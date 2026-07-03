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Consultas útiles para resolver problemas

Sin un orden en particular, aquí tienes algunas consultas útiles para resolver problemas de ClickHouse y entender qué está pasando. También tenemos un excelente blog con algunas consultas esenciales para supervisar ClickHouse.

Ver qué configuraciones se han modificado respecto a las predeterminadas

Obtén el tamaño de todas tus tablas

La respuesta tiene este aspecto:

Número de filas y tamaño diario promedio de su tabla

Porcentaje de compresión de las columnas, así como el tamaño del índice primario en memoria

Puede ver el nivel de compresión de sus datos por columna. Esta consulta también devuelve el tamaño de sus índices primarios en memoria, lo cual es útil saber porque los índices primarios deben caber en memoria.

Número de consultas enviadas por el cliente en los últimos 10 minutos

Puedes aumentar o reducir el intervalo de tiempo en la función toIntervalMinute(10):

Número de partes en cada partición

Encontrar consultas de ejecución prolongada

Esto puede ayudar a encontrar consultas que se han quedado bloqueadas:
Usando el identificador de la consulta con peor rendimiento, podemos obtener una traza de pila que puede ayudar en la depuración.

Consultar los errores más recientes

La respuesta tiene este aspecto:

Las 10 consultas que más CPU y memoria consumen

Una sola consulta puede registrarse como varias filas con distintos valores de query_id: las consultas secundarias distribuidas y los pasos internos de las vistas tienen is_initial_query = 0. Filtre por is_initial_query = 1 (o query_id = initial_query_id) para ver las consultas tal como se enviaron, y tenga en cuenta que los valores internos de query_id que asigna ClickHouse pueden incluir una etiqueta como queryView.... Consulte la referencia de query_log para obtener más información.

Cuánto espacio en disco usan mis proyecciones

Mostrar el almacenamiento en disco, el número de partes, de filas en system.parts y de marks en todas las bases de datos

Mostrar los detalles de las partes nuevas escritas recientemente

Los detalles incluyen cuándo se crearon, su tamaño, cuántas filas contienen y más:

Consultas de monitoreo de todo el clúster

Las siguientes consultas son útiles para monitorear clústeres de ClickHouse. Usan clusterAllReplicas() para agregar datos de todos los nodos.
Estas consultas asumen que su clúster se llama default. Si su clúster tiene un nombre distinto, reemplace 'default' y default por el nombre real de su clúster.

Promedio de nuevas partes creadas por minuto y por segundo (última hora)

Sustituya 'your_table' por el nombre real de la tabla que desea monitorizar.

Consultas con uso intensivo de CPU y memoria (en todo el clúster)

Fusiones en curso con ETA

Esta consulta muestra las fusiones que se están ejecutando actualmente en el clúster, con el tiempo estimado restante hasta su finalización:

Consultas más comunes por hash normalizado

Encuentra las consultas que se ejecutan con mayor frecuencia (útil para identificar cuáles optimizar):

Número de errores por tipo de evento y fecha

Analice los errores de creación de partes en todo el clúster:

Número de tablas por nodo

Compruebe cómo se distribuyen las tablas entre los nodos del clúster:

Comprobar las operaciones de async insert

Supervise la actividad de async insert:

Análisis de partes y fusiones

Partes activas por tabla

Consulte el número de partes activas por tabla en todo el clúster:

Particiones con demasiadas partes

Busque las particiones que puedan tener demasiadas partes (lo que puede afectar el rendimiento de las consultas):

Partes desasociadas

Compruebe si hay partes desasociadas que puedan requerir investigación:

Consultas sobre la información del sistema

Uso de memoria por nodo en todo el clúster

Supervise el consumo de memoria en todos los nodos:

Ejecutar consultas en el clúster

Compruebe qué consultas se están ejecutando actualmente:

Ajustes modificados respecto de los valores predeterminados

Consulte qué ajustes se han modificado respecto de los valores predeterminados:

Estado de la cola de replicación

Para las tablas replicadas, compruebe la cola de replicación:
Última modificación el 3 de julio de 2026