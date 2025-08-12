ClickHouse logo
Introdução ao ClickHouse: Análises em Real-Time em Larga Escala

Date: August 21, 2025

Time: 10:00 BRT | 14:00 CET

Duration: 45 mins

Esta sessão apresenta o ClickHouse, um banco de dados colunar de código aberto, desenvolvido para análises em tempo real em larga escala. Vamos examinar os princípios de design mais importantes por trás de seu desempenho e como ele se compara aos sistemas tradicionais baseados em linhas e OLAP.

Também abordaremos os modelos de implantação — autogerenciado e totalmente gerenciado — e exploraremos casos de uso reais. Por fim, vamos analisar o papel em evolução do ClickHouse no ecossistema de IA, desde a aceleração de fluxos de trabalho de machine learning e busca vetorial até o suporte a sistemas de IA agentivos que dependem de acesso rápido e escalável aos dados.

O que você vai aprender:

  • Como o ClickHouse atinge análises em tempo real em escala
  • Principais diferenças em relação a sistemas OLAP e baseados em linhas
  • Quando usar o modo autogerenciado vs. o gerenciado na nuvem
  • Casos de uso no mundo real e em IA
  • Sessão de perguntas e respostas ao final

Caio Ishizaka Costa

Caio Ishizaka Costa

Solution Architect, ClickHouse

