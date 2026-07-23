تعرّف على كيفية حل خطأ التحقق من المطوّر في macOS عند تشغيل أوامر ClickHouse، باستخدام إعدادات النظام أو الطرفية.

إصلاح خطأ التحقق من المطوّر في macOS

​ إصلاح خطأ التحقق من المطوّر في MacOS

إذا ثبّتَّ ClickHouse باستخدام brew ، فقد تواجه خطأً من MacOS. بشكل افتراضي، لا يسمح MacOS بتشغيل التطبيقات أو الأدوات التي أنشأها مطوّر لا يمكن التحقق من هويته.

عند محاولة تشغيل أي أمر clickhouse ، قد يظهر لك هذا الخطأ:

لتجاوز خطأ التحقق هذا، تحتاج إلى إزالة التطبيق من منطقة الحجر في MacOS، إما بالعثور على الإعداد المناسب في نافذة إعدادات النظام، أو باستخدام الطرفية، أو بإعادة تثبيت ClickHouse.

​ إجراءات إعدادات النظام

أسهل طريقة لإزالة الملف التنفيذي clickhouse من منطقة الحجر هي:

افتح إعدادات النظام. انتقل إلى الخصوصية والأمان: مرّر إلى أسفل النافذة حتى تجد رسالة تفيد بأن “clickhouse-macos-aarch64” تم حظره من الاستخدام لأنه ليس من مطوّر معروف. انقر على Allow Anyway. أدخل كلمة مرور مستخدم macOS الخاصة بك.

يجب أن تتمكن الآن من تشغيل أوامر clickhouse في الطرفية.

​ العملية عبر الطرفية

أحيانًا لا يؤدي الضغط على زر Allow Anyway إلى حل هذه المشكلة، وفي هذه الحالة يمكنك أيضًا تنفيذ هذه العملية باستخدام سطر الأوامر. أو قد تفضّل ببساطة استخدام سطر الأوامر!

أولًا، اعرف أين ثبّت Homebrew الملف التنفيذي clickhouse :

which clickhouse

من المفترض أن ينتج عن هذا شيء مثل:

/opt/homebrew/bin/clickhouse

أزل clickhouse من quarantine bin عبر تشغيل xattr -d com.apple.quarantine ، ثم أضِف المسار من الأمر السابق:

xattr -d com.apple.quarantine /opt/homebrew/bin/clickhouse

ينبغي أن تتمكن الآن من تشغيل الملف التنفيذي clickhouse :

clickhouse

من المفترض أن ينتج هذا شيئًا مثل:

Use one of the following commands: clickhouse local [args] clickhouse client [args] clickhouse benchmark [args] ...

​ أصلِح المشكلة بإعادة تثبيت ClickHouse

يوفّر Brew خيارًا في سطر الأوامر يمنع وضع الملفات التنفيذية المثبّتة في الحجر من الأساس.

أولًا، أزِل تثبيت ClickHouse:

brew uninstall clickhouse

أعِد تثبيت ClickHouse الآن باستخدام --no-quarantine :