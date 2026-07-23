يعثر متعقّب الإفراط في التخصيص للمستخدم على الاستعلام ذي أعلى نسبة الإفراط في التخصيص في قائمة استعلامات المستخدم. تُحتسب نسبة الإفراط في التخصيص للاستعلام بقسمة عدد البايتات المخصّصة على قيمة الإعداد
متعقّب الإفراط في التخصيص للمستخدم
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user.
إذا كانت قيمة
memory_overcommit_ratio_denominator_for_user لهذا الاستعلام تساوي صفرًا، فلن يختار متعقّب الإفراط في التخصيص هذا الاستعلام.
تُضبط مهلة الانتظار بواسطة الإعداد
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds.
مثال
SELECT number FROM numbers(1000) GROUP BY number SETTINGS memory_overcommit_ratio_denominator_for_user=4000, memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds=500
يعثر متعقّب الإفراط في التخصيص العام على الاستعلام صاحب أعلى نسبة الإفراط في التخصيص ضمن قائمة جميع الاستعلامات. في هذه الحالة، تُحتسب نسبة الإفراط في التخصيص بقسمة عدد البايتات المخصّصة على قيمة الإعداد
متعقّب الإفراط في التخصيص العام
memory_overcommit_ratio_denominator.
إذا كانت قيمة
memory_overcommit_ratio_denominator للاستعلام تساوي صفرًا، فلن يختار متعقّب الإفراط في التخصيص هذا الاستعلام.
تُحدَّد مهلة الانتظار بواسطة المعلَمة
memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds في ملف الإعدادات.