Al ejecutar ClickHouse en Docker, Docker indica que faltan las capacidades
Pregunta
CAP_IPC_LOCK y
CAP_SYS_NICE en el sistema. ¿Cómo puedo solucionarlo?
Esto es lo que se ve en los mensajes de registro cuando falta la capacidad
CAP_SYS_NICE o
CAP_SYS_NICE:
docker run -d --name clickhouse-server \
--ulimit nofile=262144:262144 \
--network clickhouse-net \
-p 8123:8123 -p 9000:9000 -p 9009:9009 -p 9363:9363 \
clickhouse/clickhouse-server:23.2
2023.04.19 08:04:10.022720 [ 1 ] {} <Information> Application: It looks like the process has no CAP_IPC_LOCK capability, binary mlock will be disabled. It could happen due to incorrect ClickHouse package installation. You could resolve the problem manually with 'sudo setcap cap_ipc_lock=+ep /usr/bin/clickhouse'. Note that it will not work on 'nosuid' mounted filesystems.
2023.04.19 08:04:10.065860 [ 1 ] {} <Information> Application: It looks like the process has no CAP_SYS_NICE capability, the setting 'os_thread_priority' will have no effect. It could happen due to incorrect ClickHouse package installation. You could resolve the problem manually with 'sudo setcap cap_sys_nice=+ep /usr/bin/clickhouse'. Note that it will not work on 'nosuid' mounted filesystems.
Respuesta
- Añada dos argumentos
--cap-addpara otorgar al contenedor las capacidades
IPC_LOCKy
SYS_NICE:
docker run -d --name clickhouse-server \
--cap-add=SYS_NICE \
--cap-add=IPC_LOCK \
--ulimit nofile=262144:262144 \
--network clickhouse-net \
-p 8123:8123 -p 9000:9000 -p 9009:9009 -p 9363:9363 \
clickhouse/clickhouse-server:23.2
- Verifique que las capacidades sean visibles en el contenedor con el siguiente comando:
La respuesta es similar a:
apt-get update > /dev/null && apt-get install -y libcap2-bin > /dev/null && capsh --print
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
WARNING: libcap needs an update (cap=40 should have a name).
Current: = cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,cap_net_raw,cap_ipc_lock,cap_sys_chroot,cap_sys_nice,cap_mknod,cap_audit_write,cap_setfcap+ep
Bounding set =cap_chown,cap_dac_override,cap_fowner,cap_fsetid,cap_kill,cap_setgid,cap_setuid,cap_setpcap,cap_net_bind_service,cap_net_raw,cap_ipc_lock,cap_sys_chroot,cap_sys_nice,cap_mknod,cap_audit_write,cap_setfcap
Ambient set =
Securebits: 00/0x0/1'b0
secure-noroot: no (unlocked)
secure-no-suid-fixup: no (unlocked)
secure-keep-caps: no (unlocked)
secure-no-ambient-raise: no (unlocked)
uid=0(root) euid=0(root)
gid=0(root)
groups=0(root)
Guessed mode: UNCERTAIN (0)
- Configure manualmente ambas capacidades de ClickHouse
setcap "cap_ipc_lock=+ep cap_sys_nice=+ep" /usr/bin/clickhouse
- Compruebe que se hayan aplicado las capacidades.
Deberías ver lo siguiente:
getcap -v /usr/bin/clickhouse
/usr/bin/clickhouse = cap_ipc_lock,cap_sys_nice+ep
- Reinicie el servidor de ClickHouse y los mensajes de registro ya no deberían mostrarse.
Consulte este artículo sobre las capacidades de Linux para obtener más información.