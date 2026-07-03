التثبيت
لقد أُوقِفت ميزة
يتعذر استيراد مفاتيح GPG من keyserver.ubuntu.com باستخدام apt-key
apt-key في Advanced package tool (APT). ينبغي استخدام الأمر
gpg بدلًا منها. يُرجى الرجوع إلى مقالة دليل التثبيت.
تعذّر استيراد مفاتيح GPG من keyserver.ubuntu.com باستخدام gpg
- تحقّق مما إذا كان
gpgمُثبّتًا:
sudo apt-get install gnupg
تعذّر الحصول على حزم deb من مستودع ClickHouse باستخدام apt-get
- تحقّق من إعدادات جدار الحماية.
- إذا لم تتمكن من الوصول إلى المستودع لأي سبب، فنزّل الحزم كما هو موضح في مقالة دليل التثبيت، ثم ثبّتها يدويًا باستخدام الأمر
sudo dpkg -i <packages>. وستحتاج أيضًا إلى الحزمة
tzdata.
قد تحدث هذه المشكلة عند تغيير مفتاح GPG. يرجى استخدام الإرشادات الواردة في صفحة الإعداد لتحديث تكوين المستودع.
يتعذر تحديث حزم deb من مستودع ClickHouse باستخدام apt-get
تأتي رسائل التحذير الكاملة بأحد الشكلين التاليين:
تظهر لك تحذيرات مختلفة عند تشغيل
تظهر لك تحذيرات مختلفة عند تشغيل
apt-get update
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
E: Failed to fetch https://packages.clickhouse.com/deb/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.gz File has unexpected size (30451 != 28154). Mirror sync in progress?
E: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Origin' value from 'Artifactory' to 'ClickHouse'
E: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Label' value from 'Artifactory' to 'ClickHouse'
N: Repository 'https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to ''
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
لحل المشكلة المذكورة أعلاه، يُرجى استخدام البرنامج النصي التالي:
Err:11 https://packages.clickhouse.com/deb stable InRelease
400 Bad Request [IP: 172.66.40.249 443]
sudo rm /var/lib/apt/lists/packages.clickhouse.com_* /var/lib/dpkg/arch /var/lib/apt/lists/partial/packages.clickhouse.com_*
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
مشكلة محتملة: ذاكرة التخزين المؤقت غير صحيحة، وربما تلفت بعد تحديث مفتاح GPG في 2022-09. الحل هو تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت ومجلد lib الخاصَّين بـ Yum:
يتعذر الحصول على الحزم باستخدام Yum بسبب توقيع غير صحيح
بعد ذلك، اتبع دليل التثبيت
sudo find /var/lib/yum/repos/ /var/cache/yum/ -name 'clickhouse-*' -type d -exec rm -rf {} +
sudo rm -f /etc/yum.repos.d/clickhouse.repo
المشكلات المحتملة:
الاتصال بالخادم
- الخادم غير قيد التشغيل.
- معلمات الإعداد غير المتوقعة أو غير الصحيحة.
الخادم لا يعمل
تحقّق مما إذا كان الخادم يعمل
إذا لم يكن الخادم يعمل، فشغّله باستخدام الأمر:
sudo service clickhouse-server status
sudo service clickhouse-server start
يوجد السجل الرئيسي لـ
تحقّق من السجلات
clickhouse-server افتراضيًا في
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log.
إذا بدأ الخادم بنجاح، فينبغي أن ترى السلاسل التالية:
<Information> Application: starting up.— تم بدء تشغيل الخادم.
<Information> Application: Ready for connections.— الخادم قيد التشغيل وجاهز للاتصالات.
clickhouse-server بسبب خطأ في التهيئة، فينبغي أن ترى السلسلة
<Error> متبوعةً بوصف الخطأ. على سبيل المثال:
إذا لم يظهر لك أي خطأ في نهاية الملف، فراجِع الملف بالكامل بدءًا من السلسلة التالية:
2019.01.11 15:23:25.549505 [ 45 ] {} <Error> ExternalDictionaries: Failed reloading 'event2id' external dictionary: Poco::Exception. Code: 1000, e.code() = 111, e.displayText() = Connection refused, e.what() = Connection refused
إذا حاولت تشغيل مثيلٍ ثانٍ من
<Information> Application: starting up.
clickhouse-server على الخادم، فسيظهر لك السجل التالي:
2019.01.11 15:25:11.151730 [ 1 ] {} <Information> : Starting ClickHouse 19.1.0 with revision 54413
2019.01.11 15:25:11.154578 [ 1 ] {} <Information> Application: starting up
2019.01.11 15:25:11.156361 [ 1 ] {} <Information> StatusFile: Status file ./status already exists - unclean restart. Contents:
PID: 8510
Started at: 2019-01-11 15:24:23
Revision: 54413
2019.01.11 15:25:11.156673 [ 1 ] {} <Error> Application: DB::Exception: Cannot lock file ./status. Another server instance in same directory is already running.
