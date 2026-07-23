اعثر على حلول لأكثر مشكلات ClickHouse شيوعًا، بما في ذلك بطء الاستعلامات، وأخطاء الذاكرة، ومشكلات الاتصال، ومشكلات التهيئة.

هل تواجه مشكلات في ClickHouse؟ ستجد هنا حلولًا للمشكلات الشائعة.

​ الأداء والأخطاء

الاستعلامات التي تعمل ببطء، أو حالات انتهاء المهلة، أو ظهور رسائل خطأ محددة مثل “Memory limit exceeded” أو “Connection refused.”

​ الذاكرة والموارد

ارتفاع استهلاك الذاكرة، أو الأعطال الناتجة عن نفادها، أو الحاجة إلى مساعدة في تحديد الحجم المناسب لنشر ClickHouse.

​ الاتصالات والمصادقة

تعذّر الاتصال بـ ClickHouse، أو حدثت حالات فشل في المصادقة، أو ظهرت أخطاء في شهادة SSL، أو كانت هناك مشكلات في إعداد العميل.

​ الإعداد والتهيئة

التثبيت الأولي، تهيئة الخادم، إنشاء قاعدة البيانات، مشكلات إدخال البيانات، أو إعداد النسخ المتماثل.

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