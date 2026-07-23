El error suele mostrarse así:
Resolución del error 210 de verificación del certificado SSL en ClickHouse
Code: 210. DB::NetException: SSL Exception: error:1000007d:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED
Este error se produce al intentar conectarse a un servidor de ClickHouse mediante
Causa del error
clickhouse-client. La causa del error es una de las siguientes:
- en el archivo de configuración del cliente
config.xmlfalta el certificado raíz del almacén de CA predeterminado del sistema, o
- hay un certificado de CA autofirmado o de una CA interna que no está configurado
Si utiliza una CA interna o autofirmada, configure el certificado raíz de la CA en
Solución
config.xml, en el directorio del cliente (por ejemplo,
/etc/clickhouse-client), y desactive la carga de los certificados raíz de CA predeterminados desde la ubicación predeterminada.
A continuación se muestra una configuración de ejemplo:
<openSSL>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
Consulta https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli/#configuration_files