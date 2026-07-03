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Exponer métricas

Si usas ClickHouse Cloud, puedes exponer métricas a Prometheus con la integración de Prometheus.
ClickHouse puede exponer sus propias métricas para que Prometheus las recopile:
Configuración: Compruebe (reemplace 127.0.0.1 por la dirección IP o el hostname de su servidor ClickHouse):

Protocolo remote-write

ClickHouse admite el protocolo remote-write. Los datos se reciben a través de este protocolo y se escriben en una tabla TimeSeries (que debe crearse previamente).
Configuración:

Protocolo remote-read

ClickHouse admite el protocolo remote-read. Los datos se leen de una tabla TimeSeries y se envían mediante este protocolo.
Configuración:

Configuración para varios protocolos

Se pueden especificar varios protocolos a la vez en un mismo lugar:
Última modificación el 3 de julio de 2026