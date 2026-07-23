Dynamic y puede usarse en los formatos de entrada/salida RowBinaryWithNamesAndTypes y Native con la configuración correspondiente.
La tabla siguiente describe cómo se representa cada tipo de dato en formato binario. La codificación de cada tipo de dato consta de 1 byte que indica el tipo y de información adicional opcional.
var_uint en la codificación binaria significa que el tamaño se codifica mediante compresión Variable-Length Quantity.
Para el tipo
|Tipo de dato de ClickHouse
|Codificación binaria
Nothing
0x00
UInt8
0x01
UInt16
0x02
UInt32
0x03
UInt64
0x04
UInt128
0x05
UInt256
0x06
Int8
0x07
Int16
0x08
Int32
0x09
Int64
0x0A
Int128
0x0B
Int256
0x0C
Float32
0x0D
Float64
0x0E
Date
0x0F
Date32
0x10
DateTime
0x11
DateTime(time_zone)
0x12<var_uint_time_zone_name_size><time_zone_name_data>
DateTime64(P)
0x13<uint8_precision>
DateTime64(P, time_zone)
0x14<uint8_precision><var_uint_time_zone_name_size><time_zone_name_data>
String
0x15
FixedString(N)
0x16<var_uint_size>
Enum8
0x17<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><int8_value_1>...<var_uint_name_size_N><name_data_N><int8_value_N>
Enum16
0x18<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><int16_little_endian_value_1>...><var_uint_name_size_N><name_data_N><int16_little_endian_value_N>
Decimal32(P, S)
0x19<uint8_precision><uint8_scale>
Decimal64(P, S)
0x1A<uint8_precision><uint8_scale>
Decimal128(P, S)
0x1B<uint8_precision><uint8_scale>
Decimal256(P, S)
0x1C<uint8_precision><uint8_scale>
UUID
0x1D
Array(T)
0x1E<nested_type_encoding>
Tuple(T1, ..., TN)
0x1F<var_uint_number_of_elements><nested_type_encoding_1>...<nested_type_encoding_N>
Tuple(name1 T1, ..., nameN TN)
0x20<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><nested_type_encoding_1>...<var_uint_name_size_N><name_data_N><nested_type_encoding_N>
Set
0x21
Interval
0x22<interval_kind> (consulte la codificación binaria del tipo de intervalo)
Nullable(T)
0x23<nested_type_encoding>
Function
0x24<var_uint_number_of_arguments><argument_type_encoding_1>...<argument_type_encoding_N><return_type_encoding>
AggregateFunction(function_name(param_1, ..., param_N), arg_T1, ..., arg_TN)
0x25<var_uint_version><var_uint_function_name_size><function_name_data><var_uint_number_of_parameters><param_1>...<param_N><var_uint_number_of_arguments><argument_type_encoding_1>...<argument_type_encoding_N> (consulte la codificación binaria de los parámetros de la función de agregado)
LowCardinality(T)
0x26<nested_type_encoding>
Map(K, V)
0x27<key_type_encoding><value_type_encoding>
IPv4
0x28
IPv6
0x29
Variant(T1, ..., TN)
0x2A<var_uint_number_of_variants><variant_type_encoding_1>...<variant_type_encoding_N>
Dynamic(max_types=N)
0x2B<uint8_max_types>
Tipo personalizado (
Ring,
Polygon, etc)
0x2C<var_uint_type_name_size><type_name_data>
Bool
0x2D
SimpleAggregateFunction(function_name(param_1, ..., param_N), arg_T1, ..., arg_TN)
0x2E<var_uint_function_name_size><function_name_data><var_uint_number_of_parameters><param_1>...<param_N><var_uint_number_of_arguments><argument_type_encoding_1>...<argument_type_encoding_N> (consulte la codificación binaria de los parámetros de la función de agregado)
Nested(name1 T1, ..., nameN TN)
0x2F<var_uint_number_of_elements><var_uint_name_size_1><name_data_1><nested_type_encoding_1>...<var_uint_name_size_N><name_data_N><nested_type_encoding_N>
JSON(max_dynamic_paths=N, max_dynamic_types=M, path Type, SKIP skip_path, SKIP REGEXP skip_path_regexp)
0x30<uint8_serialization_version><var_int_max_dynamic_paths><uint8_max_dynamic_types><var_uint_number_of_typed_paths><var_uint_path_name_size_1><path_name_data_1><encoded_type_1>...<var_uint_number_of_skip_paths><var_uint_skip_path_size_1><skip_path_data_1>...<var_uint_number_of_skip_path_regexps><var_uint_skip_path_regexp_size_1><skip_path_data_regexp_1>...
