Esta página describe cómo los administradores pueden añadir usuarios, gestionar asignaciones y eliminar usuarios

Esta guía está dirigida a los usuarios que tienen el rol de Admin en ClickHouse Cloud.

​ Añade usuarios a tu organización

​ Invitar a usuarios

Los administradores pueden invitar a varios usuarios a la vez y asignarles uno o varios roles al enviar la invitación.

1 Accede a la configuración de la organización y selecciona Users and roles En la página de servicios, selecciona el nombre de tu organización. En el menú emergente, selecciona la opción Users and roles . 2 Selecciona 'Invite members' en la esquina superior izquierda Haz clic en el botón Invite members en la esquina superior izquierda. 3 Introduce la dirección de correo electrónico de los nuevos miembros y asigna roles Introduce las direcciones de correo electrónico de los nuevos miembros en la parte superior de la pantalla de invitación. Selecciona uno o varios roles para asignárselos a los usuarios. 4 Haz clic en Send invites Send invites en la parte inferior de la pantalla. Los usuarios recibirán un correo electrónico a través del cual podrán unirse a la organización. Para obtener más información sobre cómo aceptar invitaciones, consulta Haz clic enen la parte inferior de la pantalla. Los usuarios recibirán un correo electrónico a través del cual podrán unirse a la organización. Para obtener más información sobre cómo aceptar invitaciones, consulta Manage my account

​ Añadir usuarios mediante el proveedor de identidad SAML

Si su organización está configurada para SAML SSO , siga estos pasos para añadir usuarios a su organización.

Añada usuarios a su aplicación SAML en su proveedor de identidad. Los usuarios no aparecerán en ClickHouse hasta que hayan iniciado sesión al menos una vez. Cuando el usuario inicie sesión en ClickHouse Cloud, se le asignará automáticamente el rol predeterminado seleccionado en su configuración de SAML. Siga las instrucciones de Administra las asignaciones de roles de usuario que aparecen a continuación para otorgar permisos.

​ Exigir autenticación exclusivamente con SAML

Una vez que tenga al menos un usuario de SAML en la organización asignado al rol de Admin, elimine de la organización a los usuarios con otros métodos de autenticación para exigir la autenticación exclusivamente con SAML en toda la organización.

​ Administra las asignaciones de roles de usuario

Los usuarios con el rol de Admin pueden actualizar los permisos de otros usuarios en cualquier momento.

1 Accede a configuración de la organización y selecciona Users and roles En la página de servicios, selecciona el nombre de tu organización. En el menú emergente, selecciona la opción Users and roles . 4 Guarda tus cambios Guarda tus cambios con el botón Save changes en la parte inferior de la pestaña.

​ Eliminar un usuario

Eliminar usuarios SAML Los usuarios SAML cuya asignación a la aplicación ClickHouse en su proveedor de identidad se haya quitado no podrán iniciar sesión en ClickHouse Cloud. La cuenta no se elimina de la Console y deberá eliminarse manualmente.

Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar un usuario.