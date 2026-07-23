إذا ثبّتَّ ClickHouse باستخدام
إصلاح خطأ التحقق من المطوّر في MacOS
brew، فقد تواجه خطأً من MacOS.
بشكل افتراضي، لا يسمح MacOS بتشغيل التطبيقات أو الأدوات التي أنشأها مطوّر لا يمكن التحقق من هويته.
عند محاولة تشغيل أي أمر
clickhouse، قد يظهر لك هذا الخطأ:
لتجاوز خطأ التحقق هذا، تحتاج إلى إزالة التطبيق من منطقة الحجر في MacOS، إما بالعثور على الإعداد المناسب في نافذة إعدادات النظام، أو باستخدام الطرفية، أو بإعادة تثبيت ClickHouse.
أسهل طريقة لإزالة الملف التنفيذي
إجراءات إعدادات النظام
clickhouse من منطقة الحجر هي:
- افتح إعدادات النظام.
- انتقل إلى الخصوصية والأمان:
- مرّر إلى أسفل النافذة حتى تجد رسالة تفيد بأن “clickhouse-macos-aarch64” تم حظره من الاستخدام لأنه ليس من مطوّر معروف.
- انقر على Allow Anyway.
- أدخل كلمة مرور مستخدم macOS الخاصة بك.
clickhouse في الطرفية.
أحيانًا لا يؤدي الضغط على زر
العملية عبر الطرفية
Allow Anyway إلى حل هذه المشكلة، وفي هذه الحالة يمكنك أيضًا تنفيذ هذه العملية باستخدام سطر الأوامر.
أو قد تفضّل ببساطة استخدام سطر الأوامر!
أولًا، اعرف أين ثبّت Homebrew الملف التنفيذي
clickhouse:
من المفترض أن ينتج عن هذا شيء مثل:
which clickhouse
أزل
/opt/homebrew/bin/clickhouse
clickhouse من
quarantine bin عبر تشغيل
xattr -d com.apple.quarantine، ثم أضِف المسار من الأمر السابق:
ينبغي أن تتمكن الآن من تشغيل الملف التنفيذي
xattr -d com.apple.quarantine /opt/homebrew/bin/clickhouse
clickhouse:
من المفترض أن ينتج هذا شيئًا مثل:
clickhouse
Use one of the following commands:
clickhouse local [args]
clickhouse client [args]
clickhouse benchmark [args]
...
يوفّر Brew خيارًا في سطر الأوامر يمنع وضع الملفات التنفيذية المثبّتة في الحجر من الأساس. أولًا، أزِل تثبيت ClickHouse:
أصلِح المشكلة بإعادة تثبيت ClickHouse
أعِد تثبيت ClickHouse الآن باستخدام
brew uninstall clickhouse
--no-quarantine:
brew install --no-quarantine clickhouse