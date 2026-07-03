Skip to main content

Respuesta

La tabla query_log de la base de datos system registra todas tus consultas, incluidas:
  • cuánta memoria consumió la consulta, y
  • cuánto tiempo de CPU necesitó
La siguiente consulta devuelve las 10 consultas principales, donde “principales” se refiere a las consultas que usaron más memoria:
La respuesta tiene este aspecto:
El initial_query_id representa el ID de la consulta inicial en la ejecución distribuida de consultas iniciada desde el nodo que recibe la solicitud. El query_id contiene el ID de la consulta hija ejecutada en un nodo diferente. Consulta este artículo para más detalles.
Puedes usar el ID de la consulta para obtener más detalles sobre ella. Veamos la consulta con mayor tiempo de ejecución de arriba (la primera):
Se trata de la consulta que usamos para insertar varios miles de millones de filas en una tabla llamada youtube (consulta el conjunto de datos de dislikes de YouTube):

initial_query_id VS query_id

Tenga en cuenta que, en un entorno de ClickHouse en clúster (como ClickHouse Cloud), initial_query_id representa el ID de la consulta inicial de una ejecución distribuida de consultas iniciada desde el nodo que recibe la solicitud; a continuación, el campo query_id contendrá el ID de la consulta hija ejecutada en un nodo distinto.
La ejecución distribuida no es la única causa de que los valores de query_id sean diferentesUna sola consulta también puede generar subconsultas internas que se registran con su propio query_id e is_initial_query = 0 — lo más habitual es que sean las consultas internas que ClickHouse ejecuta para evaluar vistas. ClickHouse asigna estos identificadores internos y puede que no sigan el mismo formato que el que se informa a su client; en los pasos relacionados con vistas puede ver valores de query_id que incluyan una etiqueta como queryView.... Cuando quiera la consulta exactamente tal como la envió, filtre por is_initial_query = 1 (o query_id = initial_query_id). Este es un comportamiento del lado del servidor de query_log y es el mismo desde cualquier client, incluida la Cloud SQL Console.
Si añadimos query_id a la consulta anterior, acotamos la búsqueda en torno a initial_query_id = a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 y hostname():
obtendremos lo siguiente:
Tenga en cuenta que obtenemos varios resultados de varios hosts (los distintos nodos del clúster). Para afinar aún más y obtener solo las consultas secundarias, también podríamos añadir la condición query_id != initial_query_id a la cláusula WHERE:
devuelve todas las consultas hijas ejecutadas en los nodos remotos (es decir, remotos con respecto al nodo en el que se lanzó inicialmente la consulta):
por el contrario, query_id = initial_query_id devolverá solo las consultas ejecutadas en el nodo local donde se originó por primera vez la consulta distribuida:
lo que da:
Como ocurre con otras tablas del sistema, puedes encontrar más detalles sobre el significado de cada campo en nuestra documentación.
Última modificación el 3 de julio de 2026