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هل تواجه مشكلات في ClickHouse؟ ستجد هنا حلولًا للمشكلات الشائعة.

الأداء والأخطاء

الاستعلامات التي تعمل ببطء، أو حالات انتهاء المهلة، أو ظهور رسائل خطأ محددة مثل “Memory limit exceeded” أو “Connection refused.”

الذاكرة والموارد

ارتفاع استهلاك الذاكرة، أو الأعطال الناتجة عن نفادها، أو الحاجة إلى مساعدة في تحديد الحجم المناسب لنشر ClickHouse.

الاتصالات والمصادقة

تعذّر الاتصال بـ ClickHouse، أو حدثت حالات فشل في المصادقة، أو ظهرت أخطاء في شهادة SSL، أو كانت هناك مشكلات في إعداد العميل.

الإعداد والتهيئة

التثبيت الأولي، تهيئة الخادم، إنشاء قاعدة البيانات، مشكلات إدخال البيانات، أو إعداد النسخ المتماثل.

هل ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

إذا لم تتمكن من العثور على حل:
  1. اسأل الذكاء الاصطناعي - للحصول على إجابات فورية.
  2. تحقق من جداول النظام - نظرة عامة
  3. راجع سجلات الخادم - ابحث عن رسائل الخطأ في سجلات ClickHouse لديك
  4. اسأل المجتمع - انضم إلى مجتمعنا على Slack، مناقشات GitHub
  5. احصل على دعم احترافي - دعم ClickHouse Cloud
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