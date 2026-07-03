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Código: 279. DB::NetException: Fallaron todos los intentos de conexión.

Problema La función de tabla remote() o remoteSecure() permite acceder a una tabla remota desde otro nodo de ClickHouse. Al usar estas funciones en un nodo que está a más de 100 ms (en términos de latencia) del nodo remoto, es habitual encontrarse con un error de tiempo de espera. Por ejemplo:
Solución alternativa Para aumentar el tiempo de espera de la conexión, establece connect_timeout_with_failover_secure_ms en un valor más alto (por ejemplo, 1 segundo) en lugar del valor predeterminado de 100 ms.
Última modificación el 3 de julio de 2026