BFloat16
0x31
Time
0x32
Time64(P)
0x34<uint8_precision>
QBit(T, N)
0x36<element_type_encoding><var_uint_dimension>
QBit(T, N, stride)
0x37<element_type_encoding><var_uint_dimension><var_uint_stride>
JSON, el byte
uint8_serialization_version indica la versión de la serialización. Por ahora, la versión siempre es 0, pero puede cambiar en el futuro si se introducen nuevos argumentos para el tipo
JSON.
Para el tipo
QBit, la codificación
0x37 se usa solo cuando
stride difiere de la dimensión
N. Cuando
stride == N (incluido cuando el tercer argumento se escribe explícitamente, como en
QBit(Float32, 4, 4)), el tipo se convierte a la forma canónica de dos argumentos
QBit(T, N) y se codifica como
0x36, por lo que su codificación binaria sigue siendo idéntica byte a byte a la de un
QBit sin
stride.
La siguiente tabla describe cómo se codifican los distintos tipos de intervalo del tipo de dato
Codificación binaria del tipo de intervalo
Interval.
|Tipo de intervalo
|Codificación binaria
Nanosecond
0x00
Microsecond
0x01
Millisecond
0x02
Second
0x03
Minute
0x04
Hour
0x05
Day
0x06
Week
0x07
Month
0x08
Quarter
0x09
Year
0x1A
La tabla siguiente describe cómo se codifican los parámetros de
Codificación binaria de parámetros de funciones de agregado
AggregateFunction y
SimpleAggregateFunction.
La codificación de un parámetro se compone de 1 byte que indica el tipo de parámetro y del valor en sí.
|Tipo de parámetro
|Codificación binaria
Null
0x00
UInt64
0x01<var_uint_value>
Int64
0x02<var_int_value>
UInt128
0x03<uint128_little_endian_value>
Int128
0x04<int128_little_endian_value>
UInt256
0x05<uint256_little_endian_value>
Int256
0x06<int256_little_endian_value>
Float64
0x07<float64_little_endian_value>
Decimal32
0x08<var_uint_scale><int32_little_endian_value>
Decimal64
0x09<var_uint_scale><int64_little_endian_value>
Decimal128
0x0A<var_uint_scale><int128_little_endian_value>
Decimal256
0x0B<var_uint_scale><int256_little_endian_value>
String
0x0C<var_uint_size><data>
Array
0x0D<var_uint_size><value_encoding_1>...<value_encoding_N>
Tuple
0x0E<var_uint_size><value_encoding_1>...<value_encoding_N>
Map
0x0F<var_uint_size><key_encoding_1><value_encoding_1>...<key_encoding_N><value_encoding_N>
IPv4
0x10<uint32_little_endian_value>
IPv6
0x11<uint128_little_endian_value>
UUID
0x12<uuid_value>
Bool
0x13<bool_value>
Object
0x14<var_uint_size><var_uint_key_size_1><key_data_1><value_encoding_1>...<var_uint_key_size_N><key_data_N><value_encoding_N>
AggregateFunctionState
0x15<var_uint_name_size><name_data><var_uint_data_size><data>
Infinito negativo
0xFE
Infinito positivo
0xFF