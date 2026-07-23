يُبلَّغ عن هذا الخطأ عادةً على النحو التالي:
حل خطأ التحقق من شهادة SSL ذي الرمز 210 في ClickHouse
Code: 210. DB::NetException: SSL Exception: error:1000007d:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED
يحدث هذا الخطأ أثناء محاولة الاتصال بخادم ClickHouse باستخدام
سبب الخطأ
clickhouse-client. ويكون سبب الخطأ أحد الأمرين التاليين:
- أن ملف التهيئة
config.xmlيفتقد إلى الشهادة الجذرية في مخزن شهادات CA الافتراضي على الجهاز، أو
- وجود شهادة CA موقعة ذاتيًا أو شهادة صادرة عن CA داخلية غير مُهيأة
إذا كنت تستخدم CA داخلية أو موقعة ذاتيًا، فقم بتهيئة شهادة الجذر الخاصة بـ CA في
الحل
config.xml داخل دليل العميل (على سبيل المثال
/etc/clickhouse-client)، وعطّل تحميل شهادات جذر CA الافتراضية من موقعها الافتراضي.
فيما يلي مثال على التهيئة:
<openSSL>
<client>
<loadDefaultCAFile>false</loadDefaultCAFile>
<caConfig>/etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt</caConfig>
<cacheSessions>true</cacheSessions>
<disableProtocols>sslv2,sslv3</disableProtocols>
<preferServerCiphers>true</preferServerCiphers>
<invalidCertificateHandler>
<name>RejectCertificateHandler</name>
</invalidCertificateHandler>
</client>
</openSSL>
اطّلع على https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli/#configuration_files