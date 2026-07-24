يتيح خادم ClickHouse الاتصال به مباشرةً عبر بروتوكول SSH. ويمكن استخدام أي عميل.

CREATE USER abcuser IDENTIFIED WITH ssh_key BY KEY '<REDACTED>' TYPE 'ssh-ed25519' ;

يمكنك استخدام هذا المفتاح للاتصال بخادم ClickHouse. سيؤدي ذلك إلى فتح طرفية زائفة (PTY) مع جلسة تفاعلية لـ clickhouse-client.

> ssh -i ~ /test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 ClickHouse embedded version 25.1.1.1. ip-10-1-13-116.us-west-2.compute.internal : ) SELECT 1; SELECT 1 Query id: cdd91b7f-215b-4537-b7df-86d19bf63f64 ┌─1─┐ 1. │ 1 │ └───┘ 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

كما يُدعم تنفيذ الأوامر عبر SSH (الوضع غير التفاعلي):

> ssh -i ~ /test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "select 1" 1

​ تهيئة الخادم

لتمكين صلاحية خادم SSH، تحتاج إلى إزالة التعليق عن القسم التالي أو إضافته إلى ملف config.xml :

< tcp_ssh_port > 9022 </ tcp_ssh_port > < ssh_server > < host_rsa_key > path-to-the-key </ host_rsa_key > <!--host_ecdsa_key>path-to-the-key</host_ecdsa_key--> <!--host_ed25519_key>path-to-the-key</host_ed25519_key--> </ ssh_server >

يُعد مفتاح المضيف جزءًا أساسيًا من بروتوكول SSH. ويُخزَّن الجزء العام من هذا المفتاح في الملف ~/.ssh/known_hosts على جهة العميل، ويُستخدم عادةً للحماية من هجمات الرجل في الوسط. عند الاتصال بالخادم للمرة الأولى، ستظهر لك الرسالة التالية:

The authenticity of host '[localhost]:9022 ([127.0.0.1]:9022)' can't be established. RSA key fingerprint is SHA256:3qxVlJKMr/PEKw/hfeg06HAK451Tt0eenhwqQvh58Do. This key is not known by any other names Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

هذا يعني، في الواقع: “هل تريد تذكّر المفتاح العام لهذا المضيف ومتابعة الاتصال؟”.

يمكنك توجيه عميل SSH إلى عدم التحقق من هذا المضيف بتمرير الخيار التالي:

ssh -o "StrictHostKeyChecking no" user@host

​ تهيئة العميل المضمّن

يمكنك تمرير خيارات إلى العميل المضمّن بطريقة مشابهة لـ clickhouse-client العادي، ولكن مع بعض القيود. وبما أن هذا بروتوكول SSH، فالطريقة الوحيدة لتمرير المعلمات إلى المضيف المستهدف هي عبر متغيرات البيئة.

على سبيل المثال، يمكن تعيين format بهذه الطريقة:

> ssh -o SetEnv = "format=Pretty" -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "SELECT 1" ┏━━━┓ ┃ 1 ┃ ┡━━━┩ 1. │ 1 │ └───┘

يمكنك بهذه الطريقة تغيير أي user-level setting، وكذلك تمرير معظم خيارات clickhouse-client المعتادة (باستثناء الخيارات التي لا يكون لها معنى في هذا السياق.)

مهم:

إذا مُرِّر كلٌّ من الخيار query وأمر SSH، فسيُضاف الأخير إلى قائمة الاستعلامات المراد تنفيذها: