Guía para solucionar problemas de instalación

​ No se pueden importar claves GPG desde keyserver.ubuntu.com con apt-key

​ No se pueden importar las claves GPG desde keyserver.ubuntu.com con gpg

Comprueba si gpg está instalado:

sudo apt-get install gnupg

​ No se pueden obtener paquetes deb del repositorio de ClickHouse con apt-get

Compruebe la configuración del firewall. Si no puede acceder al repositorio por cualquier motivo, descargue los paquetes como se describe en la guía de instalación e instálelos manualmente con el comando sudo dpkg -i <packages> . También necesitará el paquete tzdata .

Este problema puede ocurrir cuando cambia la clave GPG.

Consulta las instrucciones de la página setup para actualizar la configuración del repositorio.

Los mensajes de advertencia completos son alguno de los siguientes:

N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'

E: Failed to fetch https://packages.clickhouse.com/deb/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.gz File has unexpected size (30451 != 28154 ). Mirror sync in progress ?

E: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Origin' value from 'Artifactory' to 'ClickHouse' E: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Label' value from 'Artifactory' to 'ClickHouse' N: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to '' N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure ( 8 ) manpage for details.

Err:11 https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease 400 Bad Request [IP: 172.66.40.249 443]

Para resolver el problema mencionado anteriormente, utilice el siguiente script:

sudo rm /var/lib/apt/lists/packages.clickhouse.com_ * /var/lib/dpkg/arch /var/lib/apt/lists/partial/packages.clickhouse.com_ * sudo apt-get clean sudo apt-get autoclean

​ No se pueden obtener paquetes con Yum debido a una firma incorrecta

Posible problema: la caché no es correcta; puede que se haya dañado tras la actualización de la clave GPG en 2022-09.

La solución es limpiar la caché y el directorio lib de Yum:

sudo find /var/lib/yum/repos/ /var/cache/yum/ -name 'clickhouse-*' -type d -exec rm -rf {} + sudo rm -f /etc/yum.repos.d/clickhouse.repo

​ Conectarse al servidor

Posibles problemas:

El servidor no está en funcionamiento.

Parámetros de configuración inesperados o incorrectos.

​ El servidor no se está ejecutando

​ Comprueba si el servidor está en ejecución

sudo service clickhouse-server status

Si el servidor no está en ejecución, inícielo con el siguiente comando:

sudo service clickhouse-server start

​ Compruebe los logs

El log principal de clickhouse-server se encuentra, de forma predeterminada, en /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log .

Si el servidor se inició correctamente, debería ver las siguientes cadenas:

<Information> Application: starting up. — El servidor se ha iniciado.

— El servidor se ha iniciado. <Information> Application: Ready for connections. — El servidor está en ejecución y listo para aceptar conexiones.

Si el inicio de clickhouse-server falló debido a un error de configuración, debería ver la cadena <Error> con una descripción del error. Por ejemplo:

2019.01.11 15:23:25.549505 [ 45 ] {} <Error> ExternalDictionaries: Failed reloading 'event2id' external dictionary: Poco::Exception. Code: 1000, e.code() = 111, e.displayText() = Connection refused, e.what() = Connection refused

Si no ves ningún error al final del archivo, revisa el archivo completo a partir de la cadena:

<Information> Application: starting up.

Si intentas iniciar una segunda instancia de clickhouse-server en el servidor, verás el siguiente log:

2019.01.11 15:25:11.151730 [ 1 ] {} <Information> : Starting ClickHouse 19.1.0 with revision 54413 2019.01.11 15:25:11.154578 [ 1 ] {} <Information> Application: starting up 2019.01.11 15:25:11.156361 [ 1 ] {} <Information> StatusFile: Status file ./status already exists - unclean restart. Contents: PID: 8510 Started at: 2019-01-11 15:24:23 Revision: 54413 2019.01.11 15:25:11.156673 [ 1 ] {} <Error> Application: DB::Exception: Cannot lock file ./status. Another server instance in same directory is already running. 2019.01.11 15:25:11.156682 [ 1 ] {} <Information> Application: shutting down 2019.01.11 15:25:11.156686 [ 1 ] {} <Debug> Application: Uninitializing subsystem: Logging Subsystem 2019.01.11 15:25:11.156716 [ 2 ] {} <Information> BaseDaemon: Stop SignalListener thread

​ Ver los logs de system.d

Si no encuentras información útil en los logs de clickhouse-server o no hay ningún log, puedes consultar los logs de system.d con el comando:

sudo journalctl -u clickhouse-server

​ Inicie clickhouse-server en modo interactivo

sudo -u clickhouse /usr/bin/clickhouse-server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml

Este comando inicia el servidor como una aplicación interactiva con los parámetros estándar del script de arranque automático. En este modo, clickhouse-server muestra todos los mensajes de eventos en la consola.

​ Parámetros de configuración

Compruebe lo siguiente:

Configuración de Docker: Si ejecuta ClickHouse en Docker en una red IPv6, asegúrese de que network=host esté configurado. Configuración del endpoint. Compruebe la configuración de listen_host y tcp_port.

De forma predeterminada, el servidor de ClickHouse solo acepta conexiones desde localhost. Configuración del protocolo HTTP: Compruebe la configuración del protocolo de la API HTTP. Configuración de conexión segura. Compruebe: La configuración de tcp_port_secure. La configuración de los certificados SSL.

Use los parámetros adecuados al conectarse. Por ejemplo, use el parámetro port_secure con clickhouse_client . Configuración del usuario: Puede que esté usando un nombre de usuario o una contraseña incorrectos.

​ Procesamiento de consultas

Si ClickHouse no puede procesar la consulta, envía una descripción del error al cliente. En clickhouse-client , se muestra una descripción del error en la consola. Si usas la interfaz HTTP, ClickHouse envía la descripción del error en el cuerpo de la respuesta. Por ejemplo:

$ curl 'http://localhost:8123/' --data-binary "SELECT a" Code: 47, e.displayText () = DB::Exception: Unknown identifier: a. Note that there are no tables (FROM clause ) in your query, context: required_names: 'a' source_tables: table_aliases: private_aliases: column_aliases: public_columns: 'a' masked_columns: array_join_columns: source_columns: , e.what () = DB::Exception

Si inicia clickhouse-client con el parámetro stack-trace , ClickHouse devuelve la traza de pila del servidor con la descripción del error.

Es posible que vea un mensaje sobre una conexión interrumpida. En ese caso, puede repetir la consulta. Si la conexión se interrumpe cada vez que ejecuta la consulta, revise los logs del servidor para detectar errores.

​ Eficiencia del procesamiento de consultas

Si observa que ClickHouse funciona con demasiada lentitud, debe analizar la carga que sus consultas generan en los recursos del servidor y en la red.

Puede usar la utilidad clickhouse-benchmark para perfilar las consultas. Muestra el número de consultas procesadas por segundo, el número de filas procesadas por segundo y los percentiles de los tiempos de procesamiento de las consultas.