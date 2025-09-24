Apresentando o ClickStack: O Futuro da Observabilidade com ClickHouse

Data: 30 de setembro de 2025

Horário: 10:00 BRT | 15:00 CEST

Duração: 45 minutos (apresentação, demonstração e sessão de perguntas e respostas)

Inscreva-se para receber o link de acesso ao Zoom Webinar.

Hoje, a observabilidade está fragmentada: desenvolvedores precisam lidar com bancos de dados diferentes para logs, métricas e traces. Isso atrasa a resposta a incidentes, aumenta a complexidade, gera frustração e eleva os custos.

Participe com Caio Costa, Arquiteto de Soluções da ClickHouse, e conheça o ClickStack — uma plataforma de observabilidade open-source que combina ClickHouse, HyperDX e OpenTelemetry.

Agenda:

Por que a observabilidade tradicional não funciona mais

Como a arquitetura do ClickHouse resolve o trilema custo, performance e busca em observabilidade

Demonstração ao vivo: investigando incidentes com o ClickStack

Perguntas e respostas

Público-alvo: Engenheiros, SREs e líderes de engenharia que buscam simplificar sua stack de observabilidade, acelerar o troubleshooting e reduzir custos operacionais.