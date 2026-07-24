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يتيح لك محرك الجدول YTsaurus استيراد البيانات من عنقود YTsaurus.

إنشاء جدول

هذه ميزة تجريبية قد تطرأ عليها تغييرات غير متوافقة مع الإصدارات السابقة في الإصدارات القادمة. فعِّل استخدام محرك الجدول YTsaurus باستخدام الإعداد allow_experimental_ytsaurus_table_engine.يمكنك القيام بذلك باستخدام:SET allow_experimental_ytsaurus_table_engine = 1.
معلمات المحرك
  • http_proxy_url — عنوان URL لوكيل HTTP الخاص بـ YTsaurus.
  • cypress_path — مسار Cypress لمصدر البيانات.
  • oauth_token — رمز OAuth.

مثال على الاستخدام

يوضح هذا المثال استعلامًا يُنشئ جدول YTsaurus:
Query
Response
لاسترجاع البيانات من الجدول، نفِّذ:
Query
Response

أنواع البيانات

أنواع البيانات الأولية

الأنواع المركبة

راجع أيضًا
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