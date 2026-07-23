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ClickHouse ofrece varios clientes e interfaces nativos que le permiten conectarse a ClickHouse.

clickhousectl

La CLI de ClickHouse: local y Cloud.

Cliente de ClickHouse

Cliente nativo de línea de comandos compatible con opciones de la línea de comandos y archivos de configuración.

Drivers e interfaces

Interfaces de red, drivers y herramientas para conectarse a ClickHouse.

Biblioteca cliente de ClickHouse para C++

La biblioteca cliente de ClickHouse para C++.

Inferencia de esquemas

Inferencia automática de esquemas a partir de los datos de entrada.

Terminal web

Una sesión de clickhouse-client en el navegador a través de WebSocket.

Interfaz web SQL (Play)

La interfaz SQL integrada en el navegador que ClickHouse sirve en /play.

Interfaces de terceros

Herramientas, bibliotecas e integraciones de terceros.
Última modificación el 23 de julio de 2026