يتتبّع الجدول
الإجابة
query_log في قاعدة البيانات
system جميع استعلاماتك، بما في ذلك:
- مقدار الذاكرة التي استهلكها الاستعلام، و
- مقدار وقت CPU الذي استغرقه
تكون الاستجابة كما يلي:
SELECT
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10;
┌─type────────┬──────────event_time─┬─initial_query_id─────────────────────┬─memory─────┬─────userCPU─┬──systemCPU─┬─normalized_query_hash─┐
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:36:07 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 3.45 GiB │ 28147128901 │ 8590897697 │ 178963678599600243 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:36:04 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 1.18 GiB │ 10194162387 │ 1183376457 │ 4121209451971717712 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:36:06 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 1.16 GiB │ 10516510952 │ 1484303318 │ 4121209451971717712 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:35:59 │ 7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b │ 1.14 GiB │ 11484580963 │ 1464145099 │ 4121209451971717712 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:47:01 │ 8119e682-a343-4847-96e7-d34ad8a748a1 │ 455.29 MiB │ 123340498 │ 8234304 │ 10687606311941357470 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 22:07:05 │ f2690e48-fe1e-4367-ae9d-435d962003a5 │ 377.94 MiB │ 2358130001 │ 668098391 │ 5988812223780974416 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 20:45:42 │ 04618222-40a1-4299-8c3d-9f050a82d849 │ 18.48 MiB │ 24676 │ 16620 │ 3205198713665290475 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 22:14:37 │ badf1097-5f8f-4486-88e9-3a5ac2e4734c │ 17.41 MiB │ 186234 │ 148739 │ 1910846996890686559 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:39:42 │ 8d373327-f566-4cd5-9f2c-cec75f534751 │ 16.19 MiB │ 23169 │ 12365 │ 3205198713665290475 │
│ QueryFinish │ 2023-03-26 21:35:42 │ ea672dba-7c10-4dd4-b819-cad9dccbf5d0 │ 13.97 MiB │ 20696 │ 8001 │ 3205198713665290475 │
└─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────┘
يمكنك استخدام معرّف الاستعلام لاستخراج مزيد من التفاصيل عنه. لنبحث في الاستعلام الأطول تشغيلًا أعلاه (الأول):
يمثّل
initial_query_id معرّف الاستعلام الأوّلي لتنفيذ الاستعلام الموزّع الذي يُطلَق من العقدة التي تستقبل الطلب. ويحتوي
query_id على معرّف الاستعلام الفرعي الذي يُنفَّذ على عقدة أخرى. راجع هذه المقالة لمزيد من التفاصيل.
يتبيّن أن هذا هو الاستعلام الذي استخدمناه لإدراج بضعة مليارات من صفوف البيانات في جدول باسم
SELECT query
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE initial_query_id = '7fc488a5-838f-410d-88ee-2f492825a26b'
youtube (راجع مجموعة بيانات عدم الإعجاب على YouTube):
INSERT INTO youtube
SETTINGS input_format_null_as_default = 1
SELECT
id,
parseDateTimeBestEffortUS(toString(fetch_date)) AS fetch_date,
upload_date,
ifNull(title, '') AS title,
uploader_id,
ifNull(uploader, '') AS uploader,
uploader_sub_count,
is_age_limit,
view_count,
like_count,
dislike_count,
is_crawlable,
has_subtitles,
is_ads_enabled,
is_comments_enabled,
ifNull(description, '') AS description,
rich_metadata,
super_titles,
ifNull(uploader_badges, '') AS uploader_badges,
ifNull(video_badges, '') AS video_badges
FROM s3Cluster('default','https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst', 'JSONLines')
لاحظ أنه في بيئة ClickHouse العنقودية (مثل ClickHouse Cloud)، يمثّل
initial_query_id مقابل query_id
initial_query_id معرّف الاستعلام الأوّلي لعملية تنفيذ الاستعلام الموزّع التي تبدأ من العُقدة التي تستقبل الطلب؛
بينما يحتوي الحقل
query_id على معرّف الاستعلام الفرعي الذي يُنفَّذ على عُقدة أخرى.
