config.d:
شغّل خادم ClickHouse وابحث في السجل عن رسالة مشابهة لما يلي تشير إلى الاستماع إلى بروتوكول التوافق مع PostgreSQL:
<clickhouse>
<postgresql_port>9005</postgresql_port>
</clickhouse>
{} <Information> Application: Listening for PostgreSQL compatibility protocol: 127.0.0.1:9005
يوضح الأمر التالي كيفية ربط عميل PostgreSQL
ربط psql بـ ClickHouse
psql بـ ClickHouse:
مثال:
psql -p [port] -h [hostname] -U [username] [database_name]
psql -p 9005 -h 127.0.0.1 -U alice default
يطلب عميل
يتطلب عميل
psql تسجيل الدخول بكلمة مرور، لذا لن تتمكن من الاتصال باستخدام المستخدم
default من دون كلمة مرور. يمكنك إما تعيين كلمة مرور للمستخدم
default أو تسجيل الدخول باستخدام مستخدم آخر.
psql إدخال كلمة المرور:
وهذا كل ما في الأمر! أصبح لديك الآن عميل PostgreSQL متصل بـ ClickHouse، وتُنفَّذ جميع الأوامر والاستعلامات على ClickHouse.
Password for user alice:
psql (14.2, server 22.3.1.1)
WARNING: psql major version 14, server major version 22.
Some psql features might not work.
Type "help" for help.
default=>
لا يدعم بروتوكول PostgreSQL حاليًا سوى كلمات المرور غير المشفّرة.
إذا كان SSL/TLS مُعدًّا على مثيل ClickHouse لديك، فسيستخدم
استخدام SSL
postgresql_port الإعدادات نفسها (إذ إن المنفذ مشترك لكلٍّ من العملاء الآمنين وغير الآمنين).
لكل عميل طريقته الخاصة للاتصال باستخدام SSL. يوضّح الأمر التالي كيفية تمرير الشهادات والمفتاح لتوصيل
psql بـ ClickHouse بشكل آمن:
psql "port=9005 host=127.0.0.1 user=alice dbname=default sslcert=/path/to/certificate.pem sslkey=/path/to/key.pem sslrootcert=/path/to/rootcert.pem sslmode=verify-ca"
لضمان مصادقة آمنة للمستخدمين في ClickHouse، يُوصى باستخدام بروتوكول SCRAM-SHA-256. قم بتكوين المستخدم بتحديد العنصر
تكوين مصادقة مستخدم ClickHouse باستخدام SCRAM-SHA-256
password_scram_sha256_hex في ملف users.xml. يجب إنشاء قيمة hash لكلمة المرور باستخدام num_iterations=4096.
تأكد من أن عميل psql يدعم SCRAM-SHA-256 ويجري التفاوض عليه أثناء الاتصال.
مثال على التكوين للمستخدم
user_with_sha256 بكلمة المرور
abacaba:
اطّلع على وثائق PostgreSQL لمزيد من التفاصيل حول إعدادات SSL فيها.
<user_with_sha256>
<password_scram_sha256_hex>04e7a70338d7af7bb6142fe7e19fef46d9b605f3e78b932a60e8200ef9154976</password_scram_sha256_hex>
</user_with_sha256>