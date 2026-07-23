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Esta guía asume que el parámetro <path> del archivo config.xml está configurado así:
Si has configurado una ruta de datos distinta, sustituye todas las apariciones de /var/lib/clickhouse en los comandos siguientes por el valor real del ajuste <path>.
1

Copiar la configuración de acceso desde la réplica en buen estado

Copia el contenido de la carpeta access, que contiene los usuarios locales, desde la réplica en buen estado:
2

Hacer una copia de seguridad de la carpeta de metadatos desde la réplica en buen estado

  1. Ve al directorio de datos de ClickHouse:
  1. Crea una copia de seguridad de la carpeta de metadatos (incluidos los enlaces simbólicos): el directorio de metadatos contiene los DDLs de las bases de datos y las tablas. El directorio de la base de datos tiene enlaces simbólicos a /var/lib/clickhouse/store/.., que contiene todos los DDLs de las tablas.
Este comando garantiza que tanto los archivos de metadatos como la estructura de enlaces simbólicos se conserven en la copia de seguridad.
3

Restaurar los metadatos en la réplica afectada

  1. Copia el archivo backup.tar generado a la réplica afectada.
  2. Extráelo en el directorio de datos de ClickHouse:
4

Crear el indicador de restauración forzada

Para activar la sincronización automática de datos desde otras réplicas, crea el siguiente indicador:
5

Reiniciar la réplica afectada

  1. Reinicia el servidor ClickHouse en el nodo afectado.
  2. Comprueba los logs del servidor; deberías ver que se descargan partes desde las réplicas en buen estado:
Última modificación el 23 de julio de 2026