التوسّع هو القدرة على تعديل الموارد المتاحة بما يلبي متطلبات العملاء. يمكن توسيع خدمات فئتَي Scale وEnterprise (باستخدام ملف التعريف القياسي 1:4) أفقيًا عبر استدعاء API برمجيًا، أو عبر تغيير الإعدادات في واجهة المستخدم لضبط موارد النظام. ويمكن أيضًا توسيع هذه الخدمات رأسيًا تلقائيًا لتلبية متطلبات التطبيق.

تدعم فئتَا Scale وEnterprise الخدمات أحادية النسخة المتماثلة ومتعددة النسخ المتماثلة، في حين أن فئة Basic تدعم فقط الخدمات أحادية النسخة المتماثلة. وتكون الخدمات أحادية النسخة المتماثلة ذات حجم ثابت، ولا تتيح التوسّع الرأسي أو الأفقي. يمكنك الترقية إلى فئة Scale أو Enterprise لتوسيع خدماتك.

​ كيف تعمل آلية التوسّع في ClickHouse Cloud

يدعم ClickHouse Cloud حاليًا التوسّع الرأسي التلقائي والتوسّع الأفقي اليدوي لخدمات Scale tier.

أما خدمات Enterprise tier، فتعمل فيها آلية التوسّع على النحو التالي:

التوسّع الأفقي : سيتوفر التوسّع الأفقي اليدوي عبر جميع الملفات التعريفية القياسية والمخصّصة في Enterprise tier.

: سيتوفر التوسّع الأفقي اليدوي عبر جميع الملفات التعريفية القياسية والمخصّصة في Enterprise tier. التوسّع الرأسي : تدعم الملفات التعريفية القياسية (1:4) التوسّع الرأسي التلقائي. لا تدعم الملفات التعريفية المخصّصة ( highMemory و highCPU ) التوسّع الرأسي التلقائي أو التوسّع الرأسي اليدوي. ومع ذلك، يمكن توسيع هذه الخدمات رأسيًا من خلال التواصل مع الدعم.

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يتم التوسّع في ClickHouse Cloud وفق نهج نسمّيه “Make Before Break” (MBB) . ويعتمد هذا النهج على إضافة نسخة متماثلة واحدة أو أكثر بالحجم الجديد قبل إزالة النسخ المتماثلة القديمة، مما يمنع أي فقدان في السعة أثناء عمليات التوسّع. ومن خلال إلغاء الفجوة بين إزالة النسخ المتماثلة الحالية وإضافة أخرى جديدة، يوفّر MBB عملية توسّع أكثر سلاسة وأقل تعطيلًا. ويكون ذلك مفيدًا بشكل خاص في حالات scale-up، حيث يستدعي ارتفاع استخدام الموارد الحاجة إلى سعة إضافية، لأن إزالة النسخ المتماثلة مبكرًا لن تؤدي إلا إلى تفاقم قيود الموارد. وكجزء من هذا النهج، ننتظر مدة تصل إلى ساعة لإتاحة اكتمال أي queries موجودة على النسخ المتماثلة الأقدم قبل إزالتها. ويحقق ذلك توازنًا بين الحاجة إلى إكمال queries الحالية وضمان عدم بقاء النسخ المتماثلة الأقدم لفترة أطول من اللازم.