ClickHouse server permite conectarse directamente a él mediante el protocolo SSH. Se admite cualquier cliente. Después de crear un usuario de base de datos identificado mediante una clave SSH:
Introducción
Puedes usar esta clave para conectarte a un servidor ClickHouse. Se abrirá un pseudoterminal (PTY) con una sesión interactiva de clickhouse-client.
CREATE USER abcuser IDENTIFIED WITH ssh_key BY KEY '<REDACTED>' TYPE 'ssh-ed25519';
También se admite la ejecución de comandos mediante SSH (modo no interactivo):
> ssh -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022
ClickHouse embedded version 25.1.1.1.
ip-10-1-13-116.us-west-2.compute.internal :) SELECT 1;
SELECT 1
Query id: cdd91b7f-215b-4537-b7df-86d19bf63f64
┌─1─┐
1. │ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
> ssh -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "select 1"
1
Para habilitar la función de servidor SSH, debe descomentar o añadir la siguiente sección en su
Configuración del servidor
config.xml:
La clave del host es una parte integral del protocolo SSH. La parte pública de esta clave se almacena en el archivo
<tcp_ssh_port>9022</tcp_ssh_port>
<ssh_server>
<host_rsa_key>path-to-the-key</host_rsa_key>
<!--host_ecdsa_key>path-to-the-key</host_ecdsa_key-->
<!--host_ed25519_key>path-to-the-key</host_ed25519_key-->
</ssh_server>
~/.ssh/known_hosts del lado del cliente y normalmente es necesaria para evitar ataques de intermediario. Al conectarse al servidor por primera vez, verá el siguiente mensaje:
Esto significa, en realidad: “¿Desea guardar la clave pública de este host y seguir conectándose?”. Puede indicarle a su cliente SSH que no verifique el host pasando una opción:
The authenticity of host '[localhost]:9022 ([127.0.0.1]:9022)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:3qxVlJKMr/PEKw/hfeg06HAK451Tt0eenhwqQvh58Do.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
ssh -o "StrictHostKeyChecking no" user@host
Puedes pasar opciones a un cliente embebido de forma similar al
Configuración del cliente embebido
clickhouse-client normal, pero con algunas limitaciones.
Como se trata de un protocolo SSH, la única forma de pasar parámetros al host de destino es mediante variables de entorno.
Por ejemplo, puedes configurar el
format de esta manera:
Puedes cambiar de este modo cualquier configuración a nivel de usuario y, además, pasar la mayoría de las opciones habituales de
> ssh -o SetEnv="format=Pretty" -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "SELECT 1"
┏━━━┓
┃ 1 ┃
┡━━━┩
1. │ 1 │
└───┘
clickhouse-client (excepto aquellas que no tengan sentido en esta configuración).
Importante:
Si se pasan tanto la opción
query como el comando SSH, este último se añade a la lista de consultas que se ejecutarán:
ubuntu ip-10-1-13-116@~$ ssh -o SetEnv="format=Pretty query=\"SELECT 2;\"" -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "SELECT 1"
┏━━━┓
┃ 2 ┃
┡━━━┩
1. │ 2 │
└───┘
┏━━━┓
┃ 1 ┃
┡━━━┩
1. │ 1 │
└───┘