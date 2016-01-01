常见问题

我们可以将MapReduce这类的系统称为分布式计算系统，其reduce操作基于分布式排序。其中最常见的开源解决方案是 Apache Hadoop。 Yandex使用他们的内部解决方案YT。

这些系统不适合在线查询，因为它们的延迟高。换句话说，它们不能用作Web接口的后端服务。这些系统对于实时数据更新是没有用的。如果操作的结果和所有中间结果（如果有的话）位于单个服务器的内存中，则分布式排序不是执行reduce操作的最佳方式，但这通常是在线查询的情况。在这种情况下，哈希表是执行reduce操作的最佳方式。优化map-reduce任务的常用方法是使用内存中的哈希表进行预聚合（部分reduce），用户手动执行此优化操作。分布式排序是运行简单map-reduce任务时性能降低的主要原因之一。

大多数MapReduce系统允许您在集群上执行任意代码。但是，声明性查询语言更适合OLAP，以便快速运行实验。例如，Hadoop包含Hive和Pig，Cloudera Impala或Shark（过时）for Spark，以及Spark SQL、Presto和Apache Drill。与专业系统相比，运行此类任务时的性能非常不理想，所以将这些系统用作Web接口的后端服务是不现实的，因为延迟相对较高。

如果您通过ODBC驱动程序使用Oracle作为外部字典的源，则需要为 NLS_LANG 在变量 /etc/default/clickhouse . 欲了解更多详情，请参阅 Oracle NLS_常见问题.

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