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توضّح الآليات المذكورة أعلاه وجود تكلفة إضافية ثابتة بغضّ النظر عن حجم الإدخال، مما يجعل حجم الدفعة العامل الأهم لتحسين معدل استيعاب البيانات. ويؤدي تجميع عمليات الإدخال في دفعات إلى تقليل هذه التكلفة كنسبة من إجمالي وقت الإدخال وتحسين كفاءة المعالجة. نوصي بإدخال البيانات في دفعات لا تقل عن 1,000 صف، ومن الأفضل أن تتراوح بين 10,000 و100,000 صف. فالإدخالات الأقل عددًا والأكبر حجمًا تقلّل عدد الأجزاء المكتوبة، وتخفّف عبء الدمج، وتقلّل الاستخدام الإجمالي لموارد النظام. لكي تكون استراتيجية الإدخال المتزامن فعّالة، فإن هذا التجميع على جانب العميل مطلوب. إذا لم تتمكن من تجميع البيانات على جانب العميل، فإن ClickHouse يدعم الإدخالات غير المتزامنة التي تنقل عملية التجميع إلى الخادم (راجع الإدخالات غير المتزامنة).
بغضّ النظر عن حجم عمليات الإدخال لديك، نوصي بالإبقاء على عدد استعلامات الإدخال في حدود استعلام إدخال واحد تقريبًا في الثانية. ويعود سبب هذه التوصية إلى أن الأجزاء التي يتم إنشاؤها تُدمج في الخلفية لتكوين أجزاء أكبر (بهدف تحسين بياناتك لاستعلامات القراءة)، وقد يؤدي إرسال عدد كبير جدًا من استعلامات الإدخال في الثانية إلى حالات لا تتمكن فيها عمليات الدمج الخلفية من مجاراة عدد الأجزاء الجديدة. ومع ذلك، يمكنك استخدام معدل أعلى من استعلامات الإدخال في الثانية عند استخدام الإدخالات غير المتزامنة (راجع الإدخالات غير المتزامنة).
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