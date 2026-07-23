Esta guía asume que el parámetro
<path> del archivo
config.xml está configurado así:
Si has configurado una ruta de datos distinta, sustituye todas las apariciones de
<path>/var/lib/clickhouse/</path>
/var/lib/clickhouse en los comandos siguientes por el valor real del ajuste
<path>.
1
Copiar la configuración de acceso desde la réplica en buen estado
Copia el contenido de la carpeta
access, que contiene los usuarios locales, desde la réplica en buen estado:
/var/lib/clickhouse/access
2
Hacer una copia de seguridad de la carpeta de metadatos desde la réplica en buen estado
- Ve al directorio de datos de ClickHouse:
cd /var/lib/clickhouse
- Crea una copia de seguridad de la carpeta de metadatos (incluidos los enlaces simbólicos): el directorio de metadatos contiene los DDLs de las bases de datos y las tablas.
El directorio de la base de datos tiene enlaces simbólicos a
/var/lib/clickhouse/store/.., que contiene todos los DDLs de las tablas.
{ find metadata -type f; find metadata -type l; find metadata -type l | xargs readlink -f; } | tar -cPf backup.tar --files-from=-
Este comando garantiza que tanto los archivos de metadatos como la estructura de enlaces simbólicos se conserven en la copia de seguridad.
3
Restaurar los metadatos en la réplica afectada
- Copia el archivo
backup.targenerado a la réplica afectada.
- Extráelo en el directorio de datos de ClickHouse:
cd /var/lib/clickhouse/
tar -xvPf backup.tar
4
Crear el indicador de restauración forzada
Para activar la sincronización automática de datos desde otras réplicas, crea el siguiente indicador:
sudo -u clickhouse touch /var/lib/clickhouse/flags/force_restore_data
5
Reiniciar la réplica afectada
- Reinicia el servidor ClickHouse en el nodo afectado.
- Comprueba los logs del servidor; deberías ver que se descargan partes desde las réplicas en buen estado:
2025.11.02 00:00:04.047097 [ 682 ] {} <Debug> analytics.events_local (...) (Fetcher): Downloading files 23
2025.11.02 00:00:04.055542 [ 682 ] {} <Debug> analytics.events_local (...) (Fetcher): Download of part 202511_0_0_0 onto disk disk2 finished.
2025.11.02 00:00:04.101888 [ 687 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading part 2025_0_0_1 onto disk default.
2025.11.02 00:00:04.102005 [ 687 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading files 11
2025.11.02 00:00:04.102210 [ 690 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading part 2022_0_0_1 onto disk disk1.
2025.11.02 00:00:04.102247 [ 688 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading part 2021_0_0_1 onto disk disk2.
2025.11.02 00:00:04.102331 [ 690 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading files 11