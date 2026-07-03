Una colección de consultas prácticas para solucionar problemas de ClickHouse, que incluye cómo supervisar el tamaño de las tablas, las consultas de larga duración y los errores.

​ Consultas útiles para resolver problemas

Sin un orden en particular, aquí tienes algunas consultas útiles para resolver problemas de ClickHouse y entender qué está pasando.

También tenemos un excelente blog con algunas consultas esenciales para supervisar ClickHouse

​ Ver qué configuraciones se han modificado respecto a las predeterminadas

SELECT name , value FROM system . settings WHERE changed

​ Obtén el tamaño de todas tus tablas

SELECT table , formatReadableSize( sum (bytes)) as size FROM system . parts WHERE active GROUP BY table

La respuesta tiene este aspecto:

┌─table───────────┬─size──────┐ │ stat │ 38.89 MiB │ │ customers │ 525.00 B │ │ my_sparse_table │ 40.73 MiB │ │ crypto_prices │ 32.18 MiB │ │ hackernews │ 6.23 GiB │ └─────────────────┴───────────┘

​ Número de filas y tamaño diario promedio de su tabla

SELECT table , formatReadableSize( size ) AS size , rows , days , formatReadableSize(avgDaySize) AS avgDaySize FROM ( SELECT table , sum (bytes) AS size , sum ( rows ) AS rows , min (min_date) AS min_date, max (max_date) AS max_date, max_date - min_date AS days , size / (max_date - min_date) AS avgDaySize FROM system . parts WHERE active GROUP BY table ORDER BY rows DESC )

​ Porcentaje de compresión de las columnas, así como el tamaño del índice primario en memoria

Puede ver el nivel de compresión de sus datos por columna. Esta consulta también devuelve el tamaño de sus índices primarios en memoria, lo cual es útil saber porque los índices primarios deben caber en memoria.

SELECT parts. * , columns . compressed_size , columns . uncompressed_size , columns . compression_ratio , columns . compression_percentage FROM ( SELECT table , formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size, formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS compressed_size, round ( sum (data_compressed_bytes) / sum (data_uncompressed_bytes), 3 ) AS compression_ratio, round ( 100 - (( sum (data_compressed_bytes) * 100 ) / sum (data_uncompressed_bytes)), 3 ) AS compression_percentage FROM system . columns GROUP BY table ) AS columns RIGHT JOIN ( SELECT table , sum ( rows ) AS rows , max (modification_time) AS latest_modification, formatReadableSize( sum (bytes)) AS disk_size, formatReadableSize( sum (primary_key_bytes_in_memory)) AS primary_keys_size, any(engine) AS engine, sum (bytes) AS bytes_size FROM system . parts WHERE active GROUP BY database , table ) AS parts ON columns . table = parts . table ORDER BY parts . bytes_size DESC

​ Número de consultas enviadas por el cliente en los últimos 10 minutos

Puedes aumentar o reducir el intervalo de tiempo en la función toIntervalMinute(10) :

SELECT client_name, count (), query_kind, toStartOfMinute(event_time) AS event_time_m FROM system . query_log WHERE ( type = 'QueryStart' ) AND (event_time > ( now () - toIntervalMinute( 10 ))) GROUP BY event_time_m, client_name, query_kind ORDER BY event_time_m DESC , count () ASC

​ Número de partes en cada partición

SELECT concat ( database , '.' , table ), partition_id, count () FROM system . parts WHERE active GROUP BY database , table , partition_id

​ Encontrar consultas de ejecución prolongada

Esto puede ayudar a encontrar consultas que se han quedado bloqueadas:

SELECT elapsed, initial_user, client_name, hostname(), query_id, query FROM clusterAllReplicas( default , system . processes ) ORDER BY elapsed DESC

Usando el identificador de la consulta con peor rendimiento, podemos obtener una traza de pila que puede ayudar en la depuración.

