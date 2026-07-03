La tabla
Respuesta
query_log de la base de datos
system registra todas tus consultas, incluidas:
- cuánta memoria consumió la consulta, y
- cuánto tiempo de CPU necesitó
La respuesta tiene este aspecto:
SELECT
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10;
┌─type────────┬──────────event_time─┬─initial_query_id─────────────────────┬─memory─────┬─────userCPU─┬──systemCPU─┬─normalized_query_hash─┐
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:36:07 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 3.45 GiB │ 28147128901 │ 8590897697 │ 178963678599600243 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:36:04 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 1.18 GiB │ 10194162387 │ 1183376457 │ 4121209451971717712 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:36:06 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 1.16 GiB │ 10516510952 │ 1484303318 │ 4121209451971717712 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:35:59 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 1.14 GiB │ 11484580963 │ 1464145099 │ 4121209451971717712 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:47:01 │ 8119e682-a343-4847-96e7-d34ad8a748a1 │ 455.29 MiB │ 123340498 │ 8234304 │ 10687606311941357470 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 22:07:05 │ f2690e48-fe1e-4367-ae9d-435d962003a5 │ 377.94 MiB │ 2358130001 │ 668098391 │ 5988812223780974416 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 20:45:42 │ 04618222-40a1-4299-8c3d-9f050a82d849 │ 18.48 MiB │ 24676 │ 16620 │ 3205198713665290475 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 22:14:37 │ badf1097-5f8f-4486-88e9-3a5ac2e4734c │ 17.41 MiB │ 186234 │ 148739 │ 1910846996890686559 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:39:42 │ 8d373327-f566-4cd5-9f2c-cec75f534751 │ 16.19 MiB │ 23169 │ 12365 │ 3205198713665290475 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:35:42 │ ea672dba-7c10-4dd4-b819-cad9dccbf5d0 │ 13.97 MiB │ 20696 │ 8001 │ 3205198713665290475 │
└─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────┘
Puedes usar el ID de la consulta para obtener más detalles sobre ella. Veamos la consulta con mayor tiempo de ejecución de arriba (la primera):
El
initial_query_id representa el ID de la consulta inicial en la ejecución distribuida de consultas iniciada desde el nodo que recibe la solicitud. El
query_id contiene el ID de la consulta hija ejecutada en un nodo diferente. Consulta este artículo para más detalles.
Se trata de la consulta que usamos para insertar varios miles de millones de filas en una tabla llamada
SELECT query
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE initial_query_id = '7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b'
youtube (consulta el conjunto de datos de dislikes de YouTube):
INSERT INTO youtube
SETTINGS input_format_null_as_default = 1
SELECT
id,
parseDateTimeBestEffortUS(toString(fetch_date)) AS fetch_date,
upload_date,
ifNull(title, '') AS title,
uploader_id,
ifNull(uploader, '') AS uploader,
uploader_sub_count,
is_age_limit,
view_count,
like_count,
dislike_count,
is_crawlable,
has_subtitles,
is_ads_enabled,
is_comments_enabled,
ifNull(description, '') AS description,
rich_metadata,
super_titles,
ifNull(uploader_badges, '') AS uploader_badges,
ifNull(video_badges, '') AS video_badges
FROM s3Cluster('default','https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst', 'JSONLines')
Tenga en cuenta que, en un entorno de ClickHouse en clúster (como ClickHouse Cloud),
initial_query_id VS query_id
initial_query_id representa el ID de la consulta inicial de una ejecución distribuida de consultas iniciada desde el nodo que recibe la solicitud;
a continuación, el campo
query_id contendrá el ID de la consulta hija ejecutada en un nodo distinto.
Si añadimos
La ejecución distribuida no es la única causa de que los valores de
query_id sean diferentesUna sola consulta también puede generar subconsultas internas que se registran con su propio
query_id e
is_initial_query = 0 — lo más habitual es que sean las consultas internas que ClickHouse ejecuta para evaluar vistas. ClickHouse asigna estos identificadores internos y puede que no sigan el mismo formato que el que se informa a su
client; en los pasos relacionados con vistas puede ver valores de
query_id que incluyan una etiqueta como
queryView.... Cuando quiera la consulta exactamente tal como la envió, filtre por
is_initial_query = 1 (o
query_id = initial_query_id). Este es un comportamiento del lado del servidor de
query_log y es el mismo desde cualquier
client, incluida la Cloud SQL Console.
query_id a la consulta anterior, acotamos la búsqueda en torno a
initial_query_id =
a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 y
hostname():
obtendremos lo siguiente:
SELECT
hostname(),
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE initial_query_id = 'a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417'
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10 FORMAT Pretty;
Tenga en cuenta que obtenemos varios resultados de varios hosts (los distintos nodos del clúster). Para afinar aún más y obtener solo las consultas secundarias, también podríamos añadir la condición
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-0 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 125.13 MiB │ 1754290 │ 133344 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-2 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 123.08 MiB │ 1849115 │ 123412 │ 4258439895846105173 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-1 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 93.77 MiB │ 1890981 │ 101724 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-1 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-0 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-2 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 4258439895846105173 │
└────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
query_id != initial_query_id a la cláusula WHERE:
devuelve todas las consultas hijas ejecutadas en los nodos remotos (es decir, remotos con respecto al nodo en el que se lanzó inicialmente la consulta):
SELECT
hostname(),
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE (query_id != initial_query_id) AND (initial_query_id = 'a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417')
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10 FORMAT Pretty;
por el contrario,
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-1 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 93.77 MiB │ 1890981 │ 101724 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-0 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 125.13 MiB │ 1754290 │ 133344 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-1 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-0 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
query_id = initial_query_id devolverá solo las consultas ejecutadas en el nodo local donde se originó por primera vez la consulta distribuida:
lo que da:
SELECT
hostname(),
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE (query_id = initial_query_id) AND (initial_query_id = 'a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417')
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10 FORMAT Pretty;
Como ocurre con otras tablas del sistema, puedes encontrar más detalles sobre el significado de cada campo en nuestra documentación.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-2 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 123.08 MiB │ 1849115 │ 123412 │ 4258439895846105173 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-2 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 4258439895846105173 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