Sin un orden en particular, aquí tienes algunas consultas útiles para resolver problemas de ClickHouse y entender qué está pasando. También tenemos un excelente blog con algunas consultas esenciales para supervisar ClickHouse.
Consultas útiles para resolver problemas
Ver qué configuraciones se han modificado respecto a las predeterminadas
SELECT
name,
value
FROM system.settings
WHERE changed
Obtén el tamaño de todas tus tablas
La respuesta tiene este aspecto:
SELECT table,
formatReadableSize(sum(bytes)) as size
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY table
┌─table───────────┬─size──────┐
│ stat │ 38.89 MiB │
│ customers │ 525.00 B │
│ my_sparse_table │ 40.73 MiB │
│ crypto_prices │ 32.18 MiB │
│ hackernews │ 6.23 GiB │
└─────────────────┴───────────┘
Número de filas y tamaño diario promedio de su tabla
SELECT
table,
formatReadableSize(size) AS size,
rows,
days,
formatReadableSize(avgDaySize) AS avgDaySize
FROM
(
SELECT
table,
sum(bytes) AS size,
sum(rows) AS rows,
min(min_date) AS min_date,
max(max_date) AS max_date,
max_date - min_date AS days,
size / (max_date - min_date) AS avgDaySize
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY table
ORDER BY rows DESC
)
Puede ver el nivel de compresión de sus datos por columna. Esta consulta también devuelve el tamaño de sus índices primarios en memoria, lo cual es útil saber porque los índices primarios deben caber en memoria.
Porcentaje de compresión de las columnas, así como el tamaño del índice primario en memoria
SELECT
parts.*,
columns.compressed_size,
columns.uncompressed_size,
columns.compression_ratio,
columns.compression_percentage
FROM
(
SELECT
table,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
round(sum(data_compressed_bytes) / sum(data_uncompressed_bytes), 3) AS compression_ratio,
round(100 - ((sum(data_compressed_bytes) * 100) / sum(data_uncompressed_bytes)), 3) AS compression_percentage
FROM system.columns
GROUP BY table
) AS columns
RIGHT JOIN
(
SELECT
table,
sum(rows) AS rows,
max(modification_time) AS latest_modification,
formatReadableSize(sum(bytes)) AS disk_size,
formatReadableSize(sum(primary_key_bytes_in_memory)) AS primary_keys_size,
any(engine) AS engine,
sum(bytes) AS bytes_size
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY
database,
table
) AS parts ON columns.table = parts.table
ORDER BY parts.bytes_size DESC
Puedes aumentar o reducir el intervalo de tiempo en la función
Número de consultas enviadas por el cliente en los últimos 10 minutos
toIntervalMinute(10):
SELECT
client_name,
count(),
query_kind,
toStartOfMinute(event_time) AS event_time_m
FROM system.query_log
WHERE (type = 'QueryStart') AND (event_time > (now() - toIntervalMinute(10)))
GROUP BY
event_time_m,
client_name,
query_kind
ORDER BY
event_time_m DESC,
count() ASC
Número de partes en cada partición
SELECT
concat(database, '.', table),
partition_id,
count()
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY
database,
table,
partition_id
Esto puede ayudar a encontrar consultas que se han quedado bloqueadas:
Encontrar consultas de ejecución prolongada
Usando el identificador de la consulta con peor rendimiento, podemos obtener una traza de pila que puede ayudar en la depuración.
