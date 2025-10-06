Moderniser l’observabilité avec ClickStack : simplifier, accélérer, innover

October 29 10:30-11:30AM CEST

L’observabilité n’a jamais été aussi critique… ni aussi complexe. Êtes-vous prêt à transformer votre manière de gérer la complexité des systèmes distribués ? Découvrez comment ClickHouse révolutionne l’observabilité moderne en combinant rapidité, efficacité et ouverture.

Au programme:

Les défis modernes de l’observabilité et comment les surmonter.

Une approche simple et performante pour accélérer vos pipelines tout en gardant l’ADN open source.

Une démo live : de la collecte à l’analyse, en passant par la visualisation.

Session Q&A : vos questions, nos réponses.

Que vous soyez ingénieur fiabilité des sites (SRE) / ingénieur observabilité / architecte systèmes et logiciels / ingénieur DevOps / ingénieur plateforme / ingénieur infrastructure / ingénieur performance et monitoring / responsable technique (Tech Lead) / responsable IT, ce webinar est fait pour vous.