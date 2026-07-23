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Esta especificación describe el formato binario que puede usarse para la codificación y decodificación binaria de los tipos de datos de ClickHouse. Este formato se usa en la serialización binaria de la columna Dynamic y puede usarse en los formatos de entrada/salida RowBinaryWithNamesAndTypes y Native con la configuración correspondiente. La tabla siguiente describe cómo se representa cada tipo de dato en formato binario. La codificación de cada tipo de dato consta de 1 byte que indica el tipo y de información adicional opcional. var_uint en la codificación binaria significa que el tamaño se codifica mediante compresión Variable-Length Quantity. Para el tipo JSON, el byte uint8_serialization_version indica la versión de la serialización. Por ahora, la versión siempre es 0, pero puede cambiar en el futuro si se introducen nuevos argumentos para el tipo JSON. Para el tipo QBit, la codificación 0x37 se usa solo cuando stride difiere de la dimensión N. Cuando stride == N (incluido cuando el tercer argumento se escribe explícitamente, como en QBit(Float32, 4, 4)), el tipo se convierte a la forma canónica de dos argumentos QBit(T, N) y se codifica como 0x36, por lo que su codificación binaria sigue siendo idéntica byte a byte a la de un QBit sin stride.

Codificación binaria del tipo de intervalo

La siguiente tabla describe cómo se codifican los distintos tipos de intervalo del tipo de dato Interval.

Codificación binaria de parámetros de funciones de agregado

La tabla siguiente describe cómo se codifican los parámetros de AggregateFunction y SimpleAggregateFunction. La codificación de un parámetro se compone de 1 byte que indica el tipo de parámetro y del valor en sí.
Última modificación el 23 de julio de 2026