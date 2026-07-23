AggregatingMergeTree في التجميع التدريجي للبيانات، بما في ذلك العروض المُجسَّدة المُجمَّعة.
يمكنك الاطّلاع على مثال لكيفية استخدام AggregatingMergeTree والدوال التجميعية في الفيديو أدناه:
يعالج هذا المحرك جميع الأعمدة ذات الأنواع التالية: يكون استخدام
AggregatingMergeTree مناسبًا إذا كان يخفّض عدد الصفوف بعدة مراتب.
إنشاء جدول
للاطلاع على وصف معلمات الطلب، راجع وصف الطلب. بنود الاستعلام عند إنشاء جدول
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr]
[SETTINGS name=value, ...]
AggregatingMergeTree، تكون البنود نفسها مطلوبة كما عند إنشاء جدول
MergeTree.
لإدراج البيانات، استخدم استعلام INSERT SELECT مع الدوال التجميعية ذات اللاحقة
SELECT and INSERT
-State.
عند تحديد البيانات من جدول
AggregatingMergeTree، استخدم عبارة
GROUP BY ونفس الدوال التجميعية المستخدمة عند إدراج البيانات، لكن باستخدام اللاحقة
-Merge.
في نتائج استعلام
SELECT، تكون للقيم من النوع
AggregateFunction تمثيلات ثنائية خاصة بالتنفيذ في جميع صيغ الإخراج في ClickHouse. على سبيل المثال، إذا فرّغت البيانات إلى صيغة
TabSeparated باستخدام استعلام
SELECT، فيمكن بعد ذلك إعادة تحميل هذا التفريغ باستخدام استعلام
INSERT.
يفترض المثال التالي أن لديك قاعدة بيانات باسم
مثال على عرض مادي مجمَّع
test. أنشئها إن لم تكن موجودة بالفعل باستخدام الأمر أدناه:
أنشئ الآن الجدول
CREATE DATABASE test;
test.visits الذي يحتوي على البيانات الخام:
بعد ذلك، ستحتاج إلى جدول
CREATE TABLE test.visits
(
StartDate DateTime64 NOT NULL,
CounterID UInt64,
Sign Nullable(Int32),
UserID Nullable(Int32)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (StartDate, CounterID);
AggregatingMergeTree يخزّن
AggregationFunctions لتتبع إجمالي عدد الزيارات وعدد المستخدمين الفريدين.
أنشئ عرضاً مُجسَّداً من نوع
AggregatingMergeTree يراقب جدول
test.visits، ويستخدم النوع
AggregateFunction:
أنشئ طريقة عرض مُجسَّدة تملأ
CREATE TABLE test.agg_visits (
StartDate DateTime64 NOT NULL,
CounterID UInt64,
Visits AggregateFunction(sum, Nullable(Int32)),
Users AggregateFunction(uniq, Nullable(Int32))
)
ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (StartDate, CounterID);
test.agg_visits من
test.visits:
أدخل البيانات في جدول
CREATE MATERIALIZED VIEW test.visits_mv TO test.agg_visits
AS SELECT
StartDate,
CounterID,
sumState(Sign) AS Visits,
uniqState(UserID) AS Users
FROM test.visits
GROUP BY StartDate, CounterID;
test.visits:
يتم إدراج البيانات في كلٍّ من
INSERT INTO test.visits (StartDate, CounterID, Sign, UserID)
VALUES (1667446031000, 1, 3, 4), (1667446031000, 1, 6, 3);
test.visits و
test.agg_visits.
