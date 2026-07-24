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يحتوي clickhouse-jdbc-bridge على تعليمات برمجية تجريبية ولم يعد مدعومًا. وقد يتضمن مشكلات في الاعتمادية وثغرات أمنية. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة. توصي ClickHouse باستخدام table functions المضمّنة في ClickHouse، إذ توفّر بديلًا أفضل لسيناريوهات الاستعلامات المخصّصة (Postgres وMySQL وMongoDB وما إلى ذلك).
يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر JDBC. لتنفيذ اتصال JDBC، يستخدم ClickHouse برنامجًا منفصلًا هو clickhouse-jdbc-bridge، ويجب تشغيله كخدمة daemon. يدعم هذا المحرّك نوع البيانات Nullable.

إنشاء جدول

معلمات المحرّك
  • datasource — معرّف URI أو اسم نظام إدارة قواعد بيانات خارجي. تنسيق URI: jdbc:<driver_name>://<host_name>:<port>/?user=<username>&password=<password>. مثال لـ MySQL: jdbc:mysql://localhost:3306/?user=root&password=root.
  • external_database — اسم قاعدة بيانات في نظام إدارة قواعد بيانات خارجي، أو بدلًا من ذلك مخطط جدول مُعرّف صراحةً (راجع الأمثلة).
  • external_table — اسم الجدول في قاعدة بيانات خارجية، أو استعلام select مثل select * from table1 where column1=1.
  • يمكن أيضًا تمرير هذه المعلمات باستخدام المجموعات المُسمّاة.

مثال على الاستخدام

إنشاء جدول على خادم MySQL عبر الاتصال به مباشرةً باستخدام عميل سطر الأوامر الخاص به:
إنشاء جدول في خادم ClickHouse والاستعلام عن البيانات منه:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