يتميز هذا المحرك بما يلي:

يتيح الكتابة السريعة لحالات الكائنات التي تتغير باستمرار.

يحذف حالات الكائنات القديمة في الخلفية. وهذا يقلل حجم التخزين بشكل كبير.

راجع قسم طي لمزيد من التفاصيل.

VersionedCollapsingMergeTree الغرض نفسه الذي يؤديه Version على طي الصفوف بشكل صحيح حتى إذا أُدرجت بترتيب غير صحيح. في المقابل، لا يتيح CollapsingMergeTree إلا الإدراج المتتالي الصارم. يرث هذا المحرك من MergeTree ويضيف منطق طي الصفوف إلى خوارزمية دمج أجزاء البيانات. يؤديالغرض نفسه الذي يؤديه CollapsingMergeTree ، لكنه يستخدم خوارزمية طي مختلفة تتيح إدراج البيانات بأي ترتيب باستخدام عدة خيوط. وعلى وجه الخصوص، يساعد العمودعلى طي الصفوف بشكل صحيح حتى إذا أُدرجت بترتيب غير صحيح. في المقابل، لا يتيحإلا الإدراج المتتالي الصارم.

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(sign, version ) [PARTITION BY expr] [ORDER BY expr] [SAMPLE BY expr] [SETTINGS name=value, ...]

للاطلاع على وصف معلمات الاستعلام، راجع وصف الاستعلام

​ معلمات المحرك

VersionedCollapsingMergeTree(sign, version )

المعلمة الوصف النوع sign اسم العمود الذي يحدد نوع الصف: 1 هو صف “حالة”، و -1 هو صف “إلغاء”. Int8 version اسم العمود الذي يحتوي على إصدار حالة الكائن. Int* , UInt* , Date , Date32 , DateTime , أو DateTime64

​ بنود الاستعلام

VersionedCollapsingMergeTree ، تكون MergeTree . عند إنشاء جدول، تكون البنود نفسها مطلوبة كما عند إنشاء جدول

لنفترض أنك تحتاج إلى حفظ بيانات تتغير باستمرار لكائن معيّن. من المنطقي أن يكون لهذا الكائن صف واحد، وأن يُحدَّث هذا الصف كلما طرأت تغييرات. لكن عملية التحديث مكلفة وبطيئة بالنسبة إلى نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، لأنها تتطلب إعادة كتابة البيانات في التخزين. لذلك لا يكون التحديث مناسبًا إذا كنت بحاجة إلى كتابة البيانات بسرعة، لكن يمكنك بدلاً من ذلك كتابة التغييرات الخاصة بالكائن بشكل تسلسلي كما يلي.

استخدم العمود Sign عند كتابة الصف. إذا كانت قيمة Sign = 1 فهذا يعني أن الصف يمثّل حالة لكائن ما (لنسمّه صف “الحالة”). وإذا كانت قيمة Sign = -1 فهذا يشير إلى إلغاء حالة لكائن له السمات نفسها (لنسمّه صف “الإلغاء”). واستخدم أيضًا العمود Version ، الذي ينبغي أن يميّز كل حالة من حالات الكائن برقم مستقل.

على سبيل المثال، لنفترض أننا نريد حساب عدد الصفحات التي زارها المستخدمون على موقع ما، والمدة التي قضوها هناك. في لحظة زمنية معيّنة، نكتب الصف التالي الذي يمثّل حالة نشاط المستخدم:

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 | └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

في مرحلة لاحقة، نسجّل التغيير في نشاط المستخدم وندوّنه في الصفّين التاليين.

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 | │ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 | └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

يلغي الصف الأول الحالة السابقة للكائن (المستخدم). ويجب أن ينسخ جميع حقول الحالة المُلغاة باستثناء Sign .

يحتوي الصف الثاني على الحالة الحالية.

وبما أننا نحتاج فقط إلى أحدث حالة لنشاط المستخدم، فإن الصفوف

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 | │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 | └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

يمكن حذفها، مما يؤدي إلى طيّ الحالة غير الصالحة (القديمة) للكائن. ويقوم VersionedCollapsingMergeTree بذلك أثناء دمج أجزاء البيانات.

لمعرفة سبب حاجتنا إلى صفّين لكل تغيير، راجع Algorithm

ملاحظات حول الاستخدام

يجب أن يتذكر البرنامج الذي يكتب البيانات حالة الكائن حتى يتمكن من إلغائها. يجب أن يحتوي السطر “إلغاء” على نسخ من حقول المفتاح الأساسي، وإصدار السطر “حالة”، وقيمة Sign المعاكسة. يزيد ذلك الحجم الأولي للتخزين، لكنه يتيح كتابة البيانات بسرعة. تؤدي المصفوفات الطويلة والمتزايدة في الأعمدة إلى تقليل كفاءة المحرك بسبب العبء الواقع على عمليات الكتابة. وكلما كانت البيانات أبسط، كانت الكفاءة أفضل. تعتمد نتائج SELECT بدرجة كبيرة على اتساق سجل تغييرات الكائن. كن دقيقًا عند إعداد البيانات للإدراج. فقد تحصل على نتائج غير متوقعة مع البيانات غير المتسقة، مثل القيم السالبة لمقاييس غير سالبة مثل عمق الجلسة.

