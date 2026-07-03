فيما يلي، دون ترتيب معيّن، بعض الاستعلامات المفيدة لاستكشاف مشكلات ClickHouse وفهم ما يحدث. لدينا أيضًا مدونة ممتازة تتضمن بعض الاستعلامات الأساسية لمراقبة ClickHouse.
استعلامات مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها
اعرض الإعدادات التي تم تغييرها عن الإعدادات الافتراضية
SELECT
name,
value
FROM system.settings
WHERE changed
اعرف حجم جميع جداولك
تكون الاستجابة على النحو التالي:
SELECT table,
formatReadableSize(sum(bytes)) as size
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY table
┌─table───────────┬─size──────┐
│ stat │ 38.89 MiB │
│ customers │ 525.00 B │
│ my_sparse_table │ 40.73 MiB │
│ crypto_prices │ 32.18 MiB │
│ hackernews │ 6.23 GiB │
└─────────────────┴───────────┘
عدد الصفوف ومتوسط الحجم اليومي لجدولك
SELECT
table,
formatReadableSize(size) AS size,
rows,
days,
formatReadableSize(avgDaySize) AS avgDaySize
FROM
(
SELECT
table,
sum(bytes) AS size,
sum(rows) AS rows,
min(min_date) AS min_date,
max(max_date) AS max_date,
max_date - min_date AS days,
size / (max_date - min_date) AS avgDaySize
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY table
ORDER BY rows DESC
)
يمكنك معرفة مدى انضغاط بياناتك في كل عمود. كما يُرجع هذا الاستعلام أيضًا حجم الفهارس الأساسية لديك في الذاكرة، وهو أمر مفيد لأن الفهارس الأساسية يجب أن تتسع في الذاكرة.
النسبة المئوية لضغط الأعمدة، وكذلك حجم الفهرس الأساسي في الذاكرة
SELECT
parts.*,
columns.compressed_size,
columns.uncompressed_size,
columns.compression_ratio,
columns.compression_percentage
FROM
(
SELECT
table,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
round(sum(data_compressed_bytes) / sum(data_uncompressed_bytes), 3) AS compression_ratio,
round(100 - ((sum(data_compressed_bytes) * 100) / sum(data_uncompressed_bytes)), 3) AS compression_percentage
FROM system.columns
GROUP BY table
) AS columns
RIGHT JOIN
(
SELECT
table,
sum(rows) AS rows,
max(modification_time) AS latest_modification,
formatReadableSize(sum(bytes)) AS disk_size,
formatReadableSize(sum(primary_key_bytes_in_memory)) AS primary_keys_size,
any(engine) AS engine,
sum(bytes) AS bytes_size
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY
database,
table
) AS parts ON columns.table = parts.table
ORDER BY parts.bytes_size DESC
يمكنك زيادة الفاصل الزمني أو تقليله في الدالة
عدد الاستعلامات التي أرسلها العميل خلال آخر 10 دقائق
toIntervalMinute(10):
SELECT
client_name,
count(),
query_kind,
toStartOfMinute(event_time) AS event_time_m
FROM system.query_log
WHERE (type = 'QueryStart') AND (event_time > (now() - toIntervalMinute(10)))
GROUP BY
event_time_m,
client_name,
query_kind
ORDER BY
event_time_m DESC,
count() ASC
عدد الأجزاء في كل قسم
SELECT
concat(database, '.', table),
partition_id,
count()
FROM system.parts
WHERE active
GROUP BY
database,
table,
partition_id
يمكن أن يساعدك هذا في العثور على الاستعلامات العالقة:
العثور على الاستعلامات طويلة التنفيذ
باستخدام معرّف الاستعلام الخاص بالاستعلام الجاري الأسوأ أداءً، يمكننا الحصول على تتبّع للمكدس يمكن أن يساعد في تصحيح الأخطاء.
