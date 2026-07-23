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¿Tiene problemas con ClickHouse? Aquí encontrará soluciones a los problemas más comunes.

Rendimiento y errores

Consultas lentas, timeouts o mensajes de error específicos como “Memory limit exceeded” o “Connection refused.”

Memoria y recursos

Si tienes un uso elevado de memoria, errores por falta de memoria o necesitas ayuda para dimensionar tu implementación de ClickHouse.

Conexiones y autenticación

No se puede conectar a ClickHouse, hay errores de autenticación, errores de certificado SSL o problemas de configuración del cliente.

Instalación y configuración

Instalación inicial, configuración del servidor, creación de bases de datos, problemas de ingestión de datos o configuración de la replicación.

¿Aún necesitas ayuda?

Si no encuentras una solución:
  1. Pregúntale a la IA - para obtener respuestas al instante.
  2. Consulta las tablas del sistema - Descripción general
  3. Revisa los registros del servidor - Busca mensajes de error en los logs de ClickHouse
  4. Pregunta a la comunidad - Únete a nuestro Slack de la comunidad, Debates de GitHub
  5. Obtén soporte profesional - soporte de ClickHouse Cloud
Última modificación el 23 de julio de 2026