للحصول على البيانات المجمَّعة، نفِّذ استعلامًا مثل
SELECT ... GROUP BY ... من العرض المُجسَّد
test.visits_mv:
SELECT
StartDate,
sumMerge(Visits) AS Visits,
uniqMerge(Users) AS Users
FROM test.visits_mv
GROUP BY StartDate
ORDER BY StartDate;
أضف سجلَّين آخرَين إلى
┌───────────────StartDate─┬─Visits─┬─Users─┐
│ 2022-11-03 03:27:11.000 │ 9 │ 2 │
└─────────────────────────┴────────┴───────┘
test.visits، لكن هذه المرة استخدم طابعاً زمنياً مختلفاً لأحد السجلَّين:
شغِّل استعلام
INSERT INTO test.visits (StartDate, CounterID, Sign, UserID)
VALUES (1669446031000, 2, 5, 10), (1667446031000, 3, 7, 5);
SELECT مرةً أخرى، وسيُعيد الناتج الآتي:
في بعض الحالات، قد ترغب في تجنب التجميع المسبق للصفوف عند وقت الإدراج لنقل تكلفة التجميع من وقت الإدراج إلى وقت الدمج. في العادة، يكون من الضروري تضمين الأعمدة التي لا تشكّل جزءًا من التجميع في عبارة
┌───────────────StartDate─┬─Visits─┬─Users─┐
│ 2022-11-03 03:27:11.000 │ 16 │ 3 │
│ 2022-11-26 07:00:31.000 │ 5 │ 1 │
└─────────────────────────┴────────┴───────┘
GROUP BY
الخاصة بتعريف العرض المُجسَّد لتفادي حدوث خطأ. غير أنه يمكنك الاستفادة من الدالة
initializeAggregation
مع الإعداد
optimize_on_insert = 0 (وهو مُفعَّل افتراضيًا) لتحقيق ذلك. في هذه الحالة، لم يعد استخدام
GROUP BY
ضروريًا:
CREATE MATERIALIZED VIEW test.visits_mv TO test.agg_visits
AS SELECT
StartDate,
CounterID,
initializeAggregation('sumState', Sign) AS Visits,
initializeAggregation('uniqState', UserID) AS Users
FROM test.visits;
عند استخدام
initializeAggregation، تُنشأ حالة تجميع لكل
row على حدة من دون إجراء تجميع.
وينتج عن كل
row مصدر
row واحدة في العرض المادي، بينما يحدث التجميع الفعلي لاحقًا عندما يدمج
AggregatingMergeTree الأجزاء. ولا يصحّ ذلك إلا إذا كانت
optimize_on_insert = 0.
عند تمكين الإعداد
تجميع عناصر Tuple
allow_tuple_element_aggregation، تُسطَّح أعمدة
Tuple تكراريًا بحيث يشارك كل عنصر نهائي في التجميع بشكل مستقل. وهذا يعني أن الأعمدة الفرعية
AggregateFunction أو
SimpleAggregateFunction داخل
Tuple تُجمَّع وفقًا لوظائفها الخاصة، تمامًا كما لو كانت أعمدة من المستوى الأعلى.
تُستبعَد الأعمدة الفرعية التابعة لـ
Tuple في مفتاح الفرز من التجميع. أمّا الأعمدة الفرعية غير التجميعية فتُعامَل كأعمدة عادية (تُحتفَظ بقيمتها الأولى).
هذا الإعداد غير قابل للتغيير ويجب تحديده عند إنشاء الجدول.
CREATE TABLE agg_tuples
(
key UInt32,
metrics Tuple(
total_visits SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
unique_users SimpleAggregateFunction(max, UInt64)
)
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY key
SETTINGS allow_tuple_element_aggregation = 1;
INSERT INTO agg_tuples VALUES (1, (100, 5));
INSERT INTO agg_tuples VALUES (1, (200, 8));
INSERT INTO agg_tuples VALUES (2, (50, 3));
OPTIMIZE TABLE agg_tuples FINAL;
SELECT key, metrics.total_visits, metrics.unique_users FROM agg_tuples ORDER BY key;
يُجمَّع
┌─key─┬─metrics.total_visits─┬─metrics.unique_users─┐
│ 1 │ 300 │ 8 │
│ 2 │ 50 │ 3 │
└─────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
total_visits باستخدام
sum (100 + 200 = 300)، في حين يُجمَّع
unique_users باستخدام
max (max(5, 8) = 8).