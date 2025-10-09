Next Gen Lakehouse Stack: ClickHouse Performance, Iceberg Catalog & Governance

October 30, 10:30-11:30 CEST

Erfahre, wie moderne Datenarchitekturen Performance, Offenheit und Governance gemeinsam vereinen.

Traditionelle, monolithische Data Warehouses stoßen an ihre Grenzen – sie lassen sich kaum skalieren und bremsen Innovation aus. Moderne Datenplattformen setzen deshalb auf verteilte Lakehouse-Architekturen, die analytische Geschwindigkeit mit klarer Governance und der Flexibilität offener Standards wie Apache Iceberg verbinden.

So entsteht ein skalierbares Fundament, das Fachbereiche und Datenprodukte dezentral organisiert, ohne Kontrolle zu verlieren.

Was dich erwartet:

Wie sich mit einem Iceberg-kompatiblen Catalog zentrale Kontrolle und föderierte Datenorganisation verbinden lassen

Wie ClickHouse als performante Abfrage-Engine in Lakehouse-Umgebungen eingesetzt werden kann

Warum technische Metadaten zur Grundlage für Governance, Compliance und AI-getriebene Datenstrategien werden

Welche Architekturansätze Unternehmen wählen, um Offenheit und Sicherheit ohne Vendor-Lock-in zu kombinieren

Wie moderne Lakehouse-Architekturen Betriebskosten senken, Teams entlasten und den Aufbau datengetriebener Organisationen beschleunigen

Wie der Einsatz der jeweils besten Werkzeuge für die jeweilige Herausforderung Innovation ermöglicht, ohne sich an proprietäre Plattformen zu binden

Für wen ist das Webinar gedacht: Das Webinar richtet sich an IT-Architekten, Data-Leads und Entscheider, die verstehen möchten, wie der nächste Schritt im Aufbau moderner Datenplattformen aussieht – von der Infrastruktur bis zur Governance-Ebene.

Ziel: Ein klarer Überblick über aktuelle Trends und Best Practices im Lakehouse-Umfeld – von Performance-Optimierung bis zu Governance-by-Design.

Jetzt anmelden und erfahren, wie die nächste Generation von Datenplattformen aussieht.