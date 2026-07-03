¿Cómo puedo usar la API para gestionar clústeres en ClickHouse Cloud?
Pregunta
Usaremos Terraform para configurar nuestra infraestructura y el proveedor de ClickHouse Pasos: 1). Cree una API key en Cloud. Consulte la documentación aquí: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi Guarde las credenciales en su equipo. 2). Instale Terraform desde: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/aws-get-started/install-cli Puede usar el gestor de paquetes Homebrew si está en Mac. 3). Cree un directorio donde prefiera:
Respuesta
4). Cree 2 archivos:
mkdir test
➜ test pwd
/Users/jaijhala/Desktop/terraform/test
main.tf y
secret.tfvars
Copie lo siguiente:
El archivo
main.tf quedaría así:
Puedes sustituir tus propios parámetros, como el nombre del servicio, la región, etc., en la sección de recursos anterior. En
terraform {
required_providers {
clickhouse = {
source = "ClickHouse/clickhouse"
version = "0.0.2"
}
}
}
variable "organization_id" {
type = string
}
variable "token_key" {
type = string
}
variable "token_secret" {
type = string
}
provider clickhouse {
environment = "production"
organization_id = var.organization_id
token_key = var.token_key
token_secret = var.token_secret
}
variable "service_password" {
type = string
sensitive = true
}
resource "clickhouse_service" "service123" {
name = "jai-terraform"
cloud_provider = "aws"
region = "us-east-2"
tier = "development"
idle_scaling = true
password = var.service_password
ip_access = [
{
source = "0.0.0.0/0"
description = "Anywhere"
}
]
}
output "CLICKHOUSE_HOST" {
value = clickhouse_service.service123.endpoints.0.host
}
secret.tfvars es donde colocarás toda la información relacionada con la API key que descargaste antes. La idea de este archivo es que todas tus credenciales secretas queden ocultas del archivo de configuración principal.
Sería algo así (sustituye estos parámetros):
5). Ejecute
organization_id = "e957a5f7-4qe3-4b05-ad5a-d02b2dcd0593"
token_key = "QWhhkMeytqQruTeKg"
token_secret = "4b1dNmjWdLUno9lXxmKvSUcPP62jvn7irkuZPbY"
service_password = "password123!"
terraform init desde este directorio
Salida esperada:
6). Ejecuta el comando
Inicializando el backend...
Inicializando plugins de proveedores...
- Buscando versiones de clickhouse/clickhouse que coincidan con "0.0.2"...
- Instalando clickhouse/clickhouse v0.0.2...
- Instalado clickhouse/clickhouse v0.0.2 (autofirmado, ID de clave D7089EE5C6A92ED1)
Los proveedores de socios y de la comunidad están firmados por sus desarrolladores.
Si desea obtener más información sobre la firma de proveedores, puede leer al respecto aquí:
https://www.terraform.io/docs/cli/plugins/signing.html
Terraform ha creado un archivo de bloqueo .terraform.lock.hcl para registrar las
selecciones de proveedores realizadas anteriormente. Incluya este archivo en su repositorio
de control de versiones para que Terraform pueda garantizar las mismas selecciones de forma
predeterminada cuando ejecute "terraform init" en el futuro.
¡Terraform se ha inicializado correctamente!
Ahora puede comenzar a trabajar con Terraform. Intente ejecutar "terraform plan" para ver
los cambios necesarios en su infraestructura. Todos los comandos de Terraform
deberían funcionar ahora.
Si en algún momento establece o modifica módulos o la configuración del backend para Terraform,
vuelva a ejecutar este comando para reinicializar su directorio de trabajo. Si lo olvida,
otros comandos lo detectarán y le recordarán que debe hacerlo si es necesario.
terraform apply -var-file=secret.tfvars.
Algo así:
Escribe
➜ test terraform apply -var-file=secret.tfvars
Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with
the following symbols:
+ create
Terraform will perform the following actions:
# clickhouse_service.service123 will be created
+ resource "clickhouse_service" "service123" {
+ cloud_provider = "aws"
+ endpoints = (known after apply)
+ id = (known after apply)
+ idle_scaling = true
+ ip_access = [
+ {
+ description = "Anywhere"
+ source = "0.0.0.0/0"
},
]
+ last_updated = (known after apply)
+ name = "jai-terraform"
+ password = (sensitive value)
+ region = "us-east-2"
+ tier = "development"
}
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
Changes to Outputs:
+ CLICKHOUSE_HOST = (known after apply)
Do you want to perform these actions?
Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.
Enter a value: yes
yes y pulsa Enter
Nota al margen: fíjate en que arriba aparece
password = (sensitive value).
Esto se debe a que establecimos
sensitive = true para la contraseña en el archivo main.tf.
7). Tardará un par de minutos en crear el servicio, pero al final debería verse así:
8). Comprueba en Cloud Console que puedes ver el servicio creado. 9). Para limpiar o destruir el servicio de nuevo, ejecuta
Enter a value: yes
clickhouse_service.service123: Creating...
clickhouse_service.service123: Still creating... [10s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [20s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [30s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [40s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [50s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [1m0s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [1m10s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [1m20s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [1m30s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still creating... [1m40s elapsed]
clickhouse_service.service123: Creation complete after 1m41s [id=aa8d8d63-1878-4600-8470-630715af38ed]
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
Outputs:
CLICKHOUSE_HOST = "h3ljlaqez6.us-east-2.aws.clickhouse.cloud"
➜ test
terraform destroy -var-file=secret.tfvars
Algo así:
Escriba yes y pulse Intro 10).
Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with
the following symbols:
- destroy
Terraform will perform the following actions:
# clickhouse_service.service123 will be destroyed
- resource "clickhouse_service" "service123" {
- cloud_provider = "aws" -> null
- ............
Plan: 0 to add, 0 to change, 1 to destroy.
Changes to Outputs:
- CLICKHOUSE_HOST = "h3ljlaqez6.us-east-2.aws.clickhouse.cloud" -> null
Do you really want to destroy all resources?
Terraform will destroy all your managed infrastructure, as shown above.
There is no undo. Only 'yes' will be accepted to confirm.
Enter a value:
Y ya debería haber desaparecido de la Cloud Console. Puedes encontrar más detalles sobre la API de Cloud aquí - https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/api/api-overview
clickhouse_service.service123: Destroying... [id=aa8d8d63-1878-4600-8470-630715af38ed]
clickhouse_service.service123: Still destroying... [id=aa8d8d63-1878-4600-8470-630715af38ed, 10s elapsed]
clickhouse_service.service123: Still destroying... [id=aa8d8d63-1878-4600-8470-630715af38ed, 20s elapsed]
clickhouse_service.service123: Destruction complete after 27s
Destroy complete! Resources: 1 destroyed.