2019.01.11 15:25:11.156682 [ 1 ] {} <Information> Application: shutting down
2019.01.11 15:25:11.156686 [ 1 ] {} <Debug> Application: Uninitializing subsystem: Logging Subsystem
2019.01.11 15:25:11.156716 [ 2 ] {} <Information> BaseDaemon: Stop SignalListener thread
إذا لم تجد أي معلومات مفيدة في سجلات
اطّلع على سجلات system.d
clickhouse-server أو لم تكن هناك سجلات أصلًا، يمكنك عرض سجلات
system.d باستخدام الأمر:
sudo journalctl -u clickhouse-server
شغّل clickhouse-server في الوضع التفاعلي
يشغّل هذا الأمر الخادم كتطبيق تفاعلي باستخدام المعلمات الافتراضية لبرنامج نصي التشغيل التلقائي. في هذا الوضع، يطبع
sudo -u clickhouse /usr/bin/clickhouse-server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml
clickhouse-server جميع رسائل الأحداث في الطرفية.
تحقّق مما يلي:
معلمات التهيئة
-
إعدادات Docker:
- إذا كنت تشغّل ClickHouse في Docker ضمن شبكة IPv6، فتأكد من ضبط
network=host.
- إذا كنت تشغّل ClickHouse في Docker ضمن شبكة IPv6، فتأكد من ضبط
-
إعدادات نقطة النهاية.
- تحقّق من الإعدادين listen_host وtcp_port.
- يقبل خادم ClickHouse، افتراضيًا، الاتصالات عبر localhost فقط.
-
إعدادات بروتوكول HTTP:
- تحقّق من إعدادات البروتوكول الخاصة بـ HTTP API.
-
إعدادات الاتصال الآمن.
- تحقّق من:
- الإعداد tcp_port_secure.
- إعدادات شهادات SSL.
- استخدم المعلمات المناسبة عند الاتصال. على سبيل المثال، استخدم المعلمة
port_secureمع
clickhouse_client.
- تحقّق من:
-
إعدادات المستخدم:
- قد تكون تستخدم اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحة.
إذا تعذّر على ClickHouse معالجة الاستعلام، فإنه يرسل وصفًا للخطأ إلى العميل. في
معالجة الاستعلامات
clickhouse-client تحصل على وصف للخطأ في الطرفية. وإذا كنت تستخدم واجهة HTTP، يرسل ClickHouse وصف الخطأ في جسم الاستجابة. على سبيل المثال:
إذا شغّلت
$ curl 'http://localhost:8123/' --data-binary "SELECT a"
Code: 47, e.displayText() = DB::Exception: Unknown identifier: a. Note that there are no tables (FROM clause) in your query, context: required_names: 'a' source_tables: table_aliases: private_aliases: column_aliases: public_columns: 'a' masked_columns: array_join_columns: source_columns: , e.what() = DB::Exception
clickhouse-client باستخدام المعلَمة
stack-trace، فسيُرجع ClickHouse تتبّع مكدس الخادم مع وصف للخطأ.
قد تظهر لك رسالة تفيد بانقطاع الاتصال. في هذه الحالة، يمكنك إعادة تنفيذ الاستعلام. وإذا انقطع الاتصال في كل مرة تنفّذ فيها الاستعلام، فتحقّق من سجلات الخادم بحثًا عن أخطاء.
إذا لاحظت أن ClickHouse يعمل ببطء شديد، فأنت بحاجة إلى تحليل الحمل على موارد الخادم والشبكة الناتج عن استعلاماتك. يمكنك استخدام الأداة
كفاءة معالجة الاستعلامات
clickhouse-benchmark لتحليل الاستعلامات. وهي تعرض عدد الاستعلامات المُعالَجة في الثانية، وعدد الصفوف المُعالَجة في الثانية، والقيم المئينية لأزمنة معالجة الاستعلامات.