ClickHouse announces Series C extension and key leadership hires ->->
ClickHouse logo
Sign in

Next Gen Lakehouse Stack: ClickHouse Performance, Iceberg Catalog & Governance

October 30, 10:30-11:30 CEST

Erfahre, wie moderne Datenarchitekturen Performance, Offenheit und Governance gemeinsam vereinen.

Traditionelle, monolithische Data Warehouses stoßen an ihre Grenzen – sie lassen sich kaum skalieren und bremsen Innovation aus. Moderne Datenplattformen setzen deshalb auf verteilte Lakehouse-Architekturen, die analytische Geschwindigkeit mit klarer Governance und der Flexibilität offener Standards wie Apache Iceberg verbinden.

So entsteht ein skalierbares Fundament, das Fachbereiche und Datenprodukte dezentral organisiert, ohne Kontrolle zu verlieren.

Was dich erwartet:

  • Wie sich mit einem Iceberg-kompatiblen Catalog zentrale Kontrolle und föderierte Datenorganisation verbinden lassen
  • Wie ClickHouse als performante Abfrage-Engine in Lakehouse-Umgebungen eingesetzt werden kann
  • Warum technische Metadaten zur Grundlage für Governance, Compliance und AI-getriebene Datenstrategien werden
  • Welche Architekturansätze Unternehmen wählen, um Offenheit und Sicherheit ohne Vendor-Lock-in zu kombinieren
  • Wie moderne Lakehouse-Architekturen Betriebskosten senken, Teams entlasten und den Aufbau datengetriebener Organisationen beschleunigen
  • Wie der Einsatz der jeweils besten Werkzeuge für die jeweilige Herausforderung Innovation ermöglicht, ohne sich an proprietäre Plattformen zu binden

Für wen ist das Webinar gedacht: Das Webinar richtet sich an IT-Architekten, Data-Leads und Entscheider, die verstehen möchten, wie der nächste Schritt im Aufbau moderner Datenplattformen aussieht – von der Infrastruktur bis zur Governance-Ebene.

Ziel: Ein klarer Überblick über aktuelle Trends und Best Practices im Lakehouse-Umfeld – von Performance-Optimierung bis zu Governance-by-Design.

Jetzt anmelden und erfahren, wie die nächste Generation von Datenplattformen aussieht.

Hosted by

Tom Schreiber

Tom Schreiber

Principal Product Marketing Engineer (ClickHouse)

Viktor Kessler

Viktor Kessler

Co-Founder (Vakamo)

Thomas Zeutschler

Thomas Zeutschler

Senior Data & AI Analyst (Barc)

Loading form...

Upcoming events

ClickHouse Meetup in Zürich
Meetup
ClickHouse Meetup in Zürich
Oct 9, 2025
Zürich (Switzerland)
Observability at Scale with ClickStack
Live Training
Observability at Scale with ClickStack
Oct 14, 2025
Zoom (Virtual)
ClickHouse Meetup in London
Meetup
ClickHouse Meetup in London
Oct 15, 2025
London (England)

Products

Resources

Company

Join our community

Comparisons

ClickHouse logo
Stay informed on feature releases, product roadmap, support, and cloud offerings!
Loading form...
© 2025 ClickHouse, Inc. HQ in the Bay Area, CA and Amsterdam, NL.
TrademarkPrivacySecurityLegalCookie policy