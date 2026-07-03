Cuando se produce este error, una tabla aparece como de solo lectura y el mensaje de error indica partes superpuestas. Puedes ver el error en los registros o mediante
Por qué ocurre
El mensaje de error es similar a este:
SELECT *
FROM system.replicas
WHERE is_readonly = 1
Code: 49. DB::Exception: Part XXXXX intersects previous part YYYYY. It is a bug or a result of manual intervention in the ZooKeeper data. (LOGICAL_ERROR) (version 21.12.4.1 (official build))
Este error puede deberse a una condición de carrera entre
Causa del error
mergeSelectingTask y la reinicialización de la cola.
Ejecute las siguientes consultas en todas las réplicas:
Solución
Luego, ejecute lo siguiente en todas las réplicas:
DETACH TABLE table_name; -- Necesario para DROP REPLICA
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/table_path_in_zk/'; -- Eliminará todo lo que haya en /table_path_in_zk
ATTACH TABLE table_name; -- La tabla estará en modo de solo lectura, ya que no hay metadatos en ZK
SYSTEM RESTORE REPLICA table_name; -- Desconectará todas las particiones, recreará los metadatos en ZK (como si fuera una tabla nueva vacía) y luego volverá a adjuntar todas las particiones
SYSTEM SYNC REPLICA table_name; -- Espera a que las réplicas sincronicen las partes. También se recomienda verificar `system.detached_parts` en todas las réplicas una vez finalizada la recuperación.
PR e incidencias relacionadas en GitHub:
Recursos adicionales
- ClickHouse/ClickHouse#34096
- ClickHouse/ClickHouse#30651
- ClickHouse/ClickHouse#31060
- ClickHouse/ClickHouse#35863
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