SELECT
elapsed,
initial_user,
client_name,
hostname(),
query_id,
query
FROM clusterAllReplicas(default, system.processes)
ORDER BY elapsed DESC
SET allow_introspection_functions=1;
SELECT
arrayStringConcat(
arrayMap(
x,
y -> concat(x, ': ', y),
arrayMap(x -> addressToLine(x), trace),
arrayMap(x -> demangle(addressToSymbol(x)), trace)
),
'\n'
) as trace
FROM
system.stack_trace
WHERE
query_id = '0bb6e88b-9b9a-4ffc-b612-5746c859e360';
عرض أحدث الأخطاء
تكون الاستجابة كما يلي:
SELECT *
FROM system.errors
ORDER BY last_error_time DESC
┌─name──────────────────┬─code─┬─value─┬─────last_error_time─┬─last_error_message──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─last_error_trace─┬─remote─┐
│ UNKNOWN_TABLE │ 60 │ 3 │ 2023-03-14 01:02:35 │ Table system.stack_trace doesn't exist │ [] │ 0 │
│ BAD_GET │ 170 │ 1 │ 2023-03-14 00:58:55 │ Requested cluster 'default' not found │ [] │ 0 │
│ UNKNOWN_IDENTIFIER │ 47 │ 1 │ 2023-03-14 00:49:12 │ Missing columns: 'parts.table' 'table' while processing query: 'table = parts.table', required columns: 'table' 'parts.table' 'table' 'parts.table' │ [] │ 0 │
│ NO_ELEMENTS_IN_CONFIG │ 139 │ 2 │ 2023-03-14 00:42:11 │ Certificate file is not set. │ [] │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┘
أكثر 10 استعلامات استهلاكًا لـ CPU والذاكرة
SELECT
type,
event_time,
initial_query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM system.query_log
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10
يمكن تسجيل query واحد على هيئة عدة rows بقيم
query_id مختلفة — إذ تكون قيمة
is_initial_query = 0 في الاستعلامات الثانوية الموزعة وخطوات العرض الداخلية. صفِّ النتائج باستخدام
is_initial_query = 1 (أو
query_id = initial_query_id) لعرض الاستعلامات بالشكل الذي أُرسلت به، ولاحظ أن قيم
query_id الداخلية التي يعيّنها ClickHouse قد تتضمن label مثل
queryView.... راجع مرجع
query_log لمزيد من التفاصيل.
ما مقدار مساحة القرص التي تستخدمها الإسقاطات
SELECT
name,
parent_name,
formatReadableSize(bytes_on_disk) AS bytes,
formatReadableSize(parent_bytes_on_disk) AS parent_bytes,
bytes_on_disk / parent_bytes_on_disk AS ratio
FROM system.projection_parts
عرض مساحة تخزين القرص، وعدد الأجزاء، وعدد الصفوف في system.parts، وعدد العلامات عبر قواعد البيانات
SELECT
database,
table,
partition,
count() AS parts,
formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS bytes_on_disk,
formatReadableQuantity(sum(rows)) AS rows,
sum(marks) AS marks
FROM system.parts
WHERE (database != 'system') AND active
GROUP BY
database,
table,
partition
ORDER BY database ASC
تشمل هذه التفاصيل وقت إنشائها، وحجمها، وعدد الصفوف فيها، وغير ذلك:
اعرض تفاصيل الأجزاء الجديدة التي تمت كتابتها مؤخرًا
SELECT
modification_time,
rows,
formatReadableSize(bytes_on_disk),
*
FROM clusterAllReplicas(default, system.parts)
WHERE (database = 'default') AND active AND (level = 0)
ORDER BY modification_time DESC
LIMIT 100
الاستعلامات التالية مفيدة لمراقبة عناقيد ClickHouse. وهي تستخدم
استعلامات المراقبة على مستوى العنقود بالكامل
clusterAllReplicas() لتجميع البيانات عبر جميع العُقد.
تفترض هذه الاستعلامات أن اسم العنقود هو
default. إذا كان لعنقودك اسم مختلف، فاستبدل
'default' و
default بالاسم الفعلي لعنقودك.
متوسط عدد الأجزاء الجديدة المُنشأة في كل دقيقة وكل ثانية (خلال الساعة الأخيرة)
استبدل
WITH
PER_MINUTE AS
(
SELECT
toStartOfInterval(modification_time, toIntervalMinute(1)) AS t,
count() AS new_part_count
FROM
clusterAllReplicas(default, merge(system, '^parts'))
WHERE
(database = 'default') AND
(table = 'your_table') AND
(active = true) AND
(level = 0) AND
(modification_time >= (now() - toIntervalHour(1)))
GROUP BY
t
ORDER BY
t ASC
SETTINGS skip_unavailable_shards = 1
)
SELECT
AVG(new_part_count) AS new_parts_per_minute,
new_parts_per_minute / 60 AS new_parts_per_second
FROM
PER_MINUTE
'your_table' باسم الجدول الفعلي الذي تريد مراقبته.
