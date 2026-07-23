Consultas lentas, timeouts o mensajes de error específicos como “Memory limit exceeded” o “Connection refused.”
Rendimiento y errores
Mostrar soluciones para rendimiento y errores
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Rendimiento de las consultas
- Identifica qué consultas usan más recursos
- Guía completa de optimización de consultas
- Optimiza las operaciones JOIN
- Ejecuta consultas de diagnóstico para encontrar cuellos de botella
Rendimiento de la inserción de datos
Herramientas avanzadas de análisis
Mensajes de error
- “Memory limit exceeded” → Depura errores por límite de memoria
- “Connection refused” → Soluciona problemas de conexión
- “Login failures” → Configura usuarios, roles y permisos
- “SSL certificate errors” → Soluciona problemas con los certificados
- “Table/database errors” → Guía de creación de bases de datos | Problemas de UUID de tablas
- “Network timeouts” → Solución de problemas de red
- “Other issues” → Rastrea errores en todo tu clúster
Si tienes un uso elevado de memoria, errores por falta de memoria o necesitas ayuda para dimensionar tu implementación de ClickHouse.
Memoria y recursos
Mostrar soluciones para memoria
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Depuración y supervisión de memoria:
- Identifica qué está usando memoria
- Comprueba el uso actual de memoria
- Perfilado de la asignación de memoria
- Analiza los patrones de uso de memoria
Configuración de memoria:
Escalado y dimensionamiento:
No se puede conectar a ClickHouse, hay errores de autenticación, errores de certificado SSL o problemas de configuración del cliente.
Conexiones y autenticación
Mostrar soluciones de conexión
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Problemas básicos de conexión
- Solucionar problemas de la interfaz HTTP
- Resolver problemas de certificados SSL
- Configuración de la autenticación de usuarios
Interfaces de cliente
- Clientes nativos de ClickHouse
- Problemas de la interfaz MySQL
- Problemas de la interfaz PostgreSQL
- Configuración de la interfaz gRPC
- Configuración de la interfaz SSH
Red y datos
Instalación inicial, configuración del servidor, creación de bases de datos, problemas de ingestión de datos o configuración de la replicación.
Instalación y configuración
Mostrar soluciones de instalación y configuración
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Configuración inicial
- Configurar los ajustes del servidor
- Configurar la seguridad y el control de acceso
- Configurar correctamente el hardware
Gestión de bases de datos
Operaciones de datos
- Optimizar la inserción masiva de datos
- Resolver problemas de formato de datos
- Configurar pipelines de datos en streaming
- Mejorar el rendimiento de la integración con S3
Configuración avanzada
Si no encuentras una solución:
¿Aún necesitas ayuda?
- Pregúntale a la IA - para obtener respuestas al instante.
- Consulta las tablas del sistema - Descripción general
- Revisa los registros del servidor - Busca mensajes de error en los logs de ClickHouse
- Pregunta a la comunidad - Únete a nuestro Slack de la comunidad, Debates de GitHub
- Obtén soporte profesional - soporte de ClickHouse Cloud