عندما يدمج ClickHouse أجزاء البيانات، يحذف كل زوج من الصفوف لهما المفتاح الأساسي نفسه والإصدار نفسه وتكون قيمة Sign فيهما مختلفة. ولا يهم ترتيب الصفوف.

عندما يُدرِج ClickHouse البيانات، فإنه يرتب الصفوف حسب المفتاح الأساسي. وإذا لم يكن العمود Version ضمن المفتاح الأساسي، يضيفه ClickHouse ضمنيًا إلى المفتاح الأساسي باعتباره الحقل الأخير ويستخدمه في الترتيب.

​ اختيار البيانات

لا يضمن ClickHouse أن تكون جميع الصفوف التي لها المفتاح الأساسي نفسه في جزء البيانات الناتج نفسه، أو حتى على الخادم الفعلي نفسه. وينطبق ذلك سواء عند كتابة البيانات أو عند الدمج اللاحق لأجزاء البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يعالج ClickHouse استعلامات SELECT باستخدام عدة خيوط تنفيذ، ولا يمكنه التنبؤ بترتيب الصفوف في النتيجة. وهذا يعني أن التجميع مطلوب إذا كانت هناك حاجة إلى الحصول على بيانات “مطوية” بالكامل من جدول VersionedCollapsingMergeTree .

لإتمام الطي، اكتب استعلامًا يتضمن عبارة GROUP BY ودوال تجميع تراعي الإشارة. على سبيل المثال، لحساب الكمية، استخدم sum(Sign) بدلًا من count() . ولحساب مجموع قيمةٍ ما، استخدم sum(Sign * x) بدلًا من sum(x) ، وأضف HAVING sum(Sign) > 0 .

يمكن حساب count و sum و avg بهذه الطريقة. ويمكن حساب uniq إذا كان للكائن حالة واحدة غير مطوية على الأقل. أما min و max فلا يمكن حسابهما لأن VersionedCollapsingMergeTree لا يحتفظ بسجل قيم الحالات المطوية.

إذا كنت بحاجة إلى استخراج البيانات مع “الطي” ولكن من دون تجميع (على سبيل المثال، للتحقق مما إذا كانت هناك صفوف تتطابق أحدث قيمها مع شروط معينة)، فيمكنك استخدام المعدِّل FINAL مع عبارة FROM . هذا النهج غير فعّال ويجب عدم استخدامه مع الجداول الكبيرة.

​ مثال للاستخدام

بيانات المثال:

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 | │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 | │ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 | └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

إنشاء الجدول:

CREATE TABLE UAct ( UserID UInt64, PageViews UInt8, Duration UInt8, Sign Int8, Version UInt8 ) ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(Sign, Version ) ORDER BY UserID

إدخال البيانات:

INSERT INTO UAct VALUES ( 4324182021466249494 , 5 , 146 , 1 , 1 )

INSERT INTO UAct VALUES ( 4324182021466249494 , 5 , 146 , - 1 , 1 ),( 4324182021466249494 , 6 , 185 , 1 , 2 )

نستخدم استعلامَي INSERT لإنشاء جزأَي بيانات مختلفين. وإذا أدرجنا البيانات باستعلام واحد، فسينشئ ClickHouse جزء بيانات واحدًا ولن ينفّذ أي عملية دمج.

جلب البيانات:

SELECT * FROM UAct

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ 1 │ 1 │ └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘ ┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 5 │ 146 │ -1 │ 1 │ │ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 │ └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

ماذا نرى هنا، وأين الأجزاء التي تم طيّها؟ لقد أنشأنا جزأين من البيانات باستخدام استعلامَي INSERT . نُفِّذ استعلام SELECT على خيطَي تنفيذ، وكانت النتيجة ترتيبًا عشوائيًا للصفوف. لم يحدث الطي لأن أجزاء البيانات لم تُدمج بعد. يدمج ClickHouse أجزاء البيانات في وقت غير معلوم لا يمكننا التنبؤ به.

ولهذا نحتاج إلى التجميع:

SELECT UserID, sum (PageViews * Sign) AS PageViews, sum (Duration * Sign) AS Duration, Version FROM UAct GROUP BY UserID, Version HAVING sum (Sign) > 0

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 2 │ └─────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┘

إذا لم نكن بحاجة إلى التجميع وأردنا فرض عملية الطيّ، يمكننا استخدام المُعدِّل FINAL مع عبارة FROM .

SELECT * FROM UAct FINAL

┌──────────────UserID─┬─PageViews─┬─Duration─┬─Sign─┬─Version─┐ │ 4324182021466249494 │ 6 │ 185 │ 1 │ 2 │ └─────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┘

هذه طريقة غير فعّالة للغاية لاستخراج البيانات. لا تستخدمها مع الجداول الكبيرة.