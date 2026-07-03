Si instalas ClickHouse con
Corrige el error de verificación del desarrollador en MacOS
brew, es posible que te aparezca un error de MacOS.
De forma predeterminada, MacOS no ejecuta aplicaciones ni herramientas creadas por un desarrollador que no se pueda verificar.
Al intentar ejecutar cualquier comando de
clickhouse, es posible que veas este error:
Para evitar este error de verificación, debes quitar la aplicación de la cuarentena de MacOS, ya sea buscando la opción correspondiente en la ventana de System Settings, usando la terminal o volviendo a instalar ClickHouse.
La forma más sencilla de quitar el ejecutable
Proceso en System Settings
clickhouse de la cuarentena es la siguiente:
- Abre System Settings.
- Ve a Privacy & Security:
- Desplázate hasta la parte inferior de la ventana para encontrar un mensaje que indica que “clickhouse-macos-aarch64” fue bloqueado porque no proviene de un desarrollador identificado.
- Haz clic en Allow Anyway.
- Introduce la contraseña de tu usuario de MacOS.
clickhouse en tu terminal.
A veces, pulsar el botón
Proceso en la terminal
Allow Anyway no soluciona este problema; en ese caso, también puedes realizar este proceso desde la línea de comandos.
O quizá simplemente prefieras usar la línea de comandos.
Primero, averigua dónde instaló Homebrew el ejecutable
clickhouse:
Esto debería mostrar algo similar a:
which clickhouse
Elimine
/opt/homebrew/bin/clickhouse
clickhouse de la cuarentena ejecutando
xattr -d com.apple.quarantine, seguido de la ruta del comando anterior:
Ahora ya deberías poder ejecutar
xattr -d com.apple.quarantine /opt/homebrew/bin/clickhouse
clickhouse:
Esto debería mostrar algo similar a:
clickhouse
Use one of the following commands:
clickhouse local [args]
clickhouse client [args]
clickhouse benchmark [args]
...
Brew tiene una opción de línea de comandos que evita poner en cuarentena los binarios instalados desde el principio. Primero, desinstala ClickHouse:
Soluciona el problema reinstalando ClickHouse
Ahora vuelve a instalar ClickHouse con
brew uninstall clickhouse
--no-quarantine:
brew install --no-quarantine clickhouse