تعرّف على كيفية حل خطأ SSL ‏CERTIFICATE_VERIFY_FAILED.

حل خطأ التحقق من شهادة SSL في ClickHouse

​ حل خطأ التحقق من شهادة SSL ذي الرمز 210 في ClickHouse

يُبلَّغ عن هذا الخطأ عادةً على النحو التالي:

Code: 210. DB::NetException: SSL Exception: error:1000007d:SSL routines:OPENSSL_internal:CERTIFICATE_VERIFY_FAILED

​ سبب الخطأ

يحدث هذا الخطأ أثناء محاولة الاتصال بخادم ClickHouse باستخدام clickhouse-client . ويكون سبب الخطأ أحد الأمرين التاليين:

أن ملف التهيئة config.xml يفتقد إلى الشهادة الجذرية في مخزن شهادات CA الافتراضي على الجهاز، أو

يفتقد إلى الشهادة الجذرية في مخزن شهادات CA الافتراضي على الجهاز، أو وجود شهادة CA موقعة ذاتيًا أو شهادة صادرة عن CA داخلية غير مُهيأة

إذا كنت تستخدم CA داخلية أو موقعة ذاتيًا، فقم بتهيئة شهادة الجذر الخاصة بـ CA في config.xml داخل دليل العميل (على سبيل المثال /etc/clickhouse-client )، وعطّل تحميل شهادات جذر CA الافتراضية من موقعها الافتراضي.

فيما يلي مثال على التهيئة:

< openSSL > < client > < loadDefaultCAFile > false </ loadDefaultCAFile > < caConfig > /etc/clickhouse-server/certs/marsnet_ca.crt </ caConfig > < cacheSessions > true </ cacheSessions > < disableProtocols > sslv2,sslv3 </ disableProtocols > < preferServerCiphers > true </ preferServerCiphers > < invalidCertificateHandler > < name > RejectCertificateHandler </ name > </ invalidCertificateHandler > </ client > </ openSSL >