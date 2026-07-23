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Resolución del error 210 de verificación del certificado SSL en ClickHouse

El error suele mostrarse así: Code: 210. DB::NetException: SSL Exception: error:1000007d:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED

Causa del error

Este error se produce al intentar conectarse a un servidor de ClickHouse mediante clickhouse-client. La causa del error es una de las siguientes:
  • en el archivo de configuración del cliente config.xml falta el certificado raíz del almacén de CA predeterminado del sistema, o
  • hay un certificado de CA autofirmado o de una CA interna que no está configurado

Solución

Si utiliza una CA interna o autofirmada, configure el certificado raíz de la CA en config.xml, en el directorio del cliente (por ejemplo, /etc/clickhouse-client), y desactive la carga de los certificados raíz de CA predeterminados desde la ubicación predeterminada. A continuación se muestra una configuración de ejemplo:

Recursos adicionales

Consulta https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli/#configuration_files
Última modificación el 23 de julio de 2026