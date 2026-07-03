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Por qué ocurre

Cuando se produce este error, una tabla aparece como de solo lectura y el mensaje de error indica partes superpuestas. Puedes ver el error en los registros o mediante
El mensaje de error es similar a este:

Causa del error

Este error puede deberse a una condición de carrera entre mergeSelectingTask y la reinicialización de la cola.

Solución

Ejecute las siguientes consultas en todas las réplicas:
Luego, ejecute lo siguiente en todas las réplicas:
Debes actualizar ClickHouse a la versión más reciente.

Recursos adicionales

PR e incidencias relacionadas en GitHub:

Versiones afectadas:

ClickHouse v 22.12 y versiones anteriores
Última modificación el 3 de julio de 2026