عند وقوع هذا الخطأ، يظهر أحد الجداول على أنه للقراءة فقط، وتوضح رسالة الخطأ وجود أجزاء متداخلة. يمكنك رؤية الخطأ في السجلات أو من خلال
لماذا يحدث هذا
تكون رسالة الخطأ على النحو التالي:
SELECT *
FROM system.replicas
WHERE is_readonly = 1
Code: 49. DB::Exception: Part XXXXX intersects previous part YYYYY. It is a bug or a result of manual intervention in the ZooKeeper data. (LOGICAL_ERROR) (version 21.12.4.1 (official build))
قد ينجم هذا الخطأ عن حالة تسابق بين
سبب الخطأ
mergeSelectingTask وإعادة تهيئة قائمة الانتظار.
نفِّذ الاستعلامات التالية على جميع النسخ المتماثلة:
الحل
ثم نفّذ ما يلي على جميع النُسخ المتماثلة:
DETACH TABLE table_name; -- Required for DROP REPLICA
SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/table_path_in_zk/'; -- It will remove everything from /table_path_in_zk
ATTACH TABLE table_name; -- Table will be in readonly mode, because there is no metadata in ZK
SYSTEM RESTORE REPLICA table_name; -- It will detach all partitions, re-create metadata in ZK (like it's new empty table), and then attach all partitions back
SYSTEM SYNC REPLICA table_name; -- Wait for replicas to synchronize parts. Also it's recommended to check `system.detached_parts` on all replicas after recovery is finished.
طلبات الدمج ومسائل GitHub ذات الصلة:
موارد إضافية
- ClickHouse/ClickHouse#34096
- ClickHouse/ClickHouse#30651
- ClickHouse/ClickHouse#31060
- ClickHouse/ClickHouse#35863
ClickHouse v 22.12 والإصدارات السابقة