الاستعلامات كثيفة الاستهلاك للـ CPU والذاكرة (على مستوى العنقود بالكامل)
SELECT
type,
event_time,
initial_query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
`ProfileEvents.Values`[indexOf(`ProfileEvents.Names`, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10
يعرض هذا الاستعلام عمليات الدمج الجاري تنفيذها حاليًا على العنقود، مع الوقت التقديري حتى اكتمالها:
عمليات الدمج الجارية مع الوقت التقديري للاكتمال
SELECT
hostName(),
database,
table,
round(elapsed, 0) AS elapsed_seconds,
round(progress, 4) AS progress_ratio,
formatReadableTimeDelta((elapsed / progress) - elapsed) AS estimated_time_remaining,
num_parts,
result_part_name
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^merges'))
ORDER BY (elapsed / progress) - elapsed ASC
حدِّد الاستعلامات الأكثر تنفيذًا (وهذا مفيد لتحديد الاستعلامات التي ينبغي تحسينها):
أكثر الاستعلامات شيوعًا حسب hash المُوحَّد
SELECT
normalizedQueryHash(query) AS query_hash,
count() AS execution_count,
any(query) AS example_query
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
WHERE event_date >= today() - 1
GROUP BY normalizedQueryHash(query)
ORDER BY execution_count DESC
LIMIT 20
حلّل أخطاء إنشاء الأجزاء على مستوى العنقود:
عدد الأخطاء حسب نوع الحدث والتاريخ
SELECT
event_date,
event_type,
table,
error,
COUNT() AS error_count
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^part_log'))
WHERE database = 'default'
GROUP BY
event_date,
event_type,
error,
table
ORDER BY
event_date DESC,
error_count DESC
افحص توزيع الجداول عبر عُقد العنقود:
عدد الجداول حسب العقدة
SELECT
hostName() AS host,
count() AS table_count
FROM clusterAllReplicas('default', merge(system, '^tables'))
WHERE database = 'default'
GROUP BY hostName()
ORDER BY table_count DESC
راقب نشاط الإدراج غير المتزامن:
تحقّق من عمليات الإدراج غير المتزامن
SELECT
event_date,
count() AS total_count,
sum(if(query LIKE '%async%', 1, 0)) AS async_count,
sum(if(query LIKE '%INSERT%', 1, 0)) AS insert_count
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
WHERE event_date >= today() - 7
GROUP BY event_date
ORDER BY event_date DESC
تحليل الأجزاء وعمليات الدمج
اطّلع على عدد الأجزاء النشطة لكل جدول على مستوى العنقود:
الأجزاء النشطة حاليًا لكل جدول
SELECT
database,
table,
count() AS part_count,
formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS total_size
FROM clusterAllReplicas(default, system.parts)
WHERE active = 1 AND database = 'default'
GROUP BY database, table
ORDER BY part_count DESC
اعثر على التقسيمات التي قد تحتوي على عدد كبير جدًا من الأجزاء (ما قد يؤثر في أداء الاستعلام):
التقسيمات التي تحتوي على عدد كبير جدًا من الأجزاء
SELECT
database,
table,
partition,
count() AS part_count,
formatReadableSize(sum(bytes_on_disk)) AS total_size
FROM clusterAllReplicas(default, system.parts)
WHERE active = 1
GROUP BY database, table, partition
HAVING part_count > 100
ORDER BY part_count DESC
تحقق من وجود الأجزاء المفصولة التي قد تحتاج إلى التحقق منها:
الأجزاء المفصولة
SELECT
database,
table,
partition_id,
name,
reason,
count()
FROM clusterAllReplicas(default, system.detached_parts)
GROUP BY database, table, partition_id, name, reason
ORDER BY database, table
استعلامات معلومات النظام
راقب استهلاك الذاكرة عبر جميع العقد:
استخدام الذاكرة على مستوى العنقود حسب العقدة
SELECT
hostName() AS host,
formatReadableSize(max(memory_usage)) AS peak_memory,
formatReadableSize(avg(memory_usage)) AS avg_memory,
formatReadableSize(min(memory_usage)) AS min_memory
FROM clusterAllReplicas(default, merge(system, '^query_log'))
WHERE event_date >= today() - 1
GROUP BY hostName()
ORDER BY peak_memory DESC
تحقّق من الاستعلامات التي يجري تنفيذها حاليًا:
تشغيل الاستعلامات على العنقود
SELECT
hostName() AS host,
initial_user,
query_id,
elapsed,
read_rows,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory_usage,
normalizedQueryHash(query) AS query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.processes)
ORDER BY elapsed DESC
اطّلع على الإعدادات التي تغيّرت مقارنةً بالقيم الافتراضية:
الإعدادات المعدَّلة مقارنةً بالقيم الافتراضية
SELECT
hostName() AS host,
name,
value
FROM clusterAllReplicas(default, system.settings)
WHERE changed = 1
ORDER BY hostName(), name
بالنسبة إلى الجداول التي تستخدم النسخ المتماثل، تحقّق من قائمة انتظار النسخ المتماثل:
حالة قائمة انتظار النسخ المتماثل
SELECT
hostName() AS host,
database,
table,
count() AS queue_size,
sum(if(is_currently_executing = 1, 1, 0)) AS executing_count
FROM clusterAllReplicas(default, system.replication_queue)
GROUP BY hostName(), database, table
HAVING queue_size > 0
ORDER BY queue_size DESC