SET allow_introspection_functions=1; SELECT arrayStringConcat( arrayMap( x, y -> concat(x, ': ', y), arrayMap(x -> addressToLine(x), trace), arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), trace) ), '

' ) as trace FROM system.stack_trace WHERE query_id = '0bb6e88b-9b9a-4ffc-b612-5746c859e360';

​ Consultar los errores más recientes

SELECT * FROM system.errors ORDER BY last_error_time DESC

La respuesta tiene este aspecto:

┌─name──────────────────┬─code─┬─value─┬─────last_error_time─┬─last_error_message──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─last_error_trace─┬─remote─┐ │ UNKNOWN_TABLE │ 60 │ 3 │ 2023-03-14 01:02:35 │ Table system.stack_trace doesn't exist │ [] │ 0 │ │ BAD_GET │ 170 │ 1 │ 2023-03-14 00:58:55 │ Requested cluster 'default' not found │ [] │ 0 │ │ UNKNOWN_IDENTIFIER │ 47 │ 1 │ 2023-03-14 00:49:12 │ Missing columns: 'parts.table' 'table' while processing query: 'table = parts.table', required columns: 'table' 'parts.table' 'table' 'parts.table' │ [] │ 0 │ │ NO_ELEMENTS_IN_CONFIG │ 139 │ 2 │ 2023-03-14 00:42:11 │ Certificate file is not set. │ [] │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┘

​ Las 10 consultas que más CPU y memoria consumen

SELECT type , event_time, initial_query_id, formatReadableSize(memory_usage) AS memory, `ProfileEvents.Values` [indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU, `ProfileEvents.Values` [indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU, normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash FROM system . query_log ORDER BY memory_usage DESC LIMIT 10

query_id : las consultas secundarias distribuidas y los pasos internos de las vistas tienen is_initial_query = 0 . Filtre por is_initial_query = 1 (o query_id = initial_query_id ) para ver las consultas tal como se enviaron, y tenga en cuenta que los valores internos de query_id que asigna ClickHouse pueden incluir una etiqueta como queryView... . Consulte la Una sola consulta puede registrarse como varias filas con distintos valores de: las consultas secundarias distribuidas y los pasos internos de las vistas tienen. Filtre por(o) para ver las consultas tal como se enviaron, y tenga en cuenta que los valores internos deque asigna ClickHouse pueden incluir una etiqueta como. Consulte la referencia de query_log para obtener más información.

​ Cuánto espacio en disco usan mis proyecciones

SELECT name , parent_name, formatReadableSize(bytes_on_disk) AS bytes, formatReadableSize(parent_bytes_on_disk) AS parent_bytes, bytes_on_disk / parent_bytes_on_disk AS ratio FROM system . projection_parts

​ Mostrar el almacenamiento en disco, el número de partes, de filas en system.parts y de marks en todas las bases de datos

SELECT database , table , partition , count () AS parts, formatReadableSize( sum (bytes_on_disk)) AS bytes_on_disk, formatReadableQuantity( sum ( rows )) AS rows , sum (marks) AS marks FROM system . parts WHERE ( database != 'system' ) AND active GROUP BY database , table , partition ORDER BY database ASC

​ Mostrar los detalles de las partes nuevas escritas recientemente

Los detalles incluyen cuándo se crearon, su tamaño, cuántas filas contienen y más:

SELECT modification_time, rows , formatReadableSize(bytes_on_disk), * FROM clusterAllReplicas( default , system . parts ) WHERE ( database = 'default' ) AND active AND ( level = 0 ) ORDER BY modification_time DESC LIMIT 100

​ Consultas de monitoreo de todo el clúster

Las siguientes consultas son útiles para monitorear clústeres de ClickHouse. Usan clusterAllReplicas() para agregar datos de todos los nodos.

Estas consultas asumen que su clúster se llama default . Si su clúster tiene un nombre distinto, reemplace 'default' y default por el nombre real de su clúster.

​ Promedio de nuevas partes creadas por minuto y por segundo (última hora)

WITH PER_MINUTE AS ( SELECT toStartOfInterval(modification_time, toIntervalMinute( 1 )) AS t, count () AS new_part_count FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^parts' )) WHERE ( database = 'default' ) AND ( table = 'your_table' ) AND (active = true) AND ( level = 0 ) AND (modification_time >= ( now () - toIntervalHour( 1 ))) GROUP BY t ORDER BY t ASC SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 ) SELECT AVG (new_part_count) AS new_parts_per_minute, new_parts_per_minute / 60 AS new_parts_per_second FROM PER_MINUTE

Sustituya 'your_table' por el nombre real de la tabla que desea monitorizar.

