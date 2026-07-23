Aprenda a resolver el error SSL CERTIFICATE_VERIFY_FAILED.

Cómo resolver el error de verificación del certificado SSL en ClickHouse

​ Resolución del error 210 de verificación del certificado SSL en ClickHouse

El error suele mostrarse así:

Code: 210. DB::NetException: SSL Exception: error:1000007d:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED

​ Causa del error

Este error se produce al intentar conectarse a un servidor de ClickHouse mediante clickhouse-client . La causa del error es una de las siguientes:

en el archivo de configuración del cliente config.xml falta el certificado raíz del almacén de CA predeterminado del sistema, o

falta el certificado raíz del almacén de CA predeterminado del sistema, o hay un certificado de CA autofirmado o de una CA interna que no está configurado

Si utiliza una CA interna o autofirmada, configure el certificado raíz de la CA en config.xml , en el directorio del cliente (por ejemplo, /etc/clickhouse-client ), y desactive la carga de los certificados raíz de CA predeterminados desde la ubicación predeterminada.

A continuación se muestra una configuración de ejemplo:

< openSSL > < client > < loadDefaultCAFile > false </ loadDefaultCAFile > < caConfig > /etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt </ caConfig > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > < invalidCertificateHandler > < name > RejectCertificateHandler </ name > </ invalidCertificateHandler > </ client > </ openSSL >