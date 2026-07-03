يؤدي إرسال عدد أقل من عمليات الإدخال، بحيث تتضمن كل عملية كمية أكبر من البيانات، إلى تقليل عدد عمليات الكتابة المطلوبة.

توضّح الآليات المذكورة أعلاه وجود تكلفة إضافية ثابتة بغضّ النظر عن حجم الإدخال، مما يجعل حجم الدفعة العامل الأهم لتحسين معدل استيعاب البيانات. ويؤدي تجميع عمليات الإدخال في دفعات إلى تقليل هذه التكلفة كنسبة من إجمالي وقت الإدخال وتحسين كفاءة المعالجة.

نوصي بإدخال البيانات في دفعات لا تقل عن 1,000 صف، ومن الأفضل أن تتراوح بين 10,000 و100,000 صف. فالإدخالات الأقل عددًا والأكبر حجمًا تقلّل عدد الأجزاء المكتوبة، وتخفّف عبء الدمج، وتقلّل الاستخدام الإجمالي لموارد النظام.

لكي تكون استراتيجية الإدخال المتزامن فعّالة، فإن هذا التجميع على جانب العميل مطلوب.

إذا لم تتمكن من تجميع البيانات على جانب العميل، فإن ClickHouse يدعم الإدخالات غير المتزامنة التي تنقل عملية التجميع إلى الخادم ( راجع الإدخالات غير المتزامنة ).