SELECT
elapsed,
initial_user,
client_name,
hostname(),
query_id,
query
FROM clusterAllReplicas(default, system.processes)
ORDER BY elapsed DESC
SET allow_introspection_functions=1;
SELECT
arrayStringConcat(
arrayMap(
x,
y -> concat(x, ': ', y),
arrayMap(x -> addressToLine(x), trace),
arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), trace)
),
'\n'
) as trace
FROM
system.stack_trace
WHERE
query_id = '0bb6e88b-9b9a-4ffc-b612-5746c859e360';
Consultar los errores más recientes
La respuesta tiene este aspecto:
SELECT *
FROM system.errors
ORDER BY last_error_time DESC
┌─name──────────────────┬─code─┬─value─┬─────last_error_time─┬─last_error_message──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─last_error_trace─┬─remote─┐
│ UNKNOWN_TABLE │ 60 │ 3 │ 2023-03-14 01:02:35 │ Table system.stack_trace doesn't exist │ [] │ 0 │
│ BAD_GET │ 170 │ 1 │ 2023-03-14 00:58:55 │ Requested cluster 'default' not found │ [] │ 0 │
│ UNKNOWN_IDENTIFIER │ 47 │ 1 │ 2023-03-14 00:49:12 │ Missing columns: 'parts.table' 'table' while processing query: 'table = parts.table', required columns: 'table' 'parts.table' 'table' 'parts.table' │ [] │ 0 │
│ NO_ELEMENTS_IN_CONFIG │ 139 │ 2 │ 2023-03-14 00:42:11 │ Certificate file is not set. │ [] │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┘
Las 10 consultas que más CPU y memoria consumen
SELECT
type,
event_time,
initial_query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM system.query_log
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10
Una sola consulta puede registrarse como varias filas con distintos valores de
query_id: las consultas secundarias distribuidas y los pasos internos de las vistas tienen
is_initial_query = 0. Filtre por
is_initial_query = 1 (o
query_id = initial_query_id) para ver las consultas tal como se enviaron, y tenga en cuenta que los valores internos de
query_id que asigna ClickHouse pueden incluir una etiqueta como
queryView.... Consulte la referencia de
query_log para obtener más información.
Cuánto espacio en disco usan mis proyecciones
SELECT
name,
parent_name,
formatReadableSize(bytes_on_disk) AS bytes,
formatReadableSize(parent_bytes_on_disk) AS parent_bytes,
bytes_on_disk / parent_bytes_on_disk AS ratio
FROM system.projection_parts
Mostrar el almacenamiento en disco, el número de partes, de filas en system.parts y de marks en todas las bases de datos
SELECT
database,
table,
partition,
count() AS parts,
formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS bytes_on_disk,
formatReadableQuantity(sum(rows)) AS rows,
sum(marks) AS marks
FROM system.parts
WHERE (database != 'system') AND active
GROUP BY
database,
table,
partition
ORDER BY database ASC
Los detalles incluyen cuándo se crearon, su tamaño, cuántas filas contienen y más:
Mostrar los detalles de las partes nuevas escritas recientemente
SELECT
modification_time,
rows,
formatReadableSize(bytes_on_disk),
*
FROM clusterAllReplicas(default, system.parts)
WHERE (database = 'default') AND active AND (level = 0)
ORDER BY modification_time DESC
LIMIT 100
Las siguientes consultas son útiles para monitorear clústeres de ClickHouse. Usan
Consultas de monitoreo de todo el clúster
clusterAllReplicas() para agregar datos de todos los nodos.
Estas consultas asumen que su clúster se llama
default. Si su clúster tiene un nombre distinto, reemplace
'default' y
default por el nombre real de su clúster.
Promedio de nuevas partes creadas por minuto y por segundo (última hora)
Sustituya
WITH
PER_MINUTE AS
(
SELECT
toStartOfInterval(modification_time, toIntervalMinute(1)) AS t,
count() AS new_part_count
FROM
clusterAllReplicas(default, merge(system, '^parts'))
WHERE
(database = 'default') AND
(table = 'your_table') AND
(active = true) AND
(level = 0) AND
(modification_time >= (now() - toIntervalHour(1)))
GROUP BY
t
ORDER BY
t ASC
SETTINGS skip_unavailable_shards = 1
)
SELECT
AVG(new_part_count) AS new_parts_per_minute,
new_parts_per_minute / 60 AS new_parts_per_second
FROM
PER_MINUTE
'your_table' por el nombre real de la tabla que desea monitorizar.
