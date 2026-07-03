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Pregunta

¿Cómo puedo usar la API para gestionar clústeres en ClickHouse Cloud?

Respuesta

Usaremos Terraform para configurar nuestra infraestructura y el proveedor de ClickHouse Pasos: 1). Cree una API key en Cloud. Consulte la documentación aquí: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi Guarde las credenciales en su equipo. 2). Instale Terraform desde: https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/aws-get-started/install-cli Puede usar el gestor de paquetes Homebrew si está en Mac. 3). Cree un directorio donde prefiera:
4). Cree 2 archivos: main.tf y secret.tfvars Copie lo siguiente: El archivo main.tf quedaría así:
Puedes sustituir tus propios parámetros, como el nombre del servicio, la región, etc., en la sección de recursos anterior. En secret.tfvars es donde colocarás toda la información relacionada con la API key que descargaste antes. La idea de este archivo es que todas tus credenciales secretas queden ocultas del archivo de configuración principal. Sería algo así (sustituye estos parámetros):
5). Ejecute terraform init desde este directorio Salida esperada:
6). Ejecuta el comando terraform apply -var-file=secret.tfvars. Algo así:
Escribe yes y pulsa Enter Nota al margen: fíjate en que arriba aparece password = (sensitive value). Esto se debe a que establecimos sensitive = true para la contraseña en el archivo main.tf. 7). Tardará un par de minutos en crear el servicio, pero al final debería verse así:
8). Comprueba en Cloud Console que puedes ver el servicio creado. 9). Para limpiar o destruir el servicio de nuevo, ejecuta terraform destroy -var-file=secret.tfvars Algo así:
Escriba yes y pulse Intro 10).
Y ya debería haber desaparecido de la Cloud Console. Puedes encontrar más detalles sobre la API de Cloud aquí - https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/api/api-overview
Última modificación el 3 de julio de 2026