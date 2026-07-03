Exponer métricas
ClickHouse puede exponer sus propias métricas para que Prometheus las recopile:
Si usas ClickHouse Cloud, puedes exponer métricas a Prometheus con la integración de Prometheus.
Configuración:
<prometheus>
<port>9363</port>
<endpoint>/metrics</endpoint>
<metrics>true</metrics>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<events>true</events>
<errors>true</errors>
<histograms>true</histograms>
<dimensional_metrics>true</dimensional_metrics>
</prometheus>
La sección `<prometheus.handlers>` puede utilizarse para definir manejadores más avanzados.
Esta sección es similar a [<http_handlers>](/concepts/features/interfaces/http), pero funciona con protocolos de Prometheus:
```xml
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/metrics</url>
<handler>
<type>expose_metrics</type>
<metrics>true</metrics>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<events>true</events>
<errors>true</errors>
<histograms>true</histograms>
<dimensional_metrics>true</dimensional_metrics>
</handler>
</my_rule_1>
</handlers>
</prometheus>
Compruebe (reemplace
|Nombre
|Predeterminado
|Descripción
port
|ninguno
|Puerto en el que se expone el protocolo de métricas.
endpoint
/metrics
|Endpoint HTTP para que el servidor Prometheus recopile métricas. Empieza por
/. No debe usarse con la sección
<handlers>.
url /
headers /
method
|ninguno
|Filtros utilizados para encontrar un manejador que coincida con una solicitud. Son similares a los campos con los mismos nombres de la sección
<http_handlers>.
metrics
|true
|Expone métricas de la tabla system.metrics.
asynchronous_metrics
|true
|Expone los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics.
events
|true
|Expone métricas de la tabla system.events.
errors
|true
|Expone la cantidad de errores por código de error ocurridos desde el último reinicio del servidor. Esta información también puede obtenerse de system.errors.
histograms
|true
|Expone métricas de histograma de system.histogram_metrics
dimensional_metrics
|true
|Expone métricas dimensionales de system.dimensional_metrics
127.0.0.1 por la dirección IP o el hostname de su servidor ClickHouse):
curl 127.0.0.1:9363/metrics
Protocolo remote-writeClickHouse admite el protocolo remote-write. Los datos se reciben a través de este protocolo y se escriben en una tabla TimeSeries (que debe crearse previamente).
Configuración:
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/write</url>
<handler>
<type>remote_write</type>
<database>db_name</database>
<table>time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_1>
</handlers>
</prometheus>
|Name
|Default
|Description
port
|ninguno
|Puerto para servir el protocolo
remote-write.
url /
headers /
method
|ninguno
|Filtros utilizados para encontrar un manejador coincidente para una solicitud. Similar a los campos con los mismos nombres en la sección
<http_handlers>.
table
|ninguno
|El nombre de una tabla de TimeSeries en la que escribir los datos recibidos por el protocolo
remote-write. Este nombre también puede contener opcionalmente el nombre de una base de datos.
database
|ninguno
|El nombre de una base de datos donde se encuentra la tabla especificada en la configuración
table, si no está especificada en la configuración
table.
Protocolo remote-readClickHouse admite el protocolo remote-read. Los datos se leen de una tabla TimeSeries y se envían mediante este protocolo.
Configuración:
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/read</url>
<handler>
<type>remote_read</type>
<database>db_name</database>
<table>time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_1>
</handlers>
</prometheus>
|Name
|Default
|Description
port
|none
|Puerto en el que se sirve el protocolo
remote-read.
url /
headers /
method
|none
|Filtros usados para encontrar un manejador que coincida con una solicitud. Similar a los campos con los mismos nombres en la sección
<http_handlers>.
table
|none
|El nombre de una tabla TimeSeries de la que leer datos para enviarlos mediante el protocolo
remote-read. Este nombre también puede incluir opcionalmente el nombre de una base de datos.
database
|none
|El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla especificada en la opción
table, si no se especifica en la propia opción
table.
Configuración para varios protocolosSe pueden especificar varios protocolos a la vez en un mismo lugar:
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/metrics</url>
<handler>
<type>expose_metrics</type>
<metrics>true</metrics>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<events>true</events>
<errors>true</errors>
<histograms>true</histograms>
<dimensional_metrics>true</dimensional_metrics>
</handler>
</my_rule_1>
<my_rule_2>
<url>/write</url>
<handler>
<type>remote_write</type>
<table>db_name.time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_2>
<my_rule_3>
<url>/read</url>
<handler>
<type>remote_read</type>
<table>db_name.time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_3>
</handlers>
</prometheus>