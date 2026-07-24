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مقدمة

يتيح خادم ClickHouse الاتصال به مباشرةً عبر بروتوكول SSH. ويمكن استخدام أي عميل. بعد إنشاء مستخدم قاعدة بيانات مُعرَّف باستخدام مفتاح SSH:
يمكنك استخدام هذا المفتاح للاتصال بخادم ClickHouse. سيؤدي ذلك إلى فتح طرفية زائفة (PTY) مع جلسة تفاعلية لـ clickhouse-client.
كما يُدعم تنفيذ الأوامر عبر SSH (الوضع غير التفاعلي):

تهيئة الخادم

لتمكين صلاحية خادم SSH، تحتاج إلى إزالة التعليق عن القسم التالي أو إضافته إلى ملف config.xml:
يُعد مفتاح المضيف جزءًا أساسيًا من بروتوكول SSH. ويُخزَّن الجزء العام من هذا المفتاح في الملف ~/.ssh/known_hosts على جهة العميل، ويُستخدم عادةً للحماية من هجمات الرجل في الوسط. عند الاتصال بالخادم للمرة الأولى، ستظهر لك الرسالة التالية:
هذا يعني، في الواقع: “هل تريد تذكّر المفتاح العام لهذا المضيف ومتابعة الاتصال؟”. يمكنك توجيه عميل SSH إلى عدم التحقق من هذا المضيف بتمرير الخيار التالي:

تهيئة العميل المضمّن

يمكنك تمرير خيارات إلى العميل المضمّن بطريقة مشابهة لـ clickhouse-client العادي، ولكن مع بعض القيود. وبما أن هذا بروتوكول SSH، فالطريقة الوحيدة لتمرير المعلمات إلى المضيف المستهدف هي عبر متغيرات البيئة. على سبيل المثال، يمكن تعيين format بهذه الطريقة:
يمكنك بهذه الطريقة تغيير أي user-level setting، وكذلك تمرير معظم خيارات clickhouse-client المعتادة (باستثناء الخيارات التي لا يكون لها معنى في هذا السياق.) مهم: إذا مُرِّر كلٌّ من الخيار query وأمر SSH، فسيُضاف الأخير إلى قائمة الاستعلامات المراد تنفيذها:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