إنشاء جدول
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
name1 [type1],
name2 [type2], ...
) ENGINE = YTsaurus('http_proxy_url', 'cypress_path', 'oauth_token')
معلمات المحرك
هذه ميزة تجريبية قد تطرأ عليها تغييرات غير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات القادمة. فعِّل استخدام محرك الجدول YTsaurus باستخدام الإعداد
allow_experimental_ytsaurus_table_engine.يمكنك القيام بذلك باستخدام:
SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1.
http_proxy_url— عنوان URL لوكيل HTTP الخاص بـ YTsaurus.
cypress_path— مسار Cypress لمصدر البيانات.
oauth_token— رمز OAuth.
يوضح هذا المثال استعلامًا يُنشئ جدول YTsaurus:
مثال على الاستخدام
Query
SHOW CREATE TABLE yt_saurus;
لاسترجاع البيانات من الجدول، نفِّذ:
Response
CREATE TABLE yt_saurus
(
`a` UInt32,
`b` String
)
ENGINE = YTsaurus('http://localhost:8000', '//tmp/table', 'password')
Query
SELECT * FROM yt_saurus;
Response
┌──a─┬─b──┐
│ 10 │ 20 │
└────┴────┘
أنواع البيانات
أنواع البيانات الأولية
|نوع بيانات YTsaurus
|نوع بيانات ClickHouse
int8
Int8
int16
Int16
int32
Int32
int64
Int64
uint8
UInt8
uint16
UInt16
uint32
UInt32
uint64
UInt64
float
Float32
double
Float64
boolean
Bool
string
String
utf8
String
json
JSON
yson(type_v3)
JSON
uuid
UUID
date32
Date(غير مدعوم بعد)
datetime64
Int64
timestamp64
Int64
interval64
Int64
date
Date(غير مدعوم بعد)
datetime
DateTime
timestamp
DateTime64(6)
interval
UInt64
any
String
null
Nothing
void
Nothing
T مع
required = False
Nullable(T)
الأنواع المركبة
راجع أيضًا
|نوع بيانات YTsaurus
|نوع بيانات ClickHouse
decimal
Decimal
optional
Nullable
list
Array
struct
NamedTuple
tuple
Tuple
variant
Variant
dict
|`Array(Tuple(…))
tagged
T
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