يفترض هذا الدليل أن المَعلَمة
<path> في ملف
config.xml لديك مضبوطة على:
إذا كنت قد أعددت مسار بيانات مختلفًا، فاستبدل جميع مواضع
<path>/var/lib/clickhouse/</path>
/var/lib/clickhouse في الأوامر أدناه بالقيمة الفعلية لإعداد
<path> لديك.
1
انسخ إعدادات الوصول من النسخة المتماثلة السليمة
انسخ محتويات مجلد
access الذي يحتوي على المستخدمين المحليين من النسخة المتماثلة السليمة:
/var/lib/clickhouse/access
2
أنشئ نسخة احتياطية من مجلد metadata من النسخة المتماثلة السليمة
- انتقل إلى دليل بيانات ClickHouse:
cd /var/lib/clickhouse
- أنشئ نسخة احتياطية من مجلد metadata (بما في ذلك الروابط الرمزية): يحتوي دليل metadata على أوامر DDLs الخاصة بقواعد البيانات والجداول.
ويحتوي دليل قاعدة البيانات على روابط رمزية إلى
/var/lib/clickhouse/store/..الذي يضم جميع أوامر DDLs الخاصة بالجداول.
{ find metadata -type f; find metadata -type l; find metadata -type l | xargs readlink -f; } | tar -cPf backup.tar --files-from=-
يضمن هذا الأمر الحفاظ على كلٍّ من ملفات البيانات الوصفية وبنية الروابط الرمزية في النسخة الاحتياطية.
3
استعد metadata على النسخة المتماثلة المتضررة
- انسخ ملف
backup.tarالذي تم إنشاؤه إلى النسخة المتماثلة المتضررة.
- استخرجه إلى دليل بيانات ClickHouse:
cd /var/lib/clickhouse/
tar -xvPf backup.tar
4
أنشئ ملف علامة فرض الاستعادة
لتشغيل مزامنة البيانات التلقائية من النسخ المتماثلة الأخرى، أنشئ ملف العلامة التالي:
sudo -u clickhouse touch /var/lib/clickhouse/flags/force_restore_data
5
أعد تشغيل النسخة المتماثلة المتضررة
- أعد تشغيل خادم ClickHouse على العقدة المتضررة.
- تحقّق من سجلات الخادم، ويُفترض أن تلاحظ تنزيل الأجزاء من النسخ المتماثلة السليمة:
2025.11.02 00:00:04.047097 [ 682 ] {} <Debug> analytics.events_local (...) (Fetcher): Downloading files 23
2025.11.02 00:00:04.055542 [ 682 ] {} <Debug> analytics.events_local (...) (Fetcher): Download of part 202511_0_0_0 onto disk disk2 finished.
2025.11.02 00:00:04.101888 [ 687 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading part 2025_0_0_1 onto disk default.
2025.11.02 00:00:04.102005 [ 687 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading files 11
2025.11.02 00:00:04.102210 [ 690 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading part 2022_0_0_1 onto disk disk1.
2025.11.02 00:00:04.102247 [ 688 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading part 2021_0_0_1 onto disk disk2.
2025.11.02 00:00:04.102331 [ 690 ] {} <Debug> warehouse.customers_local (...) (Fetcher): Downloading files 11