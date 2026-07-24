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Consulte nuestro servicio Managed Postgres. Con almacenamiento NVMe ubicado físicamente junto a los recursos de cómputo, ofrece un rendimiento hasta 10 veces superior para cargas de trabajo limitadas por disco en comparación con alternativas que usan almacenamiento conectado por red, como EBS, y le permite replicar sus datos de Postgres en ClickHouse mediante el conector Postgres CDC de ClickPipes.
ClickHouse admite el protocolo wire de PostgreSQL, lo que le permite usar clientes de Postgres para conectarse a ClickHouse. En cierto sentido, ClickHouse puede hacerse pasar por una instancia de PostgreSQL, lo que le permite conectar a ClickHouse una aplicación cliente de PostgreSQL que ClickHouse todavía no admite directamente (por ejemplo, Amazon Redshift). Para habilitar el protocolo wire de PostgreSQL, agregue la configuración postgresql_port al archivo de configuración de su servidor. Por ejemplo, podría definir el puerto en un nuevo archivo XML dentro de la carpeta config.d:
Inicie su servidor ClickHouse y busque un mensaje del registro similar al siguiente que mencione Listening for PostgreSQL compatibility protocol:

Conectar psql a ClickHouse

El siguiente comando muestra cómo conectar el cliente de PostgreSQL psql a ClickHouse:
Por ejemplo:
El cliente psql requiere iniciar sesión con contraseña, por lo que no podrás conectarte con el usuario default sin contraseña. Asigna una contraseña al usuario default o inicia sesión con otro usuario.
El cliente psql solicita la contraseña:
¡Y eso es todo! Ahora tiene un cliente de PostgreSQL conectado a ClickHouse, y todos los comandos y las consultas se ejecutan en ClickHouse.
Actualmente, el protocolo de PostgreSQL solo admite contraseñas en texto plano.

Uso de SSL

Si tienes SSL/TLS configurado en tu instancia de ClickHouse, postgresql_port usará la misma configuración (el puerto se comparte entre clientes seguros y no seguros). Cada cliente tiene su propia forma de conectarse mediante SSL. El siguiente comando muestra cómo proporcionar los certificados y la clave para conectar psql a ClickHouse de forma segura:

Configuración de la autenticación de usuarios de ClickHouse con SCRAM-SHA-256

Para garantizar una autenticación de usuarios segura en ClickHouse, se recomienda usar el protocolo SCRAM-SHA-256. Configure el usuario especificando el elemento password_scram_sha256_hex en el archivo users.xml. El hash de la contraseña debe generarse con num_iterations=4096. Asegúrese de que el cliente psql admita y negocie SCRAM-SHA-256 durante la conexión. Configuración de ejemplo para el usuario user_with_sha256 con la contraseña abacaba:
Consulta la documentación de PostgreSQL para obtener más información sobre su configuración de SSL.
Última modificación el 24 de julio de 2026