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Introducción

ClickHouse server permite conectarse directamente a él mediante el protocolo SSH. Se admite cualquier cliente. Después de crear un usuario de base de datos identificado mediante una clave SSH:
Puedes usar esta clave para conectarte a un servidor ClickHouse. Se abrirá un pseudoterminal (PTY) con una sesión interactiva de clickhouse-client.
También se admite la ejecución de comandos mediante SSH (modo no interactivo):

Configuración del servidor

Para habilitar la función de servidor SSH, debe descomentar o añadir la siguiente sección en su config.xml:
La clave del host es una parte integral del protocolo SSH. La parte pública de esta clave se almacena en el archivo ~/.ssh/known_hosts del lado del cliente y normalmente es necesaria para evitar ataques de intermediario. Al conectarse al servidor por primera vez, verá el siguiente mensaje:
Esto significa, en realidad: “¿Desea guardar la clave pública de este host y seguir conectándose?”. Puede indicarle a su cliente SSH que no verifique el host pasando una opción:

Configuración del cliente embebido

Puedes pasar opciones a un cliente embebido de forma similar al clickhouse-client normal, pero con algunas limitaciones. Como se trata de un protocolo SSH, la única forma de pasar parámetros al host de destino es mediante variables de entorno. Por ejemplo, puedes configurar el format de esta manera:
Puedes cambiar de este modo cualquier configuración a nivel de usuario y, además, pasar la mayoría de las opciones habituales de clickhouse-client (excepto aquellas que no tengan sentido en esta configuración). Importante: Si se pasan tanto la opción query como el comando SSH, este último se añade a la lista de consultas que se ejecutarán:
Última modificación el 24 de julio de 2026