يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر JDBC. لتنفيذ اتصال JDBC، يستخدم ClickHouse برنامجًا منفصلًا هو clickhouse-jdbc-bridge، ويجب تشغيله كخدمة daemon. يدعم هذا المحرّك نوع البيانات Nullable.
يحتوي clickhouse-jdbc-bridge على تعليمات برمجية تجريبية ولم يعد مدعومًا. وقد يتضمن مشكلات في الاعتمادية وثغرات أمنية. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة. توصي ClickHouse باستخدام table functions المضمّنة في ClickHouse، إذ توفّر بديلًا أفضل لسيناريوهات الاستعلامات المخصّصة (Postgres وMySQL وMongoDB وما إلى ذلك).
إنشاء جدول
معلمات المحرّك
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name
(
columns list...
)
ENGINE = JDBC(datasource, external_database, external_table)
-
datasource— معرّف URI أو اسم نظام إدارة قواعد بيانات خارجي. تنسيق URI:
jdbc:<driver_name>://<host_name>:<port>/?user=<username>&password=<password>. مثال لـ MySQL:
jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root.
-
external_database— اسم قاعدة بيانات في نظام إدارة قواعد بيانات خارجي، أو بدلًا من ذلك مخطط جدول مُعرّف صراحةً (راجع الأمثلة).
-
external_table— اسم الجدول في قاعدة بيانات خارجية، أو استعلام
selectمثل
select * from table1 where column1=1.
- يمكن أيضًا تمرير هذه المعلمات باستخدام المجموعات المُسمّاة.
إنشاء جدول على خادم MySQL عبر الاتصال به مباشرةً باستخدام عميل سطر الأوامر الخاص به:
مثال على الاستخدام
إنشاء جدول في خادم ClickHouse والاستعلام عن البيانات منه:
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE TABLE jdbc_table
(
`int_id` Int32,
`int_nullable` Nullable(Int32),
`float` Float32,
`float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE JDBC('jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root', 'test', 'test')
SELECT *
FROM jdbc_table
┌─int_id─┬─int_nullable─┬─float─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴──────────────┴───────┴────────────────┘
INSERT INTO jdbc_table(`int_id`, `float`)
SELECT toInt32(number), toFloat32(number * 1.0)
FROM system.numbers