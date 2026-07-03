➜ test terraform apply -var-file=secret.tfvars Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols: + create Terraform will perform the following actions: # clickhouse_service.service123 will be created + resource "clickhouse_service" "service123" { + cloud_provider = "aws" + endpoints = (known after apply) + id = (known after apply) + idle_scaling = true + ip_access = [ + { + description = "Anywhere" + source = "0.0.0.0/0" }, ] + last_updated = (known after apply) + name = "jai-terraform" + password = (sensitive value) + region = "us-east-2" + tier = "development" } Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy. Changes to Outputs: + CLICKHOUSE_HOST = (known after apply) Do you want to perform these actions? Terraform will perform the actions described above. Only 'yes' will be accepted to approve. Enter a value: yes