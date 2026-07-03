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لماذا يحدث هذا

عند وقوع هذا الخطأ، يظهر أحد الجداول على أنه للقراءة فقط، وتوضح رسالة الخطأ وجود أجزاء متداخلة. يمكنك رؤية الخطأ في السجلات أو من خلال
تكون رسالة الخطأ على النحو التالي:

سبب الخطأ

قد ينجم هذا الخطأ عن حالة تسابق بين mergeSelectingTask وإعادة تهيئة قائمة الانتظار.

الحل

نفِّذ الاستعلامات التالية على جميع النسخ المتماثلة:
ثم نفّذ ما يلي على جميع النُسخ المتماثلة:
يُنصح بالترقية إلى أحدث إصدار من ClickHouse

موارد إضافية

طلبات الدمج ومسائل GitHub ذات الصلة:

الإصدارات المتأثرة:

ClickHouse v 22.12 والإصدارات السابقة
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