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السؤال

عند تشغيل ClickHouse في Docker، يُظهر Docker تحذيرًا بشأن عدم توفّر الإمكانيتين CAP_IPC_LOCK وCAP_SYS_NICE في النظام. كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟ فيما يلي شكل log messages عند غياب capability CAP_SYS_NICE أو CAP_SYS_NICE:

الإجابة

  1. أضف وسيطَي --cap-add لمنح الحاوية الإمكانيتين IPC_LOCK وSYS_NICE:
  1. تحقّق من أن الإمكانيات ظاهرة في الحاوية باستخدام الأمر التالي:
ستكون الاستجابة مشابهة لما يلي:
  1. عيّن يدويًا كلتا الإمكانيتين لـ ClickHouse
  1. تحقّق من تطبيق إمكانيات Linux الأمنية.
يُفترض أن ترى ما يلي:
  1. أعد تشغيل خادم ClickHouse، ويجب ألا تظهر رسائل السجل.

راجع هذا المقال حول إمكانيات Linux لمزيد من التفاصيل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