_size = N,] [nats_flush_interval_ms = N,] [nats_username = 'user',] [nats_password = 'password',] [nats_token = 'clickhouse',] [nats_credential_file = '/var/nats_credentials',] [nats_startup_connect_tries = 5,] [nats_max_rows_per_message = 1,] [nats_handle_error_mode = 'default']