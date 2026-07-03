Aprende a abordar el error “Too many parts” en ClickHouse optimizando el ritmo de inserción, configurando la configuración de MergeTree y gestionando eficazmente las particiones.

​ DB::Exception: Too many parts (Error: 252). Las fusiones se están procesando mucho más lentamente que las inserciones

Has alcanzado el límite de la configuración parts_to_throw_insert en una tabla MergeTree.

Puedes monitorizar el número de partes activas de una tabla concreta con:

select count ( * ) from system . parts where table = '<table_name>' and active == 1

El requisito principal al insertar en ClickHouse es que nunca debes enviar demasiadas sentencias INSERT por segundo. Idealmente: una inserción por segundo o cada pocos segundos.

Así, puedes insertar 100K filas por segundo, pero solo con una única sentencia INSERT grande. Cuando envías cientos o miles de sentencias de inserción por segundo a una tabla *MergeTree, siempre acabarás teniendo errores, y eso no se puede solucionar ajustando algunos parámetros.

Si no puedes combinar muchas inserciones en una sola sentencia INSERT grande desde fuera, entonces debes crear una tabla Buffer antes de la tabla *MergeTree.