Instalación
La función
No se pueden importar claves GPG desde keyserver.ubuntu.com con apt-key
apt-key de la herramienta avanzada de paquetes (APT) está obsoleta. En su lugar, debe usar el comando
gpg. Consulte el artículo de la guía de instalación.
No se pueden importar las claves GPG desde keyserver.ubuntu.com con gpg
- Comprueba si
gpgestá instalado:
sudo apt-get install gnupg
No se pueden obtener paquetes deb del repositorio de ClickHouse con apt-get
- Compruebe la configuración del firewall.
- Si no puede acceder al repositorio por cualquier motivo, descargue los paquetes como se describe en la guía de instalación e instálelos manualmente con el comando
sudo dpkg -i <packages>. También necesitará el paquete
tzdata.
Este problema puede ocurrir cuando cambia la clave GPG. Consulta las instrucciones de la página setup para actualizar la configuración del repositorio.
No se pueden actualizar los paquetes deb desde el repositorio de ClickHouse con apt-get
Los mensajes de advertencia completos son alguno de los siguientes:
Recibes diferentes advertencias con
Recibes diferentes advertencias con
apt-get update
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
E: Failed to fetch https://packages.clickhouse.com/deb/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.gz File has unexpected size (30451 != 28154). Mirror sync in progress?
E: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Origin' value from 'Artifactory' to 'ClickHouse'
E: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Label' value from 'Artifactory' to 'ClickHouse'
N: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to ''
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Para resolver el problema mencionado anteriormente, utilice el siguiente script:
Err:11 https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease
400 Bad Request [IP: 172.66.40.249 443]
sudo rm /var/lib/apt/lists/packages.clickhouse.com_* /var/lib/dpkg/arch /var/lib/apt/lists/partial/packages.clickhouse.com_*
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
Posible problema: la caché no es correcta; puede que se haya dañado tras la actualización de la clave GPG en 2022-09. La solución es limpiar la caché y el directorio
No se pueden obtener paquetes con Yum debido a una firma incorrecta
lib de Yum:
Después, sigue la guía de instalación
sudo find /var/lib/yum/repos/ /var/cache/yum/ -name 'clickhouse-*' -type d -exec rm -rf {} +
sudo rm -f /etc/yum.repos.d/clickhouse.repo
Posibles problemas:
Conectarse al servidor
- El servidor no está en funcionamiento.
- Parámetros de configuración inesperados o incorrectos.
El servidor no se está ejecutando
Comprueba si el servidor está en ejecución
Si el servidor no está en ejecución, inícielo con el siguiente comando:
sudo service clickhouse-server status
sudo service clickhouse-server start
El log principal de
Compruebe los logs
clickhouse-server se encuentra, de forma predeterminada, en
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log.
Si el servidor se inició correctamente, debería ver las siguientes cadenas:
<Information> Application: starting up.— El servidor se ha iniciado.
<Information> Application: Ready for connections.— El servidor está en ejecución y listo para aceptar conexiones.
clickhouse-server falló debido a un error de configuración, debería ver la cadena
<Error> con una descripción del error. Por ejemplo:
Si no ves ningún error al final del archivo, revisa el archivo completo a partir de la cadena:
2019.01.11 15:23:25.549505 [ 45 ] {} <Error> ExternalDictionaries: Failed reloading 'event2id' external dictionary: Poco::Exception. Code: 1000, e.code() = 111, e.displayText() = Connection refused, e.what() = Connection refused
Si intentas iniciar una segunda instancia de
<Information> Application: starting up.
clickhouse-server en el servidor, verás el siguiente log:
2019.01.11 15:25:11.151730 [ 1 ] {} <Information> : Starting ClickHouse 19.1.0 with revision 54413
2019.01.11 15:25:11.154578 [ 1 ] {} <Information> Application: starting up
2019.01.11 15:25:11.156361 [ 1 ] {} <Information> StatusFile: Status file ./status already exists - unclean restart. Contents:
PID: 8510
Started at: 2019-01-11 15:24:23
Revision: 54413
2019.01.11 15:25:11.156673 [ 1 ] {} <Error> Application: DB::Exception: Cannot lock file ./status. Another server instance in same directory is already running.
2019.01.11 15:25:11.156682 [ 1 ] {} <Information> Application: shutting down
2019.01.11 15:25:11.156686 [ 1 ] {} <Debug> Application: Uninitializing subsystem: Logging Subsystem
2019.01.11 15:25:11.156716 [ 2 ] {} <Information> BaseDaemon: Stop SignalListener thread
Si no encuentras información útil en los logs de
Ver los logs de system.d
clickhouse-server o no hay ningún log, puedes consultar los logs de
system.d con el comando:
sudo journalctl -u clickhouse-server
Inicie clickhouse-server en modo interactivo
Este comando inicia el servidor como una aplicación interactiva con los parámetros estándar del script de arranque automático. En este modo,
sudo -u clickhouse /usr/bin/clickhouse-server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml
clickhouse-server muestra todos los mensajes de eventos en la consola.
Compruebe lo siguiente:
Parámetros de configuración
-
Configuración de Docker:
- Si ejecuta ClickHouse en Docker en una red IPv6, asegúrese de que
network=hostesté configurado.
- Si ejecuta ClickHouse en Docker en una red IPv6, asegúrese de que
-
Configuración del endpoint.
- Compruebe la configuración de listen_host y tcp_port.
- De forma predeterminada, el servidor de ClickHouse solo acepta conexiones desde localhost.
-
Configuración del protocolo HTTP:
- Compruebe la configuración del protocolo de la API HTTP.
-
Configuración de conexión segura.
- Compruebe:
- La configuración de tcp_port_secure.
- La configuración de los certificados SSL.
- Use los parámetros adecuados al conectarse. Por ejemplo, use el parámetro
port_securecon
clickhouse_client.
- Compruebe:
-
Configuración del usuario:
- Puede que esté usando un nombre de usuario o una contraseña incorrectos.
Si ClickHouse no puede procesar la consulta, envía una descripción del error al cliente. En
Procesamiento de consultas
clickhouse-client, se muestra una descripción del error en la consola. Si usas la interfaz HTTP, ClickHouse envía la descripción del error en el cuerpo de la respuesta. Por ejemplo:
Si inicia
$ curl 'http://localhost:8123/' --data-binary "SELECT a"
Code: 47, e.displayText() = DB::Exception: Unknown identifier: a. Note that there are no tables (FROM clause) in your query, context: required_names: 'a' source_tables: table_aliases: private_aliases: column_aliases: public_columns: 'a' masked_columns: array_join_columns: source_columns: , e.what() = DB::Exception
clickhouse-client con el parámetro
stack-trace, ClickHouse devuelve la traza de pila del servidor con la descripción del error.
Es posible que vea un mensaje sobre una conexión interrumpida. En ese caso, puede repetir la consulta. Si la conexión se interrumpe cada vez que ejecuta la consulta, revise los logs del servidor para detectar errores.
Si observa que ClickHouse funciona con demasiada lentitud, debe analizar la carga que sus consultas generan en los recursos del servidor y en la red. Puede usar la utilidad clickhouse-benchmark para perfilar las consultas. Muestra el número de consultas procesadas por segundo, el número de filas procesadas por segundo y los percentiles de los tiempos de procesamiento de las consultas.