يرث CoalescingMergeTree من محرك MergeTree. وتكمن ميزته الأساسية في قدرته على تخزين آخر قيمة غير NULL لكل عمود تلقائيًا أثناء عمليات دمج الأجزاء.

متاح ابتداءً من الإصدار 25.6 محرك الجداول هذا متاح ابتداءً من الإصدار 25.6 فأحدث، وذلك في كلٍّ من OSS وCloud.

CoalescingMergeTree ، يستبدل ClickHouse جميع الصفوف التي لها المفتاح الأساسي نفسه (أو بصورة أدق، يرث هذا المحرك من MergeTree . ويكمن الفرق الأساسي في كيفية دمج أجزاء البيانات: ففي جداول، يستبدل ClickHouse جميع الصفوف التي لها المفتاح الأساسي نفسه (أو بصورة أدق، مفتاح الفرز نفسه) بصف واحد يحتوي على أحدث القيم غير NULL لكل عمود.

يتيح ذلك تنفيذ عمليات upsert على مستوى الأعمدة، ما يعني أنه يمكنك تحديث أعمدة محددة فقط بدلًا من تحديث الصفوف بالكامل.

CoalescingMergeTree مخصص للاستخدام مع أنواع Nullable في الأعمدة غير المفتاحية. وإذا لم تكن الأعمدة Nullable، فسيكون السلوك مماثلًا لما هو عليه في مخصص للاستخدام مع أنواع Nullable في الأعمدة غير المفتاحية. وإذا لم تكن الأعمدة Nullable، فسيكون السلوك مماثلًا لما هو عليه في ReplacingMergeTree

​ إنشاء جدول

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) ENGINE = CoalescingMergeTree([columns]) [PARTITION BY expr] [ORDER BY expr] [SAMPLE BY expr] [SETTINGS name=value, ...]

للاطلاع على وصف معلمات الطلب، راجع وصف الطلب

​ معاملات CoalescingMergeTree

columns - اختياري. قيمة من نوع tuple تحتوي على أسماء الأعمدة التي ستُدمَج قيمها. يجب ألا تكون الأعمدة المحددة ضمن partition أو مفتاح الفرز. إذا لم يتم تحديد columns ، فسيقوم ClickHouse بدمج القيم في جميع الأعمدة غير الموجودة في مفتاح الفرز.

​ بنود الاستعلام

CoalescingMergeTree ، تكون MergeTree . عند إنشاء جدول، تكون البنود نفسها مطلوبة، كما هو الحال عند إنشاء جدول

​ مثال على الاستخدام

انظر إلى الجدول التالي:

CREATE TABLE test_table ( key UInt64, value_int Nullable(UInt32), value_string Nullable(String), value_date Nullable( Date ) ) ENGINE = CoalescingMergeTree() ORDER BY key

أدرج البيانات فيه:

INSERT INTO test_table VALUES ( 1 , NULL , NULL , '2025-01-01' ), ( 2 , 10 , 'test' , NULL ); INSERT INTO test_table VALUES ( 1 , 42 , 'win' , '2025-02-01' ); INSERT INTO test_table( key , value_date) VALUES ( 2 , '2025-02-01' );

ستكون النتيجة كما يلي:

SELECT * FROM test_table ORDER BY key ;

┌─key─┬─value_int─┬─value_string─┬─value_date─┐ │ 1 │ 42 │ win │ 2025-02-01 │ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2025-01-01 │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2025-02-01 │ │ 2 │ 10 │ test │ ᴺᵁᴸᴸ │ └─────┴───────────┴──────────────┴────────────┘

الاستعلام المُوصى به للحصول على النتيجة الصحيحة والنهائية:

SELECT * FROM test_table FINAL ORDER BY key ;

┌─key─┬─value_int─┬─value_string─┬─value_date─┐ │ 1 │ 42 │ win │ 2025-02-01 │ │ 2 │ 10 │ test │ 2025-02-01 │ └─────┴───────────┴──────────────┴────────────┘

يؤدي استخدام المُعدِّل FINAL إلى إجبار ClickHouse على تطبيق منطق الدمج وقت الاستعلام، مما يضمن حصولك على قيمة “الأحدث” الصحيحة والموحَّدة لكل عمود. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا ودقة عند الاستعلام من جدول CoalescingMergeTree.

قد يُرجع النهج الذي يستخدم GROUP BY نتائج غير صحيحة إذا لم تكن الأجزاء الأساسية قد دُمجت بالكامل. SELECT key , last_value (value_int), last_value (value_string), last_value (value_date) FROM test_table GROUP BY key ; -- غير موصى به.

​ تجميع عناصر Tuple

عند تمكين الإعداد allow_tuple_element_aggregation ، تُسطَّح أعمدة Tuple بشكل متكرر بحيث يشارك كل عنصر نهائي في الدمج بصورة مستقلة. يتيح لك ذلك تخزين عدة حقول في عمود Tuple واحد مع دمجها عنصرًا بعنصر أثناء عمليات الدمج، بحيث يحتفظ كل عمود فرعي Nullable بأحدث قيمة غير NULL بصورة مستقلة.

تنطبق القواعد نفسها على الأعمدة الفرعية المسطحة كما تنطبق على الأعمدة العادية:

تُستبعد من الدمج الأعمدة الفرعية التي تنتمي إلى Tuple موجود في مفتاح الفرز أو مفتاح التقسيم.

موجود في مفتاح الفرز أو مفتاح التقسيم. إذا تم تحديد columns ، فلن تُدمج إلا الأعمدة الفرعية التابعة لأعمدة Tuple المُدرجة.

هذا الإعداد غير قابل للتغيير ويجب تحديده عند إنشاء الجدول.

CREATE TABLE coalescing_tuples ( key UInt64, data Tuple( value_a Nullable(UInt64), value_b Nullable(String), nested Tuple( value_c Nullable(UInt64) ) ) ) ENGINE = CoalescingMergeTree() ORDER BY key SETTINGS allow_tuple_element_aggregation = 1 ; INSERT INTO coalescing_tuples VALUES ( 1 , ( 100 , NULL , ( NULL ))); INSERT INTO coalescing_tuples VALUES ( 1 , ( NULL , 'hello' , ( 42 ))); SELECT key , data . value_a , data . value_b , data . nested .value_c FROM coalescing_tuples FINAL;