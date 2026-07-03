Aprende a resolver el error de verificación del desarrollador en MacOS al ejecutar comandos de ClickHouse, ya sea con System Settings o desde la terminal.

Soluciona el error de verificación del desarrollador en MacOS

​ Corrige el error de verificación del desarrollador en MacOS

Si instalas ClickHouse con brew , es posible que te aparezca un error de MacOS. De forma predeterminada, MacOS no ejecuta aplicaciones ni herramientas creadas por un desarrollador que no se pueda verificar.

Al intentar ejecutar cualquier comando de clickhouse , es posible que veas este error:

Para evitar este error de verificación, debes quitar la aplicación de la cuarentena de MacOS, ya sea buscando la opción correspondiente en la ventana de System Settings, usando la terminal o volviendo a instalar ClickHouse.

​ Proceso en System Settings

La forma más sencilla de quitar el ejecutable clickhouse de la cuarentena es la siguiente:

Abre System Settings. Ve a Privacy & Security: Desplázate hasta la parte inferior de la ventana para encontrar un mensaje que indica que “clickhouse-macos-aarch64” fue bloqueado porque no proviene de un desarrollador identificado. Haz clic en Allow Anyway. Introduce la contraseña de tu usuario de MacOS.

Ahora deberías poder ejecutar comandos de clickhouse en tu terminal.

​ Proceso en la terminal

A veces, pulsar el botón Allow Anyway no soluciona este problema; en ese caso, también puedes realizar este proceso desde la línea de comandos. O quizá simplemente prefieras usar la línea de comandos.

Primero, averigua dónde instaló Homebrew el ejecutable clickhouse :

which clickhouse

Esto debería mostrar algo similar a:

/opt/homebrew/bin/clickhouse

Elimine clickhouse de la cuarentena ejecutando xattr -d com.apple.quarantine , seguido de la ruta del comando anterior:

xattr -d com.apple.quarantine /opt/homebrew/bin/clickhouse

Ahora ya deberías poder ejecutar clickhouse :

clickhouse

Esto debería mostrar algo similar a:

Use one of the following commands: clickhouse local [args] clickhouse client [args] clickhouse benchmark [args] ...

​ Soluciona el problema reinstalando ClickHouse

Brew tiene una opción de línea de comandos que evita poner en cuarentena los binarios instalados desde el principio.

Primero, desinstala ClickHouse:

brew uninstall clickhouse

Ahora vuelve a instalar ClickHouse con --no-quarantine :