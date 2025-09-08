Premiers pas avec ClickHouse

Date: 17 septembre 2025

Zoom (register to receive a join link)

Libérez la puissance de vos données et rejoignez notre webinar « Bien démarrer avec ClickHouse » ! Êtes-vous prêt à transformer votre manière de gérer les données ? Découvrez ClickHouse, le système de gestion de base de données colonnaire open source ultra-rapide qui révolutionne l’analytique des données ! Que vous soyez data scientist, ingénieur ou analyste métier, ce webinar est fait pour vous. Aucune expérience préalable n’est requise.

Pourquoi devriez-vous nous rejoindre

Introduction à ClickHouse : Comprendre l’architecture et les fonctionnalités clés qui font de ClickHouse un véritable atout dans le traitement des données.

De la théorie à la pratique : ce ne sera pas seulement un webinar, mais aussi l’occasion de commencer à utiliser ClickHouse, d’optimiser les performances et d’exécuter des requêtes comme un pro!

Session de questions-réponses : Vous avez des questions ? Échangez directement avec nos experts et obtenez les réponses dont vous avez besoin pour bien démarrer!

Réservez votre place dès aujourd’hui ! Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.