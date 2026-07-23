clickhousectl
La CLI de ClickHouse: local y Cloud.
Cliente de ClickHouse
Cliente nativo de línea de comandos compatible con opciones de la línea de comandos y archivos de configuración.
Drivers e interfaces
Interfaces de red, drivers y herramientas para conectarse a ClickHouse.
Biblioteca cliente de ClickHouse para C++
La biblioteca cliente de ClickHouse para C++.
Inferencia de esquemas
Inferencia automática de esquemas a partir de los datos de entrada.
Terminal web
Una sesión de
clickhouse-client en el navegador a través de WebSocket.
Interfaz web SQL (Play)
La interfaz SQL integrada en el navegador que ClickHouse sirve en
/play.
Interfaces de terceros
Herramientas, bibliotecas e integraciones de terceros.