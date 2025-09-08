ClickHouse logo
Sign in

Premiers pas avec ClickHouse

  • Date: 17 septembre 2025
  • Zoom (register to receive a join link)

Libérez la puissance de vos données et rejoignez notre webinar « Bien démarrer avec ClickHouse » ! Êtes-vous prêt à transformer votre manière de gérer les données ? Découvrez ClickHouse, le système de gestion de base de données colonnaire open source ultra-rapide qui révolutionne l’analytique des données ! Que vous soyez data scientist, ingénieur ou analyste métier, ce webinar est fait pour vous. Aucune expérience préalable n’est requise.

Pourquoi devriez-vous nous rejoindre

  • Introduction à ClickHouse : Comprendre l’architecture et les fonctionnalités clés qui font de ClickHouse un véritable atout dans le traitement des données.
  • De la théorie à la pratique : ce ne sera pas seulement un webinar, mais aussi l’occasion de commencer à utiliser ClickHouse, d’optimiser les performances et d’exécuter des requêtes comme un pro!
  • Session de questions-réponses : Vous avez des questions ? Échangez directement avec nos experts et obtenez les réponses dont vous avez besoin pour bien démarrer!

Réservez votre place dès aujourd’hui ! Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.

Speaker

Melvyn Peignon

Melvyn Peignon

Product Manager, ClickHouse

Loading form...

Upcoming events

New York ClickHouse + Docker Meetup
Meetup
New York ClickHouse + Docker Meetup
Sep 8, 2025
New York (United States)
CloudCon Sydney
Event
CloudCon Sydney
Sep 9, 2025
Sydney (Australia)
ClickHouse Meetup in Tel Aviv
Meetup
ClickHouse Meetup in Tel Aviv
Sep 9, 2025
Tel Aviv (Israel)

Products

Resources

Company

Join our community

Comparisons

ClickHouse logo
Stay informed on feature releases, product roadmap, support, and cloud offerings!
Loading form...
© 2025 ClickHouse, Inc. HQ in the Bay Area, CA and Amsterdam, NL.
TrademarkPrivacySecurityLegalCookie policy