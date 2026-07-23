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يفترض هذا الدليل أن المَعلَمة <path> في ملف config.xml لديك مضبوطة على:
إذا كنت قد أعددت مسار بيانات مختلفًا، فاستبدل جميع مواضع /var/lib/clickhouse في الأوامر أدناه بالقيمة الفعلية لإعداد <path> لديك.
1

انسخ إعدادات الوصول من النسخة المتماثلة السليمة

انسخ محتويات مجلد access الذي يحتوي على المستخدمين المحليين من النسخة المتماثلة السليمة:
2

أنشئ نسخة احتياطية من مجلد metadata من النسخة المتماثلة السليمة

  1. انتقل إلى دليل بيانات ClickHouse:
  1. أنشئ نسخة احتياطية من مجلد metadata (بما في ذلك الروابط الرمزية): يحتوي دليل metadata على أوامر DDLs الخاصة بقواعد البيانات والجداول. ويحتوي دليل قاعدة البيانات على روابط رمزية إلى /var/lib/clickhouse/store/.. الذي يضم جميع أوامر DDLs الخاصة بالجداول.
يضمن هذا الأمر الحفاظ على كلٍّ من ملفات البيانات الوصفية وبنية الروابط الرمزية في النسخة الاحتياطية.
3

استعد metadata على النسخة المتماثلة المتضررة

  1. انسخ ملف backup.tar الذي تم إنشاؤه إلى النسخة المتماثلة المتضررة.
  2. استخرجه إلى دليل بيانات ClickHouse:
4

أنشئ ملف علامة فرض الاستعادة

لتشغيل مزامنة البيانات التلقائية من النسخ المتماثلة الأخرى، أنشئ ملف العلامة التالي:
5

أعد تشغيل النسخة المتماثلة المتضررة

  1. أعد تشغيل خادم ClickHouse على العقدة المتضررة.
  2. تحقّق من سجلات الخادم، ويُفترض أن تلاحظ تنزيل الأجزاء من النسخ المتماثلة السليمة:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