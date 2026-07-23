الاستعلامات التي تعمل ببطء، أو حالات انتهاء المهلة، أو ظهور رسائل خطأ محددة مثل “Memory limit exceeded” أو “Connection refused.”
الأداء والأخطاء
عرض حلول الأداء والأخطاء
عرض حلول الأداء والأخطاء
أداء الاستعلامات
- تعرّف على الاستعلامات التي تستهلك أكبر قدر من الموارد
- الدليل الكامل لتحسين الاستعلامات
- حسّن عمليات JOIN
- شغّل استعلامات تشخيصية للعثور على مواطن الاختناق
أداء إدراج البيانات
أدوات التحليل المتقدمة
رسائل الخطأ
- “Memory limit exceeded” → شخّص أخطاء تجاوز حد الذاكرة
- “Connection refused” → أصلِح مشكلات الاتصال
- “Login failures” → أعِدّ المستخدمين والأدوار والأذونات
- “SSL certificate errors” → أصلِح مشكلات الشهادات
- “Table/database errors” → دليل إنشاء قاعدة البيانات | مشكلات معرّف UUID للجدول
- “Network timeouts” → استكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها
- مشكلات أخرى → تتبّع الأخطاء عبر العنقود لديك
ارتفاع استهلاك الذاكرة، أو الأعطال الناتجة عن نفادها، أو الحاجة إلى مساعدة في تحديد الحجم المناسب لنشر ClickHouse.
الذاكرة والموارد
عرض حلول الذاكرة
عرض حلول الذاكرة
تصحيح أخطاء الذاكرة ومراقبتها:
- تحديد ما يستهلك الذاكرة
- التحقق من استهلاك الذاكرة الحالي
- تحليل تخصيص الذاكرة
- تحليل أنماط استهلاك الذاكرة
إعدادات الذاكرة:
التوسيع وتحديد الحجم:
تعذّر الاتصال بـ ClickHouse، أو حدثت حالات فشل في المصادقة، أو ظهرت أخطاء في شهادة SSL، أو كانت هناك مشكلات في إعداد العميل.
الاتصالات والمصادقة
عرض حلول الاتصال
عرض حلول الاتصال
مشكلات الاتصال الأساسية
واجهات العميل
- عملاء ClickHouse الأصليون
- مشكلات واجهة MySQL
- مشكلات واجهة PostgreSQL
- تهيئة واجهة gRPC
- إعداد واجهة SSH
الشبكة والبيانات
التثبيت الأولي، تهيئة الخادم، إنشاء قاعدة البيانات، مشكلات إدخال البيانات، أو إعداد النسخ المتماثل.
الإعداد والتهيئة
عرض حلول الإعداد والتهيئة
عرض حلول الإعداد والتهيئة
الإعداد الأولي
إدارة قواعد البيانات
عمليات البيانات
- تحسين الإدراج المجمّع للبيانات
- معالجة مشكلات تنسيق البيانات
- إعداد مسارات البيانات المتدفقة
- تحسين أداء التكامل مع S3
التهيئة المتقدمة
إذا لم تتمكن من العثور على حل:
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- اسأل الذكاء الاصطناعي - للحصول على إجابات فورية.
- تحقق من جداول النظام - نظرة عامة
- راجع سجلات الخادم - ابحث عن رسائل الخطأ في سجلات ClickHouse لديك
- اسأل المجتمع - انضم إلى مجتمعنا على Slack، مناقشات GitHub
- احصل على دعم احترافي - دعم ClickHouse Cloud