​ Consultas con uso intensivo de CPU y memoria (en todo el clúster)

SELECT type , event_time, initial_query_id, formatReadableSize(memory_usage) AS memory, `ProfileEvents.Values` [indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU, `ProfileEvents.Values` [indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU, normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^query_log' )) ORDER BY memory_usage DESC LIMIT 10

​ Fusiones en curso con ETA

Esta consulta muestra las fusiones que se están ejecutando actualmente en el clúster, con el tiempo estimado restante hasta su finalización:

SELECT hostName(), database , table , round (elapsed, 0 ) AS elapsed_seconds, round (progress, 4 ) AS progress_ratio, formatReadableTimeDelta((elapsed / progress) - elapsed) AS estimated_time_remaining, num_parts, result_part_name FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^merges' )) ORDER BY (elapsed / progress) - elapsed ASC

​ Consultas más comunes por hash normalizado

Encuentra las consultas que se ejecutan con mayor frecuencia (útil para identificar cuáles optimizar):

SELECT normalizedQueryHash(query) AS query_hash, count () AS execution_count, any(query) AS example_query FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^query_log' )) WHERE event_date >= today() - 1 GROUP BY normalizedQueryHash(query) ORDER BY execution_count DESC LIMIT 20

Analice los errores de creación de partes en todo el clúster:

SELECT event_date, event_type, table , error, COUNT () AS error_count FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^part_log' )) WHERE database = 'default' GROUP BY event_date, event_type, error, table ORDER BY event_date DESC , error_count DESC

​ Número de tablas por nodo

Compruebe cómo se distribuyen las tablas entre los nodos del clúster:

SELECT hostName() AS host, count () AS table_count FROM clusterAllReplicas( 'default' , merge ( system , '^tables' )) WHERE database = 'default' GROUP BY hostName() ORDER BY table_count DESC

​ Comprobar las operaciones de async insert

Supervise la actividad de async insert:

SELECT event_date, count () AS total_count, sum ( if (query LIKE '%async%' , 1 , 0 )) AS async_count, sum ( if (query LIKE '%INSERT%' , 1 , 0 )) AS insert_count FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^query_log' )) WHERE event_date >= today() - 7 GROUP BY event_date ORDER BY event_date DESC

​ Análisis de partes y fusiones

​ Partes activas por tabla

Consulte el número de partes activas por tabla en todo el clúster:

SELECT database , table , count () AS part_count, formatReadableSize( sum (bytes_on_disk)) AS total_size FROM clusterAllReplicas( default , system . parts ) WHERE active = 1 AND database = 'default' GROUP BY database , table ORDER BY part_count DESC

​ Particiones con demasiadas partes

Busque las particiones que puedan tener demasiadas partes (lo que puede afectar el rendimiento de las consultas):

SELECT database , table , partition , count () AS part_count, formatReadableSize( sum (bytes_on_disk)) AS total_size FROM clusterAllReplicas( default , system . parts ) WHERE active = 1 GROUP BY database , table , partition HAVING part_count > 100 ORDER BY part_count DESC

​ Partes desasociadas

Compruebe si hay partes desasociadas que puedan requerir investigación:

SELECT database , table , partition_id, name , reason, count () FROM clusterAllReplicas( default , system . detached_parts ) GROUP BY database , table , partition_id, name , reason ORDER BY database , table

​ Consultas sobre la información del sistema

​ Uso de memoria por nodo en todo el clúster

Supervise el consumo de memoria en todos los nodos:

SELECT hostName() AS host, formatReadableSize( max (memory_usage)) AS peak_memory, formatReadableSize( avg (memory_usage)) AS avg_memory, formatReadableSize( min (memory_usage)) AS min_memory FROM clusterAllReplicas( default , merge ( system , '^query_log' )) WHERE event_date >= today() - 1 GROUP BY hostName() ORDER BY peak_memory DESC

​ Ejecutar consultas en el clúster

Compruebe qué consultas se están ejecutando actualmente:

SELECT hostName() AS host, initial_user, query_id, elapsed, read_rows, formatReadableSize(memory_usage) AS memory_usage, normalizedQueryHash(query) AS query_hash FROM clusterAllReplicas( default , system . processes ) ORDER BY elapsed DESC

​ Ajustes modificados respecto de los valores predeterminados

Consulte qué ajustes se han modificado respecto de los valores predeterminados:

SELECT hostName() AS host, name , value FROM clusterAllReplicas( default , system . settings ) WHERE changed = 1 ORDER BY hostName(), name

​ Estado de la cola de replicación

Para las tablas replicadas, compruebe la cola de replicación: