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استعلامات مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

فيما يلي، دون ترتيب معيّن، بعض الاستعلامات المفيدة لاستكشاف مشكلات ClickHouse وفهم ما يحدث. لدينا أيضًا مدونة ممتازة تتضمن بعض الاستعلامات الأساسية لمراقبة ClickHouse.

اعرض الإعدادات التي تم تغييرها عن الإعدادات الافتراضية

اعرف حجم جميع جداولك

تكون الاستجابة على النحو التالي:

عدد الصفوف ومتوسط الحجم اليومي لجدولك

النسبة المئوية لضغط الأعمدة، وكذلك حجم الفهرس الأساسي في الذاكرة

يمكنك معرفة مدى انضغاط بياناتك في كل عمود. كما يُرجع هذا الاستعلام أيضًا حجم الفهارس الأساسية لديك في الذاكرة، وهو أمر مفيد لأن الفهارس الأساسية يجب أن تتسع في الذاكرة.

عدد الاستعلامات التي أرسلها العميل خلال آخر 10 دقائق

يمكنك زيادة الفاصل الزمني أو تقليله في الدالة toIntervalMinute(10):

عدد الأجزاء في كل قسم

العثور على الاستعلامات طويلة التنفيذ

يمكن أن يساعدك هذا في العثور على الاستعلامات العالقة:
باستخدام معرّف الاستعلام الخاص بالاستعلام الجاري الأسوأ أداءً، يمكننا الحصول على تتبّع للمكدس يمكن أن يساعد في تصحيح الأخطاء.

عرض أحدث الأخطاء

تكون الاستجابة كما يلي:

أكثر 10 استعلامات استهلاكًا لـ CPU والذاكرة

يمكن تسجيل query واحد على هيئة عدة rows بقيم query_id مختلفة — إذ تكون قيمة is_initial_query = 0 في الاستعلامات الثانوية الموزعة وخطوات العرض الداخلية. صفِّ النتائج باستخدام is_initial_query = 1 (أو query_id = initial_query_id) لعرض الاستعلامات بالشكل الذي أُرسلت به، ولاحظ أن قيم query_id الداخلية التي يعيّنها ClickHouse قد تتضمن label مثل queryView.... راجع مرجع query_log لمزيد من التفاصيل.

ما مقدار مساحة القرص التي تستخدمها الإسقاطات

عرض مساحة تخزين القرص، وعدد الأجزاء، وعدد الصفوف في system.parts، وعدد العلامات عبر قواعد البيانات

اعرض تفاصيل الأجزاء الجديدة التي تمت كتابتها مؤخرًا

تشمل هذه التفاصيل وقت إنشائها، وحجمها، وعدد الصفوف فيها، وغير ذلك:

استعلامات المراقبة على مستوى العنقود بالكامل

الاستعلامات التالية مفيدة لمراقبة عناقيد ClickHouse. وهي تستخدم clusterAllReplicas() لتجميع البيانات عبر جميع العُقد.
تفترض هذه الاستعلامات أن اسم العنقود هو default. إذا كان لعنقودك اسم مختلف، فاستبدل 'default' و default بالاسم الفعلي لعنقودك.

متوسط عدد الأجزاء الجديدة المُنشأة في كل دقيقة وكل ثانية (خلال الساعة الأخيرة)

استبدل 'your_table' باسم الجدول الفعلي الذي تريد مراقبته.

الاستعلامات كثيفة الاستهلاك للـ CPU والذاكرة (على مستوى العنقود بالكامل)

عمليات الدمج الجارية مع الوقت التقديري للاكتمال

يعرض هذا الاستعلام عمليات الدمج الجاري تنفيذها حاليًا على العنقود، مع الوقت التقديري حتى اكتمالها:

أكثر الاستعلامات شيوعًا حسب hash المُوحَّد

حدِّد الاستعلامات الأكثر تنفيذًا (وهذا مفيد لتحديد الاستعلامات التي ينبغي تحسينها):

عدد الأخطاء حسب نوع الحدث والتاريخ

حلّل أخطاء إنشاء الأجزاء على مستوى العنقود:

عدد الجداول حسب العقدة

افحص توزيع الجداول عبر عُقد العنقود:

تحقّق من عمليات الإدراج غير المتزامن

راقب نشاط الإدراج غير المتزامن:

تحليل الأجزاء وعمليات الدمج

الأجزاء النشطة حاليًا لكل جدول

اطّلع على عدد الأجزاء النشطة لكل جدول على مستوى العنقود:

التقسيمات التي تحتوي على عدد كبير جدًا من الأجزاء

اعثر على التقسيمات التي قد تحتوي على عدد كبير جدًا من الأجزاء (ما قد يؤثر في أداء الاستعلام):

الأجزاء المفصولة

تحقق من وجود الأجزاء المفصولة التي قد تحتاج إلى التحقق منها:

استعلامات معلومات النظام

استخدام الذاكرة على مستوى العنقود حسب العقدة

راقب استهلاك الذاكرة عبر جميع العقد:

تشغيل الاستعلامات على العنقود

تحقّق من الاستعلامات التي يجري تنفيذها حاليًا:

الإعدادات المعدَّلة مقارنةً بالقيم الافتراضية

اطّلع على الإعدادات التي تغيّرت مقارنةً بالقيم الافتراضية:

حالة قائمة انتظار النسخ المتماثل

بالنسبة إلى الجداول التي تستخدم النسخ المتماثل، تحقّق من قائمة انتظار النسخ المتماثل:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