إذا أضفنا
التنفيذ الموزّع ليس السبب الوحيد لاختلاف قيم
query_idيمكن للاستعلام الواحد أيضًا أن يولّد استعلامات فرعية داخلية تُسجَّل بمعرّف
query_id خاص بها وبالقيمة
is_initial_query = 0 — وأكثرها شيوعًا الاستعلامات الداخلية التي يشغّلها ClickHouse لتقييم العروض. يعيّن ClickHouse هذه المعرّفات الداخلية، وقد لا تتبع التنسيق نفسه الذي يُبلَّغ إلى عميلك؛ وفي الخطوات المرتبطة بالـ view قد ترى قيم
query_id تتضمن وسمًا مثل
queryView.... وعندما تريد الاستعلام كما أرسلته تمامًا، صفِّ النتائج باستخدام
is_initial_query = 1 (أو
query_id = initial_query_id). هذا سلوك من جهة الخادم لـ
query_log، وهو نفسه بغضّ النظر عن العميل المستخدم، بما في ذلك Cloud SQL Console.
query_id إلى الاستعلام أعلاه، فإننا نحصر بحثنا حول
initial_query_id =
a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 و
hostname():
سنحصل على:
SELECT
hostname(),
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE initial_query_id = 'a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417'
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10 FORMAT Pretty;
لاحظ أن لدينا عدة نتائج من عدة مضيفات (عُقد الكتلة المختلفة). ولمزيد من التحديد، وللحصول على الاستعلامات الفرعية فقط، يمكننا أيضًا إضافة الشرط
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-0 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 125.13 MiB │ 1754290 │ 133344 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-2 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 123.08 MiB │ 1849115 │ 123412 │ 4258439895846105173 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-1 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 93.77 MiB │ 1890981 │ 101724 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-1 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-0 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-2 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 4258439895846105173 │
└────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
query_id != initial_query_id إلى عبارة WHERE:
يعيد جميع الاستعلامات الفرعية التي نُفِّذت على العقد البعيدة (أي البعيدة عن العقدة التي أُرسِل إليها الاستعلام أول مرة):
SELECT
hostname(),
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE (query_id != initial_query_id) AND (initial_query_id = 'a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417')
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10 FORMAT Pretty;
وعلى النقيض، سيُرجع
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-1 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 93.77 MiB │ 1890981 │ 101724 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-0 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 125.13 MiB │ 1754290 │ 133344 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-1 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 7dfd9297-5173-4be7-a866-d7cbe1e1abab │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-0 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 1f810b3c-b3cb-4a7b-bc6c-8c8cc1e52515 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 17604798521132779336 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘
query_id = initial_query_id فقط الاستعلامات التي نُفِّذت على العقدة المحلية التي أُطلق منها الاستعلام الموزّع أول مرة:
ما ينتج:
SELECT
hostname(),
type,
event_time,
initial_query_id,
query_id,
formatReadableSize(memory_usage) AS memory,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'UserTimeMicroseconds')] AS userCPU,
ProfileEvents.Values[indexOf(ProfileEvents.Names, 'SystemTimeMicroseconds')] AS systemCPU,
normalizedQueryHash(query) AS normalized_query_hash
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE (query_id = initial_query_id) AND (initial_query_id = 'a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417')
ORDER BY memory_usage DESC
LIMIT 10 FORMAT Pretty;
كما في جداول النظام الأخرى، يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول معنى كل حقل في الوثائق.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ hostname() ┃ type ┃ event_time ┃ initial_query_id ┃ query_id ┃ memory ┃ userCPU ┃ systemCPU ┃ normalized_query_hash ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ server-2 │ QueryFinish │ 2023-04-26 06:25:53 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 123.08 MiB │ 1849115 │ 123412 │ 4258439895846105173 │
├────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ server-2 │ QueryStart │ 2023-04-26 06:25:52 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ a7262fa2-bd8b-4b51-a359-621ccf282417 │ 0.00 B │ 0 │ 0 │ 4258439895846105173 │
└────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────┘