Los mecanismos descritos anteriormente ilustran una sobrecarga constante independientemente del tamaño de la inserción, lo que convierte el tamaño del lote en la optimización más importante para el rendimiento de ingesta. Agrupar las inserciones en lotes reduce la proporción de sobrecarga respecto al tiempo total de inserción y mejora la eficiencia del procesamiento.

Recomendamos insertar los datos en lotes de al menos 1.000 filas, e idealmente de entre 10.000 y 100.000 filas. Un menor número de inserciones de mayor tamaño reduce la cantidad de partes escritas, minimiza la carga de fusión y disminuye el uso general de recursos del sistema.

Para que una estrategia de inserción síncrona sea eficaz, este procesamiento por lotes en el lado del cliente es imprescindible.

Si no puede agrupar los datos en lotes en el lado del cliente, ClickHouse admite inserciones asíncronas que trasladan el procesamiento por lotes al servidor ( consulte Inserciones asíncronas ).