Consultas con uso intensivo de CPU y memoria (en todo el clúster)
SELECT
type,
event_time,
initial_query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10
Esta consulta muestra las fusiones que se están ejecutando actualmente en el clúster, con el tiempo estimado restante hasta su finalización:
Fusiones en curso con ETA
SELECT
hostName(),
database,
table,
round(elapsed, 0) AS elapsed_seconds,
round(progress, 4) AS progress_ratio,
formatReadableTimeDelta((elapsed / progress) - elapsed) AS estimated_time_remaining,
num_parts,
result_part_name
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^merges'))
ORDER BY (elapsed / progress) - elapsed ASC
Encuentra las consultas que se ejecutan con mayor frecuencia (útil para identificar cuáles optimizar):
Consultas más comunes por hash normalizado
SELECT
normalizedQueryHash(query) AS query_hash,
count() AS execution_count,
any(query) AS example_query
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
WHERE event_date >= today() - 1
GROUP BY normalizedQueryHash(query)
ORDER BY execution_count DESC
LIMIT 20
Analice los errores de creación de partes en todo el clúster:
Número de errores por tipo de evento y fecha
SELECT
event_date,
event_type,
table,
error,
COUNT() AS error_count
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^part_log'))
WHERE database = 'default'
GROUP BY
event_date,
event_type,
error,
table
ORDER BY
event_date DESC,
error_count DESC
Compruebe cómo se distribuyen las tablas entre los nodos del clúster:
Número de tablas por nodo
SELECT
hostName() AS host,
count() AS table_count
FROM clusterAllReplicas('default', merge(system, '^tables'))
WHERE database = 'default'
GROUP BY hostName()
ORDER BY table_count DESC
Supervise la actividad de async insert:
Comprobar las operaciones de async insert
SELECT
event_date,
count() AS total_count,
sum(if(query LIKE '%async%', 1, 0)) AS async_count,
sum(if(query LIKE '%INSERT%', 1, 0)) AS insert_count
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
WHERE event_date >= today() - 7
GROUP BY event_date
ORDER BY event_date DESC
Análisis de partes y fusiones
Consulte el número de partes activas por tabla en todo el clúster:
Partes activas por tabla
SELECT
database,
table,
count() AS part_count,
formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS total_size
FROM clusterAllReplicas(default, system.parts)
WHERE active = 1 AND database = 'default'
GROUP BY database, table
ORDER BY part_count DESC
Busque las particiones que puedan tener demasiadas partes (lo que puede afectar el rendimiento de las consultas):
Particiones con demasiadas partes
SELECT
database,
table,
partition,
count() AS part_count,
formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS total_size
FROM clusterAllReplicas(default, system.parts)
WHERE active = 1
GROUP BY database, table, partition
HAVING part_count > 100
ORDER BY part_count DESC
Compruebe si hay partes desasociadas que puedan requerir investigación:
Partes desasociadas
SELECT
database,
table,
partition_id,
name,
reason,
count()
FROM clusterAllReplicas(default, system.detached_parts)
GROUP BY database, table, partition_id, name, reason
ORDER BY database, table
Consultas sobre la información del sistema
Supervise el consumo de memoria en todos los nodos:
Uso de memoria por nodo en todo el clúster
SELECT
hostName() AS host,
formatReadableSize(max(memory_usage)) AS peak_memory,
formatReadableSize(avg(memory_usage)) AS avg_memory,
formatReadableSize(min(memory_usage)) AS min_memory
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
WHERE event_date >= today() - 1
GROUP BY hostName()
ORDER BY peak_memory DESC
Compruebe qué consultas se están ejecutando actualmente:
Ejecutar consultas en el clúster
SELECT
hostName() AS host,
initial_user,
query_id,
elapsed,
read_rows,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory_usage,
normalizedQueryHash(query) AS query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.processes)
ORDER BY elapsed DESC
Consulte qué ajustes se han modificado respecto de los valores predeterminados:
Ajustes modificados respecto de los valores predeterminados
SELECT
hostName() AS host,
name,
value
FROM clusterAllReplicas(default, system.settings)
WHERE changed = 1
ORDER BY hostName(), name
Para las tablas replicadas, compruebe la cola de replicación:
Estado de la cola de replicación
SELECT
hostName() AS host,
database,
table,
count() AS queue_size,
sum(if(is_currently_executing = 1, 1, 0)) AS executing_count
FROM clusterAllReplicas(default, system.replication_queue)
GROUP BY hostName(), database, table
HAVING queue_size > 0
ORDER BY queue_size DESC