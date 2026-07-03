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التثبيت

يتعذر استيراد مفاتيح GPG من keyserver.ubuntu.com باستخدام apt-key

لقد أُوقِفت ميزة apt-key في Advanced package tool (APT). ينبغي استخدام الأمر gpg بدلًا منها. يُرجى الرجوع إلى مقالة دليل التثبيت.

تعذّر استيراد مفاتيح GPG من keyserver.ubuntu.com باستخدام gpg

  1. تحقّق مما إذا كان gpg مُثبّتًا:

تعذّر الحصول على حزم deb من مستودع ClickHouse باستخدام apt-get

  1. تحقّق من إعدادات جدار الحماية.
  2. إذا لم تتمكن من الوصول إلى المستودع لأي سبب، فنزّل الحزم كما هو موضح في مقالة دليل التثبيت، ثم ثبّتها يدويًا باستخدام الأمر sudo dpkg -i <packages>. وستحتاج أيضًا إلى الحزمة tzdata.

يتعذر تحديث حزم deb من مستودع ClickHouse باستخدام apt-get

قد تحدث هذه المشكلة عند تغيير مفتاح GPG. يرجى استخدام الإرشادات الواردة في صفحة الإعداد لتحديث تكوين المستودع.

تظهر لك تحذيرات مختلفة عند تشغيل apt-get update

تأتي رسائل التحذير الكاملة بأحد الشكلين التاليين:
لحل المشكلة المذكورة أعلاه، يُرجى استخدام البرنامج النصي التالي:

يتعذر الحصول على الحزم باستخدام Yum بسبب توقيع غير صحيح

مشكلة محتملة: ذاكرة التخزين المؤقت غير صحيحة، وربما تلفت بعد تحديث مفتاح GPG في 2022-09. الحل هو تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت ومجلد lib الخاصَّين بـ Yum:
بعد ذلك، اتبع دليل التثبيت

الاتصال بالخادم

المشكلات المحتملة:
  • الخادم غير قيد التشغيل.
  • معلمات الإعداد غير المتوقعة أو غير الصحيحة.

الخادم لا يعمل

تحقّق مما إذا كان الخادم يعمل

إذا لم يكن الخادم يعمل، فشغّله باستخدام الأمر:

تحقّق من السجلات

يوجد السجل الرئيسي لـ clickhouse-server افتراضيًا في /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log. إذا بدأ الخادم بنجاح، فينبغي أن ترى السلاسل التالية:
  • <Information> Application: starting up. — تم بدء تشغيل الخادم.
  • <Information> Application: Ready for connections. — الخادم قيد التشغيل وجاهز للاتصالات.
إذا فشل تشغيل clickhouse-server بسبب خطأ في التهيئة، فينبغي أن ترى السلسلة <Error> متبوعةً بوصف الخطأ. على سبيل المثال:
إذا لم يظهر لك أي خطأ في نهاية الملف، فراجِع الملف بالكامل بدءًا من السلسلة التالية:
إذا حاولت تشغيل مثيلٍ ثانٍ من clickhouse-server على الخادم، فسيظهر لك السجل التالي:

اطّلع على سجلات system.d

إذا لم تجد أي معلومات مفيدة في سجلات clickhouse-server أو لم تكن هناك سجلات أصلًا، يمكنك عرض سجلات system.d باستخدام الأمر:

شغّل clickhouse-server في الوضع التفاعلي

يشغّل هذا الأمر الخادم كتطبيق تفاعلي باستخدام المعلمات الافتراضية لبرنامج نصي التشغيل التلقائي. في هذا الوضع، يطبع clickhouse-server جميع رسائل الأحداث في الطرفية.

معلمات التهيئة

تحقّق مما يلي:
  1. إعدادات Docker:
    • إذا كنت تشغّل ClickHouse في Docker ضمن شبكة IPv6، فتأكد من ضبط network=host.
  2. إعدادات نقطة النهاية.
    • تحقّق من الإعدادين listen_host وtcp_port.
    • يقبل خادم ClickHouse، افتراضيًا، الاتصالات عبر localhost فقط.
  3. إعدادات بروتوكول HTTP:
    • تحقّق من إعدادات البروتوكول الخاصة بـ HTTP API.
  4. إعدادات الاتصال الآمن.
    • تحقّق من:
    • استخدم المعلمات المناسبة عند الاتصال. على سبيل المثال، استخدم المعلمة port_secure مع clickhouse_client.
  5. إعدادات المستخدم:
    • قد تكون تستخدم اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحة.

معالجة الاستعلامات

إذا تعذّر على ClickHouse معالجة الاستعلام، فإنه يرسل وصفًا للخطأ إلى العميل. في clickhouse-client تحصل على وصف للخطأ في الطرفية. وإذا كنت تستخدم واجهة HTTP، يرسل ClickHouse وصف الخطأ في جسم الاستجابة. على سبيل المثال:
إذا شغّلت clickhouse-client باستخدام المعلَمة stack-trace، فسيُرجع ClickHouse تتبّع مكدس الخادم مع وصف للخطأ. قد تظهر لك رسالة تفيد بانقطاع الاتصال. في هذه الحالة، يمكنك إعادة تنفيذ الاستعلام. وإذا انقطع الاتصال في كل مرة تنفّذ فيها الاستعلام، فتحقّق من سجلات الخادم بحثًا عن أخطاء.

كفاءة معالجة الاستعلامات

إذا لاحظت أن ClickHouse يعمل ببطء شديد، فأنت بحاجة إلى تحليل الحمل على موارد الخادم والشبكة الناتج عن استعلاماتك. يمكنك استخدام الأداة clickhouse-benchmark لتحليل الاستعلامات. وهي تعرض عدد الاستعلامات المُعالَجة في الثانية، وعدد الصفوف المُعالَجة في الثانية، والقيم المئينية لأزمنة معالجة الاستعلامات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